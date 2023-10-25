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Внутренняя чистовая отделка коттеджа: содержание, цена, нюансы, фото

#Ремонт #Дизайн

Казалось, чем ремонт в коттедже отличается от этого процесса в городской квартире? Но специалисты утверждают, что произвести ремонтные работы в загородном доме намного сложнее и более финансово затратно. И дело не в том, что домовладение находится в удалении от строительных рынков, и доставка материалов усложнена.

Каждый коттедж имеет свою индивидуальную и сложную планировку, площадь, различную этажность. И чтобы в дальнейшем интерьер получил уникальность и неповторимость, ремонт внутренних помещений должен быть не просто качественным, современным, а приведённым по специальному, разработанному только для этого дома дизайнерскому проекту.

Из нашей статьи вы можете узнать о нюансах проведения ремонта в коттедже.

Виды ремонта в частных загородных домах

Владельцы домов знают, что ремонт в помещениях может иметь различное содержание:

  1. Капитальный
    2.

    Включает в себя перепланировку, монтаж коммуникаций, установка межкомнатных дверей, выполнение чистовой отделки под окончательное стилистическое оформление всех внутренних помещений дома. Производится как в новостройке, так и в доме «с историей».

  2. Косметический
    3.

    Он состоит из работ, нацеленных на обновление интерьера или смены дизайна во всём доме. Проведение работ по смене отделки стеновых поверхностей, покраски окон и замене напольного покрытия включает этап предварительной чистовой отделки.

  3. Улучшенный
    4.

    Этот вид обозначает полное обновление внутреннего и внешнего вида коттеджа, изменения системы коммуникаций, входных и межкомнатных дверей, потолочных конструкций. Такие преобразования увеличивают функциональность помещений, эргономику, создаёт дизайн в современном стиле.

Любой из перечисленных видов ремонта включает в себя стадию чистовой отделки. Можно выполнить все входящие в неё работы своими руками, что займёт немало времени и физических усилий. Или же доверить процесс профессионалам, гарантированно продлив спокойное время до следующего ремонта лет на 10.


Что входит в чистовую отделку загородного дома

К этому этапу ремонтных работ приступают после полного окончания «грязных» ремонтных работ. К этому моменту все главные инженерные работы выполнены, стены выровнены, строительный мусор вывезен.

У проведения чистовых работ существует установленный специалистами порядок. Правильная последовательность выполнения манипуляций является главным признаком профессионализма исполнителя. Сверху вниз – таков порядок работ. Потолок выравнивают, при необходимости укрепляют от появления трещин стекловолокном и другими материалами.

Далее, в зависимости от выбора владельца, потолок окрашивают, обклеивают обоями, монтируют натяжные полотна. После отделки потолка переходят к оформлению стеновых поверхностей. 

Следующий пункт чистового ремонта – пол: гидроизоляция, стяжка, укладка напольного покрытия. Далее приступают к монтажу межкомнатных дверей и установке плинтусов, монтажу электрических розеток и выключателей.

Работы и материалы для чистовой отделки в загородном доме

Чистовая отделка помещений коттеджа – это полная подготовка к меблировке и дальнейшему проживанию. Содержание работ полностью основывается на пожеланиях владельца дома, но обязательно включает в себя установку розеток и выключателей, укладку ламината или паркетной доски, работы с керамической плиткой.

Кроме этого, проводятся:

  • установка сантехнических приборов;

  • монтаж осветительных приборов;

  • размещение системы вентиляции и сплит-системы;

  • отделка стеновых поверхностей: покраска, фактурная штукатурка, наклейка обоев;

  • оформление потолка; покраска, наклейка обоев, монтаж натяжных потолочных полотен, сооружение и оформление гипсокартонных конструкций;

  • установка межкомнатных дверей: распашных, раздвижных, навесных;



  • уборка помещений влажным способом с применением специальных средств.

Если работы будут проводиться представителями фирмы, то они обязаны произвести закупку необходимых материалов оптом с предоставлением клиенту скидки, организовать их хранение и доставку на объект по мере необходимости в них.

Материалы для чистовой отделки:

  • сантехническое оборудование кухни, туалетной и ванной комнат: раковины, душевые кабины, унитазу, смесители, полотенцесушители, шланги, фитинги, столешницы;

  • отделочные материалы: затирки, грунтовки, шпаклёвки, краска для разных поверхностей, обои, декоративная штукатурка, керамическая плитка;

  • электротехнические изделия: розетки, выключатели, осветительные приборы.

