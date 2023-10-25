В каждой квартире, жилом доме или офисном помещении между комнатами стоят двери. Створки открывают и закрывают при помощи специального механизма и рукоятки. Из-за частой эксплуатации детали изнашиваются. Чтобы заменить систему, не обязательно вызывать мастера из сервисной службы. Подробно объясним, как снять ручку с межкомнатной двери.

Разобравшись как снять ручку с межкомнатной двери, как ее разобрать, выявить поврежденную запчасть и произвести замену, можно быстро восстановить функциональность конструкции и сэкономить на ремонте или на покупке нового механизма.

Особенности эксплуатации и ремонта ручек межкомнатных дверей

Межкомнатные двери в квартире или доме эксплуатируются в интенсивном режиме. На протяжении дня они постоянно открываются и закрываются. Это способствует выходу из строя отдельных элементов механизма или конструкции в целом.

Чтобы восстановить их функционал, нужно снять механизм с двери, разобрать его и определить, какая из деталей пришла в негодность, можно ли ее заменить или придется покупать новую конструкцию.

При проведении демонтажа ручки нужно использовать специальный инструмент и следовать рекомендованному пошаговому алгоритму действий. Это позволит исключить повреждение двери.

Какие бывают ручки для межкомнатных дверей

Разбирая дверную ручку, нужно учитывать конструктивные особенности ее механизма, определяющиеся типом фурнитуры. Они также определяют способ установки устройства, которое может быть накладным или врезным. Врезные модели устанавливают внутрь дверного полотна за счет специального отверстия в нем. Накладная фурнитура крепится с внешних сторон двери на винты или саморезы.

Дверные рукоятки различают по материалу, дизайну и форме. Модели бывают полимерными и металлическими, стеклянными и деревянными. При разборе системы учитывают конструктивные параметры механизма и тип фурнитуры.

На межкомнатных дверях могут быть установлены ручки любой конфигурации. Вне зависимости от того, стационарные, поворотные или нажимные они, демонтаж проводится по стандартной схеме. Особенности конструкции их механизма определяют специфику действия мастера.

1. Стационарные

В конструкции стационарных ручек отсутствуют какие-либо механизмы. Они обеспечивают удобства при открытии и закрытии двери, а также являются ее декоративным оформлением. Являются одними из самых простых и недорогих. Внешние детали не связаны с замковым механизмом. Чтобы открыть створку, достаточно захватить элемент ладонью.

По строению бывают одно- и двухсторонними.Такие изделия крепятся саморезами к поверхности. Их внешний вид может быть самым разнообразным и отличаться по размерам, форме, материалу изготовления и цвету. По конфигурации изделие может быть односторонним и двухсторонним.

Самыми популярными разновидностями являются ручки-скобы, которые соединяют в двух точках. В них для захвата используют вертикальную перекладину.

По строению бывают:

сборными;

цельнолитыми.

Стационарные модели с единой точкой крепления – шарообразный набалдашник, на котором при открывании удобно лежит ладонь. Компактная конструкция занимает минимум места на полотне. Ручки выпускают в разных формах и дизайнах, поэтому пользуются популярностью у пользователей.

2. С защелками

Сложная система, состоит из рукоятки и пружинного механизма.

Дверь закрытой удерживает блокирующий ригель с язычком. В роли редуктора при отпирании створки выполняет стержень квадратного сечения. Накладку с ответной прорезью для пружины устанавливают в дверной коробке.

В моделях с защелками ручки бывают поворотными и нажимными, круглыми и горизонтальными. Элементы делают из металла, древесины и полимеров. В системах с возвратным пружинным механизмом при отсутствии нагрузки конструкция возвращается в исходное положение.

Поворотные ручки изготавливаются в виде шарообразной или кнопочной конструкции диаметром до 6 см. В центральной части некоторых моделей устройств расположено отверстие для закрытия на ключ.

В зависимости от вида конструкции, оно может располагаться с одной или с двух сторон дверного полотна. Дверь открывается поворотом ручки вокруг оси. Поворотный механизм может быть оборудован блокиратором в виде кнопки, при активации которого дверь не может быть открыта.

В конструкции поворотных ручек вращающиеся элементы, с помощью которых обеспечивается их функциональность.

В нее входят такие комплектующие, как:

защелка;

штифт с квадратным сечением;

пружина, необходимая для возврата рукоятки устройства в то положение, в котором она находилась до приложения усилия;

ограничитель движения ручки при ее нажатии;

стопорное кольцо;

крепежи;

элементы, служащие для скрытия мест крепления и для декорации.

Поворотные модели ручек комплектуются специальными ключами, используемыми для отжима крепления и снятия механизма. С их помощью получится снять и декоративную часть устройства.

При замене дверной ручки не рекомендуется менять высоту ее установки. Она определяется производителем с учетом регламентированных нормативными актами стандартов, учитывающих удобство и безопасность эксплуатации устройства.

