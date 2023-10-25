Напольное покрытие является важным элементом любого интерьера и может оказывать значительное влияние на общую атмосферу и комфорт в помещении. При его выборе необходимо учитывать множество факторов, таких как стиль помещения, его функциональное назначение, уровень загрязнения и износостойкость, а также бюджет. Популярностью сегодня пользуются такие виды напольного покрытия, как ламинат и линолеум.







Зачастую владельцы жилья отдают предпочтение первому варианту, считая, что он максимально похож на пол из древесины. Но на деле качество линолеума серьезно выросло и совершенно не уступают ламинату. Поэтому перед приобретением напольного покрытия важно оценить все преимущества и недостатки.

Как выбирать напольное покрытие

1. Напольное покрытие должно быть выбрано в соответствии с конкретными потребностями помещения и его назначением.



Например, для гостиной или спальни, где требуется больше комфорта и тепла, можно выбрать напольное покрытие из линолеума.

Для кухни или ванной комнаты, где поверхности могут быть более влажными, лучше выбрать покрытия, которые устойчивы к воде. Это может быть тоже линолеум или же влагостойкий ламинат.





2. Также следует учитывать стиль и дизайн помещения, чтобы напольное покрытие сочеталось с остальной обстановкой. Например, можно выбрать ламинат с текстурой дерева, чтобы создать теплую и уютную атмосферу в помещении.



3. Еще один важный фактор — это износостойкость, особенно если помещение будет использоваться с большой нагрузкой или высокой проходимостью. В этом случае следует выбрать материал, который может выдерживать износ, царапины и другие повреждения.



4. Наконец, стоимость также является важным фактором, и вам следует выбирать напольное покрытие, которое соответствует вашему бюджету. Обратите внимание на стоимость установки, ремонта и замены напольного покрытия, так как эти расходы также могут влиять на итоговую стоимость.

Что такое ламинат

Напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев сжатых материалов - древесных волокон, декоративной бумаги и пластика, называется ламинатом. Слои в нем обычно склеены вместе под воздействием сильного давления и высокой температуры. Ламинат может имитировать текстуры и цвета различных природных материалов — дерево, камень и керамику.







Ламинат долговечен, устойчив к износу, царапинам и пятнам, за ним несложно ухаживать. Укладка покрытия осуществляется без использования клея или специального инструмента. Справиться можно самостоятельно даже не имея никакого опыта в этой сфере деятельности.

Из характеристик напольного покрытия можно отметить:

прочность за счет многослойной конструкции – может выдерживать значительную нагрузку и не деформируется при использовании;

устойчивость к влаге за счет специальной пропитки, которая препятствует изменению свойств поверхности при контакте с водой;

устойчивость к истиранию;

экологичность – в процессе производства экологически чистые материалы;

привлекательный внешний вид – напольное покрытие из ламината вносят элементы элегантности в интерьер;

сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего периода эксплуатации;





разнообразие ассортимента продукции, отличающейся цветом и текстурой;

простота монтажа за счет предусмотренной в конструкции системы замков, позволяющие соединять панели без использования клея или специальных инструментов;

простота ухода – ламинат можно протирать влажной тряпкой для удаления пыли и грязи, которые легко устраняются с ее поверхности.

Ламинат обычно стоит дешевле, чем натуральные материалы, такие как дерево или камень. Он также легче и быстрее устанавливается, что может сократить расходы на установку. При этом его укладка возможна на любой поверхности без необходимости ее предварительной подготовки.

Характеристики ламината

Визуально ламинированные панели похожи на паркет, однако его структура отличается многослойностью. В его составе МДФ (или аналогичный материал), который покрыт защитным покрытием со всех сторон. Поэтому ламинат не требуется циклевать или же обрабатывать лаком.

После окончания монтажа он полностью готов к эксплуатации. По нему сразу можно ходить.

Классическая ламинированная панель в составе имеет четыре слоя:

Крафт-бумага с влагостойким покрытием и меламиновой пропиткой либо пластиком. Базовая панель из МДФ, ДСП либо HDF и замком по длинной грани. Бумажный слой с дизайном, повторяющим рисунок шпона, кожи, камня или плитки. Завершающий акриловый или меламиновый слой.

