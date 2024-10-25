Долговечные и функциональные отделочные материалы – залог качественного ремонта. Это особенно важно в мокрых зонах квартиры – кухне и ванной комнате. Напольное покрытие в этих пространствах подвергается повышенному механическому и термическому воздействию. Наиболее удобный материал в это случае - плитка. Он не боится влаги и легко моется, малоподвержен термическому воздействию и обладает увеличенным сроком эксплуатации. Именно такое покрытие чаще всего выбирают для ванной и кухни.

В отдельных случаях дизайн-проект требует другого решения для напольного покрытия. Некоторые дизайнеры предлагают в качестве альтернативы ламинат. Он визуально имитирует деревянное покрытие, однако более капризен в эксплуатации и несовместим с мокрыми зонами. Несмотря на это ламинат все же встречается в современных кухонных интерьерах.





Кажется, что выбор между ламинатом и плиткой очевиден. Однако для того чтобы остановиться на одном из представленных вариантов стоит более детально рассмотреть характеристики каждого из них.

Выбор ламината для отделки пола на кухне

Современный российский рынок предлагает множество вариантов ламината. Отдельные производители создают материалы с улучшенной устойчивостью к механическим воздействиям и повышенной влагостойкости. Несмотря на современные технологии в ряде характеристик ламинат все же уступает другим видам покрытия.





К преимуществам материала можно отнести доступность, широкий ассортимент, прочность и износостойкость, простота в укладке и эстетичный внешний вид. Ламинат является более дешевым аналогом паркета.

В зависимости от личных предпочтений можно укладывать покрытие разными способами, создавая оригинальный рисунок под дерево. Однако по свойствам ламинат больше приближен к линолеуму, поскольку ламели – прочные доски с бумажным рисунком дерева и защитным слоем.







Среди основных недостатков ламината можно выделить боязнь влаги. При регулярном взаимодействии с водой покрытие может вздуваться, набухать и деформироваться. Это будет создавать трудности при эксплуатации.

Также ламинат подвержен трению и другим механическим воздействиям – габаритная мебель может оставлять на нем вмятина и царапины. По этим причинам многие профессионалы не рекомендуют его для применения на кухне из-за специфики функционала пространства.

Плитка для отделки пола на кухне

Плитку отличает легкость укладки, ухода и уборки. Это – наиболее практичный вид напольного покрытия. При этом сегодня под плиткой подразумевается не только кафель, но также винил и керамогранит.





Любой плиточный материал будет удобен в эксплуатации. Из отличительных особенностей можно отметить хрупкость: кафель легко разбить, если на поверхность упадет габаритный предмет, скорее всего это приведет к деформации.

Также к недостаткам кафеля можно отнести повышенную скользкой покрытия. Керамогранит – более прочный материал. При падении на такой пол стеклянная посуда гарантированно разобьется. Это – нескользкое покрытие, которое визуально имитирует каменную кладку.







Виниловая плитка по структуре и рисунку может повторять любой природный материал, в том числе дерево. Встречаются как плитки со стыком, так и варианты, создающие монолитное покрытие. Винил легко моется, не боится влаги и не нуждается в дополнительном уходе. К недостаткам можно отнести неэкологичность и вероятность выгорания рисунка.



Общие рекомендации по выбору напольных покрытий для кухни

Ламинат на кухне стоит использовать только в том случае, если температура в помещении не повышается выше 25 градусов выше нуля. При этом также не должно быть частого перепада температур.

Лучше всего в качестве покрытия отдавать предпочтение коммерческому ламинату с повышенной износостойкостью. Такой материал не будет самым дешевым, однако прослужит долго. Средний срок службы ламината на кухне в зависимости от выбранной толщины ламелей и от производителя может составить от 5 до 15 лет.





При этом важно соблюдать меры предосторожности. К примеру, закрывать покрытие в зоне духового шкафа – это позволит избежать нагрева пола. Также кухонная зона с ламинатом нуждается в частой уборке: по возможности ее стоит проводить сухим способом.

Ламинат хорошо сохраняет тепло и является комфортным напольным покрытием. Плитка всегда остается холодной, поэтому для дополнительного удобства по возможности стоит сочетать ее с технологией теплого пола. Это не только добавит в кухню уюта, но и увеличит энергоемкость вашего дома.





Если вы останавливаете свой выбор на кафеле, лучше отдать предпочтение матовой плитке. Такой вариант будет мене скользкий, чем глянцевый материал. Монтаж плитки стоит проводить с осторожностью, поскольку кафель отличается повышенной хрупкостью. В дальнейшем в кухне с кафельным полом достаточно своевременно проводить влажную уборку.



Керамогранитная плитка может быть сложной в монтаже, поскольку это тяжелый материал. В отличие от кафеля, работу с таким покрытием лучше доверить профессионалам. Керамогранит хорошо переносит перепады температур и уборку влажным способом.

Установить виниловую плитку сможет даже новичок. Однако если вы остановились на монолитный вариант, лучше все же заплатить за монтаж, поскольку не каждый самостоятельно сможет создать покрытие без стыков.

Выбор дизайна напольных покрытий для кухни

Чаще всего напольное покрытие на кухне оставляют светлым или нейтральным. Бежевый, белый, серый, слоновая кость, песочный и серый хорошо впишутся в любой проект. Кладка под камень, кирпич или дерево добавит стиля в пространства и помогут воссоздать лофт.





В отдельных случаях возможен также выбор темных оттенков, однако такие варианты более капризны. Все загрязнения на них смотрятся заметнее, и с выбором темного пола уборку на кухне придется проводить чаще.



Самое главное – подобрать удачное сочетание всех отделочных материалов. Напольное покрытие не обязательно делать акцентным, однако с его помощью можно функционально разделить пространство и выделить зоны.





К примеру, непосредственно у кухонного гарнитура пол может быть выполнен из плитки. У столовой зоны хорошо будет смотреться ламинат. В этом случае реализуется компромисс между удобством и эстетикой. В грязной зоне используется невосприимчивый материал, который прост в уборке. В обеденной зоне представлена благородная кладка под дерево.







Фото интерьеров кухонь с различными типами напольных покрытий для вдохновения

Если вы еще не определились с покрытием для кухни – подсмотреть идеи можно в расширенной фотоподборке.

















Выводы

Покрытие для кухни должно не только отвечать эстетическим предпочтениям, но и быть функциональным. По этой причине дизайнеры чаще всего советуют обратить внимание на кафельную, керамогранитную и виниловую плитку. Однако среди пожеланий заказчиков наиболее часто сегодня встречается ламинатное покрытие под дерево.

Компромиссом в данном случае является виниловая плитка. Она имеет основные характеристики плитки и удобна в эксплуатации. При этом материал выпускает в разных принтах, в том числе, с фактурой под дерево. Единственный недостаток такого покрытия – неэкологичность.





Еще один компромиссный вариант – совмещение плитки и ламината. В грязной мокрой зоне вы можете расположить удобный и функциональный материал. В зоне обеденного стола гармонично будет смотреться деревянное покрытие. Такое решение упрощает уборку и позволяет избежать преждевременной деформации покрытия.



Если вы выбираете ламинат для кухни, отдавайте предпочтение дорогим аналогам и проверенным производителям. Если же останавливаетесь о плитке – стоит сразу подумать о необходимости совмещения с теплым полом. При этом какой бы материал вы не выбрали – широкий ассортимент строительных магазинов поможет вам подобрать вариант под ваш дизайн-проект.