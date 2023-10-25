Входная дверь – дорогостоящий товар. Поэтому покупатель ждет от него высокого качества и длительного срока службы. А иногда через некоторое время вместо этого получает неприятный скрип. Но не здесь не стоит сильно расстраиваться, обвинять производителей дверей и консультантов, посоветовавших вам ее купить.
Начать стоит с разбора причин этого явления. Зная их, обязательно получится самостоятельно найти лучшие и самые короткие пути решения проблемы.
Почему скрипят входные и межкомнатные двери и как их смазывать в каждом конкретном случае
Разберемся со всеми основными причинами этого неприятного явления. Зная их, получится быстрее и проще устранить скрип.
- Скрип появился сразу после установки
Если установщики едва успели уехать, а входная дверь уже скрипит, значит, именно они сделали ошибку. Скорее всего, был неправильно проведен монтаж всей конструкции. И исправить ошибку необходимо как можно скорее.
Желательно сразу позвонить менеджеру и попросить специалистов вернуться. Если замешкаться, установщики могут сказать, что скрип появился уже в результате ваших неправильных действий и отказаться исправлять собственные ошибки.
Чтобы не пришлось разбираться с проблемой уже в последствии, лучше сразу тщательно изучать и оценивать получившийся результат. Тогда и скрип будет замечен на месте. Специалисты быстро его устранят.
- Дверь тяжело открывается
Такое явление тоже всегда оказывается результатом ошибок установщиков. Вероятно, что-то не так с дверной фурнитурой. Скорее всего – именно с петлями, на которые была повешена дверь. Бывает, что дверь начинает тяжело открываться уже через некоторое время. Так происходит часто потому, что петли забиваются пылью.
Проблема особенно актуальна для частных домов, в которых дверь выходит на открытый воздух.
Чтобы устранить проблему, можно воспользоваться феном или пылесосом. Эти устройства помогают быстро и просто удалить пыль и другие загрязнения. После очистки необходимо смазать петли.
Если все перечисленные действия не помогут, можно снять полотно с дверной коробки и обработать каждую отдельную деталь более тщательно. Сначала прочистить, потом – покрыть специальным маслом.
- Скрип идет напрямую от петель
Это популярное явление. Не все хозяева помнят, что двери рекомендуется смазывать хотя бы один раз в 12 месяцев. Если игнорировать этот важный момент, то и возникает неприятный скрип. Но справиться с ним удается легко и просто.
Что нужно делать:
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Слегка приподнять дверь. Достаточно будет 15-20 мм. Это необходимо, чтобы стал заметным небольшой кусочек оси петель.
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Зафиксировать полотно в новом положении. Для этого под него подставляется любой твердый предмет, способный выдержать весь вес двери.
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Использовать смазку.
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Убрать твердую фиксирующую подставку и вернуть дверь на место.
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Пару минут открывать и закрывать конструкцию, чтобы смазка распределилась ровным слоем во всех нужных местах.
Описанный выше способ окажется действенным только в том случае, если петли навесные.
Какую смазку использовать и как наносить
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В шприц набираете машинное масло и тонкой иглой промазываете все мельчайшие детали
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При помощи палочки нанести солидол
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Карандашный грифель (подходит только для петель)
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Смазка WD-40. Она продается в форме аэрозоля с тонким носиком.
При использовании разборных деталей самостоятельно справиться будет нелегко. Понадобится приглашать мастеров.
- Дверь трется о короб
Постепенно в процессе использования на пороге двери появляются следы. Именно по ним полотно и начинает задевать короб. Постепенно появляются и другие признаки: отделяется наполнитель, нарушается герметичность, замки плохо открываются. Если вовремя не принять меры, потребуется полностью заменять дверь. А это не только трудоемкий, но и дорогостоящий процесс.
Поможет решить проблему эсцентрик из металла. Он крепится на полотне. После – регулируется.
Если такого элемента отыскать не удалось, можно действовать по другой схеме:
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При помощи торцевого ключа ослабить петлю посередине.
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Повторить те же действия с верхней и нижней петлей. В процессе необходимо учитывать расположение места трения.
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Сначала оттолкнуть дверь, а потом прижать обратно.
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Затянуть гайки с краю.
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Подвигать полотно.
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Проверить результат.
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Повторить всю схему заново, если скрип не исчез.
Нередко со скрипом двери и другими ее дефектами сталкиваются владельцы новых построек. Ведь дом в первые 3 года после возведения дает усадку. И это негативно влияет на дверь.
Специалисты советуют сразу покупать ее с эксцентриком. Тогда при появившейся проблеме всю конструкцию можно будет легко отрегулироваться даже самостоятельно без приглашения специалистов.
Но если дверь скрипит и наши рекомендации не помогли - вызывайте наладчиков. Возможно, вам нужно полностью разобрать проем и установить дверь заново. А может быть у вас уже старенькая дверь, которая устала выполнять свои функции. Отправьте ее на пенсию и купите новую функциональную дверь.
- Колебание сухости воздуха
Деревянная дверь временами может начинать скрипеть, а через некоторое время звук пропадает. Это означает, что изменилась влажность в помещении, дверь таким образом реагирует на нее.
- Изменение угла конструкции
Иногда, например, при оседании фундамента, может измениться положение двери и откосов. В таком случае возникает трение, которое и дает скрип частей конструкции друг о друга.
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Помните, что смазывать все механизмы дверей нужно хотя бы раз в год.
Чем и как смазывать входную или межкомнатную дверь при скрипе
Если дверь начинает скрипеть из-за недостатка смазки или износа деталей, то исправить ситуацию получается специальным составом. Им покрываются все проблемные элементы. Сегодня на рынке можно отыскать большой выбор смазок.