3. Нажимные

Практически все нажимные конструкции оснащены защелками. В них рукоятка совмещена с механизмом, предназначенным для фиксирования двери в закрытом состоянии или для ее запирания.

Они сформированы из таких комплектующих элементов, как:

поворотная рукоятка, которая устанавливается с обеих сторон двери;

ригель с язычком, необходимый для блокирования дверного полотна;

стержень, создающий крутящий момент при открытии двери;

отверстие на коробке для двери для язычка, оснащенное специальной накладкой.

В конструкции ручек, открывающих двери нажимом на них, два соединенных стальным стержнем рычага, который проходит насквозь по горизонтали через внутреннее пространство дверного полотна. Дверь запирается при помощи такого конструктивного элемента, как язычок. Он входит в специальное отверстие, расположенное в коробке двери.

Нажимные ручки надежные с длительным сроком эксплуатации, поэтому их ремонтировать приходится не часто. При выходе из строя рационально менять полностью всю механическую часть конструкции, а не ее отдельные элементы.

4. Магнитные и пружинные

Запирающие системы по методу фиксации язычка в дверной коробке бывают 2 типов: магнитные и пружинные. Такая ее классификация больше имеет отношение к запирающему механизму, чем к ручке, однако при ее выходе из строя придется его весь разбирать.

Наиболее долговечными и современными являются магнитные модели.

В неактивном (открытом) режиме язык расположен в ригельной плоскости. При закрытии двери магнит с ответной планки надежно удерживает полотно. Если нужно распахнуть створку, то пользователь жмет или проворачивает рукоять, язычок прячется.

В пружинных моделях язык запирающей системы удерживает пружинка. В закрытом режиме замковый элемент защелкивается в выемке дверной коробки. Чтобы открыть дверь, крутят или нажимают ручку. Язычок уходит в ригельную плоскость.

Магнитные модели рассчитаны на длительный срок эксплуатации, поскольку в них практически исключаются трения элементов и их механическое взаимодействие. Если замок открыт, то язычок располагается в плоскости ригеля. Если он закрыт, то магнит на планке приводит его в движение, чем обеспечивается фиксирование. Для открытия двери требуется нажим на ручку или ее поворот, после чего язычок прячется в ригеле.

В пружинных моделях язычок расположен в поле видимости, когда дверь открыта. Он приводится в действие установленной в ригели пружиной. При закрывании двери язычок защелкивается в пазе коробки. Чтобы открыть дверь нужно повернуть ручку. Такое действие приводит к перемещению язычка в плоскость ригеля.

5. С замками и фиксаторами

Модели ручек устанавливают в комнатах, в которых нужно ограничить доступ посторонних. В нажимных и поворотных системах есть клавиша. При нажатии элемента дверь блокируется. Открыть створку может только пользователь, находящийся со стороны кнопки.

Конструкции уместны в ванных и в санузлах. Чуть сложнее по строению ручка с воротком. В системе есть два запирающих механизма (пружинный ригель и язычок). Подвижная пластина не связана с конструкцией рукоятки, часто расположена под ней.

Если нужно полностью блокировать доступ посторонних в помещение, то применяют модели ручек с двойной запирающей системой. Владелец может открывать и закрывать замок с любой стороны створки. Вороток стоит изнутри комнаты, замочная скважина – снаружи.

Какие могут быть причины для замены дверных межкомнатных ручек

Разбирать ручку во внутренних дверях придется при возникновении проблем в работе ее механизма.

Признаки потери функциональных характеристик фурнитуры:

заедание устройства в одном положении;

рукоятка опускается и самостоятельно не возвращается в прежнее положение;

заклинило язычок;

рукоятка шатается, между нею и дверью наблюдается щель;

защелка с трудом выходит и входит в замок.

Инструменты для снятия ручки с межкомнатной двери

Демонтаж фурнитуры редко вызывает сложности у исполнителя. При наличии базовых навыков и необходимых инструментов процедуру можно провести самостоятельно. Разберем основные моменты.

Чтобы снять ручку с межкомнатной двери, достаточно минимального набора, который есть дома.

Саморезы откручивают отверткой с крестовым или плоским торцом. Проще работать шуруповертом с разными битами и наконечниками.

Если в ручке есть резьбовые крепления, то снимать с межкомнатной двери удобнее при помощи шестигранников внутренних. Старую присохшую рукоятку советуем демонтировать стамеской или строительным ножом с широким, толстым лезвием. Возможно, еще понадобятся молоток и напильник.

Итак, для снятия ручки с межкомнатной двери используются простые строительные инструменты:

отвертка или шуруповерт;

внутренние шестигранники;

строительный нож с широким лезвием или стамеска;

молоток.

