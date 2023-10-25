Ремонт в квартире – сложный, продолжительный и изнуряющий процесс. Завершающим этапом таких работ является монтаж плинтуса. Многие не воспринимают его серьезно и считают малозначимым. На самом деле с его помощью решается несколько задач: маскировка стыков отделки, скрытие проводов, кабелей. Плинтус придает интерьеру завершенный вид и подчеркивает его красоту.

Сейчас в магазинах представлен большой ассортимент изделий разных оттенков, фактуры, размеров. Но даже при таком изобилии белый плинтус остается всегда востребованной классикой.

Он универсален и комбинируется с самыми разными интерьерами. Помимо этого, с его помощью можно корректировать геометрию помещения, достаточно изучить правила его использования.

Как подбирать плинтус

Каждый владелец жилья хочет создать интерьер с гармоничным и визуально приятным интерьером. Поэтому столь важно правильно подобрать плинтус. Он должен вписываться в общий стиль, подчеркивать его и украшать.

Поэтому на моменте составления проекта важно учитывать:

гармоничное сочетание предметов мебели между собой, с отделкой стен и элементами декора;

комбинация материалов в интерьере;

конструктивные нюансы помещения;

персональные пожелания и вкусы.

Именно последний пункт крайне важен. Поклонникам скандинавского стиля нет смысла приобретать современную мебель в стиле лофт или материалы для отделки комнаты хай-тек. Поэтому стоит учесть личные предпочтения, при этом принимая во внимание рекомендации специалистов по оформлению помещений.

При выборе плинтуса важно учитывать следующие факторы:

Габариты помещения

Цветовая гамма при оформлении жилья, и соответственно плинтуса, очень важна. Так светлые оттенки зрительно сделают комнату просторнее, поэтому именно их стоит выбирать для небольших помещений.

Аналогичный принцип актуален для плинтуса. Стоит оформить его в цвет стен, и он поможет визуально расширить комнату.

Размер и форма плинтуса

Он может быть разной ширины, высоты, иметь декоративные элементы или быть минималистичным. К примеру, узкую планку стоит выбрать для небольшого помещения. Высокий плинтус с декором подойдет для просторного зала. При условии гармоничного сочетания цветовых решений, изделие станет отличным элементом комнатного интерьера.

Функциональная нагрузка

Если по линии монтажа плинтуса необходимо проложить провод, то лучше поместить его непосредственно внутрь изделия. Тогда изначально стоит выбирать специальную планку со встроенным внутрь кабель-каналом.

Фактура

В интерьере все должно гармонично сочетаться. Фактура плинтуса не исключение. Она должна повторять общее решение. К примеру, в помещении с элементами барокко неуместен плинтус, оформленный под кафель.

Интерьерная цветовая гамма

Не стоит выбирать плинтус, который будет резко контрастировать и притягивать взгляд. Он должен быть частью общего интерьера. Таким образом, плинтус лучше подбирать по цвету.

Он должен удачно комбинироваться:

С покрытием на полу, не акцентируя на себе внимание, словно продолжая собой пол. Лучше приобретать одновременно покрытие для пола и плинтус под него;

С отделкой стен. Такой вариант актуален, если покрытие на стенах не имеет яркого декора;

С оттенком окон или откосами на двери (он может стать своеобразным продолжением косяка). Подбирать плинтус под цвет окон имеет смысл лишь, если окна панорамные и большие. В противном случае их не будет видно.

Особенности плинтуса белого цвета в интерьере

У современных дизайнеров особенно популярно это решение. Поэтому многие приобретают белый плинтус. Но зачастую его неправильно применяют в интерьере, и он буквально сводит на нет все усилия при оформлении комнаты.

Выделяют следующие особенности применения белого плинтуса в интерьере:

Для классического интерьера подойдет комбинация с деревянным полом в белых тонах. Другой вариант сделает решение некрасивым. Чрезмерно дешевые материалы испортят впечатление от ремонта. Поскольку именно эти мелочи создают общее впечатление от интерьера.