В ходе работ по чистовой отделке коттеджа присутствуют стандартные решения:

  • инженерные: разводка дополнительных электрических кабелей, слаботочных систем, установка подрозетников;

  • стеновая отделка: штукатурка стены по маякам, многослойные грунтовка и шпаклёвка стен, нанесение стеклохолста и бетоноконтактов, sheetrock – суперфинишная шпатлёвка;

  • отделка потолка: использование состава бетоноконтакт, закрепление стеклохолста, оштукатуривание и многоразовая шпатлёвка потолочных поверхностей;

  • настилка полов: гидроизоляционные работы, заливание чистовой стяжки, укладка напольного покрытия.


Стоимость работ по чистовой отделке помещений в загородном доме

Цена ремонта за один квадратный метр зависит от тарифа на услуги, выбранные вами в фирме. При недостаточном количестве материальных средств всегда есть возможность ограничиться только чистовой отделкой.

В любом случае, приводимые нами ниже средние расценки, существующие в Москве, помогут правильно рассчитать свои возможности.

№ п\п

Наименование

Стоимость, руб.

1.

Производимые работы:

  • монтаж системы отопления и электропроводки;
  • отделка стен выбранным клиентом способом;
  • выравнивание потолка и его отделка;
  • установка розеток, порозетников;
  • формирование стяжки, гидроизоляции, укладка напольного покрытия;
  • монтаж плинтусов;
  • установка межкомнатных дверей

от 8000 руб./кв. м

2.

Материалы:

  • межкомнатные двери;
  • штукатурка, шпатлёвка, краска, грунтовка;
  • трубы, провода, распределительные коробки;
  • розетки, выключатели;
  • радиаторы, фитинги;
  • гипсокартон;
  • напольное покрытие, плинтуса, комплектующие.

от 6500 руб./ кв. м


Если решение принято, примерные цены на ремонтные работы устраивают, фирма-подрядчик выбрана, и её репутация проверена, можно приступать к подготовке и заключению обязательного официального договора.

На предполагаемый объект бесплатно в удобное для заказчика время выезжают дизайнер-консультант и прораб для произведения замеров и обсуждения с клиентом его видения оформления помещений.

Полученные данные позволят составить качественный и подробный дизайн-проект и смету ремонта.

Сделать самостоятельно замеры и предоставить их и перечень пожеланий специалистам строительно-ремонтной организации тоже возможно. Они будут основой для составления расчётов. 

На основе этого составляют итоговую стоимость ремонтных работ, которые можно подкорректировать в ходе обсуждения с представителями фирмы.

На размер конечной цены, носящей индивидуальный характер, влияют сложность предстоящих ремонтных работ, срочность их выполнения, площадь коттеджа.

В стандартный пакет документов фирмы, предоставляющие услуги по ремонту квартир и коттеджей, включают:

  • обязательный официальный договор;

  • смету, согласованную с заказчиком;

  • дизайн-проект и его визуализацию в различных формах и видах;

  • чертежи планированных стандартных решений;

  • график гарантированных сроков сдачи этапов ремонтных работ и срок полной сдачи объекта заказчику.

Помимо этого, фирмы предоставляют на объект бригады, полностью укомплектованные нужными в процессе работы специалистами. Представитель фирмы осуществляет контроль за ходом и качеством ремонта. Некоторые строительно-ремонтные предприятия могут предоставлять рассрочку в оплате услуг.


Что необходимо учесть при чистовой отделке загородного дома

Для более качественного исполнения чистовой отделки помещения коттеджа следует учесть следующие нюансы:

  1. При обнаружении дефектов, оставшихся после черновой отделки, необходимо прежде всего их устранить, и только после этого приступать работам чистовой отделки. В противном случае их будет трудно, а порой невозможно устранить после окончания всех необходимых работ.

  2. Все ваши пожелания по дизайну помещений, его предстоящему декорирования необходимо обсудить на начальном этапе перед заключением договора с фирмой и зафиксировать их в согласованном вами дизайн-проекте. В дальнейшем это позволит избежать противоречий между вами и фирмой, выполнявшей ремонтные работы.

  3. Стоит учесть, что переделка отдельных участков в помещениях коттеджа будет значительно более дорогой, чем выполнение правильно необходимых действий в процессе ремонта.

При внимательном подходе к организации этапа чистовой отделки коттеджа, выборе надёжной фирмы-подрядчика, правильном оценивании своих финансовых возможностей полученный результат будет радовать владельцев дома много лет.


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