Белая входная металлическая дверь

Входную дверь можно считать визитной карточкой любого дома или квартиры. По внешнему виду дверей многие судят о достатке владельца квартиры или загородного дома, его индивидуальности.





Перечень используемых материалов для входных дверей



Основным материалом для входной двери, как более прочным и надежным, является металл. За ним идут двери из массива дерева с листами металла внутри или металлическим каркасом. Особой прочностью обладают и двери, изготовленные из дуба, но цена на них далеко не маленькая.

Изготовление комбинированных входных дверей не только уменьшает стоимость изделия, но и нивелирует недостатки, свойственные деревянным. Если взять в качестве примера МДФ, то по плотности он превосходит деревянные образцы. Поэтому все чаще идет в качестве материала для дверей, устанавливаемых при входе в жилое помещение.

Входные двери из пластика, алюминия, стекла могут быть использованы в офисах, хозяйственных постройках, учреждениях общественного назначения.





Классификация входных дверей по разным параметрам



Если исходить из способов открывания, то существуют распашные и раздвижные конструкции. Среди распашных есть двери с открытием внутрь и наружу или на лево и на право. Открываемые в наружную от помещения сторону двери обладают большей безопасностью и меньшими потерями тепла.

Раздвижные конструкции с правыми и левыми открытиями в основном используются при входе в магазины, учебные, другие общественные заведения. Как вход в частное домостроение конструкция используется редко в связи со сложностью установки. Если вас все же привлекает раздвижная конструкция входных дверей, побеспокоится о варианте необходимо еще на стадии разработки проекта дома.





Количество створок входных дверей

Исходя из количества створок, могут быть:

С одним дверным полотном (или створкой). Это идеальный вариант для дверного проема с шириной, не превышающей 95 см. Под двери с одной створкой легко подобрать коробку и дверную фурнитуру.

С двумя разными створками, одна из которых предназначена для открывания, а вторая по размерам в половину уже первой, используется в качестве вспомогательной. Ее открывают только тогда, когда необходимо занести громоздкую мебель или бытовую технику. Такая конструкция носит название полуторной.

С двумя равноценными створками, каждая из которых одинаково открываема. В квартирах такую конструкцию можно встретить крайне редко. А вот в загородных солидных коттеджах двустворчатые входные двери не редкость. Устанавливаются двустворчатые входные двери в дверных проемах, ширина которых начинается от 130 см/





Форма входных дверей



Самая стандартная форма входных дверей – прямоугольная. Но даже она выполняется в разных вариантах. Красиво смотрится прямоугольная форма дверных полотен, дополненная фрамугой ложной арки.

Фрамуги любых форм (в виде арки или прямоугольника) могут быть изготовлены из того же материала, что и входные двери или иметь стеклянные вставки для пропускания естественного света в прихожую частного домостроения. Стекло может быть прозрачным, цветным, простым или бронированным. Чтобы хрупким материалом фрамуги не воспользовались грабители, его защищают кованной решеткой.

Арочная форма входных дверей придает интерьеру дома выразительности и оригинальности. Арочные формы изготавливают разных модификаций. Самая простая и распространенная, полуциркульная, в основе имеет полукруглую форму.





Стрельчатая форма отличается от простой арочной наличием дуг, соединяющихся вместе в верхней точке дверного полотна. Арочного типа входные двери, внешним видом, напоминающие подкову, носят название мавританских.







Полотна для входных арочных дверей выпускаются со вставками декоративных элементов, бронированного или обычного стекла, защищенного кованной решеткой. Вместо звонка возле входной двери коттеджа оригинально будет смотреться молоток для удара по дверному полотну.

Арочные модели из стекла и металла могут открывать проход на пространство террасы, балкона, зимнего сада. Их любят устанавливать владельцы частных домостроений и богатых коттеджей.



Степень устойчивости входной двери ко взломам

Стоимость металлических входных дверей во многом зависит от их защиты от проникновения непрошенных гостей на частную территорию.

К первому классу относятся двери, которые невозможно вскрыть простыми инструментами или выбить, применив усилие.

Второй класс защиты более стойкий к взлому, но вскрывается механическими инструментами.

Третий класс защиты может противостоять электрическим приспособления с мощностью 500 ватт и более. Бронированные двери относят к четвертому классу защиты. Они не пробиваются пулями, противостоят взрывным устройствам.