Белый плинтус отлично сочетается с дверью или полом в темных тонах. Такой прием стоит применять, если необходимо зрительно сузить помещение. Он подойдет для просторного помещения с высоким потолком.

С его помощью можно великолепно обрамить стены в светлых тонах и темный пол в небольшой комнате. Интерьер на такой основе подойдет для самых смелых дизайнерских решений.

Красиво смотрится комбинация с наличниками светлого цвета и яркими, сочными стенами. Такое решение требует особо тщательного подхода к созданию интерьера. Но лучше использовать его для нежилых помещений.

Белое обрамление пола в комбинации с темной дверью визуально уменьшить комнату. Дополнить такое решение можно смелыми декоративными элементами.

Белый плинтус в сочетании с колоннами выглядит аристократично. При таком решении стены можно оформить в любом оттенке. Однако лучше отдать предпочтение пастельным тонам. Такой интерьер придаст уюта помещению и подчеркнет изумительный вкус владельцев.

Для поддержания внешнего вида такого бордюра потребуется раз в неделю протирать его и очищать все имеющиеся загрязнения моющими средствами.

В момент разработки дизайна интерьера, обычно плинтус оформляют так, чтобы он был максимально незаметен. Для этого его подбирают под цвет покрытия пола.

Но зачастую самые смелые дизайнерские решения основываются как раз на обратном принципе. И именно контрастный плинтус обыгрывают их особенно выгодно. Такие интерьеры выглядят стильно, модно и со вкусом.

А если панель будет оформлена оригинально, то это прибавит эстетики и гармонии в помещение. Поэтому не стоит опасаться столь полезного элемента для интерьера.

Разновидности плинтусов

На рынке сегодня представлен широкий ассортимент покрытий для пола и плинтусов. Они могут быть изготовлены и разных типов материалов. Галтель подбирают, ориентируясь на тип напольного покрытия. К примеру, для пола покрытого линолеумом либо ламинатом лучше подбирать плинтус из поливинилхлорида (ПВХ).

Самым экологичным принято считать панель из МДФ. Его производят из древесной стружки, под воздействием давления. Он покрыт краской, лаком либо специальной бумагой с декором. В таком изделие нет вредных смол.

Такие типы плинтуса не будут дорогими. Также есть панели, которые выполнены из МДФ и сверху оклеены пленкой ПВХ. Плинтуса белого цвета могут быть стандартными, широкими или высокими. Последние два типа хорошо защитят собой стену. Однако они подходят для больших помещений с высоким потолком.

Наибольшей популярностью пользуется плинтус, изготовленный из ПВХ. Он универсален и подходит для нестандартного декора помещения.

Такой ПВХ-плинтус может быть:

вспененным, который обеспечит теплоизоляцию;

жестким, для обрамления длинных, ровных участков. Для углов при таком монтаже потребуется дополнительная фурнитура;

полужестким, для укладки на поверхности с неровностями.

Возможные размеры плинтусов

Минимальная ширина составляет 15 мм. Такой вариант подойдет для того, чтобы закрыть промежуток между стеной и напольным покрытием.

Также выделяют широкий белый плинтус, обычно он не шире 25 мм. Стандартным принято считать изделие высокой до 58 мм. Для небольшого помещения лучше выбрать панель, которая будет ниже. А для высоких потолков подойдут плинтуса от 100 до 150 мм в высоту.

Классическими габаритами панелей, которые используют большая часть производителей: 55*22 мм, 67*22 мм, 80*22 мм.

Высокая панель, кроме очевидной практичности, выступает отличным декором. Она красиво обрамит поверхность. Однако такие модели больше подойдут для просторных помещений с высоким потолком (не меньше 3 м).









Преимущества белого плинтуса в интерьере

На первый взгляд может показаться, что такой цвет – не практичное решение и его сложно комбинировать. Но это не так. В большинстве своем в интерьере белый плинтус выглядит очень удачно. За это его часто называют «беспроигрышной классикой».

