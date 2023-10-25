Ванная комната – зона, где все материалы подвергаются повышенной влажности. Также стоит отметить, что данная комната – одна из тех, где тщательная уборка проводится достаточно редко.

Но чистота в ванной комнате необходима не только по эстетическим соображениям, но и как забота о здоровье членов семьи. В этом помещении высокая влажность и температура, что провоцирует появление плесени, ржавчины, грибка на поверхности кафеля. Помимо этого, на плитке остается мыльный налет, отпечатки, известковые отложения и прочее.





Появление загрязнений спровоцировано разными причинами, но все их можно очистить. И не обязательно приобретать для этого дорогостоящие средства. Многие виды налета можно убрать самостоятельно приготовленными смесями и растворами из подручных средств.





Разновидности загрязнений плитки в ванной и профилактика их появления

Поддержание чистоты керамической плитки в ванной комнате сложная, но осуществимая задача.

Но при этом важно знать не только типы загрязнений, но и как предотвратить их появление:

Плесень

Наиболее частый «гость» в ванной комнате. Причина появления достаточно проста: слишком большая влажность в помещении, и практически полное отсутствие уборки со специальными средствами, которые предотвращают появление грибка.

Для профилактики рекомендуется систематически включать вытяжку либо оставлять дверь в санузел открытой для проветривания. После душа или ванной стенки необходимо вытирать насухо, чтобы влаги не осталось.





Ржавчина

Этот «гость» в современных квартирах и домах более редкий, так как используются пластиковые трубы/ запчасти или комбинация «металлическая труба в пластиковой оболочке».

Но если в ванной комнате все-таки есть металлические элементы (душевой шланг, краны, декоративные элементы и так далее), то необходимо очень тщательно следить за ними и вовремя менять, если только появляются признаки коррозии.



Известковый налет

Последняя проблема, которая продолжает волновать людей в ванной комнате – это известковый налет. Причина появления общеизвестна – это большое количество солей и отложений в воде.

Решается данная проблема просто: или регулярной и очень тщательной уборкой, или установкой фильтра тонкой очистки воды.

Налет от мыла

Тоже частый «гость» в санузлах. Причины его возникновения – редкая уборка всех поверхностей в ванной комнате. Он внешне напоминает известковые загрязнения.

Предотвратить его образование легко, достаточно протирать стенки и поверхности после душа либо ванной.







Лучшие средства для очистки плитки в ванной

Существуют средства, с помощью которых можно очистить загрязнения на кафельной плитке, не приобретая химические магазинные составы:

1. Нашатырный спирт

Один из лидеров по очистки поверхностей в ванной комнате. Стоит сразу отметить, что такую популярность средство получило по двум причинам: универсальность применения (борется практически со всеми видами загрязнений) и дезинфекция помещения.

Использовать нашатырный спирт можно только в разведенном в воде виде (пропорция составляет, примерно, 20 – 30 миллилитров на 1 литр теплой воды).

На поверхность можно наносить или при помощи губки/ тряпочки, или при помощи пульверизатора.

Далее необходимо подождать около 10 минут (можно меньше, но все зависит от степени загрязнения поверхности), а потом насухо вытереть мягкой и сухой тряпкой.

Кстати, нашатырный спирт можно использовать не только как самостоятельное и основное средство для очистки плитки, но и как финишное средство, которое придаст дополнительный блеск и дезинфицирует поверхность.





2. Лимонная кислота/ лимонный сок

Следующее крайне эффективное средство по борьбе с различными видами налета – это лимонный сок или лимонная кислота.

Оба средства в чистом виде наносить на поверхность нельзя (нужно развести с водой), так как:

При использовании лимонной кислоты, мелкие частицы могут или поцарапать поверхность, или забиться в небольшие трещины (это может спровоцировать появление дополнительных проблем).

При использовании только чистого сока можно будет случайно повредить красочный слой плитки и затирку.

При использовании этого средства необходимо соблюдать дозировку (1:2). Больше добавлять сока/ сухого порошка не нужно. Чистящий эффект это не увеличит.

Стоит сразу отметить, что после нанесения смеси необходимо будет достаточно долго ждать (особенно, если загрязнение старое). Признаком того, что пошла реакция, будет появление белых разводов.

После этого лимонную смесь необходимо смыть с очищаемой поверхности водой, тщательно отслеживая, чтобы она не попала в швы (может начаться разрушение затирки).

3. Белизна/ хлорный порошок

Тоже очень и очень мощное средство против всех видов налета и микробов!

