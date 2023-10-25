Кафель – это разновидность отделочного материала, отнесенного к большой группе под названием "керамическая плитка". В нее также входят керамогранит, клинкер, котто и другие подвиды. Поэтому ошибочно считать, что кафель и керамическая плитка – это два разных материала.





Как изготавливаются кафель и керамическая плитка

Основным сырьем при производстве керамической плитки является глина.

В состав добавляются:

кварц;

песок;

зола;

полевой шпат;

модификаторы;

вода.





Все составляющие тщательно перемешиваются, полученную субстанцию раскладывают в форму и подвергают обжигу. Технология производства ориентирована на придание готовому изделию высоких прочностных характеристик.

Такой эффект обусловлен вытеснением из смеси влаги под воздействием высокой температуры, в результате чего молекулы глину преобразуются в стекловидное вещество. Степень прочности плитки зависит от соблюдения технологии производства.





На лицевую сторон полученной заготовки наносится глазурь. Она может быть любого цвета, текстуры и фактуры.

При использовании специальных штампов на плитке получаются разнообразные орнаменты. В зависимости от типа состава, который наносится на изделие, его поверхность может быть матовой или глянцевой.

Плитка и кафель: в чем схожесть

Плитка имеет вид элементов определенной формы небольших размеров, которые укладываются в единое полотно. Она может быть изготовлена из керамики, натурального камня, цемента, дерева или пластика.

Кафель может быть изготовлен только из глины. Ее содержащие рабочие смеси размещаются в формах, которые помещают в печи и обжигают при высоких температурах. Для придания эффектного вида, поверхность полученного изделия покрывается эмалью.





Кафель является частным вариантом плитки. Плитка может быть изготовлена из разных материалов, а кафель – только из глины. Под понятием плитки часто понимают разные отделочные материалы небольших размеров.

В чем отличия между кафелем и керамической плиткой

В строительной сфере кафель и керамика – это одно и тоже, однако между ними все же есть различия. В своем понятии керамика объединяет все материалы, которые изготовлены из глины.







Это могут быть такие виды плитки, как:

кафель – изготавливается из глины без добавок и поэтому у него низкие показатели прочности;

керамическая – при изготовлении в глину добавляются дополнительные материалы, которые придают особые характеристики изделию;

керамогранит с высокими прочностными показателями за счет добавления в глиняный состав фракций гранита, придающих изделию крепость камня;

метлахская - равномерно окрашенная по всей глубине за счет добавления в глиняную смесь красителей;

клинкер – не запекается, а продавливается в виде полуфабриката через форму методом экструзии;

котто – производится по схеме, актуальной для кафеля, но с применением красной глины, за счет чего не требует глазурирования.

Производство кафеля

Производство кафеля осуществляется по простой схеме – приготовление вмеси из воды и глины, укладка в формы, обжиг и нанесение глазури или рисунков с последующим запеканием.







Однако на практике материал оказался не практичен в виду его хрупкости, низких показателей водонепроницаемости и устойчивости к воздействию агрессивных веществ, находящихся в моющих составах.

По этой причине технология производства была несколько изменена на этапе приготовления смеси. Ее базовый компонент был дополнен вспомогательными веществами и модификаторами, улучшающими качественные характеристики.





При сохранении всех остальных этапов производства, плитка приобрела прочностные и износостойкие характеристики. Усовершенствование технологии придало неактуальный статус ее прошлой версии. И поэтому слово кафель сегодня у всех ассоциируется с керамической плиткой.





Для производства плитки подойдут не все сорта глины. Можно использовать только те ее вариации, которые содержат примеси такого минерального вещества, как каолинит.

Такой вид материала является продуктом распада кремнезема и полевого шпата. В природе он встречается редко и имеет вид ярко белых отложений. Его цвет может быть затемнен оксидом железа, который и окрашивает глину, придавая ей своеобразные оттенки – от розового и желтого до оранжевого и коричневого.

Красная и терракотовая глины содержат большой процент железосодержащих компонентов.





Керамическую плитку можно изготавливать и из светлой глины. В таком случае, она получается аккуратной и выглядит эффектно даже без специальной обработки поверхности.

При производстве кафеля сегодня не обращают внимания на цвет глины. Существуют технологии, позволяющие его изменить. Это можно сделать за счет связывания молекул вещества, образующего своеобразное окрашивание методом химических реакций.





Из глины приготавливается рабочий состав, который называется пастой. Кроме стандартных добавок в него могут быть внесены алебастр, костная зола и кварц. После замеса паста размещается в формах и запекается.

Существует такое мнение, что из светлой глины плитка лучшего качества, поскольку в ней содержится много каолинита. Это действительно так, однако дело на в этом веществе, а в примесях, которые превращаются в стекло при воздействии высокой температурой.









