Как быстро и недорого оживить интерьер? При выборе отделочных материалов и декора дизайнеры рекомендуют обратить внимание на баффели, или декоративные рейки. Это невероятно пластичный, многофункциональный инструмент для создания необычных интерьеров.
В отличие от краски или обоев, полиуретановой лепнины, декоративные рейки можно использовать в качестве перегородок или стеллажей, оставляющих ощущение открытого, пронизанного светом пространства. Достаточно 3-4 ламелей, чтобы полностью изменить восприятие всей обстановки в прихожей.
Если подключить фантазию, то из декоративных планок получаются прекрасные панно, атмосферные направляющие для живой зелени, светодиодной подсветки.
Баффели в интерьере позволяют выйти за рамки общепринятых норм. Это легкий в монтаже материал, не требующий особых навыков работы с инструментами. А их установка на подготовленную поверхность занимает от получаса до нескольких часов, в зависимости от площади и сложности конструкции.
О том, как можно использовать рейки в интерьере прихожей, на что обратить внимание при выборе материала, мы расскажем в этой статье.
Преимущества и недостатки отделки прихожей декоративными рейками
В последние несколько лет декоративные баффели находятся на пике популярности. С ними охотно работают именитые специалисты в области интерьерного дизайна. Соблазнившись необычным, фактурным внешним видом и простотой в использовании, ламели приобретают для оформления помещений своими руками.
Достоинства этого отделочно-декоративного материала неоспоримы:
- высокая экологичность и безопасность для здоровья изделий из МДФ, древесины, металла. Менее экологичны модели из ЛДСП и пластика;
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качественная продукция сертифицирована, не вызывает аллергию;
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в продаже есть небольшие рейки размером 16х30 мм, средние и массивные варианты, с квадратным и прямоугольным сечением. Это расширяет сферу применения ламелей. А разнообразные цветовые решения и фактуры позволяют подбирать нужные варианты под конкретный интерьер;
- благодаря гладкой поверхности с защитным покрытием, ламели не собирают на себя пыль, а промежутки между брусками легко чистятся пылесосом. Допустима влажная уборка;
- доступная стоимость и легкость монтажа. Современные баффели снабжены съемными монтажными брусками, которые фиксируются на стене саморезами. Декоративная внешняя часть остается в первозданном виде, без повреждений крепежными элементами;
- на ламели можно монтировать вешалки и крючки, светильники и домофоны, видеокамеры и точечную подсветку. Короткие бруски, закрепленные под углом, выполняют роль крючков, своеобразных полочек, подставок под обувь;
- рельефная поверхность и звуконепроницаемые материалы оказывают шумоподавляющее воздействие. В прихожей с такой отделкой становится тише и уютнее, звуки приглушаются, отсутствует звонкое, раздражающее эхо от стука каблуков или звона ключей;
- ламелями маскируют дефекты стен, трубы коммуникаций и кабели в старых квартирах и домах, отгораживают лестничные пролеты и проходы в жилые комнаты;
- утонченные, изящные рейки с теплой древесной фактурой выгодно оттеняют и смягчают резкие грани природных камней, брутальную силу бетона и стали, геометрическую структуру кирпичной кладки или керамогранита.
Благодаря четкой геометрии, рейки оказывают сильное влияние на визуальное восприятие пространства. При правильном применении, они раздвигают, увеличивают пространство тесной, узкой прихожей.
Но, как и другие виды отделочных материалов, декоративные рейки имеют свои недостатки:
- выраженный рельеф реек уменьшает площадь прихожей. В крохотных помещениях такой декор используют строго дозировано, на небольших участках;
- между брусками скапливается пыль, охотно селятся паучки. Такая отделка требует регулярного и правильного ухода;
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ламели из натурального дерева восприимчивы к уровню влажности, перепадам температур;
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в классических и ретро стилях, направлениях модерн, бохо, ар-деко ламели практически не используют.
При правильном монтаже и уходе декоративные рейки прослужат более 20 лет. Поэтому, выбирая тип и стиль отделки, стоит взвесить все плюсы и минусы, внимательно ознакомиться с рекомендациями специалистов.
Идеи для декора прихожей рейками (баффелями)
При умелом использовании декоративные рейки становятся эффектными акцентами. С их помощью создают уникальные, колоритные интерьеры.
Вот несколько нестандартных способов применения баффелей.
