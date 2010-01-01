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  4. Дверь СТ-1 Флори Белое 200*70 (врезка под ID:134,600)
Флори Белый
4,2
17 486

Дверь межкомнатная стеклянная "Флори" Белая

4,2
Этот товар смотрят 9 человек
Дверь СТ-1 Флори Белое 200*70 (врезка под ID:134,600)
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 30395
Этот товар смотрят 21 человек

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4,2
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
17 486
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 17 486 ₽
Коробка 406 ₽ x 3 шт.
Наличник 238 ₽ x 5 шт.
Изменить
19 894
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 915 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0246 Коробка ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*26 (п)
031-0246 ⋅ 406 ₽
 406
1 218
031-0247 Наличник ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0247 ⋅ 238 ₽
 238
1 190
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Дверь межкомнатная стеклянная "Флори" Белая
Размер полотна, см:
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    26.9
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.028
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла с художественным рисунком в совмещенных техниках «алмазная грань» и цифровая фотопечать, с еврокромкой

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    26.9
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.028

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Отзывы и вопросы о товаре

0
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4.2 / 5
4.2 / 5 (На основе 0 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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