Входная дверь – дорогостоящий товар. Поэтому покупатель ждет от него высокого качества и длительного срока службы. А иногда через некоторое время вместо этого получает неприятный скрип. Но не здесь не стоит сильно расстраиваться, обвинять производителей дверей и консультантов, посоветовавших вам ее купить.

Начать стоит с разбора причин этого явления. Зная их, обязательно получится самостоятельно найти лучшие и самые короткие пути решения проблемы.

Почему скрипят входные и межкомнатные двери и как их смазывать в каждом конкретном случае

Разберемся со всеми основными причинами этого неприятного явления. Зная их, получится быстрее и проще устранить скрип.

Скрип появился сразу после установки

Если установщики едва успели уехать, а входная дверь уже скрипит, значит, именно они сделали ошибку. Скорее всего, был неправильно проведен монтаж всей конструкции. И исправить ошибку необходимо как можно скорее.

Желательно сразу позвонить менеджеру и попросить специалистов вернуться. Если замешкаться, установщики могут сказать, что скрип появился уже в результате ваших неправильных действий и отказаться исправлять собственные ошибки.

Чтобы не пришлось разбираться с проблемой уже в последствии, лучше сразу тщательно изучать и оценивать получившийся результат. Тогда и скрип будет замечен на месте. Специалисты быстро его устранят.

Дверь тяжело открывается

Такое явление тоже всегда оказывается результатом ошибок установщиков. Вероятно, что-то не так с дверной фурнитурой. Скорее всего – именно с петлями, на которые была повешена дверь. Бывает, что дверь начинает тяжело открываться уже через некоторое время. Так происходит часто потому, что петли забиваются пылью.

Проблема особенно актуальна для частных домов, в которых дверь выходит на открытый воздух.

Чтобы устранить проблему, можно воспользоваться феном или пылесосом. Эти устройства помогают быстро и просто удалить пыль и другие загрязнения. После очистки необходимо смазать петли.

Если все перечисленные действия не помогут, можно снять полотно с дверной коробки и обработать каждую отдельную деталь более тщательно. Сначала прочистить, потом – покрыть специальным маслом.

Скрип идет напрямую от петель

Это популярное явление. Не все хозяева помнят, что двери рекомендуется смазывать хотя бы один раз в 12 месяцев. Если игнорировать этот важный момент, то и возникает неприятный скрип. Но справиться с ним удается легко и просто.

Что нужно делать:

Слегка приподнять дверь. Достаточно будет 15-20 мм. Это необходимо, чтобы стал заметным небольшой кусочек оси петель. Зафиксировать полотно в новом положении. Для этого под него подставляется любой твердый предмет, способный выдержать весь вес двери. Использовать смазку. Убрать твердую фиксирующую подставку и вернуть дверь на место. Пару минут открывать и закрывать конструкцию, чтобы смазка распределилась ровным слоем во всех нужных местах.

Описанный выше способ окажется действенным только в том случае, если петли навесные.

Какую смазку использовать и как наносить

В шприц набираете машинное масло и тонкой иглой промазываете все мельчайшие детали

При помощи палочки нанести солидол

Карандашный грифель (подходит только для петель)

Смазка WD-40. Она продается в форме аэрозоля с тонким носиком.

При использовании разборных деталей самостоятельно справиться будет нелегко. Понадобится приглашать мастеров.

Дверь трется о короб

Постепенно в процессе использования на пороге двери появляются следы. Именно по ним полотно и начинает задевать короб. Постепенно появляются и другие признаки: отделяется наполнитель, нарушается герметичность, замки плохо открываются. Если вовремя не принять меры, потребуется полностью заменять дверь. А это не только трудоемкий, но и дорогостоящий процесс.

Поможет решить проблему эсцентрик из металла. Он крепится на полотне. После – регулируется.

Если такого элемента отыскать не удалось, можно действовать по другой схеме:

При помощи торцевого ключа ослабить петлю посередине. Повторить те же действия с верхней и нижней петлей. В процессе необходимо учитывать расположение места трения. Сначала оттолкнуть дверь, а потом прижать обратно. Затянуть гайки с краю. Подвигать полотно. Проверить результат. Повторить всю схему заново, если скрип не исчез.

Нередко со скрипом двери и другими ее дефектами сталкиваются владельцы новых построек. Ведь дом в первые 3 года после возведения дает усадку. И это негативно влияет на дверь.

Специалисты советуют сразу покупать ее с эксцентриком. Тогда при появившейся проблеме всю конструкцию можно будет легко отрегулироваться даже самостоятельно без приглашения специалистов.

Но если дверь скрипит и наши рекомендации не помогли - вызывайте наладчиков. Возможно, вам нужно полностью разобрать проем и установить дверь заново. А может быть у вас уже старенькая дверь, которая устала выполнять свои функции. Отправьте ее на пенсию и купите новую функциональную дверь.

Колебание сухости воздуха

Деревянная дверь временами может начинать скрипеть, а через некоторое время звук пропадает. Это означает, что изменилась влажность в помещении, дверь таким образом реагирует на нее.

Изменение угла конструкции

Иногда, например, при оседании фундамента, может измениться положение двери и откосов. В таком случае возникает трение, которое и дает скрип частей конструкции друг о друга.

Помните, что смазывать все механизмы дверей нужно хотя бы раз в год.

Чем и как смазывать входную или межкомнатную дверь при скрипе

Если дверь начинает скрипеть из-за недостатка смазки или износа деталей, то исправить ситуацию получается специальным составом. Им покрываются все проблемные элементы. Сегодня на рынке можно отыскать большой выбор смазок.

