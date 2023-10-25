Плитка как отделочный материал широко используется в оформлении стен и пола разных помещений. Она придает поверхностям аккуратный и эффектный вид, а также облегчает за ними уход. Чтобы плитка гармонично вписалась в интерьер и создавала атмосферу уюта и комфорта, следует уделить внимание выбору ее цвета.





Какие вопросы нужно задать себе при выборе цвета плитки

Вне зависимости от того, будете ли вы сами заниматься проектом дизайна помещения, в котором планируется укладка плитки или доверите решение этого вопроса специалисту, перед вами встанут вопросы:



в каких зонах помещения будет укладываться плитка;

плитку с какой текстурой лучше покупать;

на каком цвете отделочного материала остановиться;

хорошо ли будет смотреться плитка с узором;

нужно ли акцентировать внимание на определенные зоны, выделяя их материалом в контрастном цвете.

Что нужно учитывать при выборе цвета плитки

Основной ориентир при выборе плитки – это личные предпочтения. Однако они не всегда помогают придать помещению эстетичный, эффектный или даже уместный внешний вид.







На этапе проектирования следует оценить размеры помещения, в котором планируется укладка плитки и принять решение о том, что хотелось бы визуально в нем изменить. Комбинируя цвета можно расширить пространство, сделать помещение просторнее или наоборот акцентировать внимание на каких-либо областях.





Если планируется укладка плитки не только на стены, но и на пол, следует подбирать цвета, которые будут гармоничны. К плитке любого вида и цвета на стене всегда будет уместно оформление пола отделочным материалом под цвет натуральных материалов – камня, дерева, мрамора и других им подобных.

Как учесть при выборе цвета плитки размеры помещения



При оформлении стен на кухне или в ванной комнате небольших размеров, следует подбирать такие цвета и их комбинации, чтобы они визуально увеличили пространство. Такой эффект можно ожидать от светлых цветов в холодных оттенках.

Следует подбирать глянцевую плитку, которая отражает свет. В общую композицию можно добавить зеркальную плитку или мозаика. Чтобы сделать пространство больше, достаточно на стене разместить несколько элементов. Не нужно укладывать всю поверхность такой плиткой, поскольку она создаст атмосферу, в которой будет находиться неуютно.





Белую плитку следует использовать аккуратно, поскольку находиться в полностью белоснежном помещении может оказаться некомфортно. Ее лучше комбинировать с материалом в других тонах, который может быть контрастным или тоже белым, но с рисунком. Эффектно будет добавление панно с принтом.





Если размеры помещения не вызывают желания его увеличить, то можно себя не ограничивать в фантазиях. В такой ситуации будут уместны любые идеи.

Единственное требование к ним — это гармоничное сочетание цвета и текстуры плитки между собой и с общим интерьером отдельного помещения и квартиры или дома в общем. Не стоит сочетать более 3 цветов, поскольку такие композиции со временем надоедают и начинают действовать раздражающе.





Теплые оттенки всегда визуально уменьшают помещение. Таким же эффектом обладают черный и коричневый цвета, которые смотрятся дорого и представительно. Усилить этот эффект можно за счет декоративной отделки в виде бордюра, в тон основному цвету с рисунком под золото или контрастного цвета.





Выбрав серую плитку для стен, получится создать в ванной или кухне уютную обстановку. Дизайнеры плитку этого цвета относят в отдельную категорию ввиду ее универсальности. Они подойдет под любое помещение и может быть использована в комбинации с материалом другого цвета. Серый цвет хорошо сочетается с розовым, лимонным, синим и бирюзовым.





Если все стены исполнены в сером цвете, то его разбавить можно бордюрами серебристого или золотого цвета. На такой плитке хорошо смотрится рисунок, выполненный в сочетаемых тонах. Эффектны орнаменты или узоры, выполненные тонкими линиями.





В ванной комнате и в туалете больших размеров можно укладывать большую плитку. При выборе ее цвета рекомендуется учитывать цвет сантехники. Яркие тона следует использовать в качестве акцента, а не основного тона.









Зависимость цвета плитки от ее вида

Цветовой ассортимент и оттенки плитки зависят от текстуры и фактуры ее поверхности. Поэтому нужно учитывать, какой вид плитки лучше приобрести, чтобы за ней было удобно ухаживать, она надолго сохранила первоначальный вид в условиях помещения и при этом радовала своим дизайном его владельца.







На рынке продукции можно приобрести разные виды плиток, отличающиеся материалом и технологией производства.



Среди них:

керамическая плитка – недорогая с разными показателями водопоглощения, прочности и устойчивости к воздействию моющих средств с агрессивными компонентами;

керамогранит – устойчив к влаге, к высоким температурам и к ее перепадам, к воздействию нагрузок, механических усилий и химических веществ разного происхождения;





стеклянная мозаика – хрупкая, но эффектная в композиции, придающая ей объем и глубину;

клинкерная плитка – прочная и влагоустойчивая, имеет вид кирпичиков с разной расцветкой.





Поверхность у плитки может быть матовой или глянцевой. Если вам нужны яркие цвета материала, то ищите его в исполнении с глянцевой лицевой стороной.





Матовая плитка выпускается в более ограниченном цветовом ассортименте и в приглушенных тонах. Они вписываются в интерьер, оформленный в скандинавском стиле или лофт, для которых характерно использование материалов, имитирующие натуральные.

Критерии выбора цвета плитки

Для оформления стен чаще всего покупают плитку из керамики. Прочность керамогранита позволяет его использовать для оформления пола.