Между собой они скреплены клеем. Основой также может быть полая плита ПВХ. Такой вариант будет устойчивее к воздействию влаги. Он не деформируется, тоньше и дороже, чем панели из древесины.

Выделяют несколько базовых классификаций ламината по уровню прочности:

«31» подойдет для спальни, библиотеки и другого помещения с пониженной нагрузкой на пол.

«32» стоит выбрать для коридора, гостиной, кухни, зала в квартире.

«33» вариант для офиса, ванной комнаты либо домашнего спортивного зала.

«34» для общественного помещения либо комнат с повышенными нагрузками на пол.

С повышением второй цифры в кодировке классификации возрастает износостойкость покрытия и период его службы. Соответственно и стоимость такого ламината будет высокой.

Помимо этого, есть варианты по низкой цене «21» и «22». Они отличаются пониженной прочностью, быстро стираются. Однако сейчас их сложно встретить в продаже.









Разновидности ламината

Наиболее важные показатели, которые определяют надежность, это прочность и жесткость. Они меняются в зависимости от толщины ламели. Встречаются 7 типоразмеров от 6 до 12 миллиметров. Чем выше этот параметр, тем выше показатели прочности, тепло- и шумоизоляции.

А скорость и уровень качества монтажа напрямую зависят от разновидности замка, который скрепляет панели между собой. Выделяют два типа:

«Lock» по одной стороне профиля панели располагается шип, а на другой паз под него. Их габариты рассчитаны так, что одна из частей заходит в другую с трудом. Рукой вставить либо извлечь их трудно. Поэтому используется киянка. Но сегодня такое соединение встречается не часто.

«Click» в таком варианте кромки на стыке выполняются в форме крючка. В момент монтажа одна из панелей заходит в другую под углом 45 градусов. Ее фиксация происходит в момент перевода в горизонтальную плоскость. Такая конструкция позволяет быстро и качественно уложить покрытие своими силами.

Ламинат встречается в разных фактурах и оттенках.

По этим параметрам его можно разделить на три варианта отделки, которые также оказывают влияние на практичность при эксплуатации:

Глянцевый . Он красиво выглядит на солнце. Однако такая поверхность достаточно скользкая. Она не всегда удобна для детей и пожилых людей.

Текстурированный . Виниловый фактурный пол под змеиную кожу и камень пользуется популярностью. Но в текстурные углубления, неровности попадает пыль и грязь, которую сложно очистить.

Матовый. Такой вариант отлично подходит для тех, кто не гонится за эксклюзивным дизайном. У него гладкая, не скользкая поверхность. А дизайнерское решение при этом может быть любым.

Плюсы и минусы ламината

Выделяют множество плюсов такого покрытия:

Износостойкость ламината обеспечивается защитным слоем на поверхности панели. Он не позволяет ему стираться. Если ламели достаточной толщины, то они не деформируются от ножек мебели, шпилек на туфлях. Но существует риск скола при ударе;

Ремонтопригодность. В случае дефекта поврежденную панель легко извлечь и на ее место установить целую;

Комфорт при транспортировке. Ламинированные ламели запакованы в небольшие пачки, которые с легкостью можно перевозить на личном транспорте.

Минусы ламинированного покрытия:

Шум. В случае ходьбы в уличной обуви по такому полу он издает достаточно громкий шум. Именно поэтому его редко используют в общественных зданиях.

Нюансы уборки. Если на поверхность долго воздействует влага, то стыки и кромки могут разбухать и деформироваться. Поэтому крайне важно проводить влажную уборку тщательно и аккуратно. А случайно пролитую жидкость очень быстро удалять.

Стоимость. Качественный ламинат по цене соизмерим с линолеумом. Но ему непременно необходимо хорошая подложка.

Особенности укладки. Ламинированные плиты можно с легкостью укладывать и своими силами, но времени на это уйдет в разы больше по сравнению с линолеумом.