Стоит отметить, что и хлорный порошок, и белизну лучше развести в воде перед использованием.

Работать с таким раствором необходимо только в перчатках, чтобы предотвратить получение небольших травм или сушки кожи.

Наносить раствор можно или губкой, или пульверизатором.

Через 15 – 20 минут можно спокойно влажной губкой протирать поверхность, а потом насухо протирать сухой тряпкой.

Но обратите внимание, что белизна – крайне мощное отбеливающее средство! Следовательно, если плитка цветная или имеет рисунок, то при использовании данного средства может быть нанесен ей ущерб.

Также данное средство нельзя использовать в смесях с другими очищающими средствами (и фабричными, и домашними). Исключение может быть только одно: сначала используется белизна, а только после ее тщательного смыва с поверхности дополнительно можно использовать любое другое средство (например, разведенный лимонный сок).



4. Средство для мытья посуды

Этот вариант подходит только при регулярной уборке. Если необходимо убрать застарелые пятна, то лучше использовать другие средства. Для такой уборки можно использовать абсолютно любой гель для мытья посуды.

Выбранное средство необходимо добавить в теплую воду, взбить до образования пены, нанести на поверхность и оставить на 5 – 15 минут. Далее смыть большим количеством воды, и протереть насухо. При работе с таким средством перчатки можно не использовать.

5. Пароочиститель

Этот метод реже используют, так как не во всех домах есть данная техника. Но стоит сразу отметить, что пароочиститель, также как и гель для мытья посуды, лучше всего использовать при регулярной уборке помещения.

Из плюсов можно выделить то, что уборку можно провести без использования чистящих средств и достаточно быстро. И при этом помещение будет не только очищено, но и продезинфицировано. При помощи различных насадок (они идут в комплекте с основным оборудованием) можно будет очистить и даже труднодоступные в обычных случаях места.









6. Меламиновая губка

Относительно новое средство для проведения уборки в ванной комнате. Такая губка совершенно не требует никаких чистящих средств.

Перед использованием ее необходимо только намочить теплой водой, и все. Дальше можно сразу приступать к уборке.

Меламиновая губка подходит и для регулярной чистки помещения, и для ликвидации застарелых пятен. Ею можно чистить и различные виды плитки, и швы. Производители отмечают, что сильно тереть загрязнения этой губкой не нужно. Превосходный результат будет даже в том случае, если просто осторожно протирать, как обычной тряпкой.

7. Хозяйственное мыло

Отлично подойдет для очищения кафеля белого цвета или светлой плиточной затирки. На цветной поверхности его не рекомендуется использовать, поскольку оно может вызвать потускнение оттенка или потерю его насыщенности.





Для уборки необходимо смочить губку и намылить ее хозяйственным мылом. Полученную пену нужно нанести на поверхность и оставить на полчаса. После этого достаточно смыть все губкой и протереть насухо чистой тряпкой. Удалить застарелые пятна этим способом не удастся.





8. Сода

Это средство поможет очистить плесень или недавно проявившуюся на плитке ржавчину. Для этого поверхность нужно смочить водой, нанести на губку соду и тщательно протереть загрязнение. После этого оставить состав подействовать на полчаса. Налет размягчится и его легко будет снять жесткой стороной губки.





Также можно сделать смесь из 100 граммов соды и 0,5 литра воды. Ее наносят на поверхность на 30 минут. После истечения времени необходимо тщательно почистить грязный участок и смыть смесь. Поверхность нужно протереть насухо.

9. Уксус

С его помощью хорошо очищать кафель от известкового налета и плесени. Для этого нужно нанести уксус пульверизатором и оставить примерно на полчаса. Делать это нужно в перчатках и маске, чтобы избежать повреждения органов дыхания.





От ржавчины поможет избавиться смесь уксуса с солью. Для этого необходимо пропитать ткань уксусом, окунуть ее в соль и протереть загрязненную поверхность. Эти способы эффективны, но могут повредить затирку между плитками, поэтому на регулярной основе их применять нельзя.

10. Масло чайного дерева

Это отличное средство для ухода за кафелем. Оно имеет антибактериальное и противогрибковое действие, убирает запах и плесень. Масло чайного дерева можно использовать вместе с промышленными чистящими средствами.

Можно добавлять несколько капель в мыльный раствор, который предназначен для очистки кафеля. Или же можно добавить половину пузырька в спрей для очистки. Масло чайного дерева способно надолго защитить керамическую плитку от плесени.





Существует множество средств для очистки кафеля. Но сложно понять их эффективность до первого использования.

