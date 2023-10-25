Белая плитка является одним из самых практичных и универсальных решений для ванной комнаты. Она придает интерьеру ощущение свежести, чистоты и никогда не устаревает. Светлый дизайн с правильно расставленными акцентами не напрягает глаза, позволяет принимать водные процедуры с удовольствием.

Белые оттенки керамической плитки признаны бессмертной классикой. Они удачно сочетаются со всеми популярными стилями. Но, чтобы новый дизайн действительно радовал, необходимо знать правила оформления и современные модные тенденции в укладке облицовки.

Почему белая плитка – лучшая идея для ванной комнаты

Белый цвет превосходно вписывается во все интерьерные направления, без исключения. Нужно только подобрать подходящую фактуру, размер и способ выкладки плиток.

А также – правильно расставить акценты.

Такую плитку можно подчеркнуть цветной затиркой, комбинировать с другими материалами – бетоном, стеклом, декоративной штукатуркой и краской, обоями и деревом, металлом любого вида.

Белые матовые и глянцевые поверхности добавляют небольшой комнате простора, света.

Можно использовать, где угодно: на стенах и полу, в различных зонах, включая душевую кабинку и смежные с ванной стены. У белого покрытия на полу лишь один недостаток – повышенная маркость. Его можно компенсировать наличием дополнительных цветов в напольном покрытии – синего, черного, красного, коричнево-бежевого, золотистого, зеленого.





Как ни странно, но белая плитка – максимально практичный вариант для ванной комнаты. На ней не видны капли воды, известковые и мыльне разводы. В отличие от белых, цветные и черные, темные поверхности сразу выдают небрежность хозяев.





Белую плитку из какого материала выбрать для ванной

Современные производители предлагают широкий выбор продукции, из разных материалов, с разными свойствами. При выборе следует узнать уровень водостойкости и устойчивости к перепадам, повышенным температурам.





Плитка с высокой пористостью, не предназначенная для «мокрых» зон, для облицовки ванной комнаты не подойдет. Она быстро потеряет красивый внешний вид, в ней заведется плесень, микробы.

1. Керамика



Отделочный материал изготавливается из белой глины (каолина) и кварцевого песка. Для придания цветности добавляют пигменты, а для прочности и устойчивости к ударам – адгезионные компоненты.

Поверхность может быть глянцевой или матовой. Керамическая плитка надежно защищает стены от влаги, легко очищается с применением бытовых средств. При бережном уходе, служит более 50 лет.

2. Керамогранит



Несмотря на внешнюю схожесть с керамикой, керамогранит в корне от нее отличается. Для его производства используют каолин в смеси с минеральными добавками – измельченными кварцами, полевым шпатом.





Сухой состав прессуют в формах под огромным давлением, после чего обжигают при температурах до 1 5000. Плиты керамогранита имеют значительный вес и толщину – от 0,8 мм. Обладают высокой устойчивостью к нагрузкам и ударам. Шероховатая поверхность керамогранита прекрасно подходит для полов в ванной комнате, так как не дает ногам скользить.

Также владельцы часто используют плитку из белого, матового закаленного стекла.



По своим свойствам, оно не уступает керамограниту и даже превосходит его по двум параметрам:

устойчивость к истиранию, сколам, ударам;

идеально четкая геометрия.

Но при использовании такой плитки необходимо приобретать специальный клей, по цене от 1 000 рублей за 25 кг. Обычный, плиточный, не походит. Стоимость 1 м2 стеклянной плитки начинается от 1 100 рублей.









Модные решения для ванной комнаты с белой плиткой

Чтобы внести разнообразие в белое оформление, дизайнеры рекомендуют использовать различные способы укладки. А также, фактурные коллекции, имитирующие природные материалы.

Кирпичная кладка или «кабанчик»

Для того, чтобы имитировать стену из кирпича, выбирают прямоугольную плитку нужного размера. Она может быть более длинной или короткой, узкой или широкой.





Укладывают со смещением швов на половину длины плиток в предыдущем ряду. В классических интерьерах ограничиваются половиной высоты стен. Фактуру поверхности подбирают по собственным предпочтениям. Она может быть состаренной, глянцевой, матовой, с напылением, рельефной.





Имитация мрамора

Природный камень – это всегда красиво, дорого и аристократично. Но, далеко не у всех есть возможность облицевать ванную плитами природного камня.





