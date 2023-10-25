Зеленые двери – нестандартное решение, которое придаст интерьеру нотку шарма и особую индивидуальность. Благодаря широкому спектру оттенков можно подобрать вариант под любой дизайн и стиль. Но нужно быть очень аккуратным – ошибка может серьезно навредить общему впечатлению. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать не только оттенок, но и материал, декор, освещение и стилевое решение помещения.

Лучше всего – обратиться за советом к специалисту. Но если в ваши планы это не входит, изучите особенности и рекомендации, посмотрите фотографии в интернете и не спешите покупать первую понравившуюся модель.

Особенности зеленого цвета в интерьере

Зеленый цвет является одним из основных цветов. Он имеет сотни оттенков. Например, в палитре Пантон (Pantone) их 376. Зеленый может быть светлым и темным, ярким, насыщенным или блеклым, относится к холодной или теплой гамме, иметь серый, коричневый, желтый или синий подтон.

Институт Цвета Pantone прогнозирует цветовые тренды в моде и дизайне, предоставляет консультации по цвету в области фирменного стиля и разрабатывает собственные цвета. Признанный во всем мире эксперт по цветоведению и колористике.

Оттенки зеленого в палитре Пантон наделены очень поэтичными названиями, здесь есть, например, воздушный зеленый цвет, цвет мистического луга, бабочки и другие. Мы привыкли использовать более прозаичные наименования – фисташковый, оливковый, изумрудный.

Символика и психология использования зеленого цвета дверей в интерьерах

У каждого оттенка имеется свое символическое значение и свои ассоциации:

Светло-зеленые тона вызывают ощущение свежести, напоминают о молодой весенней зелени, ассоциируются с юностью, надеждами, дарят чувство подъема и радости. Люди, предпочитающие их, общительны, доброжелательны, готовы к компромиссам, отходчивы.

Насыщенный зеленый цвет, к примеру, малахитовый – смотрится богато и благородно. Такие варианты выбирают люди, имеющие склонность к саморазвитию и размышлениям.

Темные зеленые оттенки (мох, бутылочное стекло, хвоя) – кажутся сдержанными и основательными. От них исходит сила, властность. Они особенно хороши в кабинетах. Холодная палитра нравится ответственным личностям, теплая – открытым людям, которые любят быть в центре внимания.

Теплыми считаются цвета с добавлением желтого и красного (цвет огня и солнца). Оттенки, где к основному цвету примешан синий (вода), называются холодными.

Зеленый цвет имеет множество полезных свойств:

Приятен для глаз, благотворно влияет на зрение.

Оказывает успокаивающее действие, помогает расслабиться после напряженного рабочего дня.

Улучшает концентрацию, снижает утомляемость при умственных нагрузках.

Помогает справиться с клаустрофобией.

Зеленый издавна считается символом богатства, процветания, гармонии и благополучия.

С чем сочетать двери разных оттенков зеленого

Зеленый приглушенный оттенок хорошо сочетается с широким спектром цветов. Осторожней следует действовать с яркими вариантами. В любом случае этот цвет относится к природной палитре, и любые сочетания, которые можно встретить в природе, будут смотреться естественно и гармонично.

Зеленая дверь в сером интерьере

Ярко-зеленая дверь на холодном серо-голубом фоне смотрится небанально и очень современно. При этом такое сочетание выглядит по-настоящему благородно, оно спокойное и выдержанное.

Нейтральный фон подчеркнет богатство зеленого, а тот, в свою очередь, разбавит безликость основной гаммы. На фоне серого оттенка глубокий зеленый становится насыщеннее. Такой тандем смотрится очень умиротворяюще.

В голубом интерьере

Зеленый и синий расположены рядом на цветовом круге Иттена, а это значит, что они хорошо работают вместе. Эта комбинация применима в интерьерах совершенно разных стилей.

Сине-зеленые интерьеры дарят ощущение свежести и оптимизма, наполняют энергией, помогают отвлечься от плохих мыслей.

В красном интерьере

Такая комбинация длительное время считалась безвкусицей. На самом деле многое зависит от того, как подобраны оттенки. Чтобы избежать вульгарности, желательно сочетать приглушенные тона. Либо хотя бы один из них должен быть менее насыщенным.