Поэтому не стоит рисковать, лучше сначала нанести приготовленный состав на небольшой участок. Это позволит понять, не повредит ли средство поверхность плитки. Только после этого можно применить состав на всей площади кафеля.

Общие рекомендации по очищению плитки в ванной комнате

Химические средства для уборки выбирают в зависимости от вида загрязнений:

Мыльный налет относится к самым простым видам. Убрать его можно обычной водой. В душевой кабинке достаточно ополоснуть стенки из лейки и пятна исчезнут. Лучше для этого использовать теплую воду. Загрязнения на стенах комнаты или с внешней стороны душа потребуется протереть влажной тряпочкой из микрофибры и вытереть насухо.

Желтые пятна . Часто их можно заметить на кафеле светлого цвета. Эти загрязнения образовываются из-за размножения бактерий. Убрать такие пятна можно средствами с содержанием хлора. Отлично подойдет для этой цели обычная белизна. Но перед использованием ее лучше разбавить водой. В противном случае она может испортить декоративные элементы, имеющиеся на поверхности.

Ржавчина . Такое загрязнение лучше убирать специальными чистящими средствами, которые действуют деликатно. В идеале это должна быть профессиональная линия. Дешевые составы могут серьезно усугубить ситуацию. Помимо этого, специалисты рекомендуют протестировать новое средство на небольшом, желательно невидимом глазу участке плитки.

Известковый налет. Как правило, он проявляется после того, как капли воды высыхают. И если какое-то время игнорировать это загрязнение, то слой будет становиться толще и убрать его будет сложно. Очищать известковый налет лучше средствами с кислотами в составе. Как правило, кафель устойчив к таким веществам, при условии, что он не дешевый.





Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание не структуру очищаемой поверхности и не использовать в уборке средства с абразивами. Они могут испортить поверхность покрытия, и впоследствии грязь будет проникать в эти микротрещины и царапины и убрать ее не удастся.









Советы по очищению кафельной плитки в ванной вне зависимости от вида загрязнения

Независимо от типа загрязнений, появившихся на плитке в ванной комнате, важно убирать его, придерживаясь строгой последовательности. Это позволит упростить работу и ускорить ее окончание. Достаточно придерживаться следующих этапов:

Сначала необходимо подготовить плиточное покрытие. Для этого необходимо закрыть дверь в помещении и открыть горячую воду. Нужно, чтобы пар осел на плитке. Это позволит размочить имеющиеся загрязнения и удалить их будет легче. После этого нужно нанести на специальную губку с большой рабочей поверхностью теплый раствор мыла. Лучше применять жидкое мыло или средство для мытья посуды.





Губкой нужно протереть все поверхность по направлению снизу вверх. Важно не совершать волнообразные движения, поскольку они приводят к появлению разводов.





Если загрязнения застарелые, они могут не удалиться с первого раза. В такой ситуации рекомендуется применять специальные химические составы с хлором, кислотами и щелочью. Лучше использовать их в разведенном состоянии.

Если же средство изначально предназначено для очистки кафеля, то его применяют по инструкции. Для этого нужно нанести состав на место загрязнения и оставить на время. После истечения периода воздействия, поверхность нужно протереть, удалив загрязнения. Далее требуется дополнительно очистить плитку влажной тканью и вытереть насухо.







Во время проведения работ с использованием бытовой химии нельзя забывать о защите. Руки нужно защитить резиновыми либо латексными перчатками. Для защиты дыхательных путей следует использовать строительный респиратор.





Как часто нужно ухаживать за плиткой в ванной комнате

Генеральную уборку, как правило, проводят раз в месяц. Обычно в течение этого времени без ухода остается и ванная комната. Но это для помещения свойственно наличие высокой влажности, поэтому убирать его нужно чаще.





Лучше всего очищать кафель и швы между ним каждую неделю. При этом стоит применять не только влажную губку, но и специальные обеззараживающие средства.





Плиточные швы же требуют особого внимания. Как правило, именно в них скапливается влага, которая без хорошей просушки может спровоцировать появление плесени и грибка. Помимо этого, такие места становятся желтыми, что выглядит не эстетично.





В процессе уборки могут потребоваться специальные составы для уничтожения запаха. Он появляется от постоянной сырости и наличия плесени. Обычно она образовывается в уголках плитки. Эти места необходимо слегка сбрызнуть составом и убрать загрязнения губкой.





Важно понимать, что еженедельное очищение плитки в ванной комнате занимает всего 15 минут. Не стоит откладывать это до проведения генеральной уборки. Застарелую грязь убирать гораздо сложнее.