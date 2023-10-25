Обои, разные виды панелей и плитки, краска – все это давно знакомо и успело наскучить. Чем разнообразить интерьер гостиной? Как придать ему индивидуальность? Дизайнеры предлагают обратить внимание на новый вид отделочных материалов – баффели.

Выраженный рельеф, разнообразие расцветок и фактур открывают шикарные возможности для творческого подхода. Декоративные рейки незаменимы при создании акцентов, декорировании поверхностей.

Декоративными рейками отделывают стены и потолки по всей площади. Из них сооружают перегородки и своеобразные ниши-стеллажи, опоры для телевизоров и шпалеры для комнатных растений. О том, как можно использовать ламели в интерьере гостиной, мы расскажем в этой статье.

Разновидности декоративных реек

Визуальный эффект при оформлении гостиной баффелями во многом зависит от материала производства, их внешнего вида, размеров. Чтобы добиться желаемого результата, можно смело комбинировать ламели разных типов.

Декоративные ламели классифицируют на несколько больших групп по виду сырья.

Из натуральной древесины бука, сосны, дуба и других пород

Такие изделия отличаются выраженными природными узорами, имеют теплые естественные расцветки. Они прочны и долговечны. Но, есть и минусы. Древесина быстро впитывает влагу и деформируется, имеет склонность к появлению трещин, ее необходимо лакировать или прокрашивать.

Ламели из металла

Прочный отделочный материал, способный выдерживать большие нагрузки, нетребовательный в уходе. Полимерно-порошковое покрытие позволяет выбирать любые расцветки. Алюминиевый и латунный профиль можно устанавливать без дополнительного покрытия. Но такое решение подойдет не для всех интерьеров. Кроме того, металлическая отделка получается массивной, подходит только для капитальных стен и бетонных полов.

Баффели из ЛДСП с монтажными брусками из фанеры

Бюджетный вариант. Они легки в монтаже, смотрятся красиво. Но, требуют аккуратного обращения и не подлежат повторному использованию после демонтажа. Кроме того, необходимо выбирать ДСП с классом эмиссии E1 или E0, для жилых помещений.

Декоративные планки из MDF

Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – это декоративные планки из MDF. Недорогой, экологичный материал обладает превосходными эксплуатационными характеристиками. Благодаря монтажным брускам, владельцам не приходится маскировать крепежные элементы, а сам монтаж занимает считанные часы. В продаже есть фактурные рейки с полимерной отделкой и шпонированные.

Декоративные рейки отличаются размерами и формой сечения. Выпускаются квадратные и прямоугольные изделия, с толщиной от 20 до 40 мм, шириной от 20 до 250 мм. Покупателям доступно более 300 оттенков и текстур, включая ценные породы древесины, природный камень, белоснежный мрамор, бетон, глянцевые и матовые поверхности.

Что нужно учитывать при декорировании гостиной декоративными рейками (баффелями)

Прежде, чем приступать к выбору ламелей для отделки помещения, необходимо определиться с дизайном. Опытные специалисты рекомендуют принимать решение без спешки, вдумчиво рассмотреть фото интерьеров, подходящих по площади и стилистике.

Можно постараться скомбинировать несколько понравившихся идей, добавить что-то свое. Ведь декоративные рейки – это чрезвычайно отзывчивый, колоритный материал. Даже несколько отдельных ламелей фокусируют на себе внимание, оказывают сильное влияние на окружающую обстановку.

Есть несколько простых правил, которые помогут создать своими руками идеальный интерьер гостиной.

Декоративные рейки под темное дерево или насыщенно-темных тонов, черные придают помещению строгий, немного таинственный вид. Такие решения хороши в минималистических, авангардных направлениях. Также, их часто используют, чтобы подчеркнуть благородство и консервативность классической обстановки, готического или колониального стилей.

Вертикальное расположение реек визуально поднимает, отдаляет потолок и сближает стены. Комната кажется более вытянутой в высоту.