Зеленый рекомендуется брать из теплой гаммы. Это естественное природное сочетание.

В интерьере такая комбинация подойдет для стиля фьюжн, кантри, этно. Можно расставить акценты в виде дополнительного декора или предметов мебели.

В коричневом интерьере

Трудно представить более естественное сочетание: встретить союз коричневого и зеленого в природе можно повсеместно.

Но нужно помнить, что не следует сочетать между собой цвета из теплой и холодной гаммы.

Серо-коричневый хорошо смотрится с нефритовым или изумрудным, а коричневый – с оливковым.



В оранжевом интерьере

Оранжевый цвет символизирует тепло, благосостояние и радость. Это цвет сочных фруктов и солнца. Поэтому он прекрасно смотрится со всеми оттенками зеленой палитры. Сочетание получается смелым, динамичным, жизнеутверждающим.

В интерьере оранжевый не должен быть слишком ярким. Лучше разбавить его более светлыми интерпретациями из той же гаммы.

Если вы не готовы к смелым экспериментам, можно в качестве основного взять какой-нибудь нейтральный цвет и дополнить его оранжевыми и зелеными элементами.

В розовом интерьере

Поскольку это дополняющие друг друга цвета, их сочетание является идеальным. Но только при условии, что между ними достигнут баланс по яркости. Хорошо смотрится цвет клубничного мороженого и малахитового, он смягчает насыщенный и немного мрачноватый оттенок основного фона. Дверь может иметь вставки, аналогичные акцентному цвету.

Более светлые оттенки зеленого и розового мягкие и успокаивающие и идеально подходят для женских спален и детских комнат.

В белом и черном интерьере

Зеленый с черным, как и с белым, составляет классический тандем. Такие варианты прекрасно вписываются в любые стили. Но впечатление от них будет совершенно противоположным. Бело-зеленые интерьеры выглядят очень элегантно, они наполняют пространство светом и воздухом, делают его визуально шире.

Можно смело выбирать любой оттенок зеленого – результат всегда будет выглядеть эффектно.

Зеленый для темного интерьера не должен быть слишком глубоким и насыщенным, иначе помещение будет выглядеть слишком мрачно. Подойдут теплые травянистые, лаймовые и другие светлые и яркие варианты из теплой гаммы.

Правила подбора зеленых дверей под разные детали интерьера

Поскольку межкомнатные двери разграничивают два помещения, они должны хорошо смотреться в обоих. Хорошее решение в этом случае – приобрести модель с поверхностями разного цвета. Но подобные варианты встречаются не так часто.

Поэтому приоритетным считается то помещение, которое ближе ко входу. Подбирать цвет двери следует так, чтобы он совпадал с одним из цветов интерьера – мебели, штор, пола либо плинтуса. Это основное правило, на которое следует опираться при выборе.

Двери в цвет пола

Двери и пол одного цвета – вариант, который считается традиционным. В стремлении к оригинальности современные дизайнеры стараются избегать такого решения. Но такой выбор универсален и очень уместен, когда интерьер решен в непривычной цветовой гамме или когда нет четкой концепции дизайна.

Если напольное покрытие – плитка разных цветов, дверь может сочетаться с одним из них.

Двери под цвет плинтуса

Беспроигрышный способ гармонично вписать в интерьер двери – подобрать их под цвет плинтуса. Очень эффектно смотрится контрастный к полу и стенам широкий плинтус, совпадающий по цвету с наличниками дверей.

В этом случае допустимо, чтобы дверь контрастировала с наличниками и не сочеталась с элементами интерьера.

Дверь в цвет мебели или штор

Гармонично будет смотреться интерьер, в котором межкомнатные двери будут сочетаться по цвету с мебелью, шторами, элементами декора.

Дверь в цвет стен

Если взять светлые пастельные оттенки, которые приближаются к нейтральной гамме, помещение визуально станет просторней, наполнится светом. Дверь не будет отвлекать от элементов декора.

Зеленая палитра очень разнообразна. Это дает возможность каждому выбрать оттенок по душе. Широкий ассортимент моделей облегчает выбор по стилю. Зная основные правила сочетаний и цветов и элементов, можно создать уникальный интерьер, в котором двери станут дополнительным акцентом.