Раздвижные двери уверенно вытесняют распашные варианты. В условиях ограниченного пространства в современных квартирах они явно выигрывают за счет минимального использования полезной площади. Раздвижные двери можно сделать самостоятельно без особых проблем. Но нужно быть готовыми к тратам, так как качественное полотно и механизм удовольствие не дешевое.

Достоинства и недостатки раздвижных дверей

Значительная экономия пространства далеко не единственный весомый аргумент в пользу раздвижных дверей.

Они обладают еще целым набором положительных качеств:

не подвержены влиянию воздушных потоков. Проще говоря, раздвижные двери не будут самостоятельно открываться, закрываться, неожиданно громко хлопать от, например, сквозняков;

способствуют визуальному расширению пространства;

могут использоваться в качестве зонирования помещения. Особенно актуально если в однокомнатной квартире проживает большая семья;

удобны и просты в эксплуатации;

дополняют интерьер квартиры, подчеркивают его индивидуальность и могут даже самую простую обстановку преобразить до неузнаваемости;

при желании конструкцию можно автоматизировать;

полностью исключают вероятность травматизма. Ими невозможно хлопнуть по лбу;

в процессе эксплуатации не оставляют следов на напольном покрытии;

легко регулируются независимо от размера полотна.

Недостатки раздвижных дверей:

направляющие, по которым ездит полотно, необходимо содержать в чистоте и исправном виде;

по сравнению с распашными дверями, раздвижные обеспечивают меньшую звукоизоляцию;

стоимость конструкции и направляющих относительно высокая;

отсутствие замков в некоторых случаях может доставлять неудобства;

в нишах постоянно скапливается много пыли, которую нужно регулярно удалять.

Минусы раздвижных дверей, при правильной эксплуатации и соответствующем уходе, практически не ощущаются. А в ситуациях, когда это единственный вариант установить двери, например, в маленьких помещениях, и вовсе не имеют значения.

Виды раздвижных дверей, которые можно сделать своими руками

Принципиальное отличие раздвижных дверей от других конструкций – для их эксплуатации не требуется дополнительного места, так как полотна двигаются вдоль стены. В своем классе двери отличаются по типу рабочего механизма, внешнему виду и конструкции.

Раздвижные двери по конструктивным особенностям можно разделить на несколько видов:

классические раздвижные;

радиусными раздвижные;

каскадные;

складные.

Каждый из конструкций может иметь одну створку или несколько – от 2 до 4.

Традиционные раздвижные двери

Данный тип дверей делится на несколько подвидов, каждый из которых имеет свои особенности.

Конструкция с верхней и нижней направляющими

Отличительная особенность – полотно двигается по профилям, установленным сверху и снизу. Модель может быть представлена одной или несколькими створками.

Сделать и поставить раздвижные двери самостоятельно с двумя направляющими не сложно. Процесс требует определенных навыков и опыта, а главное внимательности и терпения, так как нужно идеально подогнать систему, чтобы не было перекосов и полотно скользило по рельсам без заминок.

При монтаже конструкции с двумя направляющими нижняя рельса крепится к напольному основанию. Соответственно, придется или смириться с наличием порога или подготовить углубление в полу. В нижних направляющих постоянно скапливается пыль и мусор, что может привести к нарушению нормальной работы двери или полной блокировке движения. Важно регулярно следить за чистотой нижнего профиля.

Подвесные раздвижные двери

Подвесной тип раздвижных дверей удобен тем, что полотно ездит только по одной направляющей – верхней. Соответственно, не нужно ломать голову как спрятать порог или терпеть его наличие. Направляющая может быть установлена на потолке или на стене непосредственно над дверным проемом.

По желанию металлический профиль можно оставить открытым или спрятать за декоративным кожухом. Чтобы конструкция не царапала напольное покрытие, необходимо оставлять небольшой зазор между полом и нижней частью двери – 0,5-1 см достаточно.