Этих критериев достаточно, чтобы не тратить время на оценку всех остальных. Тем более, что у популярных видов плитки достаточно расцветок, чтобы создавать шедевры. Помогут в этом мозаичные панно, бордюры и декофоны.







Узоры на плитке

Плитка выпускается не только в однотонном исполнении, но и с узорами.







Они могут быть самыми разнообразными:

контрастными или в тон основного цвета;

выпуклые и не меняющие фактуру плитки;

абстракция, изображения предметов, природы или конкретных эпизодов из жизни;

фотопечать.





Рисунки могут иметь растительную тематику. При этом изображения наносятся однотонными линиями по контуру или заполняется все пространство, выделяя детали рисунка теневыми оттенками или яркими красками.

При этом контурам может быть придана необычная форма в виде спиралевидных или изогнутых линий, которые подчеркивают утонченность.





В цветочных рисунках могут присутствовать такие элементы, как бутоны, соцветия и распущенные цветы. Для тех, кто предпочитает во всем видеть строгость, следует обратить внимание на плитку с геометрическими орнаментами. Это может быть клетка, полоски, ромбы, различные фигуры. Такой материал – идеальное решение для офисов.





Орнаменты и узоры на плитке – являются частью дизайнерской концепции. Они гармонично будут смотреться с элементами декора, посудой и другими предметами, создавая единое пространство.









Выбор цвета плитки с учетом использования в отделке мозаики

Не обязательно покупать плитку с узорами, поскольку их можно собрать самостоятельно из мозаики. В таком случае ее покупать следует минимум в двух цветах – один для рисунка, а второй – для того, чтобы подчеркнуть граничную линию.







Мозаикой можно выложить все стены, однако это очень сложная процедура и требует много времени и внимания или денег, чтобы доверить ее мастеру. К тому же неправильно уложенные плитки или несоответствующий помещению и общему стилю интерьера дизайн может полностью испортить все старания.

Поэтому рекомендуется мозаикой в виде орнамента или рисунка оформлять отдельные зоны. Это может быть фартук в ванной или область над зеркалом или ванной. Элемент акцентирует на себе внимание, но при этом будет смотреться ненавязчиво.





Если нет желания создавать шедевры на стене, но хочется чего-то необычного, то можно просто наклеить на отдельные зоны мозаику без рисунков. Альтернативным вариантом выделить область на стене является использование плитки с принтами.









Выбор формы и размера плитки

Универсальным вариантом плитки является ее квадратный и прямоугольный виды. Они настолько востребованы на рынке продукции, что многие потребители понятия не имеют, что есть еще и другие формы – многоугольники, ромбы, чешуя и даже круги и овалы.







Однако при самостоятельной укладке плитки все же лучше остановиться на ее классических вариантах, поскольку сложные формы могут вызвать проблемы с нанесением на стену или на пол, и, как следствие этого, их неаккуратный внешний вид.







Нестандартные вариации требуют особого подхода с соблюдением алгоритма действий, заключающихся в обязательных этапах – разметке, соединения деталей композиции встык и хорошая затирка узлов.





Если в дизайне помещения предусмотрены визуальные эффекты, то следует приобрести прямоугольную плитку и уложить ее не по классической схеме, а методом укладки паркета или елочкой. Прямоугольную, сильно вытянутую плитку можно уложить на стене не горизонтально, а вертикально.

Это позволит визуально расширить пространство. Усилить эффект получится за счет оформления пола в соответствующем стиле. Плитка может быть уложена по диагонали или со сдвижкой.





Маленькая плитка не подходит для небольших помещений. Она будет подчеркивать это факт. По этой же причине стоит исключить использование мозаики при оформлении стен, поскольку она сузит помещение.

Крупная плитка также не подойдет для укладки в помещении с небольшой площадью. Швы между элементами будут сильно выделяться и разделять помещение на зоны, что усугубит ситуацию.





На практике, определяясь с плиткой руководствуются принципами экономии и практичности. По этой причине потребители избегают крайности в своих решениях и отдают предпочтение плитке со средними размерами.

Она недорогая, в разных расцветах и легко укладывается. Крупная плитка может стать основанием для увеличения цены укладки, также, как и мозаика.

Модные тренды цветной плитки 2022

При выборе стиля для дизайна своего помещения нужно ориентироваться, чтобы он был в категории тенденций, не выходящих из моды. Тогда плитка через пару лет после укладки не будет выглядеть как устаревшая.







Для этого можно ориентироваться на такие стили:

классика с исполнением в двух преобладающих цветах, которые не должны отличаться более чем на 3 тона – более темный снизу и светлый сверху;

восточный стиль с узорами из мозаики, с сочетанием ярких тонов и с изображением на плитке растений, птиц и животных;

прованс – сочетание нежных оттенков с отделкой, имитирующей натуральные материалы;





минимализм в сдержанных тонах с комбинацией плитки, предпочтительно матовой, не более 2 цветов;

лофт с эффектом состаренной коллекции и промышленного дизайна.





При выборе цвета для плитки следует руководствоваться собственными предпочтениями и намерениями изменить визуальное восприятие оформляемого помещения. Основными критериями при этом являются размеры помещения, общий интерьер и оформление смежных зон.

На цветовое восприятие оказывают влияние вид плитки, наличие узоров на ней, дополнение комбинации бордюрами и другими декоративными элементами. Ориентируясь на модный дизайн, следует убедиться, что он в тренде уже не первый год и не выходит из нее, а лишь дополняется элементами.