Согласно ГОСТу Р 51072-97 всего классов защиты 13. Перечисленные четыре относятся к жилым помещениям. Дальнейшие классы защиты предназначены для особых мест, таких как банковские хранилища, секретные лаборатории, другие объекты, нуждающиеся в усиленной охране. Таким дверям не страшны взломы и любые взрывные устройства.

Основные функции входных дверей

Если владельцы загородных домов в праве устанавливать входные двери руководствуясь только своими предпочтениями, то обладатели квартир многоэтажек должны соблюдать требования, выдвигаемые товариществами собственников жилья, многие из которых предусматривают единый тип оформления входных дверей.

Связано это с тем, что ваша собственная входная дверь является частью лестничной площадки, оформление которого завит от всех жильцов находящихся рядом квартир. Поэтому двери просят оформлять в одном стиле. Взглянув правде в глаза, предусмотренное оформление выполняется редко членами товарищества.

Впрочем, даже при таком раскладе, ваша металлическая белая дверь будет выглядеть не совсем уместно на фоне темных полотен соседских квартир.

Но какой бы тип дверей ни был предусмотрен товарищеским обществом, владелец квартиры в праве установить при входе в свою квартиру тот вид, который отвечает следующим требованиям:

Основное функциональное назначение входной двери заключается в надежности. Ее охранные функции должны надежно защищать от проникновения в помещение незваных гостей, любителей поживиться за чужой счет. Надежность преграды от злоумышленников завит от толщины дверного полотна и надежности замковой системы.

Второе, на что необходимо обращать внимание при покупке двери, это ее устойчивость к вандализму. Ведь входные двери выходят на лестничную площадку, где кроме порядочных людей можно встретить немало хулиганов. Среди подростков есть такие, которые не связаны с криминальными элементами. У них нет желания поживиться за ваш счет, а вот посоревноваться среди друзей в плане порчи чужого имущества, считается престижным. Поэтому при установке входных дверей необходимо обращать внимание на вандалоустойчивое покрытие, которому не страшны царапины и порезы острыми предметами, механические удары, другие возможные повреждения.

К важной функции входных дверей относится сохранность тепла в помещении. Для предотвращения потерь тепла стоит обратить внимание на дверное полотно с хорошей толщиной листовой стали, заполненной внутри слоем теплоизолирующего наполнителя. Дверь должна плотно входить в дверную коробку, не пропуская сквозняк и холод с коридора.

Не стоит так же забывать о том шуме, который проникает в квартиру с общего коридора многоэтажного дома. Ведь двери из металла не обладают способностью гасить шум. Для этого, необходимо оснастить входные двери звукоизоляцией из пористых сортов утеплителя. Так что сохранность тепла, и защита от шума устраняются одним материалом, вставленным между конструкцией двух полотен входной двери.

Вместе со звукоизоляцией и утеплением дверей необходимо не оставлять без внимания откосы. Без их должного утепления помещение теряет определенных процент тепла. Это легко проверить пламенем свечи. В местах сквозняка огонь будет отклоняться в сторону. К большим зазорам применяют монтажную пену. Остальные заделывают утеплительными жгутами.

Владельцы частных домостроений, выбирая дизайн дверей, могут проявить всю свою фантазию. Ведь они не ограничены нормами домовых товариществ. Хозяин частного дома может не ограничиваться темными тонами. Он вправе покрасить свою входную дверь в любые яркие или белые цвета.





Белый цвет металлических входных дверей подходит под отделку фасада в светлых тонах. Со вставками стекла они наполнят помещение светом и воздухом. Белые входные двери, это прекрасное сочетание не только со светлыми, но и темных фасадами домов.

Создавая контраст с темными поверхностями, они гармонично вписываются во все домостроение. Для небольших по размеру прихожих белый цвет входной двери настоящая находка. Ведь белый цвет зрительно увеличивает площадь любых комнат, создавая иллюзию пространства со стертыми границами. Белый цвет универсален, он подходит большинству стилей, смягчая яркий цвет отделочных материалов.







Вопреки расхожему мнению, что металлические белые двери слишком маркие, спешим вас разочаровать. На них не так заметны пятна, оставленные пальчиками членов семейства, как на дверных полотнах черного цвета.