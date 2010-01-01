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  4. Дверь СТ-Купе Лайт Сатинато Белое 215*70 (отв. d50)
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
0,0
9 086

Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая 215x70

Этот товар смотрят 25 человек
Дверь СТ-Купе Лайт Сатинато Белое 215*70 (отв. d50)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 19445
Этот товар смотрят 24 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 086
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 086 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 783
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 515 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая 215x70
Размер полотна, см:
215x70
215x70
215x80
215x90
215x100в наличии
215x110в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    215 x 70
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Лайт

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    30
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла, с еврокромкой

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    30
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Стеклянные двери. Общая информация..pdf Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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