Спальня – место особое в любом жилище. В ней начинается и заканчивается наш день. Вместе с тем это самая приватная зона, куда нет доступа посторонним. В ней всё должно быть обустроено только для вас, чтобы создать обстановку, где вам было бы комфортно и спокойно отдыхать. И, разумеется, здесь особое внимание следует уделить оформлению.





Как можно использовать декоративные рейки в интерьере спальни

Декоративные рейки (ламели, баффели) – их можно называть по разному – отделочный материал, который может выполнять и практическую, и эстетическую функции.

Рейки можно использовать для:

украшения,

зонирования,

маскировки неровностей стены,

выделения функциональных зон,

перегородок.

Такой разнообразный функционал делает рейки очень популярными. Это универсальный декор, подходит для любой комнаты и для любого стиля. Их изготавливают из разных материалов, но если речь, как в нашей статье, идёт о спальне, то здесь уместнее всего будут рейки из дерева.





Декоративные рейки из дерева в дизайне спальне: плюсы и минусы

Дерево в интерьере создаёт особую тёплую ауру, которая другим материалам не под силу.

Какие ещё достоинства есть у деревянных реек:

Экологически чистый материал, не вызывающий аллергию.

Хорошо маскирует неровности стены.

Обладает хорошей звукоизоляцией, что особенно важно для спальни.

Отлично вписывается в интерьер.

Хорошо сочетается с мебелью и другой техникой.

К деревянным рейкам удобно крепить декор и светильники.





Справедливости ради, надо сказать и о минусах, которых у этого отделочного материала тоже хватает:

Дерево требует к себе внимания, поскольку подвержено грибку и гниению. Требуются особый уход и специальные пропитки.

Дерево горюче, опасность возникновения пожара велика.

Монтаж реек требует установки каркаса, который уменьшает размеры комнаты.

Долговечность такого покрытия под вопросом, особенно если используется не качественная древесина.

Вот мы вплотную подошли к выбору материала для реек.





Из каких материалов выбрать декоративные рейки для отделки спальни

Давайте же придирчиво оценим, из чего изготавливаются декоративные рейки.





1. Сосна – наиболее доступный и поэтому самый популярный материал.

К тому же, кроме демократичной цены, у неё есть масса других достоинств:

Богатое содержание смол добавляют древесине прочности и надёжности.

Имеет множество оттенков и красивый узор.

Её редко поражает грибок, насекомые тоже не проявляют интереса по причине всё той же высокой смолистости.

Она имеет лёгкий вес и не оказывает дополнительного давления на перекрытия и фундамент.

Легко поддаётся окраске и лакированию.





Однако, приходится учитывать большое количество глазков от сучков и веток, которые, с одной стороны, создают интересный узор, а с другой – уменьшают прочность дерева. Сосновые ламели нуждаются также в специальной защите от влаги.

2. Бук – тоже часто применяется для изготовления декоративных реек.



Эту породу дерева можно даже назвать идеальной для этой цели, потому что:

Она обладает пластичностью.

Имеет оригинальную текстуру и узор.

Легко поддаётся обработке.

Обладает антибактериальными свойствами.

Бук дороже со сны, но гораздо прочнее её. По прочности бук не уступает дубу. Однако, как и любая другая древесина, нуждается в специальном уходе – защите от солнечных лучей и влаги.





3. Дуб – самая дорогая порода, считается элитной.



Такой класс дуб заслужил такими качествами, как:

Прочность.

Долговечность.

Устойчивость к влаге.

Стойкость к атакам насекомых, гниению и плесени.

Дубовая отделка придаст любому интерьеру аристократизма и статусности.





4. Шпонированный МДФ. В реечных конструкциях часто заменяет натуральное дерево.



Это объясняется целым рядом причин:

Это тоже натуральный, экологически безопасный материал.

Может имитировать любую породу дерева: шпон может быть изготовлен из лиственницы, кедра, орешника, дуба и так далее.

Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Устойчив к перепадам температур, влаге, воздействию солнечных лучей.

Не подвержен атакам насекомых и микроорганизмов.

Прочный и твёрдый материал.

Наконец, его цена значительно ниже, чем у натурального дерева. Конечно, внешне МДФ отличается от натурального дерева, хотя и имитирует его текстуру.





5. Ламинированный ДСП. Самый бюджетный вариант.

И тоже обладает своими достоинствами:

Устойчивостью к статическим нагрузкам.

Привлекательным внешним видом – также может имитировать любую древесину

Низкая стоимость.

Однако невысокая стоимость объясняется большим количеством недостатков:

Не устойчивы перед влагой: материал может деформироваться и вздуваться от её воздействия.

Не самый высокий уровень экологической безопасности.

По долговечности уступают другим материалам.

Проблемный монтаж: саморезы со временем расшатываются, под их воздействием панели разрушаются.

6. Металл с имитацией дерева. А, собственно, почему бы нет? Это самый прочный и долговечный материал из всех. Правда, и самый дорогой.



