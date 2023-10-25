Двери объединяют в себе важные практические и эстетические функции, являясь незаменимым элементом интерьера. Даже если владельцы квартиры или дома предпочитают открытые пространства с арочными проходами и демонтированными стенами, без качественных входных моделей все равно не обойтись.

Двери служат прекрасным дополнением к дизайну помещений, а их звуко- и теплоизолирующие свойства обеспечивают покой и комфорт обитателями дома. Не удивительно, что к их выбору подходят очень ответственно.

Однако, вечных вещей не бывает. Даже дорогостоящие двери премиум-класса со временем выходят из строя. Естественному износу подвергаются механические детали, ручки теряют свой блеск, а на полотнах появляются следы механических и химических воздействий, вздутия, царапины, трещины.

Что делать в этом случае? Эксперты рекомендуют не спешить тратиться на новые, зачастую очень дорогие, модели. Большую часть повреждений и неполадок можно исправить собственными руками или воспользовавшись услугами мастера.

В каких случаях необходим ремонт дверей

При правильной эксплуатации хорошие, качественные двери служат в течение 8-15 лет. После реставрационных работ, капитального ремонта, они будут безупречно выполнять свои функции еще столько же времени.

Конкретные сроки зависят от материалов, из которых изготовлены конструкции, интенсивности и условий эксплуатации. Текущий, косметический ремонт, а также замену износившихся замков или петель проводят по мере надобности.

Существует множество проблем, с которыми могут столкнуться владельцы квартир и домов в процессе эксплуатации межкомнатных и входных дверей.

Механические повреждения, потертости, сколы на поверхности дверного полотна.

Просевшее из-за неправильной или некачественной установки дверное полотно.

Оторвавшиеся или отсутствующие уплотнители, недостаточная тепло- и шумоизоляция.

Недостаточно надежный замок на входной двери, его поломка или утеря ключей, отсутствие дверного глазка.

Деформация или расклеивание филенок, свободное «хождение» стеклянных вставок в пазах.

Посторонние звуки, скрип, скрежет при открывании/закрывании полотна.

Неплотное прилегание полотна к косяку.

Необходимость с усилием открывать и закрывать дверь из-за разбухания дерева, деформаций, неправильной регулировки.

При наличии подходящих инструментов и небольшого опыта, многие неполадки можно устранить самостоятельно. Вставить врезной замок или стекло в дверь из массива, справиться с незначительными повреждениями дверного полотна помогут подробные мастер-классы и инструкции опытных мастеров.

Причины неисправностей дверей, требующих ремонта

У каждой появившейся проблемы с дверным полотном и блоком, фурнитурой есть свои причины. Если предусмотреть хотя бы часть из них, срок эксплуатации значительно увеличивается.

Старая дверь. Качественные материалы, добросовестные производители и бережное отношение с правильным уходом не гарантируют «бессмертия» конструкций. Дерево постепенно рассыхается, часть элементов в комбинированных полотнах приходит в негодность, истираются подвижные детали петель и замков. Кроме того, оказывает влияние усадка деревянных домов, прочность стен, насекомые-вредители. Поэтому, периодические ремонты и замены деталей неизбежны.

Низкое качество. Многие владельцы отдают предпочтение самой дешевой продукции, или приобретают изделия незнакомых фирм, у сомнительных посредников. Такие конструкции, как правило, очень быстро теряют внешний вид, не обеспечивают комфорта и безопасности.

Ошибки при установке. Двери мало купить – их нужно правильно установить и отрегулировать. Особенно чувствительны к качеству монтажа сложные конструкции – тяжелые стальные двери, многослойные модели из ПВХ.

Действия злоумышленников. Пытаясь проникнуть в дом или квартиру, они наносят замкам, петлям и самому полотну большой ущерб. Также, причиной поломки могут стать самостоятельные попытки взломать замок при потере ключей.

Неправильный уход, небрежное отношение. Если замки и петли не смазывать, отказаться от регулировки, и регулярно бить полотном об стены, твердые предметы, то срок их службы будет очень коротким.

Иногда ремонт дверей требуется из эстетических соображений, когда владельцы затевают косметические или капитальные переделки интерьера, фасада здания.

