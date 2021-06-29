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  4. Дверь СТ-Купе Лайт Сатинато Белое 215*80 (отв. d50)
Купе Лайт Белое сатинато
4,4
10 206

Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато

4,4
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь СТ-Купе Лайт Сатинато Белое 215*80 (отв. d50)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 17117
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 206
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 206 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 903
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 701 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Размер полотна, см:
215x80
215x70
215x80
215x90
215x100в наличии
215x110в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    215 x 80
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Лайт

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    37
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла, с еврокромкой

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    37
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Стеклянные двери. Общая информация..pdf Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

12
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
29 июня 2021
4
Достоинства
Смотрится отлично
Недостатки
Нет
Комментарий
Приобретали сразу несколько. Все пришли хорошего качества. Все подошло. Цвета дверей немного отличались, но это не проблема, в жизни даже лучше!
Вам помог этот отзыв?
К
04 апреля 2021
4
Комментарий
Выбирали двери очень долго, благо сейчас есть из чего. Долго и скрупулезно, смотрели все качества, достоинства и недостатки. Решили остановить выбор на «Мебель 169». Выбрали модель из стеклянного полотна. Хорошие двери. Гармонируют с общим видом, даже несмотря на совсем небольшую площадь квартиры. Нет чувство стеснения, думаю за счет покрытия этого не происходит. Мы довольны!
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Р
18 февраля 2021
5
Достоинства
очень удобные и приятные
Недостатки
Нет
Комментарий
Построили загородный дом, и дошло дело до дверей. Выбирали под интерьер, и взяли все одинаковые, выглядят прекрасно)
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 12 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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