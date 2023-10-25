Цвет и дизайн – критерии, на которые обращают внимание при выборе облицовки. Покупателям чаще всего важен внешний вид, а не прочность и простота монтажа. В обзоре подробно разберем, какие бывают размеры плитки для пола и на что они влияют.





Характеристики напольной плитки

Облицовка по габаритам должна соответствовать помещению, в котором находится. Если неправильно подобрать параметры керамики, то материал придется подгонять под характеристики комнаты.

Недостающие сантиметры отрезают от целой плитки, а поверхность собирают как мозаику. Процедура резки очень шумная, грязная. Недостаток квалификации у исполнителя грозит появлением сколов на плитке.





Облицовка с дополнениями смотрится не так гармонично и красиво, как поверхность из цельного кафеля. Из-за неподходящего размера материала увеличится отбраковка и расход отделки.

Параметры покрытия зависят от вида изделия.

Облицовку производят 2 типов:

Керамогранит. Сырье спрессовывают под давлением, потом запекают при температуре, близкой к расплавленной магме. В итоге получают очень прочные поверхности, которые выдерживают большую нагрузку. Плитка. Заготовку отделки вначале формуют, потом сушат. После нанесения глазури материал отправляют в печку. Градус постепенно поднимают.





Керамику используют в жилых помещениях, керамогранит – в местах с большой проходимостью. Кафель выпускают в стандартных размерах, которые варьируются от 5 до 60 см. У искусственного камня высокая стоимость, поэтому производители предлагают пользователям отделку необычных параметров.





По строению плитку делят на 3 объемные группы. Традиционное покрытие выпускают в виде квадрата. Облицовка в форме вытянутого прямоугольника выглядит эффектно, но из-за сложного монтажа не каждый исполнитель возьмется устанавливать.

Многогранные модели («соты») нельзя разрезать, поэтому важно правильно подобрать под характеристики помещения.









Виды размеров плитки для пола



Меньше всего отходов у крохотной плитки. Варианты 5*5 см идеально подогнать под размеры комнаты, при этом материал не нужно распиливать. Из отделки создают роскошные узоры и собирают оригинальные композиции. Из минусов отмечают высокую стоимость сырья и трудозатрат исполнителя.

Кафель размером в 40*40 см является стандартным. Параметры идеально подойдут для комнаты любых габаритов. Облицовку легко укладывать, при этом у сырья минимальное количество отходов и отрезанных кусков.





Для большого помещения лучше отдать предпочтение варианту 60*60 см. После монтажа пол становится единым полотном, у которого нет щелей. Пространство выглядит солидно, эффектно и дорого. Если комната маленькая, то лучше брать кафель небольшого размера.





Варианты с параметрами 30*30 см или 20*20 см легко монтировать в крохотную кухню, санузел или прихожую. Модели в светлых тонах помогут создать оптический эффект увеличения пространства.





Размеры плитки под дерево зависят от формы изделия. Квадратные виды бывают 5*5, 10*10 и 15*15 см.

Среди популярных прямоугольных вариантов выделяют (в см):

45*15;

120*30;

60*15;

100*50;

60*40;

15*90.

У керамогранита разные размеры, но чаще всего на полках строительных магазинов можно встретить квадратные модели, со стороной от 30 до 60 см. Прямоугольные варианты выпускают в параметрах 100*200 см и 120*60 см.

При облицовке на поверхности мало швов, из-за чего пространство выглядит идеально ровными и эффектным. Мультиформатная плитка – уже готовый набор, который состоит из декоративных фрагментов.





Напольная отделка этого типа стандартно идет квадратной. Самым популярным размером является 15*15 см, для больших комнат можно брать 30*30 и 45*45 см.

Толщина напольной плитки



Еще один параметр, на который редко обращают внимание покупатели. Чем толще облицовка, тем выше цена. Переплата оправдана в том случае, если отделку устанавливают в зоне с большой проходимостью. Например, в холле торгового или бизнес-центра.

На долговечность в домашних условиях важна правильность монтажа, а не толщина. Параметр керамогранита варьируется от 3 мм до 3,5 см. Слишком тонкие модели редко встречаются в продаже. Толстые уместны на улице, в офисных и торговых помещениях. Самыми популярными бытовыми являются варианты в пределах от 5 до 8 мм.





