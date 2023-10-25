Как быстро и недорого оживить интерьер? При выборе отделочных материалов и декора дизайнеры рекомендуют обратить внимание на баффели, или декоративные рейки. Это невероятно пластичный, многофункциональный инструмент для создания необычных интерьеров.





В отличие от краски или обоев, полиуретановой лепнины, декоративные рейки можно использовать в качестве перегородок или стеллажей, оставляющих ощущение открытого, пронизанного светом пространства. Достаточно 3-4 ламелей, чтобы полностью изменить восприятие всей обстановки в прихожей.

Если подключить фантазию, то из декоративных планок получаются прекрасные панно, атмосферные направляющие для живой зелени, светодиодной подсветки.





Баффели в интерьере позволяют выйти за рамки общепринятых норм. Это легкий в монтаже материал, не требующий особых навыков работы с инструментами. А их установка на подготовленную поверхность занимает от получаса до нескольких часов, в зависимости от площади и сложности конструкции.

О том, как можно использовать рейки в интерьере прихожей, на что обратить внимание при выборе материала, мы расскажем в этой статье.





Преимущества и недостатки отделки прихожей декоративными рейками

В последние несколько лет декоративные баффели находятся на пике популярности. С ними охотно работают именитые специалисты в области интерьерного дизайна. Соблазнившись необычным, фактурным внешним видом и простотой в использовании, ламели приобретают для оформления помещений своими руками.

Достоинства этого отделочно-декоративного материала неоспоримы:

высокая экологичность и безопасность для здоровья изделий из МДФ, древесины, металла. Менее экологичны модели из ЛДСП и пластика;





качественная продукция сертифицирована, не вызывает аллергию;

в продаже есть небольшие рейки размером 16х30 мм, средние и массивные варианты, с квадратным и прямоугольным сечением. Это расширяет сферу применения ламелей. А разнообразные цветовые решения и фактуры позволяют подбирать нужные варианты под конкретный интерьер;





благодаря гладкой поверхности с защитным покрытием, ламели не собирают на себя пыль, а промежутки между брусками легко чистятся пылесосом. Допустима влажная уборка;





доступная стоимость и легкость монтажа. Современные баффели снабжены съемными монтажными брусками, которые фиксируются на стене саморезами. Декоративная внешняя часть остается в первозданном виде, без повреждений крепежными элементами;





на ламели можно монтировать вешалки и крючки, светильники и домофоны, видеокамеры и точечную подсветку. Короткие бруски, закрепленные под углом, выполняют роль крючков, своеобразных полочек, подставок под обувь;





рельефная поверхность и звуконепроницаемые материалы оказывают шумоподавляющее воздействие. В прихожей с такой отделкой становится тише и уютнее, звуки приглушаются, отсутствует звонкое, раздражающее эхо от стука каблуков или звона ключей;





ламелями маскируют дефекты стен, трубы коммуникаций и кабели в старых квартирах и домах, отгораживают лестничные пролеты и проходы в жилые комнаты;





утонченные, изящные рейки с теплой древесной фактурой выгодно оттеняют и смягчают резкие грани природных камней, брутальную силу бетона и стали, геометрическую структуру кирпичной кладки или керамогранита.

Благодаря четкой геометрии, рейки оказывают сильное влияние на визуальное восприятие пространства. При правильном применении, они раздвигают, увеличивают пространство тесной, узкой прихожей.





Но, как и другие виды отделочных материалов, декоративные рейки имеют свои недостатки:

выраженный рельеф реек уменьшает площадь прихожей. В крохотных помещениях такой декор используют строго дозировано, на небольших участках;





между брусками скапливается пыль, охотно селятся паучки. Такая отделка требует регулярного и правильного ухода;





ламели из натурального дерева восприимчивы к уровню влажности, перепадам температур;

в классических и ретро стилях, направлениях модерн, бохо, ар-деко ламели практически не используют.





При правильном монтаже и уходе декоративные рейки прослужат более 20 лет. Поэтому, выбирая тип и стиль отделки, стоит взвесить все плюсы и минусы, внимательно ознакомиться с рекомендациями специалистов.





Идеи для декора прихожей рейками (баффелями)

При умелом использовании декоративные рейки становятся эффектными акцентами. С их помощью создают уникальные, колоритные интерьеры.

Вот несколько нестандартных способов применения баффелей.

