Спальня – место особое в любом жилище. В ней начинается и заканчивается наш день. Вместе с тем это самая приватная зона, куда нет доступа посторонним. В ней всё должно быть обустроено только для вас, чтобы создать обстановку, где вам было бы комфортно и спокойно отдыхать. И, разумеется, здесь особое внимание следует уделить оформлению.
Как можно использовать декоративные рейки в интерьере спальни
Декоративные рейки (ламели, баффели) – их можно называть по разному – отделочный материал, который может выполнять и практическую, и эстетическую функции.
Рейки можно использовать для:
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украшения,
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зонирования,
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маскировки неровностей стены,
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выделения функциональных зон,
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перегородок.
Такой разнообразный функционал делает рейки очень популярными. Это универсальный декор, подходит для любой комнаты и для любого стиля. Их изготавливают из разных материалов, но если речь, как в нашей статье, идёт о спальне, то здесь уместнее всего будут рейки из дерева.
Декоративные рейки из дерева в дизайне спальне: плюсы и минусы
Дерево в интерьере создаёт особую тёплую ауру, которая другим материалам не под силу.
Какие ещё достоинства есть у деревянных реек:
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Экологически чистый материал, не вызывающий аллергию.
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Хорошо маскирует неровности стены.
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Обладает хорошей звукоизоляцией, что особенно важно для спальни.
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Отлично вписывается в интерьер.
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Хорошо сочетается с мебелью и другой техникой.
К деревянным рейкам удобно крепить декор и светильники.
Справедливости ради, надо сказать и о минусах, которых у этого отделочного материала тоже хватает:
-
Дерево требует к себе внимания, поскольку подвержено грибку и гниению. Требуются особый уход и специальные пропитки.
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Дерево горюче, опасность возникновения пожара велика.
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Монтаж реек требует установки каркаса, который уменьшает размеры комнаты.
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Долговечность такого покрытия под вопросом, особенно если используется не качественная древесина.
Вот мы вплотную подошли к выбору материала для реек.
Из каких материалов выбрать декоративные рейки для отделки спальни
Давайте же придирчиво оценим, из чего изготавливаются декоративные рейки.
1. Сосна – наиболее доступный и поэтому самый популярный материал.
К тому же, кроме демократичной цены, у неё есть масса других достоинств:
-
Богатое содержание смол добавляют древесине прочности и надёжности.
-
Имеет множество оттенков и красивый узор.
-
Её редко поражает грибок, насекомые тоже не проявляют интереса по причине всё той же высокой смолистости.
-
Она имеет лёгкий вес и не оказывает дополнительного давления на перекрытия и фундамент.
-
Легко поддаётся окраске и лакированию.
Однако, приходится учитывать большое количество глазков от сучков и веток, которые, с одной стороны, создают интересный узор, а с другой – уменьшают прочность дерева. Сосновые ламели нуждаются также в специальной защите от влаги.
2. Бук – тоже часто применяется для изготовления декоративных реек.
Эту породу дерева можно даже назвать идеальной для этой цели, потому что:
-
Она обладает пластичностью.
-
Имеет оригинальную текстуру и узор.
-
Легко поддаётся обработке.
-
Обладает антибактериальными свойствами.
Бук дороже со сны, но гораздо прочнее её. По прочности бук не уступает дубу. Однако, как и любая другая древесина, нуждается в специальном уходе – защите от солнечных лучей и влаги.
3. Дуб – самая дорогая порода, считается элитной.
Такой класс дуб заслужил такими качествами, как:
-
Прочность.
-
Долговечность.
-
Устойчивость к влаге.
-
Стойкость к атакам насекомых, гниению и плесени.
Дубовая отделка придаст любому интерьеру аристократизма и статусности.
4. Шпонированный МДФ. В реечных конструкциях часто заменяет натуральное дерево.
Это объясняется целым рядом причин:
-
Это тоже натуральный, экологически безопасный материал.
-
Может имитировать любую породу дерева: шпон может быть изготовлен из лиственницы, кедра, орешника, дуба и так далее.
-
Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.
-
Устойчив к перепадам температур, влаге, воздействию солнечных лучей.
-
Не подвержен атакам насекомых и микроорганизмов.
-
Прочный и твёрдый материал.
Наконец, его цена значительно ниже, чем у натурального дерева. Конечно, внешне МДФ отличается от натурального дерева, хотя и имитирует его текстуру.
5. Ламинированный ДСП. Самый бюджетный вариант.
И тоже обладает своими достоинствами:
-
Устойчивостью к статическим нагрузкам.
-
Привлекательным внешним видом – также может имитировать любую древесину
-
Низкая стоимость.
Однако невысокая стоимость объясняется большим количеством недостатков:
-
Не устойчивы перед влагой: материал может деформироваться и вздуваться от её воздействия.
-
Не самый высокий уровень экологической безопасности.
-
По долговечности уступают другим материалам.
-
Проблемный монтаж: саморезы со временем расшатываются, под их воздействием панели разрушаются.
6. Металл с имитацией дерева. А, собственно, почему бы нет? Это самый прочный и долговечный материал из всех. Правда, и самый дорогой.
