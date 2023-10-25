Ламинат в современном интерьере встречается не только в качестве напольного покрытия. Этот материал используют даже для отделки стен, что получается очень оригинально и стильно. Есть много разновидностей ламината, о которых вы, возможно, даже не подозревали. В этой статье расскажем все об особенностях этого отделочного материала.

Что такое ламинат

Ламинат производят из древесноволокнистых плит. Это прочный материал, который выдерживает большие нагрузки, особенно если используется в качестве напольного покрытия.

Как правило, ламинат состоит из четырех слоев:

Нижний слой нужен для защиты напольного покрытия от деформации. Он не дает доскам прогибаться под давлением.

Основной слой. Именно на него в большей степени приходятся тепло- и звукоизоляционные свойства ламината. Также в несущем слое установлена замковая система.

Декоративный слой . Представляет собой специальную бумагу, на которую нанесено изображение древесной структуры в высоком качестве. Чем качественнее ламинат, тем успешнее он имитирует натуральное дерево.

Защитный слой. Это финишное покрытие, которое предотвращает появление на ламинате трещин, царапин и прочих повреждений.

Почему ламинат так часто используют для отделки интерьеров домов и квартир

Ламинат – один из самых популярных материалов, используемых для отделки пола.

Это неслучайно, ведь у него есть множество плюсов:

Универсальность . Ламинат подойдет для укладки в любую комнату, даже в помещения, где есть повышенная влажность, как, например, в ванной. Также ламинат гармонично смотрится во всех стилях интерьера, даже в классике.

Долгий срок службы. Однако при выборе ламината нужно обращать внимание на его класс прочности.

Большой диапазон цен. Если вы хотите максимально качественный и надежный ламинат, можете приобрести дорогое напольное покрытие. Но даже при небольшом бюджете можно найти хорошую альтернативу.

Большой выбор расцветок , текстур и рельефа. Вы сможете подобрать ламинат под любой стиль интерьера.

Простота монтажа. Ламинат можно уложить самостоятельно, не прибегая к помощи мастера

Кроме того, ламинат удачно смотрится в оформлении стен и даже потолка. Ламели можно уложить различными способами, например, по диагонали или узором «елочка». Такая отделка смотрится современно и модно, особенно если стиль интерьера – эко, минимализм, скандинавский или лофт.

Каким бывает ламинат

При выборе ламината нужно учитывать много особенностей этого отделочного материала. Ламинат можно разделить на несколько видов.

1. Степень износостойкости ламината

Чем она выше, тем прочнее ламели:

21-27 класс. Такой ламинат предназначен для самых маленьких нагрузок. Чаще всего его используют для отделки стен, потому что в таком случае прочность не играет важной роли. Срок службы ламината этого класса варьируется от 2 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации.

31-32 класс. Ламинат средней прочности, подходит для укладки как в общественных местах, например, в офисах, так и дома. Срок службы в среднем составляет 15 лет.

33 класс. Повышенная прочность ламината позволяет укладывать его в общественных местах с высокой проходимостью, например, в магазинах. В таких условиях он прослужит около 7 лет, а в доме – до 20 лет.

34 класс. Самый прочный ламинат. В домашних условиях срок его службы в целом не ограничен, если соблюдать правила эксплуатации.

2. Тип соединения

От этого параметра зависят особенности монтажа напольного покрытия:

С клеевым креплением. Недорогой способ фиксации ламината, но относительно недолговечный.

Замковый. Такое крепление позволяет надежно соединить ламели. С установкой замкового ламината сможет справиться любой.

3. Фактура

Особенности производства ламината позволяют создавать различные имитации натурального дерева:

Стандартная натуральная поверхность. Ламинат ровный, без рельефных рисунков. Часто ламели лакируются, что придает им еще больше естественности. Напольное покрытие может имитировать любые, даже ценные и дорогие породы дерева.

Рельефная текстурная поверхность. На ламели наносятся тонкие линии, которые подчеркивают древесный узор. Это делает имитацию еще реалистичнее, однако такой ламинат дороже обычного.

Состаренная поверхность. На ламели наносят небольшие сколы, придают ламинату слегка «поношенный» вид. Это будет очень уместно смотреться в таких стилях, как кантри, прованс или классика.

Промасленное дерево. Ламели пропитывают специальными натуральными маслами, что повышает их срок службы и придает покрытию блеск.

Глянцевое покрытие. Ламинат покрывают лаком, в результате чего поверхность пола приобретает сильный блеск, в котором видно отражение мебели.

Советы по выбору ламината для различных интерьеров

Покупая ламинат, нужно учитывать много факторов, начиная от вашего бюджета и заканчивая стилевым оформлением интерьера:

При выборе цвета учитывайте степень освещенности комнаты. Если она расположена на солнечной стороне, лучше выбирать светлые оттенки напольного покрытия. На темных тонах, например, венге, будет очень заметна пыль.

Чтобы интерьер смотрелся гармонично, подбирайте сочетающиеся цвета межкомнатных дверей и ламината. Двери должны быть на несколько тонов темнее пола, при этом не сильно отличаться по цвету. Также не стоит выбирать двери и пол одинакового оттенка.

Аккуратно используйте светлый ламинат. Если интерьер также светлый, следите за тем, чтобы пол был на несколько тонов темнее мебели.

Выбирайте фактуру в зависимости от стиля интерьера. Например, блестящий глянец больше подойдет для современного хай-тек, а состаренная поверхность – для винтажного интерьера, кантри или уютного прованса.

Лучше всего приобрести ламинат с повышенной прочностью. Даже если сейчас в комнате нет много мебели, возможно, в будущем вы сделаете ремонт. Напольное покрытие должно выдерживать вес тяжелых предметов.