Горизонтально установленные ламели – превосходная основа для монтажа аккуратных небольших полочек из МДФ, ДСП или стекла. Также, в интерьере лофт можно использовать кованый металл, а в эко-направлениях – древесные срезы, сучки.





Из обрезков реек разных размеров, оттенков или цветов выкладывают панно с четкой геометрической или хаотичной структурой.





На поверхность баффелей наносят узоры красками через трафареты, крепят стразы и речную цветную гальку, ракушки. В зависимости от стиля, украшением могут стать расставленные в своеобразных нишах статуэтки и вазочки, либо кашпо с живыми вьющимися растениями, мхом.

Реечные конструкции могут играть основную или вспомогательную роль. Чтобы получить выраженный визуальный эффект, баффели крепят на стены, окрашенные в контрастный цвет, оставляя достаточно широкие промежутки.

Например, для светлых планок подходят насыщенно-темная, черная краска на основании, а для темных, цвета мореного дуба или венге – белые, серые или яркие тона.





С какими интерьерами в прихожей можно сочетать декоративные рейки

Для оформления пространства декоративными рейками идеально подходят современные интерьерные стили, а также направления, появившиеся в 20-50-х годах прошлого века.





Адаптированный к современным реалиям, слегка смягченный промышленный лофт удерживает свои позиции в рейтинге популярности уже много лет. Прихожие в этом стиле смотрятся необычно, свежо. А деревянные или металлические ламели придают обстановке особое очарование.





Суровый скандинавский стиль завоевал сердца людей своим особенным комфортом и уютом. Ламели обычно располагают за диванчиками или используют в качестве вешалки.





Еще одно удачное и популярное решение – это современный стиль с реечной отделкой. Баффелями выделяют зону с зеркалом или входную группу, монтируют в простенки между шкафом и стеной, создавая оригинальную основу под вешалку, подвесные и напольные тумбы.





Сельские стили – отличная основа для реечного декора. Древесные фактуры гармонично вписываются в окружающую обстановку, а их ровная геометрия зрительно стабилизирует хаос из мелких вещиц, характерный для данных направлений.





Стиль эко сегодня смешивают с разными направлениями. Наиболее интересными получаются эко-лофт, минимализм или хай-тек с элементами эко.

Интерьерный стиль владельцы недвижимости выбирают, ориентируясь на собственные предпочтения и финансовые возможности. Современная мода допускает творческое смешение разных направлений для создания особенного дизайна.





Что нужно учитывать при выборе и монтаже декоративных реек в прихожей

Прихожие в квартирах и большинстве частных домов не могут похвастаться большой площадью. Чаще всего, это крохотные помещения, без доступа солнечного света, в которых требуется разместить всю необходимую мебель.





Именно поэтому оформление, отделка прихожей требуют вдумчивого подхода.

Золотистые, пастельные или белые декоративные рейки – лучший вариант для маленькой прихожей. Они визуально расширяют пространство. Для усиления эффекта стоит повесить на ламели или стену большое зеркало.

Баффели способны вытягивать потолки вверх, расширять узкие стены. Для этого их ориентируют вертикально или горизонтально.





Чем больше площадь, занятая рейками, тем строже выглядит интерьер. Они привносят ощущение порядка, завершенности.

Если прихожая отделана несколькими видами материалов, ламели прекрасно смягчают, маскируют место стыка.





Лучше всего декоративные рейки сочетаются с грубоватой обстановкой промышленного лофта, минималистическими и эко направлениями, стилями сканди и кантри.

Баффели фокусируют на себе внимание и перенаправляют его на акцент – картину, зеркало с подсветкой и в шикарной раме, интересную статуэтку или витраж.

Чтобы придать интерьеру большую легкость, выбирают тонкие, узкие рейки, украшая их узкими полотнами зеркал, стеклянными и металлическими вставками. Подсветка делает декор еще более выразительным, создает интересную игру света и теней.





Декоративные рейки – превосходный материал для творчества и нестандартных решений в отделке стен, потолков, зонировании пространства. Самыми популярными являются ламели из МДФ с покрытием из натурального шпона или полимера.

Оптимальное сочетание цены и качества, превосходные эксплуатационные свойства и универсальность, позволяют использовать их в любых конструкциях, создавать красивые панно или отделывать всю поверхность стен, потолка.



