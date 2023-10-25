Как отрегулировать межкомнатную дверь самостоятельно

Как своими руками устранить проблемы, возникающие при эксплуатации межкомнатных дверей. Этот вопрос остается актуальным, потому что люди пользуются ими регулярно.

Перед тем, как отрегулировать дверь, важно учитывать, в какой момент будет проводиться эта работа. Регулировка осуществляется после монтажа дверной коробки, подвешивания створки, но до непосредственного заполнения пространства коробки пеной. Такие манипуляции с дверью вполне можно выполнять самостоятельно.

Первичный осмотр двери перед регулировкой и выявление причины неполадок

На начальном этапе производится осмотр межкомнатной двери на предмет ее беспрепятственного открытия и закрытия. Измеряется расстояние между створкой и дверной коробкой, в некоторых местах оно может разниться, это связано со следующими нюансами:

Неправильная геометрия. Она обнаруживается у недорогих дверей, эту проблему исправляют подгонкой коробки к полотну, реже – используют наждак или рубанок.

Неровная стыковка петельного или притворного бруса с притолокой. Такой изъян устраняется снятием дверной коробки и выравниванием места соприкосновения брусьев.

Предельное натяжение крепежей. Оно обнаруживается при установке петельного бруса.

Когда первичный осмотр не выявил вышеперечисленных проблем, то переходят к более углубленной проверке. Не стоит пугаться, ведь регулировка двери производится с использованием подручных инструментов даже без привлечения специалиста.

Есть ряд распространенных затруднений, возникающих при эксплуатации дверей. К каждому из них нужен свой грамотный подход и знание простых характеристик изделия.









Как отрегулировать дверь при её застревании в проеме

Если межкомнатная дверь с трудом проходит в проем, то это может быть вызвано некоторыми причинами:

Избыточная глубина выемок для петель. Данная проблема решается демонтажем дверного полотна, снятием петель и заполнением ненужной глубины обычным картоном.

Ослабленные крепежи брусьев. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно посильнее закрутить саморезы, удерживающие притворный брусок.

Регулируем дверь, если она плохо или вообще не закрывается

Популярное затруднение, которое обуславливается следующим:

Перекосом дверной коробки. Он может произойти в процессе установки, а также вследствие ошибок при закреплении брусьев. Коробка нередко перекошена из-за нарушения геометрии и пропорций вертикального и горизонтального брусков. Обнаружить перекос помогают простые инструменты, такие как отвес и строительный уровень.

Неровным срезом брусьев. Эта проблема решается повторной состыковкой брусков под прямым углом и закреплением их дополнительными шурупами. В результате должен получиться каркас в виде правильной буквы «П».

Недостаточным углублением петель. В некоторых случаях хватит подкрутки саморезов для того, чтобы петли «засели» на требуемой глубине, но бывают ситуации, когда необходима более тщательная работа. Она проводится с использованием стамески, которая заглубляет выемки для петель.

Как отрегулировать дверь, если она непроизвольно открывается и закрывается

Дверь перемещается сама по себе, когда коробка устанавливается под наклоном. От стороны, которая находится ниже по отношению к другой, зависит то, как поведет себя межкомнатная дверь.

Если она наклонена в сторону раскрытия створки, то дверь будет непроизвольно отворяться, если же наклон направлен в противоположную сторону, то будет происходить самостоятельное закрытие.

Регулируется межкомнатная дверь выравниванием коробки с помощью всем известного строительного уровня или другого инструмента – отвеса. После этого нужно закрепить дверную коробку в ровном положении.









Варианты регулировки старых дверей при различного рода дефектах

Если с момента монтажа прошло продолжительное время, владельцы межкомнатных дверей могут замечать определенные дефекты, нуждающиеся в корректировке.

Двери имеют свойство провисать. Это происходит из-за того, что петли разбалтываются. Чтобы дверь приняла правильное положение, необходимо туже закрутить саморезы или расположить под навесом прокладку из резины.

Если дверь пластиковая, то понадобится специальный ключ в форме шестигранника.

Когда деревянные двери разбухают, то зачастую наблюдается перекос. Устраняется он в несколько этапов: для начала следует найти участок, который выпирает, затем срезать его и замаскировать поврежденную зону краской.

Перекос коробки может свидетельствовать о том, что дверные петли не выдерживают тяжести полотна, и их стоит заменить. Есть вариант установить дополнительные петли или приобрести саморезы подлиннее и надежно закрепить их в отверстиях используя пробку.

Насущная и очень неприятная проблема, беспокоящая многих хозяев не только старых, но и новых дверей, - это скрипящие петли. Единственный способ уладить такое недоразумение состоит в том, чтобы смазать элементы крепления специальным маслом. Для поднятия дверного полотна нужно использовать клин, а после того, как створки немного соскользнут с петель, нужно залить смазку пипеткой в промежуток.

Запорная фурнитура тоже может стать поводом для регулировки межкомнатных дверей. Обратив внимание на положение, принимаемое ручкой, и осуществив его отладку, можно избавиться от проблем с закрытием двери.

Если отсутствует фиксация дверного полотна в проеме, желательно проверить, стыкуется ли язычок в замке с пластиной. При их несовпадении нужно переместить пластину.

Чтобы устранить заедание замка, достаточно присмотреться к движению язычка, чаще всего требуется приподнять этот элемент отверткой.