С помощью ламината можно визуально зонировать помещение. Например, в квартире-студии, где совмещены гостиная и кухня. В таком случае нужно взять два разных цвета ламината.

Если вы выбираете напольное покрытие в ванную комнату, обращайте внимание на влагостойкий ламинат. Однако на нем тоже не нужно долго оставлять лужи, потому что они могут повредить замковые соединения.

Покупайте ламинат только у производителя, который предоставляет гарантию.

У ламелей бывает два типа соединения: «клик», при котором ламели фиксируются замками, и «лок», когда доски вбиваются друг в друга. «Клик» считается более удобным.

Ламинат в интерьерах разных комнатах

Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое используется как при отделке жилых помещений, так и в общественных местах. Здесь главное не ошибиться с эксплуатационными характеристиками материала.

Ламинат в интерьере гостиной

Для главной комнаты в доме можно подобрать любой ламинат. Здесь все зависит от ваших дизайнерских задумок. Учитывайте общую цветовую палитру интерьера, степень освещенности комнаты.

Если гостиная большая, можно отделать одну из стен ламинатом. Например, очень эффектно смотрится зона телевизора, оформленная таким образом.

Ламинат в интерьере спальни

Ламинат для спальни – отличный выбор, так как древесные фактуры придают интерьеру уюта и теплоты, благодаря чему расслабляют. Чтобы обстановка в спальне больше располагала к отдыху и сну, можно оформить ламинатом стену у изголовья кровати.

Это сделает атмосферу в комнате природной и естественной. Для стен лучше всего выбирать светлые тона.

Особенности использования ламината в интерьере кухни

При выборе ламината для кухни нужно помнить, что напольное покрытие в этой комнате должно иметь высокий уровень влагостойкости. Особенно на этот параметр нужно обращать внимание, если вы используете ламинат для отделки фартука.

Учитывайте, что на стены в этой зоне будут попадать жир, вода и грязь, из-за чего некачественный ламинат может быстро испортиться.

Как использовать ламинат в интерьере прихожей

Ламинат можно удачно сочетать с керамической плиткой, что будет интересно и стильно смотреться в интерьере прихожей. Если коридор маленький, выбирайте светлые тона ламината: они визуально расширят помещение.

Зону входной двери также можно отделать ламинатом. Дорого и оригинально смотрится отделка стен, где нижняя часть – деревянная, а верхняя окрашена или оклеена обоями.









Ламинат на лоджии

Балконы и лоджии можно превратить в уютное продолжение квартиры, если постараться над их отделкой. Здесь лучший материал – это ламинат. С помощью него можно оформить полностью всю лоджию.

Не забывайте о гидроизоляционном слое. Это утепляющая подложка, которая защищает балкон от холода. Без нее ламели могут быстро испортиться.

Отделка стен и потолка ламинатом

Дизайнеры успешно применяют ламинат, который изначально предназначался для отделки пола, в оформлении стен и даже потолка.

Такой прием делает комнату уютнее, придавая ей атмосферу деревенских домов. При этом интерьер продолжает выглядеть стильно и современно.

Ламинат на стенах в интерьере

Есть два способа оформить стены ламинатом:

Использовать тот же ламинат, что уложен на полу. Так создается плавный переход на стены, благодаря чему получается зрительно приподнять потолки и расширить пространство. Особенно сильно эффект выражен, если ламинат светлого оттенка.

Приобрести ламинат для стены отдельно. Чаще всего так поступают, когда хотят сделать акцент на какой-то стене. Например, ламинат уместно смотрится в зоне камина или ТВ.

Ламинат в интерьерах на потолке

Необычный прием, который редко встречается в современных маленьких квартирах. Лучше всего ламинат на потолке смотрится в просторных комнатах, потому что в тесных помещениях он может создавать давящую атмосферу.

Как правило, в такой потолок устанавливают точечное освещение, которое равномерно распределяет свет по всей поверхности потолка.

Способы укладки ламината

Ламинат можно укладывать не только прямыми линиями. Есть много различных схем укладки такого напольного покрытия, которые придадут интерьеру оригинальности:

Прямая укладка. Стандартный способ, который максимально прост в исполнении. Ламели нужно укладывать параллельно самой длинной стене.

По диагонали. Такая укладка будет интересно смотреться при зонировании. Например, диагональю можно выделить угол в комнате, предназначенный для рабочего стола.

Фигурно. Например, укладка в форме «елочки» создает имитацию паркета. Также распространена схема «квадратов», размер которых может варьироваться в зависимости от длины ламелей и их количества.

Виды замков для крепления ламелей

Чаще всего ламинат укладывается путем соединения ламелей замками, которые уже находятся в ламелях.

Замки бывают трех видов:

Lock . Такое крепление одноразовое. Если вы уже уложили ламинат, разобрать его и собрать в другой комнате не получится. Кроме того, такие замки имеют недолгий срок службы. Lock-замки просты в сборке: нужно просто соединить выступ на одной ламели с отверстием в другой по принципу пазлов.

CLick . Замки соединяются под углом, защелкиваясь. Соединение долговечнее предыдущего варианта, однако и стоит дороже.

Uniclic. Тип соединения позволяет разбирать и заново собирать ламинат неограниченное количество раз. Поверхность собранного напольного покрытия получается идеально ровным, места соединения замков незаметны.

Ламинат – напольное покрытие, которое подойдет для любого помещения и стиля интерьера. Качественный ламинат прослужит вам много лет, если соблюдать все условия эксплуатации и правильно за ним ухаживать, а большой выбор расцветок, фактур и наличие как дорогих, так и бюджетных ламелей позволит вам подобрать напольное покрытие под свои потребности.



