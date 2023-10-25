Арка – прекрасный способ разделить помещение на зоны, не используя при этом габаритные двери. Она придает квартире легкости и делает интерьер солиднее, а если ее правильно оформить, то можно подчеркнуть стиль жилья и придать ему изюминки.

Особенности использования арки в интерьере квартиры

Арка универсальна: ее можно использовать в абсолютно любом стиле, начиная от роскошной классики и заканчивая современным минимализмом. Она может быть украшена колоннами или молдингами, которые подчеркнут грациозность интерьера, а может выглядеть лаконично и просто без дополнительного декора. Какой бы вид арки вы ни выбрали, чтобы она смотрелась гармонично, стоит обратить внимание на несколько нюансов:

Для квартир маленькой площади лучше выбирать арку в минималистичном оформлении, так как обилие декора сделает комнату теснее. А вот для просторных квартир вполне можно выбрать варианты необычных форм.

Классический и самый универсальный цвет для арки – белый.

Арочный проем поможет зонировать квартиру или одну большую комнату. Если понадобится полностью изолировать два пространства, в проеме можно повесить занавески.

Арка не только зонирует помещение, но и несет декоративную функцию, поэтому к ее оформлению стоит подойти серьезно. Правильно подобранная арка способна оживить даже устаревший интерьер.





Где можно сделать арку в квартире

С помощью арки можно оформить много мест в квартире. В большинстве случаев она служит в качестве межкомнатной перегородки, однако может становиться главной изюминкой комнаты.

Арка в дверном проеме квартиры

Первое, что приходит на ум – сделать арку в дверном проеме вместо межкомнатной двери. Такой прием позволяет визуально отделить две комнаты, однако они все еще остаются объединенными. Это особенно актуально для небольших квартир, где желательно сохранить как можно больше свободного пространства. Также арки используют в квартирах-студиях для разделения кухни и гостиной.





Чтобы сделать акцент на входной двери, ее также можно оформить в виде арки. Прихожая всегда производит на гостей первое впечатление, поэтому стоит позаботиться о ее красивом дизайне.

Зонирование большой комнаты в квартире с помощью арки

Комнату большой площади можно зонировать с помощью арки. К примеру, отделить гардеробную от спальни либо же отграничить обеденную зону от рабочей зоны на кухне. Арка необязательно должна быть большая: чтобы визуально разделить помещение, будет достаточно небольшого отступа от потолка.





Украшение интерьера квартиры декоративной аркой на стене

Такой интересный способ разнообразит интерьер и придаст ему оригинальности. Арка на стене может выполнять много функций. Например, хорошим решением станет оформление большого настенного зеркала в виде арки или обрамление картины.





Арка-ниша в интерьере квартиры

Чаще всего встречаются в классических интерьерах, однако подойдут и для современных стилей. Пространство под аркой можно использовать с пользой: повесьте там полки, телевизор или картины.





Арочное окно в гостиной

Арочные окна лучше всего делать в частных домах, так как современные квартиры в большинстве случаев имеют окна стандартной прямоугольной формы. Арочные панорамные окна делают комнату визуально просторнее, наполняют ее светом и придают интерьеру нежные нотки.





Формы арок для квартиры или частного дома

Видов арок по форме огромное множество. Здесь все зависит от фантазии хозяина: иногда в интерьерах можно встретить дверной проем в виде сердца и другие интересные способы оформления. Однако самые популярные формы – следующие:

Дуга. Простой и лаконичный вид арки. Подходит для квартир любой планировки, площади и стиля. Стороны прямые, а верх выполнен в виде полукруга.

Квадрат и прямоугольник. Как и предыдущий вариант, этот универсален и гармонично впишется в любую комнату. Если сделать такую арку высокой, получится визуально приподнять потолки.

Эллипс. По форме напоминает дугу, однако отличается от нее тупыми углами в месте закругления полукруга. Чаще всего эллипсовидными арками оформляют широкие дверные проемы.

Трапеция. Верх имеет четыре тупых угла. Лучше всего такие арки подходят для современных стилей, к примеру, хай-тека или минимализма.

Полуарка. Подходит для небольших комнат. Одна сторона полуарки – прямая, а другая круглая, радиус же зависит от ширины дверного проема.

Материалы для изготовления квартирных арок

При выборе арки стоит обратить особое внимание на материал. Именно от него зависит, насколько арка будет качественной и как долго прослужит:

Гипсократон. Пользуется большой популярностью благодаря низкой стоимости и универсальности. Арки из гипсокартона могут быть любой формы, а монтаж не занимает много сил и времени. Листы гипсокартона устанавливаются на специальный металлический каркас, затем шпаклюются и шлифуются. После этого мастер обшивает конструкцию, ориентируясь на дизайнерскую задумку.

Дерево. Такие арки обойдутся дороже, однако при правильном уходе и прослужат намного дольше аналогов. Деревянные варианты смотрятся стильно и облагораживают помещение. Заменой дерева может стать МДФ. Этот материал внешне практически не отличается от натурального дерева, стоит дешевле и очень прост в уходе. Также можно установить шпонированные арки: на более дешевые породы приклеивается шпон – слой дорогой древесины – благодаря чему арку практически не отличить от оригинала.





Камень и кирпич. Арки, отделанные натуральным мрамором, гранитом или ракушечником, выглядят очень эффектно и дорого. Но оформлять таким образом дверной проем можно только в частном доме, поскольку не каждая стена сможет выдержать большой вес камня. Чаще всего применяется декоративный кирпич и камень, которые особенно интересно смотрятся в стиле лофт, шале, прованс.

Пластик. Самый дешевый вариант. Из пенопласта очень просто сделать каркас, а устанавливается он с помощью клея. Арки из ПВХ обладают высокой влагостойкостью, поэтому отлично подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью.

В каком стиле можно оформить арку в квартире или частном доме

Чтобы арка вписалась в комнату, нужно оформить ее в таком же стиле, в каком выполнен интерьер. Для каждого стиля характерны определенные материалы и украшения, которые должны присутствовать в дизайне арки.

Интерьер квартиры с аркой в классическом стиле

В классическом интерьере все симметрично, и арки не исключение. Обычно они украшаются лепниной, молдингами или изящными колоннами, а самые подходящие материалы – гипс и дерево. Дизайн должен быть роскошным и дорогим, подчеркивая солидность обстановки.





Арка в современном интерьере

В этом стиле количество декора сведено к минимуму, поэтому арка может вообще не иметь каких-либо украшений. Дверной проем чаще всего имеет простую квадратную или дугообразную форму.





Арка в скандинавском стиле в квартире или доме

Ведущий цвет скандинавского стиля – белый. Именно им чаще всего оформляют стены, и для арки также выбираются светлые материалы: беленое дерево, белый кирпич или гипс.





Квартира в стиле лофт с межкомнатной аркой

Лучший выбор для арки в стиле лофт – имитация кирпича. Важно, чтобы он был качественным и выглядел как натуральный, иначе интерьер будет смотреться дешево.





Межкомнатная арка в стиле прованс

Интерьер в стиле прованс создает атмосферу деревенского уютного домика. Это направление подразумевает использование натуральных материалов, поэтому для оформления арки стоит выбрать дерево, камень или крашеный кирпич.





Оформление дверного проема в виде арки делает квартиру просторнее, помогая сохранить пространство. Кроме того, это прекрасный способ разнообразить интерьер и привнести в него уникальности и оригинальности.