Можно ли произвести ремонт дверей своими руками

Часть неполадок можно ликвидировать без привлечения наемных специалистов. Даже новички успешно справляются со следующими задачами:

обновление внешнего вида изделий из массива дерева. Для этого снимают слой старого декора, после чего неровности и трещины замазывают, поверхность грунтуют и покрывают краской или лаком;

декорирование изделий из ДСП или МДФ. Старую краску с них убирают строительным феном, шлифуют тонкой наждачкой. Затем отделывают полимерной плиткой, декоративной пленкой;

замена истершихся дверных ручек, накладок, прочей фурнитуры;

подклеивание отошедших деталей из шпона столярным клеем;

регулировка пластиковых дверей с помощью встроенных в петли винтов, по высоте, плотности прилегания и вертикали;

маскировка сквозных отверстий, дыр от выпавших сучков замазкой, сделанной из древесной пыли. Подсохшую заплату прокрашивают или лакируют под цвет поверхности;

устранение царапин, трещин специальной шпаклевкой для данного типа материала. Мелкие повреждения маскируют восковыми мелками;

декорирование дверного полотна обоями, самоклеящейся пленкой, шпоном или специальной тканью. При оклеивании материал фиксируют от центра к краям, чтобы не получилось вздутий или заломов. Часто используют фигурные металлические и деревянные элементы;

врезка защелок, установка шпингалетов, накладных замков, прочей фурнитуры;

замена разбитых стекол простой конфигурации на новые.

Перед реставрационными работами полотно снимают с петель, укладывают на специальные козлы или рабочий стол. Отверстия под стеклянные или зеркальные вставки можно вырезать в двери из массива самостоятельно, определившись с формами и размерами.

В каких случаях стоит вызвать мастера по ремонту дверей

Далеко не со всеми поломками можно справиться собственными силами. Если нет опыта в данном виде работ, или проблема имеет значительные масштабы, на помощь приходят специализированные ремонтные мастерские, компании по оказанию данного типа услуг, мастера-частники. Благодаря опыту и прекрасному, современному оснащению, они быстро справляются с самыми сложными задачами, продляя жизнь дорогостоящим дверям.

В профессиональном внимании нуждаются:

стеклянные и стальные двери;

замки с высокой степенью взломостойкости, бронированные конструкции;

сильные вмятины и перекосы дверной коробки, полотна;

заевшие раздвижные и складные конструкции;

деформированные ригели и петли;

двери с разбитыми стеклянными вставками сложной или встроенной конструкции, стеклопакетами.

Такие работы лучше доверить профессионалам, чтобы потом не пришлось полностью менять дверь.

Расценки на ремонтные работы входных и межкомнатных дверей

Предлагаем ознакомиться с таблицей цен на ремонт входных и межкомнатных дверей. Это средние значения по Москве и Подмосковью.

Вид услуг Стоимость в рублях Демонтаж полотна 1 600 Рихтовка двери 800 Сварка элементов металлических дверей от 2 500 и выше Корректировка геометрии, регулирование перекосов от 1 500 до 3 000 Вскрытие заблокированных замков от 1 000

Итоговая сумма рассчитывается индивидуально, исходя из сложности и объема работ, материала дверей.

В некоторых случаях для реставрации полотна требуется мастерская с профессиональным оборудованием. Это касается дверей со сложными витражными вставками, резными узорами.

Профессиональный ремонт дверей

Если поломка серьезная, рекомендуется без раздумий обращаться к мастеру. Как это происходит?

Специалиста выбирают по рекомендациям знакомых и родственников, отзывам в интернете. Перед тем, как заказывать услугу, необходимо убедиться, что в компании есть работники нужного профиля. Так, далеко не все мастера работают со стальными дверями, или используют сварку.

Определившись с исполнителем, необходимо подать заявку или связаться удобным образом. Объяснить суть неполадки, договориться на определенное время. В случае экстренной ситуации, когда заклинило замок или была попытка взлома, мастер может прибыть по адресу в течение четверти часа.

Мастер-ремонтник осматривает двери, оценивает размер проблемы и озвучивает общую стоимость работ, вместе с необходимыми запчастями и расходниками. При необходимости дает консультацию, приобретает детали взамен вышедших из строя.

Как правило, простой ремонт занимает от 15 минут до часа. Если требуются сложные и объемные процедуры, полная разборка дверной конструкции, длительность работ увеличивается. Мастер исправляет все огрехи и неполадки с гарантией качества, использует только проверенные, надежные материалы.