Толщина стандартного кафеля – от 6 мм до 1,2 см. Выбор параметра зависит от комнаты, в которой облицовку будут использовать. В прихожей применяют модели со средними характеристиками. Если в санузле стоит чугунная ванна, то нужна плитка потолще.

Облицовку под дерево выпускают в толщине, которая не превышает 10 мм. Сырье производят по той же технологии, что и керамогранит, поэтому материал очень крепкий. Напольное покрытие устанавливают в гостиной или на кухне.





При выборе параметра стоит помнить о толщине клеевого слоя при облицовке. В среднем, фиксирующее вещество приподнимает материал на высоту в 40-60% от характеристик плитки. Например, для монтажа мозаики ярус увеличится на 1,5 мм, обычного кафеля – на 3 мм.





Покрытие дополнительно будет приподниматься над полом. Если слой будет слишком толстым, то нарушается технология. В комнате усложняется открытие дверных створок, поэтому работу придется переделывать.









Маркировка прочности плитки для пола



Плитка должна быть устойчива к истиранию. Характеристика отвечает за долговечность облицовки. Для удобства пользователей производители маркируют свою продукцию. Если на упаковке стоит «PEI 0», то вариант подходит только для стен.





Для пола с минимальной нагрузкой (кладовая, кабинет) используют модели «PEI I». Для квартир идеально подойдет вариант «PEI II». В загородном доме мастера рекомендуют устанавливать «PEI III».





Если на упаковке есть маркировка «PEI IV», то напольное покрытие предназначено для офисов с хорошей проходимостью. У материалов с пометкой «PEI V» большая устойчивость к истиранию, поэтому подойдут для промышленных и торговых объектов.

Советы по выбору напольной плитки



Декоративность напольного покрытия из плитки зависит от техники, которую применяли при монтаже. Наиболее популярной является шахматная раскладка: при облицовке используют кафель двух контрастных оттенков.

Универсальным решением станет линейный метод. В крупных помещениях уместен орнамент («ковер») или калейдоскоп.

Выбор плитки для кухни зависит от размера пространства. Грамотно подобранное напольное покрытие создаст оптический эффект увеличения или сужения. Чем больше швов, тем меньше кажется размер комнаты. В габаритных вариантах (от 15 квадратов) мелкий кафель привнесет в оформление ощущение домашнего уюта.





В ванной не стоит использовать большую плитку. Напольное покрытие придется разрезать и состыковывать куски, из-за чего облицовка смотрится некрасиво. Лучше взять модели среднего или небольшого размера. В санузле разумнее установить мозаику. Материал не нужно разрезать, поэтому оформление будет цельным и гармоничным.





Плитка большого размера противопоказана для комнат неправильной формы. Чтобы подогнать покрытие под параметры пола, придется много резать, что увеличивает количество отходов. Идеальным вариантом будет небольшая отделка. При комбинированной укладке от порога монтируют крупные детали, с противоположной стороны (под мебелью) делают подрезку.





Если в санузле стоит душевая кабина, то плитку равномерно распределяют между двумя перегородками. В комнате с полноразмерной чашей целый кафель устанавливают на полу в видимой зоне. Куски любого размера прячут под экраном ванны





В прихожей уместна плитка как традиционная квадратная, так и прямоугольная. В малогабаритном холле рекомендуем брать отделку небольших параметров. В крупном коридоре гармонично смотрится керамогранит с минимумом швов. Облицовочный материал всегда берут с запасом.

При монтаже возможна отбраковка, а в партиях проверенных брендов встречаются некачественные элементы. Минимальное количество на подрезку и брак – 12%. Заказчику не придется бегать по строительным магазинам, подбирая нужный цвет и фактуру.





Цельная плитка на полу смотрится намного выигрышнее, чем разрезанная варианты. При выборе напольного покрытия обращают внимание на дизайн, оттенок и размер материала.

При правильно подобранной облицовке почти нет остатков, а работы пройдут быстро и без осложнений. В домашних условиях используют отделку средней толщины и прочности.