Такие рейки могут стоить дороже некоторых пород дерева. Конечно, не в любой спальне такая отделка будет уместна. Однако, в интерьере минимализм, лофт, хай-тек металлические ламели вполне допустимы и даже органичны.
Определились с материалом – надо выбрать правильный размер. Толщина, ширина и длина брусков могут быть самыми разными, здесь диктуют размеры помещения, выбранный стиль и ваш личный вкус. Возьмите на заметку: чем меньше комната, тем тоньше должны быть рейки, и наоборот.
Рейки в качестве декора спальни: пошаговая инструкция по монтажу
О том, как можно использовать рейки, было сказано выше. Разберём теперь более подробно. Рейки в качестве декора стены. Отличительная черта многих современных интерьеров.
Рейки крепятся двумя способами: на клей или на каркас.
1. Первый вариант. Допустим, если рейки используются только в качестве декора, и вы не собираетесь вешать на них мебель и технику.
В этом случае действуем так:
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Стену предварительно необходимо загрунтовать, защитить от плесени.
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Отпилите ламели нужного размера.
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Покройте их защитным составом, если надо – покрасьте.
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Нанесите клей на рейки, прикрепите к стене.
Конечно, стену лучше заранее разметить, чтобы ламели были на одинаковом расстоянии друг от друга и располагались ровно.
2. Если же вы планируете вешать на реечную композицию тяжёлые картины, полки с книгами или телевизор, то монтаж будет выглядеть иначе:
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И в данном случае сначала надо обработать стену.
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Соберите обрешётку из брусков и обработайте её защитным составом.
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Ламели к обрешётке крепятся саморезами или гвоздями.
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Готовую конструкцию можно покрасить или обработать морилкой.
Варианты реечного дизайна в интерьере спальни
Вариантов декора стены в спальне множество, например:
- У изголовья кровати. Могут заменить собственно изголовье. На не высоких рейках, немного отстоящих от стены, можно разместить небольшую полочку, поставить осветительный прибор или эффектно расположить светодиодную ленту.
- Можно оформить рейками не только изголовье кровати, но и всю стену – очень стильное и практичное решение. Стена, оформленная таким образом, обязательно привлечёт внимание и станет акцентной. И совсем не обязательно она должна находиться за изголовьем.
- Рейками можно сделать акцент у прикроватных тумбочек или туалетного столика. Если добавить к этому выразительное освещение, то эта зона будет смотреться очень выигрышно.
Рейками можно декорировать не только стены, но и потолок. Таким декором можно спрятать неровности, скрыть проводку и упростить установку светильников.
К тому же таким образом можно изменить геометрию помещения: в узкой комнате рейки, расположенные поперёк потолка, сделают её шире. Монтируются рейки к потолку таким же образом, как на стены.
Декоративные рейки в качестве перегородок в спальне: варианты дизайна с фото-идеями
Использование реек для зонирования помещения ничуть не менее популярно, чем для декора.
Реечные перегородки привлекательны тем, что:
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Хорошо пропускают свет и воздух.
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Не загромождают пространство.
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Чётко обозначают зоны.
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Стильно смотрятся.
Вертикальные рейки способны зрительно приподнять потолок, горизонтальные рейки придадут ширину. Простота установки и разнообразие дизайна реечных перегородок – дополнительный бонус.
Рейками можно замаскировать недостатки планировки, они легко вписываются в комнаты разной площади. Разнообразие вариантов поможет избежать шаблона.
Рейки могут быть не только горизонтальными или вертикальными, но и наклонными, со вставками и полочками. Сами по себе могут стать украшением интерьера. Надёжно отделят зону спальни от гостиной, не перекрывая доступ воздуху и свету.
Реечные перегородки вполне можно сделать раздвижными, складными, трансформируемыми. Великолепный вариант для квартир-студий.
Декоративные рейки как акцент в интерьере спальни
- Оформите рейками участок стены и потолок над кроватью – и вы эффектно выделите эту зону, не прибегая ни к какому зонированию. Уже упоминалось, как таким же образом можно выделить туалетный столик или тумбочки. В спальне рейками можно отделить гардеробную.
Если кровать расположена на антресолях, рейками можно оформить лестницу вместо перил, и саму кровать отгородить реечной конструкцией.
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Вариант создания акцента – панно из реек. Дайте волю своей фантазии – рейки в спальне могут смотреться очень интересно и нетривиально. С помощью реек можно создать эффектное освещение, замаскировав в них светильники.
Узкие лампы или светодиодные ленты, спрятанные между ламелями, создадут видимость «света изнутри», такого решения может быть достаточно, чтобы сделать интерьер вашей спальни уникальным.
Декорирование интерьера рейками – тенденция не новая, но не теряет своей актуальности, потому что они экологичны, а запрос на натуральность и экологичность сейчас очень велик, они вполне доступны по цене – отделывать помещение деревянными панелями или вагонкой – дорогое удовольствие, рейки позволяют найти рациональное решение.
Квартиры со свободной планировкой – модный тренд. Реечные перегородки позволяют зонировать помещение, сделать его более эргономичным и камерным. Они так же, как и стеклянные делают помещение воздушным и светлым, но в отличие от последних легки и дёшевы.