Такое покрытие очень востребовано в жилых квартирах. Внешне оно очень похоже на паркет, при этом выигрывая у него по ряду параметров.









Что такое линолеум

Линолеум — это тип напольного покрытия, который обычно состоит из линолеумной смеси, которая приготавливается из природных ингредиентов или синтетических материалов. Эта смесь затем наносится на подложку из холста или фибры и защищается верхним слоем, который обеспечивает защиту от царапин и влаги.



Линолеум обычно продается в рулонах и может имитировать различные типы поверхностей, такие как дерево, камень, керамика и другие. Это популярное и доступное напольное покрытие, которое часто используется в коммерческих и жилых помещениях, таких как кухни, ванные комнаты, прихожие и офисы.





Характеристики, которые можно отнести к преимуществам:

прочность — может выдерживать достаточные нагрузки прикладываемые механические воздействия, не царапается, не ломается и не расслаивается при использовании;

устойчив к воде и влаге — не впитывает воду и не разбухает при контакте с ней, что делает его идеальным для использования в ванных комнатах и кухнях;

легкость установки — может быть установлен на любую ровную поверхность и легко режется под нужный размер и форму;

простота ухода;

антибактериальные свойства, которые делают его более гигиеничным, чем многие другие типы напольных покрытий;

экологичность, особенно в моделях, изготовленных из натурального сырья;

звукоизоляция - может снижать шум, передаваемый на ниже расположенные этажи, благодаря своей звукоизоляционной способности;

разнообразие дизайнов - материал доступен в различных дизайнах и цветовых решениях, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для любого интерьера.

Характеристики линолеума

Это покрытие продают рулонами. Линолеум может быть разной ширины. Он более влагостойкий, по сравнению с ламинатом. При желании можно выбрать самый широкий вариант – 3,66 м, чтобы в центре помещения не было шва.

Линолеум различают по типу материала, из которого он изготовлен:

натуральный (мармолуем);

нитроцеллюлозный;

глифталевый;

резиновый;

ПВХ.

Самый дорогостоящий и экологически чистый из них – мармолеум, он изготавливается из джута, пробки, натурального масла и смолы. Вариант из резины отличается повышенной влагостойкостью и неприятным запахом. Его чаще всего используют для помещений на производстве либо специализированных учреждениях. Для жилья его лучше не выбирать.

Нитроцеллюлозный тип линолеума очень пластичный и прочный. Но он отличается повышенной горючестью. Поэтому специалисты не рекомендуются выбирать его для частных домов. Глифталевое покрытие обеспечивает повышенную звуко- и теплоизоляцию. Однако при этом у него высокая стоимость.

Самым популярным и доступным по цене является линолеум из ПВХ. Его может быть на тканевой, войлочной, вспененной основе либо вовсе без основы. Важно помнить, что войлок и ткань не переносят воды. Поэтому если покрытие выбирается для ванной либо кухни, то стоит отдать предпочтение версии на вспененной подложке или же вовсе без нее.

Линолеум для использования в быту подразделяют на три класса:

«21» подойдет для спальной либо детской комнаты.

«22» вариант для гостиной или иной комнаты в квартире.

«23» стоит выбирать для прихожей или кухни.

Помимо этого, есть напольные покрытия класса «31»-«34», которые используют в офисах и «41»-«43» для производственных помещений, спортивных и медицинских организаций. Такие вариации подойдут и для жилого дома, но с точки зрения стоимости это не практичный вариант.

Плюсы и минусы линолеума

Среди плюсов этого напольного покрытия специалисты выделяют следующие факторы:

Легкость монтажа. Для укладки линолеума достаточно раскатать рулон и скорректировать его под размеры помещения. Если площадь покрытия большая, то потребуется его еще и приклеить, однако эта процедуры также быстрая.

Износостойкость . Сейчас технология производства линолеума дает возможность получить покрытие повышенной устойчивости к истираемости, прочное на сжатие и перемещение. Если владелец опасается, то вполне можно применить в жилом помещении вариант для коммерческого использования. Период его эксплуатации достигает 20 лет. Но в обеих ситуациях существует риск повредить поверхность покрытия нагрузкой точечного типа: тонкая ножка мебели или острый каблук.

