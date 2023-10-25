Плитка – популярнейший материал для отделки ванной комнаты. Она выдерживает воздействие влажного воздуха, резкие перепады температур и, что немаловажно, помогает создать интерьер в любом стиле – от минимализма до благородной классики.





Существенной и неизменной проблемой для тех, кто отдает предпочтение плитке, становится выбор ее расцветки, размера и формы. Эти характеристики отвечают не только за эстетическую составляющую, от них зависит, насколько эргономичным будет ремонт.

В статье коснемся основных видов плитки, ее габаритов и разберемся, какие варианты подходят для отделки пола, потолка и стен.





На что влияет размер плитки в ванной комнате

Внимание покупателя чаще всего сосредоточено на цвете плитки, изображенном на ней узоре или орнаменте.

Размеру уделяется не так много внимания, хотя этот параметр, несомненно, важен и сказывается на перечисленных моментах:

Финансовые затраты. Габариты плитки определяют ее стоимость наравне с фирмой производителя, качеством рисунка и т.д.

Гармоничность и красота отделки. От размеров кафеля зависит число швов и количество единиц плитки, которые необходимо будет резать.

Сложность ремонта. У мелкой и крупной плитки есть свои особенности, и укладка ее производится по-разному.

Если к работе вы не планируете привлекать специалиста, а полагаетесь только на свои силы, желательно ознакомиться с размерной сеткой плитки, чтобы сделать правильный выбор для конкретного помещения.









Размеры плитки, применяемой в ванных комнатах, по ГОСТу

Перед приобретением плитки рекомендуем просмотреть размеры, указанные производителем, в некоторых случаях они могут немного отличаться.

На территории РФ принято такое разделение по габаритам:

Мозаика . Размеры: от 10x10 до 70x70 мм. За привлекательным внешним видом стоит внушительная цена. Такая плитка богата на различные дизайны и цветовые комбинации (градиент, всевозможные переходы, узоры и пр.). Материалы, идущие на производство мозаики (стекло, мрамор), обуславливают высокую стоимость плитки.

«Кабанчик» или «кирпичик». Размеры: 60x120 – 100х250 мм. Интересное название появилось благодаря двум отверстиям в торцовой части плитки, ассоциирующимся со свиным пятачком. Такую модель отличают скошенные углы, она выглядит рельефно и сообщает современным интерьерам неповторимый стиль.

Мелкоформатная плитка. Размеры: от 100х100 до 200х200 мм. Популярны моноколорные изделия или варианты с наличием орнамента.

Среднеформатная. Размер: 300х300 мм, 300х400 мм. Самая востребованная форма этой плитки – прямоугольник и квадрат.

Крупноформатная. Размеры: для квадратной формы, начиная от 500 мм, для прямоугольной – от 450мм. Данная плитка в ванную комнату выбирается реже, если речь идет о самостоятельной укладке.

Работа сильно усложняется ее весом, а бюджет придется рассчитать так, чтобы хватило на большое количество материалов для ее закрепления на стенах и других плоскостях.





Если для создания интерьера приглашен специально обученный человек, он и подберет оптимальный размер плитки в зависимости от метража помещения и вкусов клиента.

Самостоятельные дизайнерские изыскания затрудняются тем, что желаемые габариты плитки не всегда уместно смотрятся в ванной комнате и делают акцент на ее пространственных несовершенствах.









От чего зависит выбор размера и цвета плитки для ванной

Без определенного опыта тяжело представить, как будут выглядеть ряды плит и пострадает ли визуально ванная комната при нерациональной укладке облицовочного материала.

Профессионалы призывают отказаться от экспериментов в пользу уже проверенных способов расположения плитки и лучших соотношений ее размеров с размерами помещения.





Основные советы относительно габаритов, материалов и расцветок плитки:

Бытует мнение, что крупноформатная плитка годится только для просторных ванных комнат. Современные дизайнерские проекты показывают, что крупный кафель расширяет пространство, если его укладывать бесшовным методом с использованием близкой по тону затирки. Такой эффект достигается благодаря созданию единой поверхности, особенно хорошо он работает со светлыми оттенками.

Выбор мелкоформатной плитки для небольшого помещения – вопрос спорный. Ее маленькие ячейки, многократно перемежающиеся контрастной затиркой, тяжело воспринимаются и делают комнату еще теснее.

Важно учесть, как будет стыковаться плитка на стенах, полу и потолке. Закупайте варианты с одинаковой длиной одной из граней, чтобы в процессе укладки не возникло неровностей и несовпадений.

Если стены или полы имеют неровности, то это поможет скрыть диагональная укладка квадратной плитки.

Мелкоформатная плитка подходит для расставления акцентов, составления узора в отдельной части стены.

Прямоугольная плитка, уложенная вертикально, удлиняет стены комнаты, зрительно «поднимает» потолок, при горизонтальном положении, соответственно, вытягивает плоскости в ширину.

Для вытягивания стены также применяют способ укладки плитки «ёлочкой». Для его реализации потребуется кафель в форме ромба.

Стандартный подход к коррекции помещения с помощью цвета отдает предпочтение светлой палитре: нежно-бежевому, белому. Но монохромный темный интерьер производит ту же работу, но немного иначе, через углубление пространства.

Долговечность и прочность – главные достоинства керамогранита. Данный материал сейчас очень актуален и все чаще появляется в ванных комнатах.

Керамическая плитка – это вечная классика. Ее основные плюсы: устойчивость к высокой влажности, простота в уходе, продолжительный срок эксплуатации.





Нестандартные формы и размеры плитки в ванную

Для интересных дизайнерских идей может понадобиться плитка не совсем привычных форм. На сегодняшний день приобрести такую облицовку не проблема, нестандартные варианты в разнообразии представлены в строительных магазинах.





Помимо квадрата и прямоугольника, существуют следующие формы плитки:

Шестиугольник или гексагон. Размеры: от 150х173 до 200х230 мм.





Такая форма добавит в интерьер изюминку, а в некоторых стилях она просто необходима.

Ромб. Размеры: от 86х150 до 115х200 мм. Отделка с использованием ромбовидной плитки смотрится необычно и пригодится для формирования трехмерного куба, если вам нравятся объемные оптические иллюзии.

Треугольник. Размеры: от 58x83 до 98x139 мм. Рынок стройматериалов предлагает плитку в форме равносторонних треугольников. На одной плоскости можно компоновать до 3-х цветов, располагая оттенки хаотично или придерживаясь какой-то последовательности.





Особенности плитки для ванной разных размеров

У каждого размера плитки есть свои тонкости, которые обнаруживаются во время укладки.

Мозаика

Чтобы произвести укладку мозаики правильно, нужно регулярно практиковаться. На участках, где стена скругляется, процесс облицовки будет крайне трудоемким.





Мелкоформатная плитка

Как и в ситуации с мозаикой, мелкоформатная плитка требует определенного мастерства в процессе укладки. К тому же, у многих она вызывает ассоциации с советскими интерьерами и медленно, но верно выходит из употребления.

Среднеформатная плитка

Плитка размерами от 200х300 до 250x400 мм для начинающего мастера самый удачный вариант. Этому формату отдают предпочтение те, кто решил не прибегать к услугам профессионального плиточника.

Крупноформатная плитка

С этим видом плитки придется повозиться: плиты обладают большим весом и укладывать их на стены – задача непростая.