Чем больше площадь, занятая реечным декором, тем строже и лаконичнее выглядит интерьер. Для создания домашней, уютной обстановки достаточно одного или нескольких необычных акцентов, отделки определенной зоны.

Горизонтальное и диагональное расположение баффелей делает стену более длинной, «отодвигает» ее от зрителя. Этот прием часто используют для исправления геометрии в узких гостиных-пеналах, отделывая одну или обе торцевые стены.

При выборе ламелей необходимо учитывать влияние рельефных поверхностей на внешний вид комнаты. Так, для больших холлов, парадных залов лучше выбирать более массивные, широкие баффели.

В маленьких, тесных помещениях слишком крупные, выраженные баффели на стенах или потолке скрадывают пространство, создают давящее, неуютное ощущение. Для таких гостиных выбирают максимально тонкие, неширокие рейки. Массивные элементы используют в качестве перегородок или в просторных залах, гостиных-кухнях, совмещенных гостиных-спальнях.

Идеи дизайна гостиной с декоративными рейками

С помощью баффелей можно декорировать любой участок или зону гостиной – этот отделочный материал практически не имеет ограничений.

Ими полностью закрывают одну или несколько стен, с помощью одноцветных или разноцветных ламелей создают невероятной красоты узоры. Белые баффели из МДФ отлично подходят для отделки потолков, их сочетают с темными и яркими ламелями.

Популярностью пользуются стандартные и креативные решения, многие владельцы квартир, развлекательных заведений привносят с типовые дизайны собственные, авторские задумки.

Разделение комнаты с помощью реечных перегородок. Как правило, их устанавливают в вытянутых, прямоугольных залах, разделяя их на зоны и корректируя несимметричную геометрию. Такими перегородками удобно отделять зону отдыха от кухни, кухни-столовой или кабинета.

В частных домах в гостиных устанавливают лестницы, ведущие в мансарду или на второй этаж. Чтобы отделить ее от остального пространства, сделать подъем и спуск более безопасными, используют реечные перегородки-перила.

Стандартный вариант отделки – это оформление одной из стен гостиной. Это может быть зона столовой группы, пространство между колоннами или за телевизором. Часто рейками оформляют стену за спинкой дивана.

Баффели модно сочетать с другими типами отделочных материалов – мраморными и гранитными плитами, кирпичом, диким камнем, кафелем и ламинатом, деревянными панелями. Они «дружат» с обоями и декоративной штукатуркой, крашеными поверхностями и брутальными металлическими конструкциями.

Стена, облицованная рейками с древесной фактурой, придает комнате дополнительный уют. Такая отделка смягчает яркие краски, лаконичный дизайн современной мебели.

Рейки – эффектный способ визуального разделения пространства. Их используют в качестве переходного материала от одного вида отделки к другому. Например, располагают между окрашенными и облицованными деревянными, каменными панелями поверхностями.

Реечные конструкции превосходно сочетаются с популярным стилем эко. Их используют в качестве опор для растений, или дополняют интересные настенные композиции с живым мхом, искусственной яркой зеленью.

Интересны решения в виде перегородок-колонн из реек, с подсветкой, встроенными стеллажами. Они разделяют пространство, оставляя ощущение простора, иллюзию свободного пространства.

Баффели из дерева или МДФ имеют еще одну особенность – они обладают шумопоглощающими свойствами. Акустические стены из реек обеспечивают уютную обстановку с приглушенными звуками, полностью убирают эффект многократного повторенного эха. В такой гостиной комфортно отдыхать, в ней меньше раздражающих факторов.

Декоративные баффели – отличный инструмент для интерьерного дизайна. Они замечательно смотрятся на стенах и потолке, сочетаются с диким камнем и металлом, традиционными видами отделки. Многообразие цветовых и фактурных решений позволяет подобрать планки под любой интерьерный стиль.

Они предельно просты в монтаже, легко отпиливаются ножовкой или болгаркой, давая ровные срезы. Если соблюдать несложные правила установки и эксплуатации, такой декор прослужит 18-25 лет без ремонтов.