Декоративную маскировку направляющей можно оформить по периметру всей комнаты. В области оконного проема это будет карниз, на остальных стенах просто элемент интерьера. Это возможно, если рельса располагается достаточно высоко.

Подвесные раздвижные кассетные двери

Главное отличие данного вида дверей – это то, что направляющие спрятаны и располагаются внутри дверного проема. Удобный вариант, когда нет возможности оставить рельсу на виду или элементы маскировки не вписываются в интерьер.

Нишу, в которой будут ходить двери, можно сделать заранее, или оформить с помощью гипсокартона в уже имеющемся дверном проеме. Стоит отметить, при формировании гипсокартонной конструкции площадь комнаты уменьшится на несколько сантиметров.

Несмотря на некоторые сложности монтажа, данная конструкция обеспечивает хорошую шумоизоляцию за счет отсутствия свободного пространства между полотном и основанием стены. Кроме того, кассетные двери не занимают полезное место вдоль стены, а значит, появляется больше возможностей для установки мебели.





Раздвижные двери "гармошка"

Необычная по внешнему виду система гармошкой может использоваться в качестве зонирующей перегородки или как межкомнатная дверь. Особенность конструкции заключается в том, что несколько узких полотен соединяются между собой торцевыми петлями, образуя единую систему.

Самостоятельно собрать раздвижную систему довольно сложно, поэтому работу лучше доверить специалисту, который имеет опыт в данной сфере. Функционирование двери осуществляется по двум профилям – сверху и снизу, которые являются направляющими.

Очевидным недостатком системы является полное отсутствие звукоизоляционных качеств. Также, в силу наличия большого количества подвижных элементов, вероятность поломки двери гармошка несколько выше, чем у других моделей.

Каскадные раздвижные конструкции дверей

Индивидуальная особенность дверей по типу каскада – это наличие нескольких полотен, одно из которых неподвижно, а остальные двигаются по независимым рельсам. Из-за особенностей конструкции направляющих для каскадных дверей требуется две – верхняя и нижняя.

Удобство данной системы заключается в том, что конструкция может перекрывать помещение только на ширину одного полотна или раздвигаться в качестве перегородки. Каскадную систему можно использовать, как стену с дверью, двигая только одну составляющую.

Высота подобных систем обычно от пола до потолка. Поэтому нижние рельсы монтируются в активно применяются для создания застекленных закрытых террас или веранд. Пространство остается как бы и открытым, и изолированным в одно время. Проветрить можно, отодвинув одну из створок.

Раздвижные двери радиусного типа

Интересное решение, которое привнесет в любой интерьер особую атмосферу – это полукруглые раздвижные двери. Нестандартное оформление дверного проема выглядит стильно, но для монтажа системы потребуется подготовить специальную конструкцию из гипсокартона, что естественно отнимет несколько сантиметров полезной площади.

Варианты монтажа радиусных дверей различные. Полотна могут двигаться по внутренней и внешней стороне, или внутри дверной коробки. Конструкция обеспечивает довольно хорошую звуко и теплоизоляцию, при условии правильного и качественного монтажа.

Как своими руками сделать и установить подвесную раздвижную дверь

Подвесная конструкция раздвижной двери является самым простым вариантом для самостоятельной сборки.

Какие материалы и сопутствующие элементы понадобятся:

в зависимости от вида раздвижной двери потребуется одно или два полотна. Важно учитывать материал изготовления полотен и вес, так как на основании этих данных будет подбираться фурнитура;

верхняя направляющая – профиль из металла. Его длина должна быть равна общей ширине двух створок или одной;

деревянный брус нужен для крепления направляющей. Длина бруса должна соответствовать длине профиля, а размер сечения не менее 50х50 мм;

комплект крепежных элементов и роликов, которые соответствуют выбранным полотнам по весу;

облицовочные панели для оформления дверной коробки;

три наличника;

декоративная панель для маскировки направляющей;

по желанию – доводчик;

комплект ручек;

анкеры, саморезы, крепежные элементы для монтажа декоративной панели и наличников;

монтажная пена для заполнения свободного пространства, образовавшегося между дверной коробкой и стеной.