И здесь на помощь приходят коллекции плитки «под мрамор». Голубоватые, серые, розоватые прожилки на белом фоне выглядят элегантно, создают атмосферу расслабленности и утонченности.

Имитация древесины

Если хочется придать белому интерьеру ощущение тепла, стоит обратить внимание на коллекции плитки с древесной фактурой.

Их поверхность выглядит, как выбеленная древесина, с характерным узором. Отличить такую плитку от дерева можно только наощупь.

Мозаика или соты

Мозаичные узоры или мелкие шестигранники – последний писк интерьерной моды.

Чтобы создать потрясающий акцент, достаточно украсить часть стены вертикально или горизонтально ориентированным узором.









Глянцевая

Глянцевая плитка для ванной создает пространство, наполненное светом и прохладой, с иллюзией простора.

Благодаря высокой отражающей способности, она преломляет световые лучи наравне с зеркалами.

Матовая

Матовая поверхность, в отличие от холодного глянца, придает ванной комнате ощущение уюта, домашнего тепла.





Узоры и орнаменты, разнообразные изображения и рисунки

Привносят в интерьер эксклюзивную «изюминку». Тщательно подобранные узоры подчеркивают выбранный стиль. Они могут быть монохромными и цветными, выполненными непосредственно на плитке или в виде узких полос, бордюров.





С рельефной поверхностью

Популярна настенная плитка с рельефной поверхностью. Волнообразные или геометрические 3D узоры выполняются в том же цвете, что и плитка. Реже можно увидеть двух и трехцветные варианты. Выпуклый рельеф создает уникальную игру света и теней.





Квадратная плитка

Квадратная плитка, характерная еще для советских интерьеров, снова возвращается. Сегодня в моде крупные элементы с матовой поверхностью.





Для создания актуального белого интерьера дизайнеры также советуют обрезную или ректифицированную плитку. Ее особенность – это горизонтально-ровная поверхность, без характерно-закругленной фаски из глазури. Швы на такой плитке практически сливаются с общим фоном.









Какой интерьерный стиль выбрать для ванной с белой плиткой

Кафель или керамогранит белых оттенков уместен в любом интерьерном стиле. Но, стоит соблюдать чувство меры. Чисто-белые поверхности стоит дополнить древесными текстурами, смягчить или подчеркнуть другими оттенками.

Так, если владельцы выбирают для оформления русский кантри, то белая плитка используется только в качестве дополнения, в минимальных количествах. Рассмотрим самые популярные на сегодня стили.





Для минимализма характерны простые, строгие линии и отсутствие лишних деталей, мебели. Белый цвет, в сочетании с серыми, черными тонами, подчеркивает лаконичность интерьера.





Сканди – отличный выбор для тех, кто ценит уют не в ущерб практичности. Светлые, прохладные стены можно выполнить в виде кирпичной кладки. Напольную плитку в этом случае можно сделать двухцветной или выбрать коллекцию «под древесину».





Лофт – это изящное сочетание «кирпичных» стен, грубоватого металла и характерных светильников на длинных подвесах.





Для классического стиля выбирают глянцевую керамику или керамогранит, бронзовые и золотые оттенки, симметричные узоры.





Сельские стили – прованс, кантри, шале, полны очарования и уюта. Подойдут цветочные мотивы, пастельные тона.





Восточный интерьер легко подчеркнуть плиткой с характерными узорами, картинами. Цвета выбирают под настроение – красно-золотые, синие, многоцветные.





Как разнообразить белую плитку в ванной

Далеко не всем нравится холодное, чисто-белое пространство. Именно поэтому дизайнеры советуют комбинировать ее с разнообразными материалами, менять методики укладки.

Какие решения сегодня актуальны?

Сочетание белой и черной, графитовой, серой плитки.





Плитка, дополненная окрашенными поверхностями.





Деревянные панели на отдельных участках.





Разные методики укладки – елочкой, по диагонали, в шахматном порядке.





Использование разноразмерной плитки для оформления стен или пола.





Акцентная сантехника из природного камня, стали, латуни.





Ванная, облицованная белой плиткой – это превосходное решение. Эстетичный внешний вид, сочетаемость с любым декором, оставляют простор для творчества, воплощения фантазий в реальность. Такая плитка прослужит десятки лет, абсолютно не надоедая.