Выделяют следующие преимущества белого плинтуса:

Благодаря светлому оттенку он визуально делает комнату просторнее. Особенно если профиль в тон отделке стен, а пол оформлен в нейтральных цветах. Он отлично подойдет для темных комнат с недостаточным естественным освещением.

В случае, если отделка в темных цветах, белый плинтус акцентирует внимание и перетягивает его на себя, делая несовершенства покрытия незаметными.

Это универсальный цвет, который можно комбинировать с любыми тонами: теплыми, холодными, светлыми и темными. Благодаря оттенку он не перегружает интерьер.

Для традиционных стилей (классического, барокко и прочих) высокий белый плинтус – великолепный декор, который отлично комбинируется с молдингами и лепниной.

Для современных стилистических решений (модерн, эко, скандинавский) панель станет дополнительным элементом, который замечательно впишется в интерьер и добавит ему легкости.

Но перед покупкой белого плинтуса необходимо ознакомиться с минусами такого решения. Это позволит оценить, насколько это решение подойдет для конкретного интерьера.

Недостатки плинтуса белого цвета в интерьере

Выделяют следующие недостатки белого плинтуса:

Непрактичность. Белый цвет делает чрезмерно явными все загрязнения. Эту проблему можно решить лишь систематической уборкой, которая также необходима любой другой панели;

Сложно подобрать плинтус в тон отделке стен;

К такой панели необходима вся фурнитура (крепления и иные дополнительные элементы) в белом цвете.

Уход за белым плинтусом

Для того чтобы панель хорошо выглядела и гармонировала с интерьером, за ней требуется ухаживать.

Специалисты рекомендуют следовать таким советам:

Не меньше раза в неделю очищать планки щеткой с мягкой щетиной и мягкой тканью. Регулярно убирать грязь с поверхности плинтуса с помощью моющих средств (допускается применение абразивных средств при необходимости). Стараться аккуратно обращаться с изделием. Не допускать его соприкосновение с мебелью, электроприборами. При наличии домашних любимцев, планки лучше использовать в комнатах, которые они практически не посещают. В случае наличия большого количества царапин, сколов и трещин, поверхность планки можно покрыть защитным бесцветным лаком.

Монтаж плинтуса своими руками

После выбора и покупки подходящей панели, ее требуется смонтировать. Работы такого типа начинают после окончания укладки покрытия на пол.

Процесс включает в себя несколько этапов:

Монтаж белого плинтуса начинают с нанесения разметки на планку и последующей ее нарезки. Для этого панель необходимо приложить к стене и в месте пересечения ее с внешним углом сделать на отметку под углом в 45 градусов. Затем требуется приложить следующую планку с другой стороны угла и нанести отметку на его окончании. Пометка должна быть также под углом в 45 градусов. Метку важно наносить как на плинтус, так и на внутренний угол комнаты. После этого требуется перерезать плинтус согласно отметкам. Корректность среза можно проверить, установив отрезки на место, под которое их резали. Убедившись, что плинтус нарезан правильно, его можно крепить. Клей следует нанести на заднюю часть панели плинтуса. После чего планку требуется плотно прислонить к стене и прижать руками. После чего клеем следует промазать места стыков и стены, стык двух отрезков плинтуса. Излишек клея требуется счистить шпателем. После окончания работы необходимо очистить плинтус водой от мусора, грязи. На сушку плинтуса потребуется 24 часа. Далее при необходимости плинтус требуется окрасить.

Белый плинтус – беспроигрышный вариант, с помощью которого можно стильно и красиво оформить пол. Если со временем цвет надоест, то его всегда можно сменить. При этом нет необходимости демонтировать старую панель.

Можно просто окрасить ее. Более того, специалисты советуют сразу красить плинтус матовой краской. Тогда он долго сохранит привлекательный первоначальный вид.



