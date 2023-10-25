Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Чем и как смазать двери, чтобы они не скрипели

Чем и как смазать двери, чтобы они не скрипели

#Межкомнатные двери #Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Входная дверь – дорогостоящий товар. Поэтому покупатель ждет от него высокого качества и длительного срока службы. А иногда через некоторое время вместо этого получает неприятный скрип. Но не здесь не стоит сильно расстраиваться, обвинять производителей дверей и консультантов, посоветовавших вам ее купить. 

Начать стоит с разбора причин этого явления. Зная их, обязательно получится самостоятельно найти лучшие и самые короткие пути решения проблемы.

Почему скрипят входные и межкомнатные двери и как их смазывать в каждом конкретном случае

Разберемся со всеми основными причинами этого неприятного явления. Зная их, получится быстрее и проще устранить скрип.

  • Скрип появился сразу после установки

Если установщики едва успели уехать, а входная дверь уже скрипит, значит, именно они сделали ошибку. Скорее всего, был неправильно проведен монтаж всей конструкции. И исправить ошибку необходимо как можно скорее.

Желательно сразу позвонить менеджеру и попросить специалистов вернуться. Если замешкаться, установщики могут сказать, что скрип появился уже в результате ваших неправильных действий и отказаться исправлять собственные ошибки.

Чтобы не пришлось разбираться с проблемой уже в последствии, лучше сразу тщательно изучать и оценивать получившийся результат. Тогда и скрип будет замечен на месте. Специалисты быстро его устранят.

  • Дверь тяжело открывается

Такое явление тоже всегда оказывается результатом ошибок установщиков. Вероятно, что-то не так с дверной фурнитурой. Скорее всего – именно с петлями, на которые была повешена дверь. Бывает, что дверь начинает тяжело открываться уже через некоторое время. Так происходит часто потому, что петли забиваются пылью.

Проблема особенно актуальна для частных домов, в которых дверь выходит на открытый воздух.

Чтобы устранить проблему, можно воспользоваться феном или пылесосом. Эти устройства помогают быстро и просто удалить пыль и другие загрязнения. После очистки необходимо смазать петли.

Если все перечисленные действия не помогут, можно снять полотно с дверной коробки и обработать каждую отдельную деталь более тщательно. Сначала прочистить, потом – покрыть специальным маслом.

Это популярное явление. Не все хозяева помнят, что двери рекомендуется смазывать хотя бы один раз в 12 месяцев. Если игнорировать этот важный момент, то и возникает неприятный скрип. Но справиться с ним удается легко и просто.

Что нужно делать:

  1. Слегка приподнять дверь. Достаточно будет 15-20 мм. Это необходимо, чтобы стал заметным небольшой кусочек оси петель.

  2. Зафиксировать полотно в новом положении. Для этого под него подставляется любой твердый предмет, способный выдержать весь вес двери.

  3. Использовать смазку.

  4. Убрать твердую фиксирующую подставку и вернуть дверь на место.

  5. Пару минут открывать и закрывать конструкцию, чтобы смазка распределилась ровным слоем во всех нужных местах.

Описанный выше способ окажется действенным только в том случае, если петли навесные.

Какую смазку использовать и как наносить

  • В шприц набираете машинное масло и тонкой иглой промазываете все мельчайшие детали

  • При помощи палочки нанести солидол

  • Карандашный грифель (подходит только для петель)

  • Смазка WD-40. Она продается в форме аэрозоля с тонким носиком.

При использовании разборных деталей самостоятельно справиться будет нелегко. Понадобится приглашать мастеров.

Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
160
Петля пружинная 3037 Хром
Петля пружинная 3037 Хром
2 100
Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
1 096

 

  • Дверь трется о короб

Постепенно в процессе использования на пороге двери появляются следы. Именно по ним полотно и начинает задевать короб. Постепенно появляются и другие признаки: отделяется наполнитель, нарушается герметичность, замки плохо открываются. Если вовремя не принять меры, потребуется полностью заменять дверь. А это не только трудоемкий, но и дорогостоящий процесс.

Поможет решить проблему эсцентрик из металла. Он крепится на полотне. После – регулируется.

Если такого элемента отыскать не удалось, можно действовать по другой схеме:

  1. При помощи торцевого ключа ослабить петлю посередине.

  2. Повторить те же действия с верхней и нижней петлей. В процессе необходимо учитывать расположение места трения.

  3. Сначала оттолкнуть дверь, а потом прижать обратно.

  4. Затянуть гайки с краю.

  5. Подвигать полотно.

  6. Проверить результат.

  7. Повторить всю схему заново, если скрип не исчез.

Нередко со скрипом двери и другими ее дефектами сталкиваются владельцы новых построек. Ведь дом в первые 3 года после возведения дает усадку. И это негативно влияет на дверь.