Теплопроводимость и звукоизоляция. Покрытие с основой из вспененного или войлочного материала обеспечит сохранение тепла и позволит подавить шумы из помещения снизу.

Легкость уборки. Благодаря отсутствию швов, стыков, в которые попадает грязь, лицевая сторона линолеума почти не загрязняется, а убрать ее очень легко.

Доступная стоимость. Варианты для коммерческого использования, безусловно, отличаются повышенной ценой. Однако для их использования не требуются дополнительные подложки. А их монтаж легко произвести своими силами.

Недостатки:

Сложность перевозки. Рулон в длину достигает ширины помещения. Поэтому, когда требуется доставка покрытия для большой комнаты, приходится обращаться к транспортным службам.

Особенности ремонта. Если покрытие повреждено, то приходится перестилать его полностью.

Такое покрытие как линолеум востребовано у людей, которые в первую очередь предпочитают практичность, а не внешний лоск. Благодаря быстрому монтажу и высоким техническим показателям это покрытие часто выбирают для укладки в зданиях общественного назначения.

Критерии оценки ламината и линолеума

Оптимальный вариант – выбирать покрытие под каждое конкретное помещение, ориентируясь на параметры. Для одного максимально подойдет линолеум, а для другого ламинат. Учитывая многообразие каждого из вариаций по прочности, дизайну, цене и износостойкости, процедура выбора может продолжаться очень долго.

Для того чтобы решить, какой из вариантов лучше, важно сравнить их по следующим параметрам:

шумоизоляция;

экологичность;

легкость монтажа своими силами;

влагостойкость;

эксплуатационные характеристики;

долговечность, износостойкость;

теплопроводность.

Пунктов много, но надо непременно всех их учесть в момент выбора. Для начала важно решить, под какое помещение требуется покрытие. К примеру, в комнату детям лучше подобрать мягкий линолеум. А вот для коридора стоит отдать предпочтение стойкому классу ламината.









Сравниваем характеристики линолеума и ламината

Выбор между такими материалами, как линолеум и ламинат, зависит от особенностей помещения, от собственных ожиданий от напольного покрытия и от выделяемого бюджета для его оформления. Поэтому нельзя сказать однозначно, какой именно материал лучше приобрести. Все зависит от обстоятельств и запросов.





Мы же сравним характеристики двух видов напольных покрытий, чтобы понять, какой же из них лучше подойдет в конкретной ситуации.

Устойчивость к влаге

Линолеум более устойчив к воде и влаге, чем ламинат, и может быть использован в ванных комнатах и кухнях, где есть большое количество влаги. Отсутствие замков и дерева в составе линолеума обеспечивает сохранность покрытия. Исключение лишь за видами с тканевыми подложками.

В то же время, ламинат не рекомендуется использовать во влажных помещениях. В случае попадания большого количества воды есть риск образования плесени.

На рынке существуют специальные виды ламината, которые устойчивы к влаге и могут использоваться в влажных помещениях, например, на кухне или в ванной комнате. Эти виды ламината называются водостойкими ламинатами. Линолеумы все устойчивы к воздействию влаги.







Прочность

Ламинат более прочный и устойчивый к износу, чем линолеум. Он также лучше выдерживает царапины и повреждения. Поверхность линолеума может стираться со временем, в результате чего его приходиться заменять, чтобы восстановить привлекательный внешний вид пола.







Уход

Каждое из покрытий выгорает под воздействием солнца. Но при этом уход за линолеумом намного проще. Он не требует особого ухода, просто его нужно регулярно влажной тряпкой. Ламинат требует бережного обращения и уборки с применением специальных составов.







Экологичность

Линолеум производится из натуральных материалов, в то время как ламинат изготавливается из синтетических материалов. Поэтому линолеум более экологичен. Однако на рынке есть много видов линолеумов, изготовленных из синтетических расходников, поэтому вопрос о том, какое покрытие более экологично, остается спорным.