Виды керамической плитки

В большую группу отделочного материала керамической плитки входят такие ее виды, как:



бикоттура из прессованной красной глины, обработанной методом двойного обжига – изделия с гладкой поверхностью и в расширенном цветовом ассортименте используется для укладки на стены;

монокоттура из красной или белой глины с единожды проведенным обжигом и нанесенной эмалью, что придает изделию характеристики, позволяющие укладывать его не только на стены, но и на пол;





керамогранит с закладкой цветового пигмента в базовую смесь с последующим прессованием и обжигом, что придает ему характеристики, позволяющие использовать с наружной стороны помещений;





котто из красной глины с добавлением мелких фракций пемзы и красящих пигментов с последующей обработкой экструзией и обжигом – неглазированный материал используется для внешней отделки, для пола и стен;





коттофорте из смеси глины и каолина, подвергающейся обжигу с повторением процедуры после нанесения на лицевую сторону непрозрачной глазури – хорошо смотрится при оформлении пола;





клинкер из сланцевой глины без добавок красителей и пластификаторов, обработанной экструзионными методами с последующим обжигом – используется в формате наружной и внутренней облицовки;





майолика из красной глины, обжигаемой дважды по разным технологиям, отличающимся температурным режимом с последующим нанесением глазури и проштамповкой изображений на них – используется для внутреннего оформления стен в изысканном дизайне.





От чего зависят свойства керамической плитки

Каждый вид плитки имеет свои особенности, выраженные в специфических характеристиках, обуславливающих формат использования отделочного материала.







На свойства изделия оказывают влияние факторы:

используемое сырье;

технология производства – способы приготовления рабочей смеси, формовки, обжига и окраски;

форма и размеры;

тип поверхности, обусловленный видом нанесенного состава на лицевую сторону плитки или его отсутствие;

способ окраски – сверху в формате глянца или добавление пигментов в базовую смесь;





показатели истираемости, поглощения и пористости определяются технологией обжига плитки – число эпизодов, температурный режим и его чередование;

ассортимент – определяется типом покрытия и цветовыми решениями – в некоторых плитках они разнообразные, а в некоторых видах ограничены, поскольку технология изготовления предполагает максимальную приближенность к естественным тонам, которые получаются в процессе производства.

Виды поверхностей у керамической плитки

Планируя покупку плитки, следует обратить внимание на характеристики ее поверхности. В разных моделях изделия она отличается не только цветом, но и текстурой и фактурой, которые не только оказывают влияние на декоративный вид изделия, но и на его эксплуатационные характеристики.

Глазурованная

Для получения на лицевой стороне плитки блестящей глазури, на нее после первого обжига наносится минеральный состав. При воздействии на него высокими температурами глина расплавляется и после остывания оставляет на поверхности стеклоподобный слой.

В зависимости от вида сырья, показателей температур и порядка их чередования, полученная поверхность может быть прозрачная, белая или матовая. Придать ей цвет можно, добавив в базовый состав пигменты.





Плитка может быть использована для укладки сразу после завершительного обжига и остывания, однако для придания ей цветовых характеристик, ее окрашивают эмалью. Эта операция увеличивает водоотталкивающие свойства материала, а также облегчает потребителям уход за ней.

Матовая

При изготовлении матовой плитки из цикла производства исключается последняя операция нанесения глазури. Такая плитка сразу выделяется своим необычным видом. Она не блестит и выглядит благородно.





Для матовой плитки характерны высокие показатели плотности и устойчивости к истиранию. Эти характеристики сделали ее интересной при создании дизайна пола, стен в коридоре, в тамбуре и при облицовке наружных стен.

Полированная

С полированной поверхностью выпускается керамогранит. В процессе производства рабочая глиняная смесь с внесенными в нее пигментами подвергается обжигу, после чего ее поверхность шлифуется и полируется. Эти операции позволяют придать лицевой части гладкий и блестящий вид.





Увеличить срок службы полированных изделия с сохранением их первоначального вида можно, нанеся на поверхность мастику, специально предназначенную для такого вида материала. Процедуру необходимо проводить сразу же после укладки.

Лаппатированная

Полуполированная или лапатированная поверхность создается на керамограните. Технология производства такого изделия схоже с полированной плиткой.







Отличие заключается в использовании крупного абразива, который добавляется в базовый состав. Это способствует образованию неравномерно отшлифованной поверхности, что становится причиной образования на ней идеально отполированных и шероховатых участков.





За счет мягкого блеска такая поверхность выглядит привлекательно. Повышенная износостойкость и отсутствие скольжения позволяют использовать изделие для укладки в местах с повышенной проходимостью.

Структурированная

Структурированный керамогранит имеет своеобразную поверхность, имитирующую природные материалы. Ее фактура может быть похожа на камень, дерево, кожу или даже на листву.







Неровности на поверхности становятся причиной увеличения показателя трения. Такая плитка нескользкая и может быть применена в местах повышенной влажности. Ее используют для оформления пола в бассейнах, банях и ванных комнатах.







Итак, мы выяснили, что кафель и керамическая плитка – это, по сути, одно и тоже. Просто кафель - более узкое понятие, конкретизирующее широкую группу отделочных материалов.







Путаница возникла из-за того, что на рынке продукции по популярности кафель уже давно занимает лидирующие позиции, поскольку многие не видят ему альтернативной замены. А когда появились новые материалы из этой категории продукции, и возникла путаница.





Если про керамогранит большинство людей знают, то новые материалы им не известны, и они стали путать понятия, не разбираясь, что все они относятся в категорию одной группы материалов.







Несмотря на схожесть, каждый вид изделия обладает специфическими характеристиками.