Важно: полотно для подвесной конструкции должно быть несколько больше, чем дверной проем.

Дверное полотно можно купить готовое, если нет возможности изготовить его самостоятельно или нет уверенности, что оно будет соответствовать желаемому качеству.

Все необходимые инструменты стоит приготовить заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их поиски.

Этап 1. Изготовление полотна раздвижной двери

Выбирая материал для изготовления раздвижных дверей нужно знать, какие они могут быть:

сплошные;

с декоративными вставками из стекла и других материалов;

филенчатые.

По материалу изготовления полотно для раздвижных дверей может быть:

ДСП;

деревянный брус;

фанера;

пластик;

металл;

массивные доски.

Важно помнить, что материал для полотна напрямую влияет на его массивность и соответственно на выбор сопутствующих элементов конструкции.

На заметку: Понизить вес сплошного полотна можно, сделав в нем несколько отверстий и вставив туда фанеру или синтетическое стекло. Вставку замаскировать под элемент декора.

В качестве примера рассмотрим облегченное полотно из ДСП.

Этапы работы:

Демонтаж старой двери. Полотно снимается с петель и удаляется коробка. Важно, убирать старую дверную коробку аккуратно, чтобы не повредить углы. Выравнивание углов. После демонтажа старого полотна могут остаться неровности. Чтобы новая дверь функционировала идеально, нужно выровнять все углы. Наносится разметка. Параметры дверного полотна должны подбираться, основываясь на размерах дверного проема. По намеченным линиям, с использованием электролобзика, выпиливаются нужные проемы. Обработка внутренних краев после выпиливания проводится или с помощью фрезера или штапиками. Размер штапика должен соответствовать размеру подготовленного окошка. Штапик можно приклеить или прибить.

Важно: штапики не должны выступать над плоскостью дверного проема. Готовые штапики можно купить в строительном магазине и сделать нужные размеры.

Вырезается стекло или фанера и вставляется в подготовленное окно. Фиксируется штапиками с двух сторон полотна. Поверхность полотна можно покрыть специальной термопленкой, которая при нагревании ложиться на поверхность ровным слоем. Преимущества такой обработки заключается в том, что можно подобрать ленту любого цвета, с рисунком или с имитацией под натуральные материалы. Также ДСП можно просто покрасить или покрыть морилкой. Декоративным вставкам из фанеры нужно придать законченный вид. В зависимости от задумки и особенностей интерьера, они окрашиваются в тот же цвет или напротив, визуально выделяются.

Этап 2. Монтаж раздвижной двери

Когда полотно готово можно приступать к установке фурнитуры. Роликовые направляющие и ручки рекомендовано устанавливать еще на этапе сборки. На дверях подобного типа используются ручки, утопленные в полотно, чтобы ничего не мешало эксплуатации двери.

Вместо ручек можно использовать просто обработанное углубление в полотне. Движение двери легкое, особых усилий прилагать не придется и для толчка будет достаточно даже небольшой выемки, которой будет удобно пользоваться.

Этапы монтажа:

Проводится разметка для установки ручек. Они должны располагаться на расстоянии не менее 3,5 см от края полотна. С помощью специального инструмента – сверла-коронки, подготавливается углубление для ручек с двух сторон. Крепятся ручки. Закрепить фурнитуру можно на клей, жидкие гвозди или на специальные крепежные элементы, которые вкручиваются в подготовленное углубление. С помощью саморезов на верхний торец полотна крепится роликовая систему.