Среди самых популярных таких составов выделяются:
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Моторное масло. Не только справляется с причиной скрипа, но и в дальнейшем защищает важные элементы от ржавчины.
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WD-40. Создает на поверхности обрабатываемых деталей тонкую пленку от коррозии. Удаляет уже имеющуюся ржавчину и скопившийся жир. Выпускается в виде спрея.
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Литол. Может использоваться для обработки и уличных конструкций. Подходит для смазывания дверей даже на сильном морозе.
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Циатим. Пластичное вещество, обеспечивающее деталям бесшумную работу. Значительно продляет их эксплуатационный срок.
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Солидол. Вязкая масса (маслянистая на ощупь). Позволяет моментально справиться со скрипом. Среди ее минусов – впитывание пыли и грязи, что снижает эффективность средства.
- Если специальных смазочных составов под рукой не оказалось, можно обработать дверь грифелем простого карандаша. Но обязательно – мягким. Грифель предварительно ломается на мелкие кусочки и всыпается внутрь петель.
Потом дверь несколько раз открывается и закрывается. Используемое вещество создает эффект смазки. Скрип быстро устраняется.
А вот вазелином, маслом для приготовления еды и пчелиным воском пользоваться не рекомендуется. Такие средства перестанут действовать, как только высохнут. Также жир из их состава быстро загрязняется, плесневеет и в дальнейшем лишь ухудшает ситуацию.
Особенно лучше не использовать вещества животного происхождения – сало, лечебные жиры, сливочное масло. Т.к они имеют в составе большое количество воды, такие вещества могут стать результатом быстрого ржавления металлических частей двери и могут только усугубить ситуацию со скрипом.
Как наносить смазку на скрипящую дверь
Нанесения смазки в любом случае проходит по общим правилам. Первым делом понадобится надеть перчатки для защиты кожи рук. А потом переходить уже непосредственно к процессу.
Понадобится:
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Взять сухую тряпку из натуральных материалов и очистить ей все детали от имеющихся загрязнений.
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Смазать петли. Если дверь не снимается с них, то это делается при помощи шприца. Подходит для этой цели еще насадка-трубочка. Если дверь разборная, то каждую деталь удобнее обрабатывать ватным тампоном/палочкой. Или же взять мягкую кисть.
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Постараться больше смазки нанести на потертые, уже изношенные области.
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Убрать излишки смазки салфеткой из бумаги или натуральной ткани.
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Проверить и закрепить результат. В процессе материал распределяется по всей поверхности элементов.
Нужно учитывать, что больше смазки требуется именно внутри петель. Ведь здесь и находится вся основная конструкция.
Как смазывать скрипящую дверь с разъемными механизмами петель
Если дверь разъемная, то лучше снять ее полотно перед смазыванием петель. Тогда наносить выбранное вещество на них будет гораздо удобнее. Разъемную дверь легко приподнять ломом. В процессе он используется как рычаг. Справиться с задачей хозяин дома сможет даже самостоятельно в одиночку.
Но еще проще это будет сделать с помощником в компании. Когда конструкция уже снята, смазкой со всех сторон тщательно покрываются все металлические детали. После дверь возвращается обратно.
Во втором случае специалисты рекомендуют использовать особый состав, растворяющий ржавчину. Компресс с ним накладывается на петли. Для этого специальным средством пропитывается натуральная ткань и прикладывается к деталям. Оставляется на 4-6 часов. После место тщательно протирается сухой тканью.
Категорически запрещается сбивать заржавевшие части ломом/молотком. Иначе это может испортить весь механизм и саму дверь.
Смазываем от скрипа дверь с неразъемным механизмом
Такие конструкции обрабатывать будет несколько сложнее. В процессе специальный состав набирается в шприц и выпрыскивается в пространства между шарнирами. Процедура повторяется через четверть часа. Далее конструкция качается в стороны.
Если металлические части неразъемные, то нужно посмотреть, нет ли на них следов ржавчины. Механизм даже с ними вполне может продолжать нормально работать дальше. Главное, чтобы коррозия не успела въестся слишком глубоко.
Как правильно ухаживать за фурнитурой дверей, чтобы они не скрипели в дальнейшем
Петли прослужат значительно дольше, если правильно за ними ухаживать. Для этого нужно регулярно обрабатывать их смазкой в профилактических целях.
Приблизительно 1 раз в 12 месяцев детали очищаются от грязи и ржавчины. Потом покрываются специальными составами.
Если правильно и своевременно ухаживать за фурнитурой, то конструкция не будет скрипеть. И получить избежать дорогого ремонта или полной ее замены. Бывает, что дверь продолжает скрипеть даже после использования всех опубликованных выше советов. В этом случае стоит вызвать наладчиков в помощь.
Есть вероятность, что требуется полностью разбирать дверной проем и переустанавливать в него полотно. Или просто заменять последнее на новое. Важно не затягивать. Если дверь уже начала скрипеть, необходимо понять причину явления и начать с ним разбираться. Иначе может наступить момент, когда полотно перестанет закрываться.
Скрип входной двери - явление не из приятных. Но главное - это правильно выявить причину. Разобраться, что могло повлиять на появление этого эффекта. И только после этого приступать к действиям.
Если разбираться не хочется - пригласите дверных мастеров. Они сделают диагностику и смогут сразу решить проблему. Или сориентировать, что нужно сделать, чтобы она исчезла.
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Если дверь провисла, уплотнитель начнет отрываться, герметичность двери будет нарушена и замки станут закрываться туго.
Не затягивайте с этим. Это опасно и грозит дополнительными вложениями и нервами. Дверь в один не прекрасный момент просто не откроется, потому что заест замок. В этом случае придется спиливать петли с вашей двери и проникать в квартиру силовым методом.