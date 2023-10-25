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Как выбрать двери из экошпона

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Двери из экошпона по характеристикам превосходят ламинированные модели. За счёт структуры наружного слоя (под натуральное дерево) они пользуются достаточно большим спросом - выглядят такие полотна практически как деревянные, а стоят в несколько раз дешевле. Отличаются дверные полотна из экошпона от моделей с натуральным шпонированием технологией изготовления, практическими и визуальными характеристиками.


Как изготавливаются двери из экошпона

Двери из экошпона изготавливаются так: на готовое полотно при помощи двухленточных прессов наносится слой пластика, имитирующего фактуру и расцветку дерева (как натуральный шпон). Стоят такие конструкции гораздо дешевле, чем с натуральной отделкой, а в эксплуатации показывают себя надёжнее, ведь пластмасса практичнее и выносливее дерева, он меньше выцветает и не подвергается воздействию щелочей и кислот.

В зависимости от конструкции, дверные полотна с отделкой из экошпона также отличаются. 

  • Один вариант подразумевает заполнение дверной рамы клееным дверным брусом, 

  • Второй - создание деревянного каркаса (рамки) с вставкой дополнительных брусков в районах крепления стёкол (если они есть). 

При таком раскладе с одной стороны крепится слой МДФ, пространство внутри двери заполняется плитами утеплителя (пенополистирол) или гофрокартоном, после чего дверь "зашивается" листом МДФ. На конечном этапе уже наклеивается сам экошпон.


Вблизи такие двери существенно отличаются от моделей с отделкой из натурального шпона, поскольку самые современные технологии всё равно не позволяют полностью повторить структуру древесины. Но даже с небольшого расстояния они смотрятся так же интересно, как обычные шпонированные, при этом ассортимент расцветок, в котором представлены модели из экошпона, гораздо шире.


Достоинства дверей из экошпона

За счёт большого разнообразия расцветок "под дерево", двери из экошпона пользуются популярностью в помещениях с разным дизайном. Их устанавливают как в комнатах, выполненных в классическом стиле, так и в минималистических современных квартирах.

При этом как светлые, так и тёмные двери не выцветают и не боятся ультрафиолетовых лучей, поэтому их можно монтировать в больших просторных помещениях с большими окнами. За счёт технологии изготовления двери совершенно не боятся влаги - внутреннее наполнение (брус, МДФ, утеплитель) полностью защищается слоем экошпона, который при горячем прессовании образует своеобразный кокон.


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