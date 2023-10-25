Плитка – популярнейший материал для отделки ванной комнаты. Она выдерживает воздействие влажного воздуха, резкие перепады температур и, что немаловажно, помогает создать интерьер в любом стиле – от минимализма до благородной классики.
Существенной и неизменной проблемой для тех, кто отдает предпочтение плитке, становится выбор ее расцветки, размера и формы. Эти характеристики отвечают не только за эстетическую составляющую, от них зависит, насколько эргономичным будет ремонт.
В статье коснемся основных видов плитки, ее габаритов и разберемся, какие варианты подходят для отделки пола, потолка и стен.
На что влияет размер плитки в ванной комнате
Внимание покупателя чаще всего сосредоточено на цвете плитки, изображенном на ней узоре или орнаменте.
Размеру уделяется не так много внимания, хотя этот параметр, несомненно, важен и сказывается на перечисленных моментах:
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Финансовые затраты. Габариты плитки определяют ее стоимость наравне с фирмой производителя, качеством рисунка и т.д.
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Гармоничность и красота отделки. От размеров кафеля зависит число швов и количество единиц плитки, которые необходимо будет резать.
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Сложность ремонта. У мелкой и крупной плитки есть свои особенности, и укладка ее производится по-разному.
Если к работе вы не планируете привлекать специалиста, а полагаетесь только на свои силы, желательно ознакомиться с размерной сеткой плитки, чтобы сделать правильный выбор для конкретного помещения.
Размеры плитки, применяемой в ванных комнатах, по ГОСТу
Перед приобретением плитки рекомендуем просмотреть размеры, указанные производителем, в некоторых случаях они могут немного отличаться.
На территории РФ принято такое разделение по габаритам:
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Мозаика. Размеры: от 10x10 до 70x70 мм. За привлекательным внешним видом стоит внушительная цена. Такая плитка богата на различные дизайны и цветовые комбинации (градиент, всевозможные переходы, узоры и пр.). Материалы, идущие на производство мозаики (стекло, мрамор), обуславливают высокую стоимость плитки.
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«Кабанчик» или «кирпичик». Размеры: 60x120 – 100х250 мм. Интересное название появилось благодаря двум отверстиям в торцовой части плитки, ассоциирующимся со свиным пятачком. Такую модель отличают скошенные углы, она выглядит рельефно и сообщает современным интерьерам неповторимый стиль.
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Мелкоформатная плитка. Размеры: от 100х100 до 200х200 мм. Популярны моноколорные изделия или варианты с наличием орнамента.
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Среднеформатная. Размер: 300х300 мм, 300х400 мм. Самая востребованная форма этой плитки – прямоугольник и квадрат.
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Крупноформатная. Размеры: для квадратной формы, начиная от 500 мм, для прямоугольной – от 450мм. Данная плитка в ванную комнату выбирается реже, если речь идет о самостоятельной укладке.
Если для создания интерьера приглашен специально обученный человек, он и подберет оптимальный размер плитки в зависимости от метража помещения и вкусов клиента.
Самостоятельные дизайнерские изыскания затрудняются тем, что желаемые габариты плитки не всегда уместно смотрятся в ванной комнате и делают акцент на ее пространственных несовершенствах.
От чего зависит выбор размера и цвета плитки для ванной
Без определенного опыта тяжело представить, как будут выглядеть ряды плит и пострадает ли визуально ванная комната при нерациональной укладке облицовочного материала.
Профессионалы призывают отказаться от экспериментов в пользу уже проверенных способов расположения плитки и лучших соотношений ее размеров с размерами помещения.
Основные советы относительно габаритов, материалов и расцветок плитки:
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Бытует мнение, что крупноформатная плитка годится только для просторных ванных комнат. Современные дизайнерские проекты показывают, что крупный кафель расширяет пространство, если его укладывать бесшовным методом с использованием близкой по тону затирки. Такой эффект достигается благодаря созданию единой поверхности, особенно хорошо он работает со светлыми оттенками.
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Выбор мелкоформатной плитки для небольшого помещения – вопрос спорный. Ее маленькие ячейки, многократно перемежающиеся контрастной затиркой, тяжело воспринимаются и делают комнату еще теснее.
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Важно учесть, как будет стыковаться плитка на стенах, полу и потолке. Закупайте варианты с одинаковой длиной одной из граней, чтобы в процессе укладки не возникло неровностей и несовпадений.
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Если стены или полы имеют неровности, то это поможет скрыть диагональная укладка квадратной плитки.
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Мелкоформатная плитка подходит для расставления акцентов, составления узора в отдельной части стены.
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Прямоугольная плитка, уложенная вертикально, удлиняет стены комнаты, зрительно «поднимает» потолок, при горизонтальном положении, соответственно, вытягивает плоскости в ширину.
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Для вытягивания стены также применяют способ укладки плитки «ёлочкой». Для его реализации потребуется кафель в форме ромба.
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Стандартный подход к коррекции помещения с помощью цвета отдает предпочтение светлой палитре: нежно-бежевому, белому. Но монохромный темный интерьер производит ту же работу, но немного иначе, через углубление пространства.
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Долговечность и прочность – главные достоинства керамогранита. Данный материал сейчас очень актуален и все чаще появляется в ванных комнатах.
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Керамическая плитка – это вечная классика. Ее основные плюсы: устойчивость к высокой влажности, простота в уходе, продолжительный срок эксплуатации.
Нестандартные формы и размеры плитки в ванную
Для интересных дизайнерских идей может понадобиться плитка не совсем привычных форм. На сегодняшний день приобрести такую облицовку не проблема, нестандартные варианты в разнообразии представлены в строительных магазинах.
Помимо квадрата и прямоугольника, существуют следующие формы плитки:
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Шестиугольник или гексагон. Размеры: от 150х173 до 200х230 мм.
Такая форма добавит в интерьер изюминку, а в некоторых стилях она просто необходима.
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Ромб. Размеры: от 86х150 до 115х200 мм. Отделка с использованием ромбовидной плитки смотрится необычно и пригодится для формирования трехмерного куба, если вам нравятся объемные оптические иллюзии.
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Треугольник. Размеры: от 58x83 до 98x139 мм. Рынок стройматериалов предлагает плитку в форме равносторонних треугольников. На одной плоскости можно компоновать до 3-х цветов, располагая оттенки хаотично или придерживаясь какой-то последовательности.
Особенности плитки для ванной разных размеров
У каждого размера плитки есть свои тонкости, которые обнаруживаются во время укладки.
- Мозаика
Чтобы произвести укладку мозаики правильно, нужно регулярно практиковаться. На участках, где стена скругляется, процесс облицовки будет крайне трудоемким.
- Мелкоформатная плитка
Как и в ситуации с мозаикой, мелкоформатная плитка требует определенного мастерства в процессе укладки. К тому же, у многих она вызывает ассоциации с советскими интерьерами и медленно, но верно выходит из употребления.
- Среднеформатная плитка
Плитка размерами от 200х300 до 250x400 мм для начинающего мастера самый удачный вариант. Этому формату отдают предпочтение те, кто решил не прибегать к услугам профессионального плиточника.
- Крупноформатная плитка
С этим видом плитки придется повозиться: плиты обладают большим весом и укладывать их на стены – задача непростая.