Сборка и монтаж коробки. Вертикальные и горизонтальная панель скрепляются между собой с помощью длинных саморезов. Материал для коробки может быть любым. На нее не выпадает никакой нагрузки, и она играет больше декоративную роль, чтобы дверная коробка выглядела аккуратно. Собранную коробку устанавливают в проем. С помощью деревянных распорок и строительного уровня достигается идеальная ровность стенок. Когда необходимая вертикальность и горизонтальность достигнуты, конструкцию необходимо зафиксировать к стенам. В брусе просверливаются отверстия для фиксации на стене. На подготовленный деревянный брус на саморезы крепится металлический профиль – направляющая. В металлический профиль вставляются ролики. Собранная дверная конструкция прикладывается к стене. Еще раз с помощью уровня достигается идеальная вертикальность и горизонтальность и только после этого все намертво крепится к стене. Вставляются ограничителя хода, они идут в комплекте с роликовым механизмом. Устанавливается флажковый ролик. Он должен располагаться строго под верхней направляющей. Стопор обеспечивает надежную фиксацию двери и уберегает от поперечных колебаний. Зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной. После полного высыхания излишки убираются при помощи ножа. Направляющая декорируется маскирующей панелью, а просветы между стеной и дверной коробкой – наличниками.

: роликовые элементы должны крепиться на определенном расстоянии от краев полотна. Эта информация указана в инструкции, прилагаемой к набору фурнитуры.

Это самая простая конструкция, доступная для самостоятельной установки. Она включает в себя минимальное количество сложных деталей и элементов. А если дверное полотно приобрести в готовом виде, то монтаж всей системы займет не более 3 часов.

Этапы изготовления и монтажа раздвижных дверей кассетного типа

Процесс установки направляющего профиля и крепление на него дверного полотна идентичны предыдущему способу. Отделка не требуется.

Этапы работ:

Вместо установки маскирующей декоративной панели (как в предыдущем способе), собирается фальш-стена на расстоянии не менее 10 см от стены. В эти 10 см входят – толщина дверного полотна и зазоры с двух сторон. Это приблизительно 5 см. И плюс еще 5 см на монтаж профиля. Конструкция фальш-стены собирается из гипсокартона, фанеры или ГВЛ. По сути можно взять любой удобный материал. Так как вся нагрузка от веса дверного полотна и особенностей эксплуатации будет приходиться на стену, дополнительно укрепить ее можно прикрепив на саморезы внутрь деревянные бруски.

В установке кассетной раздвижной двери главную роль играет сборка коробки, внутри которой будет ездить дверь. Остальные этапы идентичны предыдущему способу.

Полезные советы для самостоятельной установки раздвижных дверей

Металлический профиль нужно крепить к деревянному бруску на саморезы длиной не менее 8 см. Количество крепежей – не меньше трех – по краям и один по центру. От краев отступать нужно минимум 10 см. Высота крепления бруса должна соответствовать высоте дверного полотна плюс 10 мм на запас. Дверь должна свободно ходить, не царапая пол. Если планируется укладка напольного покрытия к 10 мм нужно прибавить толщину будущего покрытия (ламинат, паркет, линолеум, ковролин и т.д.). Если нужно сделать отметки на бетонной стене под установку дюбелей, можно использовать тонкое сверло. Диаметр сверла должен быть меньше уже просверленного отверстия. Или длинный тонкий гвоздь, вставить в отверстие и когда он коснется стены несколько раз ударить по нему, что бы остались насечки. Направляющие, стопорный элемент, роликовый механизм, ручки можно приобрести комплектом или по отдельности. Навесить на них хоть полотно из фанеры, и раздвижная дверь будет готова. По крайней мере, функционировать она будет безотказно, а над дизайном еще придется поработать. Самостоятельно изготовить механизм для раздвижных дверей можно, но это очень сложный процесс, требующий определенных навыков и опыта.

Сделать и установить раздвижную дверь своими руками не сложно. Даже самое простое полотно на роликовом механизме позволит существенно сэкономить полезную площадь и дополнит интерьер.

Главный плюс самостоятельного изготовления раздвижной двери - это возможность проявить фантазию и сделать полотно, полностью отвечающее дизайну помещения, чтобы подчеркнуть особый, уникальный стиль.