Причем если в семье есть аллергики, то не стоит использовать ламинат. Он притягивает и накапливает на поверхности пыль. Убирать его, чтобы избежать приступов аллергии, придется в разы чаще.





Монтаж

Монтаж ламината может быть более сложной, чем укладка линолеума, особенно для тех, кто не имеет опыта в работе с напольными покрытиями. Линолеум, как правило, проще укладывать.

Подготовительные работы, которые необходимо провести до укладки, примерно одинаковы. Для каждого из покрытий требуется выровнять пол. Недопустимо наличие выемок, трещин и других неровностей.





Цена

Линолеум более доступный материал, чем ламинат, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, линолеум может быть лучшим выбором. Однако, и в том, и в другом виде напольного покрытия огромный выбор моделей разной ценовой политики. Поэтому всегда можно найти покрытие себе по карману.







Внешний вид

Оба материала доступны в широком ассортименте цветов и дизайнов, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вкусу и дизайну интерьера. Эта характеристика материалов не является критичной в оценке при их выборе.

Звукоизоляция

Покрытие с мягкой внутренней структурой обладает способностью поглощать шумы, которые образуются в комнате. Поэтому линолеум более тихий, чем ламинат, что может быть важно для жильцов, проживающих в квартиры на верхних этажах.





Приобретая ламинат, чтобы не досаждать соседям, придется потратиться на покупку звукоизоляционной прокладки. Она укладывается на бетонный пол под напольное покрытие.

Ламинат сможет подавлять звуки лишь в том случае, если под него подобрать подложку с соответствующими свойствами. В противном случае он усилит каждый шаг и передаст его соседям снизу. Что не вызовет у них восторгов.

Удобство использования

Линолеум более мягкий и эластичный, чем ламинат, что делает его более комфортным для ходьбы и удобным для использования в детских комнатах и спальнях. Ламинат покупают для оформления гостиной, прихожей и кухни. Однако бывают и исключения из общепринятых правил. Если хочется ходить босиком и ощущать мягкое покрытие – можно постелить ковры.





Долговечность

Хороший линолеум может прослужить много лет, но в некоторых случаях может потребоваться его замена через несколько лет использования. Ламинат же имеет дольший срок службы и может прослужить более 20 лет, если он установлен правильно и поддерживается в хорошем состоянии.

Линолеум проще повредить мебельными ножками, шпильками и каблуками обуви. Поэтому для коридора лучше выбирать ламинат. Специалисты уверены, что такое покрытие прослужит дольше.



Но нельзя забывать и про условия эксплуатации. Ламинат сложнее продавить, но от воды он быстрее испортится и деформируется, нежели линолеум. Поэтому выбирать надо, ориентируясь на индивидуальные условия использования.

Теплопроводность

При подборе покрытия для детской комнаты важно помнить, что линолеум теплее. Особенно те виды, которые снабжены толстым основанием. Ламинат дольше прогревается и быстрее остывает. Он подойдет только для помещения с теплым полом.

По стоимости линолеум выигрывает. Он в полтора-два раза дешевле из расчета за квадрат площади. Но его замена потребуется раньше. Для помещений с высокой влажностью лучше выбирать именно его. Ламинат же стоит предпочесть для монтажа в библиотеке, гостиной, прихожей. Он устойчивее к износу, прочнее и презентабельно выглядит.

Такие виды напольного покрытия, как линолеум и ламинат, имеют свои плюсы и минусы. Определяясь, какой из них лучше, стоит ориентироваться только на собственные ожидания и бюджет. Линолеум обладает высокой износостойкостью, прост в уходе, более дешевый в сравнении с ламинатом и более устойчив к воде, но менее долговечен и может иметь ограниченный дизайн.







Ламинат выпускается в широком ассортименте, он более прочный и долговечный, но склонен к появлению царапин и более шумный в использовании.

Поэтому перед тем, как принять решение, стоит учитывать множество факторов, таких как место установки, стиль дизайна, цена и удобство использования и др. В идеале, лучше всего посетить онлайн магазин и ознакомиться с образцами обоих материалов, чтобы лучше понять их отличия и преимущества.