Такие рейки могут стоить дороже некоторых пород дерева. Конечно, не в любой спальне такая отделка будет уместна. Однако, в интерьере минимализм, лофт, хай-тек металлические ламели вполне допустимы и даже органичны.





Определились с материалом – надо выбрать правильный размер. Толщина, ширина и длина брусков могут быть самыми разными, здесь диктуют размеры помещения, выбранный стиль и ваш личный вкус. Возьмите на заметку: чем меньше комната, тем тоньше должны быть рейки, и наоборот.









Рейки в качестве декора спальни: пошаговая инструкция по монтажу

О том, как можно использовать рейки, было сказано выше. Разберём теперь более подробно. Рейки в качестве декора стены. Отличительная черта многих современных интерьеров.

Рейки крепятся двумя способами: на клей или на каркас.





1. Первый вариант. Допустим, если рейки используются только в качестве декора, и вы не собираетесь вешать на них мебель и технику.



В этом случае действуем так:

Стену предварительно необходимо загрунтовать, защитить от плесени.

Отпилите ламели нужного размера.

Покройте их защитным составом, если надо – покрасьте.

Нанесите клей на рейки, прикрепите к стене.





Конечно, стену лучше заранее разметить, чтобы ламели были на одинаковом расстоянии друг от друга и располагались ровно.





2. Если же вы планируете вешать на реечную композицию тяжёлые картины, полки с книгами или телевизор, то монтаж будет выглядеть иначе:

И в данном случае сначала надо обработать стену.

Соберите обрешётку из брусков и обработайте её защитным составом.

Ламели к обрешётке крепятся саморезами или гвоздями.

Готовую конструкцию можно покрасить или обработать морилкой.





Варианты реечного дизайна в интерьере спальни

Вариантов декора стены в спальне множество, например:

У изголовья кровати. Могут заменить собственно изголовье. На не высоких рейках, немного отстоящих от стены, можно разместить небольшую полочку, поставить осветительный прибор или эффектно расположить светодиодную ленту.

Можно оформить рейками не только изголовье кровати, но и всю стену – очень стильное и практичное решение. Стена, оформленная таким образом, обязательно привлечёт внимание и станет акцентной. И совсем не обязательно она должна находиться за изголовьем.

Рейками можно сделать акцент у прикроватных тумбочек или туалетного столика. Если добавить к этому выразительное освещение, то эта зона будет смотреться очень выигрышно.

Рейками можно декорировать не только стены, но и потолок. Таким декором можно спрятать неровности, скрыть проводку и упростить установку светильников.







К тому же таким образом можно изменить геометрию помещения: в узкой комнате рейки, расположенные поперёк потолка, сделают её шире. Монтируются рейки к потолку таким же образом, как на стены.

Декоративные рейки в качестве перегородок в спальне: варианты дизайна с фото-идеями

Использование реек для зонирования помещения ничуть не менее популярно, чем для декора.





Реечные перегородки привлекательны тем, что:

Хорошо пропускают свет и воздух.

Не загромождают пространство.

Чётко обозначают зоны.

Стильно смотрятся.





Вертикальные рейки способны зрительно приподнять потолок, горизонтальные рейки придадут ширину. Простота установки и разнообразие дизайна реечных перегородок – дополнительный бонус.





Рейками можно замаскировать недостатки планировки, они легко вписываются в комнаты разной площади. Разнообразие вариантов поможет избежать шаблона.







Рейки могут быть не только горизонтальными или вертикальными, но и наклонными, со вставками и полочками. Сами по себе могут стать украшением интерьера. Надёжно отделят зону спальни от гостиной, не перекрывая доступ воздуху и свету.





Реечные перегородки вполне можно сделать раздвижными, складными, трансформируемыми. Великолепный вариант для квартир-студий.









Декоративные рейки как акцент в интерьере спальни

Оформите рейками участок стены и потолок над кроватью – и вы эффектно выделите эту зону, не прибегая ни к какому зонированию. Уже упоминалось, как таким же образом можно выделить туалетный столик или тумбочки. В спальне рейками можно отделить гардеробную.

Если кровать расположена на антресолях, рейками можно оформить лестницу вместо перил, и саму кровать отгородить реечной конструкцией.







Вариант создания акцента – панно из реек. Дайте волю своей фантазии – рейки в спальне могут смотреться очень интересно и нетривиально. С помощью реек можно создать эффектное освещение, замаскировав в них светильники.

Узкие лампы или светодиодные ленты, спрятанные между ламелями, создадут видимость «света изнутри», такого решения может быть достаточно, чтобы сделать интерьер вашей спальни уникальным.





Декорирование интерьера рейками – тенденция не новая, но не теряет своей актуальности, потому что они экологичны, а запрос на натуральность и экологичность сейчас очень велик, они вполне доступны по цене – отделывать помещение деревянными панелями или вагонкой – дорогое удовольствие, рейки позволяют найти рациональное решение.





Квартиры со свободной планировкой – модный тренд. Реечные перегородки позволяют зонировать помещение, сделать его более эргономичным и камерным. Они так же, как и стеклянные делают помещение воздушным и светлым, но в отличие от последних легки и дёшевы.



