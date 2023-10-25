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Как отрегулировать межкомнатную дверь самостоятельно

#Межкомнатные двери #Ремонт #Своими руками

Как своими руками устранить проблемы, возникающие при эксплуатации межкомнатных дверей. Этот вопрос остается актуальным, потому что люди пользуются ими регулярно.

Перед тем, как отрегулировать дверь, важно учитывать, в какой момент будет проводиться эта работа. Регулировка осуществляется после монтажа дверной коробки, подвешивания створки, но до непосредственного заполнения пространства коробки пеной. Такие манипуляции с дверью вполне можно выполнять самостоятельно.

Первичный осмотр двери перед регулировкой и выявление причины неполадок

На начальном этапе производится осмотр межкомнатной двери на предмет ее беспрепятственного открытия и закрытия. Измеряется расстояние между створкой и дверной коробкой, в некоторых местах оно может разниться, это связано со следующими нюансами:

  • Неправильная геометрия. Она обнаруживается у недорогих дверей, эту проблему исправляют подгонкой коробки к полотну, реже – используют наждак или рубанок.

  • Неровная стыковка петельного или притворного бруса с притолокой. Такой изъян устраняется снятием дверной коробки и выравниванием места соприкосновения брусьев.

  • Предельное натяжение крепежей. Оно обнаруживается при установке петельного бруса.

Когда первичный осмотр не выявил вышеперечисленных проблем, то переходят к более углубленной проверке. Не стоит пугаться, ведь регулировка двери производится с использованием подручных инструментов даже без привлечения специалиста.

Есть ряд распространенных затруднений, возникающих при эксплуатации дверей. К каждому из них нужен свой грамотный подход и знание простых характеристик изделия.



Как отрегулировать дверь при её застревании в проеме

Если межкомнатная дверь с трудом проходит в проем, то это может быть вызвано некоторыми причинами:

  • Избыточная глубина выемок для петель. Данная проблема решается демонтажем дверного полотна, снятием петель и заполнением ненужной глубины обычным картоном.

  • Ослабленные крепежи брусьев. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно посильнее закрутить саморезы, удерживающие притворный брусок.

Регулируем дверь, если она плохо или вообще не закрывается

Популярное затруднение, которое обуславливается следующим:

  • Перекосом дверной коробки. Он может произойти в процессе установки, а также вследствие ошибок при закреплении брусьев. Коробка нередко перекошена из-за нарушения геометрии и пропорций вертикального и горизонтального брусков. Обнаружить перекос помогают простые инструменты, такие как отвес и строительный уровень.

  • Неровным срезом брусьев. Эта проблема решается повторной состыковкой брусков под прямым углом и закреплением их дополнительными шурупами. В результате должен получиться каркас в виде правильной буквы «П».

  • Недостаточным углублением петель. В некоторых случаях хватит подкрутки саморезов для того, чтобы петли «засели» на требуемой глубине, но бывают ситуации, когда необходима более тщательная работа. Она проводится с использованием стамески, которая заглубляет выемки для петель.

Как отрегулировать дверь, если она непроизвольно открывается и закрывается

Дверь перемещается сама по себе, когда коробка устанавливается под наклоном. От стороны, которая находится ниже по отношению к другой, зависит то, как поведет себя межкомнатная дверь.

Если она наклонена в сторону раскрытия створки, то дверь будет непроизвольно отворяться, если же наклон направлен в противоположную сторону, то будет происходить самостоятельное закрытие.

Регулируется межкомнатная дверь выравниванием коробки с помощью всем известного строительного уровня или другого инструмента – отвеса. После этого нужно закрепить дверную коробку в ровном положении.



Варианты регулировки старых дверей при различного рода дефектах

Если с момента монтажа прошло продолжительное время, владельцы межкомнатных дверей могут замечать определенные дефекты, нуждающиеся в корректировке.

  • Двери имеют свойство провисать. Это происходит из-за того, что петли разбалтываются. Чтобы дверь приняла правильное положение, необходимо туже закрутить саморезы или расположить под навесом прокладку из резины.

  • Если дверь пластиковая, то понадобится специальный ключ в форме шестигранника.

  • Когда деревянные двери разбухают, то зачастую наблюдается перекос. Устраняется он в несколько этапов: для начала следует найти участок, который выпирает, затем срезать его и замаскировать поврежденную зону краской.

  • Перекос коробки может свидетельствовать о том, что дверные петли не выдерживают тяжести полотна, и их стоит заменить. Есть вариант установить дополнительные петли или приобрести саморезы подлиннее и надежно закрепить их в отверстиях используя пробку.

  • Насущная и очень неприятная проблема, беспокоящая многих хозяев не только старых, но и новых дверей, - это скрипящие петли. Единственный способ уладить такое недоразумение состоит в том, чтобы смазать элементы крепления специальным маслом. Для поднятия дверного полотна нужно использовать клин, а после того, как створки немного соскользнут с петель, нужно залить смазку пипеткой в промежуток.

  • Запорная фурнитура тоже может стать поводом для регулировки межкомнатных дверей. Обратив внимание на положение, принимаемое ручкой, и осуществив его отладку, можно избавиться от проблем с закрытием двери.

  • Если отсутствует фиксация дверного полотна в проеме, желательно проверить, стыкуется ли язычок в замке с пластиной. При их несовпадении нужно переместить пластину.

  • Чтобы устранить заедание замка, достаточно присмотреться к движению язычка, чаще всего требуется приподнять этот элемент отверткой.


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