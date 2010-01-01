С заботой о клиентах

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Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.

С заботой о клиентах

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Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла с художественным рисунком в совмещенных техниках «алмазная грань» и цифровая фотопечать, с еврокромкой