Специалисты советуют сразу покупать ее с эксцентриком. Тогда при появившейся проблеме всю конструкцию можно будет легко отрегулироваться даже самостоятельно без приглашения специалистов.

Но если дверь скрипит и наши рекомендации не помогли - вызывайте наладчиков. Возможно, вам нужно полностью разобрать проем и установить дверь заново. А может быть у вас уже старенькая дверь, которая устала выполнять свои функции. Отправьте ее на пенсию и купите новую функциональную дверь.

  • Колебание сухости воздуха

Деревянная дверь временами может начинать скрипеть, а через некоторое время звук пропадает. Это означает, что изменилась влажность в помещении, дверь таким образом реагирует на нее.

  • Изменение угла конструкции

Иногда, например, при оседании фундамента, может измениться положение двери и откосов. В таком случае возникает трение, которое и дает скрип частей конструкции друг о друга. 

Помните, что смазывать все механизмы дверей нужно хотя бы раз в год.

Петля универсальная IN6400U SN (4BB 150x95x3) мат. никель
Петля универсальная IN6400U SN (4BB 150x95x3) мат. никель
1 034
Петля универсальная без врезки IN5200W GR (200-2B 125x2,5) графит
Петля универсальная без врезки IN5200W GR (200-2B 125x2,5) графит
251
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
528
Петля-стрела «ПС-420» Бронза
Петля-стрела «ПС-420» Бронза
309
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 WH Белый
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 WH Белый
339
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) мат. никель
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) мат. никель
205

 

Чем и как смазывать входную или межкомнатную дверь при скрипе

Если дверь начинает скрипеть из-за недостатка смазки или износа деталей, то исправить ситуацию получается специальным составом. Им покрываются все проблемные элементы. Сегодня на рынке можно отыскать большой выбор смазок.

Среди самых популярных таких составов выделяются:

  • Моторное масло. Не только справляется с причиной скрипа, но и в дальнейшем защищает важные элементы от ржавчины.

  • WD-40. Создает на поверхности обрабатываемых деталей тонкую пленку от коррозии. Удаляет уже имеющуюся ржавчину и скопившийся жир. Выпускается в виде спрея.

  • Литол. Может использоваться для обработки и уличных конструкций. Подходит для смазывания дверей даже на сильном морозе.

  • Циатим. Пластичное вещество, обеспечивающее деталям бесшумную работу. Значительно продляет их эксплуатационный срок.

  • Солидол. Вязкая масса (маслянистая на ощупь). Позволяет моментально справиться со скрипом. Среди ее минусов – впитывание пыли и грязи, что снижает эффективность средства.

  • Если специальных смазочных составов под рукой не оказалось, можно обработать дверь грифелем простого карандаша. Но обязательно – мягким. Грифель предварительно ломается на мелкие кусочки и всыпается внутрь петель. 

Потом дверь несколько раз открывается и закрывается. Используемое вещество создает эффект смазки. Скрип быстро устраняется.

А вот вазелином, маслом для приготовления еды и пчелиным воском пользоваться не рекомендуется. Такие средства перестанут действовать, как только высохнут. Также жир из их состава быстро загрязняется, плесневеет и в дальнейшем лишь ухудшает ситуацию.

Особенно лучше не использовать вещества животного происхождения – сало, лечебные жиры, сливочное масло. Т.к они имеют в составе большое количество воды, такие вещества могут стать результатом быстрого ржавления металлических частей двери и могут только усугубить ситуацию со скрипом. 

 

Как наносить смазку на скрипящую дверь

Нанесения смазки в любом случае проходит по общим правилам. Первым делом понадобится надеть перчатки для защиты кожи рук. А потом переходить уже непосредственно к процессу.

Понадобится:

  1. Взять сухую тряпку из натуральных материалов и очистить ей все детали от имеющихся загрязнений.

  2. Смазать петли. Если дверь не снимается с них, то это делается при помощи шприца. Подходит для этой цели еще насадка-трубочка. Если дверь разборная, то каждую деталь удобнее обрабатывать ватным тампоном/палочкой. Или же взять мягкую кисть.

  3. Постараться больше смазки нанести на потертые, уже изношенные области.

  4. Убрать излишки смазки салфеткой из бумаги или натуральной ткани.

  5. Проверить и закрепить результат. В процессе материал распределяется по всей поверхности элементов.

Нужно учитывать, что больше смазки требуется именно внутри петель. Ведь здесь и находится вся основная конструкция.

Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
339
Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" ABB Античная МатБронза (универс.)
Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" ABB Античная МатБронза (универс.)
72 161 ₽ -55%
Петля универсальная на подшипниках «100x75x3 B4» BL черный
Петля универсальная на подшипниках «100x75x3 B4» BL черный
213
Петля универсальная «100 (УП-100)» Цинк белый
Петля универсальная «100 (УП-100)» Цинк белый
88
Петля накладная «ПН-130» левая Цинк
Петля накладная «ПН-130» левая Цинк
104
Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
121

 

Как смазывать скрипящую дверь с разъемными механизмами петель

Если дверь разъемная, то лучше снять ее полотно перед смазыванием петель. Тогда наносить выбранное вещество на них будет гораздо удобнее. Разъемную дверь легко приподнять ломом. В процессе он используется как рычаг. Справиться с задачей хозяин дома сможет даже самостоятельно в одиночку.

Но еще проще это будет сделать с помощником в компании. Когда конструкция уже снята, смазкой со всех сторон тщательно покрываются все металлические детали. После дверь возвращается обратно.

Во втором случае специалисты рекомендуют использовать особый состав, растворяющий ржавчину. Компресс с ним накладывается на петли. Для этого специальным средством пропитывается натуральная ткань и прикладывается к деталям. Оставляется на 4-6 часов. После место тщательно протирается сухой тканью.

Категорически запрещается сбивать заржавевшие части ломом/молотком. Иначе это может испортить весь механизм и саму дверь.

Смазываем от скрипа дверь с неразъемным механизмом

Такие конструкции обрабатывать будет несколько сложнее. В процессе специальный состав набирается в шприц и выпрыскивается в пространства между шарнирами. Процедура повторяется через четверть часа. Далее конструкция качается в стороны.

Если металлические части неразъемные, то нужно посмотреть, нет ли на них следов ржавчины. Механизм даже с ними вполне может продолжать нормально работать дальше. Главное, чтобы коррозия не успела въестся слишком глубоко.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga с зеркалом
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт
45 860

 

Как правильно ухаживать за фурнитурой дверей, чтобы они не скрипели в дальнейшем

Петли прослужат значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Для этого нужно регулярно обрабатывать их смазкой в профилактических целях.

Приблизительно 1 раз в 12 месяцев детали очищаются от грязи и ржавчины. Потом покрываются специальными составами.

Если правильно и своевременно ухаживать за фурнитурой, то конструкция не будет скрипеть. И получить избежать дорогого ремонта или полной ее замены. Бывает, что дверь продолжает скрипеть даже после использования всех опубликованных выше советов. В этом случае стоит вызвать наладчиков в помощь.

Есть вероятность, что требуется полностью разбирать дверной проем и переустанавливать в него полотно. Или просто заменять последнее на новое. Важно не затягивать. Если дверь уже начала скрипеть, необходимо понять причину явления и начать с ним разбираться. Иначе может наступить момент, когда полотно перестанет закрываться.

Скрип входной двери - явление не из приятных. Но главное - это правильно выявить причину. Разобраться, что могло повлиять на появление этого эффекта. И только после этого приступать к действиям.

Если разбираться не хочется - пригласите дверных мастеров. Они сделают диагностику и смогут сразу решить проблему. Или сориентировать, что нужно сделать, чтобы она исчезла.

Если дверь провисла, уплотнитель начнет отрываться, герметичность двери будет нарушена и замки станут закрываться туго.

Не затягивайте с этим. Это опасно и грозит дополнительными вложениями и нервами. Дверь в один не прекрасный момент просто не откроется, потому что заест замок. В этом случае придется спиливать петли с вашей двери и проникать в квартиру силовым методом.

Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Дуб кофейный матовый
Дверь входная FAMILY ECO MP Шоколад букле/Дуб кофейный матовый
29 435
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Mass Шоколад букле/R-5 Шоколад букле
30 622
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче ED-2 МДФ Шоколад ларче ED-2 Задвижка
Дверь входная FAMILY ECO PP Шоколад ларче/Шоколад ларче
33 208
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Венге MD-4 МДФ Венге MD-4
Дверь входная Family Mass Венге/Венге
38 054
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой
Дверь входная Family Mass Шоколад букле/Дуб золотой
31 610
Дверь входная Family Eco MP E-142 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Lakobel White Задвижка
Дверь входная FAMILY ECO MP Шоколад букле/Шоколад ларче
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная FAMILY ECO MP Шоколад букле/Шоколад ларче
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная FAMILY ECO MP Шоколад букле/Шоколад ларче
29 435

Вас может заинтересовать
Как отремонтировать ручку входной двери
25.10.2023
4075
Как высверлить личинку замка входной двери: пошаговая инструкция с фото
25.10.2023
4431
Как правильно определить размер дверной коробки: мастер-класс по замерам
Межкомнатные двери
Как правильно определить размер дверной коробки: мастер-класс по замерам
25.10.2023
14544
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
56 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 51
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85