Среди самых популярных таких составов выделяются:

Моторное масло. Не только справляется с причиной скрипа, но и в дальнейшем защищает важные элементы от ржавчины.

WD-40. Создает на поверхности обрабатываемых деталей тонкую пленку от коррозии. Удаляет уже имеющуюся ржавчину и скопившийся жир. Выпускается в виде спрея.

Литол. Может использоваться для обработки и уличных конструкций. Подходит для смазывания дверей даже на сильном морозе.

Циатим. Пластичное вещество, обеспечивающее деталям бесшумную работу. Значительно продляет их эксплуатационный срок.

Солидол. Вязкая масса (маслянистая на ощупь). Позволяет моментально справиться со скрипом. Среди ее минусов – впитывание пыли и грязи, что снижает эффективность средства.

Если специальных смазочных составов под рукой не оказалось, можно обработать дверь грифелем простого карандаша. Но обязательно – мягким. Грифель предварительно ломается на мелкие кусочки и всыпается внутрь петель.

Потом дверь несколько раз открывается и закрывается. Используемое вещество создает эффект смазки. Скрип быстро устраняется.

А вот вазелином, маслом для приготовления еды и пчелиным воском пользоваться не рекомендуется. Такие средства перестанут действовать, как только высохнут. Также жир из их состава быстро загрязняется, плесневеет и в дальнейшем лишь ухудшает ситуацию.

Особенно лучше не использовать вещества животного происхождения – сало, лечебные жиры, сливочное масло. Т.к они имеют в составе большое количество воды, такие вещества могут стать результатом быстрого ржавления металлических частей двери и могут только усугубить ситуацию со скрипом.

Как наносить смазку на скрипящую дверь

Нанесения смазки в любом случае проходит по общим правилам. Первым делом понадобится надеть перчатки для защиты кожи рук. А потом переходить уже непосредственно к процессу.

Понадобится:

Взять сухую тряпку из натуральных материалов и очистить ей все детали от имеющихся загрязнений. Смазать петли. Если дверь не снимается с них, то это делается при помощи шприца. Подходит для этой цели еще насадка-трубочка. Если дверь разборная, то каждую деталь удобнее обрабатывать ватным тампоном/палочкой. Или же взять мягкую кисть. Постараться больше смазки нанести на потертые, уже изношенные области. Убрать излишки смазки салфеткой из бумаги или натуральной ткани. Проверить и закрепить результат. В процессе материал распределяется по всей поверхности элементов.

Нужно учитывать, что больше смазки требуется именно внутри петель. Ведь здесь и находится вся основная конструкция.

Как смазывать скрипящую дверь с разъемными механизмами петель

Если дверь разъемная, то лучше снять ее полотно перед смазыванием петель. Тогда наносить выбранное вещество на них будет гораздо удобнее. Разъемную дверь легко приподнять ломом. В процессе он используется как рычаг. Справиться с задачей хозяин дома сможет даже самостоятельно в одиночку.

Но еще проще это будет сделать с помощником в компании. Когда конструкция уже снята, смазкой со всех сторон тщательно покрываются все металлические детали. После дверь возвращается обратно.

Во втором случае специалисты рекомендуют использовать особый состав, растворяющий ржавчину. Компресс с ним накладывается на петли. Для этого специальным средством пропитывается натуральная ткань и прикладывается к деталям. Оставляется на 4-6 часов. После место тщательно протирается сухой тканью.

Категорически запрещается сбивать заржавевшие части ломом/молотком. Иначе это может испортить весь механизм и саму дверь.

Смазываем от скрипа дверь с неразъемным механизмом

Такие конструкции обрабатывать будет несколько сложнее. В процессе специальный состав набирается в шприц и выпрыскивается в пространства между шарнирами. Процедура повторяется через четверть часа. Далее конструкция качается в стороны.

Если металлические части неразъемные, то нужно посмотреть, нет ли на них следов ржавчины. Механизм даже с ними вполне может продолжать нормально работать дальше. Главное, чтобы коррозия не успела въестся слишком глубоко.

Как правильно ухаживать за фурнитурой дверей, чтобы они не скрипели в дальнейшем

Петли прослужат значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Для этого нужно регулярно обрабатывать их смазкой в профилактических целях.

Приблизительно 1 раз в 12 месяцев детали очищаются от грязи и ржавчины. Потом покрываются специальными составами.

Если правильно и своевременно ухаживать за фурнитурой, то конструкция не будет скрипеть. И получить избежать дорогого ремонта или полной ее замены. Бывает, что дверь продолжает скрипеть даже после использования всех опубликованных выше советов. В этом случае стоит вызвать наладчиков в помощь.

Есть вероятность, что требуется полностью разбирать дверной проем и переустанавливать в него полотно. Или просто заменять последнее на новое. Важно не затягивать. Если дверь уже начала скрипеть, необходимо понять причину явления и начать с ним разбираться. Иначе может наступить момент, когда полотно перестанет закрываться.

Скрип входной двери - явление не из приятных. Но главное - это правильно выявить причину. Разобраться, что могло повлиять на появление этого эффекта. И только после этого приступать к действиям.

Если разбираться не хочется - пригласите дверных мастеров. Они сделают диагностику и смогут сразу решить проблему. Или сориентировать, что нужно сделать, чтобы она исчезла.

Если дверь провисла, уплотнитель начнет отрываться, герметичность двери будет нарушена и замки станут закрываться туго.

Не затягивайте с этим. Это опасно и грозит дополнительными вложениями и нервами. Дверь в один не прекрасный момент просто не откроется, потому что заест замок. В этом случае придется спиливать петли с вашей двери и проникать в квартиру силовым методом.