- Горизонтально установленные ламели – превосходная основа для монтажа аккуратных небольших полочек из МДФ, ДСП или стекла. Также, в интерьере лофт можно использовать кованый металл, а в эко-направлениях – древесные срезы, сучки.
- Из обрезков реек разных размеров, оттенков или цветов выкладывают панно с четкой геометрической или хаотичной структурой.
- На поверхность баффелей наносят узоры красками через трафареты, крепят стразы и речную цветную гальку, ракушки. В зависимости от стиля, украшением могут стать расставленные в своеобразных нишах статуэтки и вазочки, либо кашпо с живыми вьющимися растениями, мхом.
Реечные конструкции могут играть основную или вспомогательную роль. Чтобы получить выраженный визуальный эффект, баффели крепят на стены, окрашенные в контрастный цвет, оставляя достаточно широкие промежутки.
Например, для светлых планок подходят насыщенно-темная, черная краска на основании, а для темных, цвета мореного дуба или венге – белые, серые или яркие тона.
С какими интерьерами в прихожей можно сочетать декоративные рейки
Для оформления пространства декоративными рейками идеально подходят современные интерьерные стили, а также направления, появившиеся в 20-50-х годах прошлого века.
- Адаптированный к современным реалиям, слегка смягченный промышленный лофт удерживает свои позиции в рейтинге популярности уже много лет. Прихожие в этом стиле смотрятся необычно, свежо. А деревянные или металлические ламели придают обстановке особое очарование.
- Суровый скандинавский стиль завоевал сердца людей своим особенным комфортом и уютом. Ламели обычно располагают за диванчиками или используют в качестве вешалки.
- Еще одно удачное и популярное решение – это современный стиль с реечной отделкой. Баффелями выделяют зону с зеркалом или входную группу, монтируют в простенки между шкафом и стеной, создавая оригинальную основу под вешалку, подвесные и напольные тумбы.
- Сельские стили – отличная основа для реечного декора. Древесные фактуры гармонично вписываются в окружающую обстановку, а их ровная геометрия зрительно стабилизирует хаос из мелких вещиц, характерный для данных направлений.
- Стиль эко сегодня смешивают с разными направлениями. Наиболее интересными получаются эко-лофт, минимализм или хай-тек с элементами эко.
Интерьерный стиль владельцы недвижимости выбирают, ориентируясь на собственные предпочтения и финансовые возможности. Современная мода допускает творческое смешение разных направлений для создания особенного дизайна.
Что нужно учитывать при выборе и монтаже декоративных реек в прихожей
Прихожие в квартирах и большинстве частных домов не могут похвастаться большой площадью. Чаще всего, это крохотные помещения, без доступа солнечного света, в которых требуется разместить всю необходимую мебель.
Именно поэтому оформление, отделка прихожей требуют вдумчивого подхода.
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Золотистые, пастельные или белые декоративные рейки – лучший вариант для маленькой прихожей. Они визуально расширяют пространство. Для усиления эффекта стоит повесить на ламели или стену большое зеркало.
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Баффели способны вытягивать потолки вверх, расширять узкие стены. Для этого их ориентируют вертикально или горизонтально.
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Чем больше площадь, занятая рейками, тем строже выглядит интерьер. Они привносят ощущение порядка, завершенности.
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Если прихожая отделана несколькими видами материалов, ламели прекрасно смягчают, маскируют место стыка.
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Лучше всего декоративные рейки сочетаются с грубоватой обстановкой промышленного лофта, минималистическими и эко направлениями, стилями сканди и кантри.
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Баффели фокусируют на себе внимание и перенаправляют его на акцент – картину, зеркало с подсветкой и в шикарной раме, интересную статуэтку или витраж.
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Чтобы придать интерьеру большую легкость, выбирают тонкие, узкие рейки, украшая их узкими полотнами зеркал, стеклянными и металлическими вставками. Подсветка делает декор еще более выразительным, создает интересную игру света и теней.
Декоративные рейки – превосходный материал для творчества и нестандартных решений в отделке стен, потолков, зонировании пространства. Самыми популярными являются ламели из МДФ с покрытием из натурального шпона или полимера.
Оптимальное сочетание цены и качества, превосходные эксплуатационные свойства и универсальность, позволяют использовать их в любых конструкциях, создавать красивые панно или отделывать всю поверхность стен, потолка.