Всегда ли нужно разбирать дверную межкомнатную ручку для её снятия

Перед тем как разбирать ручку двери, следует разобраться в целесообразности серьезного ремонта фурнитуры. Если она разболталась, то можно попробовать ее закрепить, не снимая.

Для этого нужно:

отжать отверткой декоративный фланец;

повернуть фланец, после чего открывается доступ к крепежным элементам;

подтянуть крепежи отверткой.

С демонтажем дверной ручки обычно проблем не возникает. Сущность операции заключается в откручивании крепежей после снятия декоративного фланца.

При разборе механизма фурнитуры нужно учитывать ее вид. Для моделей с нажимной и поворотной ручкой, с защелкой и с замком применяются разные алгоритмы действий.

Как снять нажимные и поворотные модели ручек с межкомнатной двери

В нажимных и поворотных моделях ручек два объединенных осью элемента, расположенных по обе стороны двери. При разборе их конструкции после удаления крепежных элементов нужно снять рукоятку со штифта. При этом вторую деталь, на которой размещена осевая часть, следует придерживать рукой, чтобы она не упала и не была повреждена.

Если штифт является отдельным конструктивным элементом, то при демонтаже механизма рукоятки с обеих сторон нужно вынимать одновременно. После изъятия штифта выкручиваются саморезы, которыми крепится декоративная планка, после чего с торцовой стороны дверного полотна вытаскивается замочный механизм.

Модели с нажимным механизмом демонтировать проще всего.

Аккуратно откручивают замочную накладку, расположенную с торца двери.

Декоративную пластину поддевают отверткой, вытаскивая из пазов.

Ручку раскручивают с обеих сторон, снимают.

Из отверстия вытаскивают прямоугольный штифт.

Если ригель зафиксирован, то аккуратно демонтируют внутренний винт.

Деталь вытаскивают при помощи стамески или отвертки.

Стандартную поворотную ручку с межкомнатной двери снимают по аналогичному способу.

Накладку раскручивают шестигранником.

Конструкция рукояток связана между собой, поэтому перед снятием первого элемента вторую деталь фиксируют рукой с тыльной плоскости.

В поворотных моделях фурнитуры ручка держится на штифте за счет подпружиненного механизма. Она является отдельным элементом механизма. Чтобы снять ручку нужно надавать на штифт. Второй шар с другой стороны дверного полотна можно снять после откручивания винтов на планке под первым шаром. Механическая часть замка изымается через торец двери.

Снимаем с межкомнатной двери ручку с защелкой

Защитный колпачок на ручке держится на двух защелках.

Для разбора механизма замка с защелкой нужно снять расположенный в основании ручки элемент. Для этого нужно вставить в фиксатор ключ и, не разжимая его, вытянуть конструкцию с основания. Чтобы найти подпружинный фиксатор, нужно повращать ручку. В одном из положений он будет виден в отверстии механизма.

Элементы аккуратно поддевают отверткой, снимают с межкомнатной двери.

Под накладкой находятся крепежи, которые надо открутить.

Если полностью демонтировать все винты, то обе рукоятки легко отойдут с ригеля.

Из поворотного механизма достают металлический штифт.

С торца выкручивают саморезы, которые держат накладку.

Ригель поддевают отверткой, как рычагом, вытягивая наружу.

После снятия декоративного фланца, маскирующего винтовые отверстия, нужно ввести плоскую отвертку в прямоугольный паз и поддеть им деталь. Если все сделано правильно, то она легко снимется с розетки, открывая доступ к крепежным элементам. После их выкручивания, механизм изымается из конструкции.

Демонтаж межкомнатной дверной ручки с замком

В ручках с замком есть замочная скважина с фиксирующей кнопкой. Эти механизмы могут затруднить разборку фурнитуры.

У моделей с воротком легким движением снимают набалдашник.

С декоративной накладки откручивают винты, демонтируют планку.

Раскручивают саморезы, удерживающие ручки в межкомнатной двери, выдергивают обе рукояти.

Из ригеля вытаскивают штифты для замка и для накладки.

В моделях с реечным запорным механизмом надо найти скрытые крепежи.

Ригель с замками вынимают из полотна. Аккуратно поддевают отверткой или строительным ножом, раскачивая в отверстии.

Для замков сложной конструкции производители прилагают инструкцию, в которой отображена схема конструкции с пошаговым алгоритмом действий для ее разборки. Следуя ей, можно беспроблемно демонтировать механизм и произвести замену вышедшего из строя узла.

Если не получается демонтировать конструкцию, то, вероятнее всего, сняты не все удерживающие винты и саморезы. Нужно внимательно осмотреть место расположения ручки с целью выявления крепежного элемента. После его изъятия механизм должен беспроблемно демонтироваться.

Ручку в межкомнатной двери можно снять самостоятельно. От исполнителя требуется наличие минимальных навыков и базового комплекта инструментов. Чтобы не ошибиться, достаточно определить вид дверной рукояти и соблюдать наши рекомендации.