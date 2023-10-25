Финишные работы по отделке поверхностей многих начинающих мастеров заставляют ускоряться и не выдерживать сроки сушки составов, заявленные производителем. При этом теряют качество облицовки и значительно снижают срок «жизни» швов между плитками. Правильно высушить затирку – это значит исключить преждевременное появление трещин и разрушение, не допустить образование плесени и сохранить внешний вид отделки на длительное время.

Основные факторы, влияющие на высыхание затирки для плитки

Выполнение работ по укладке плитки всегда считались главными этапами облицовки поверхностей. Но заполнение стыков, как финишное покрытие не менее важно, ведь от правильного выбора состава и выполнения технологии затирки зависит то, насколько долго отделочный материал будет радовать своей красотой.

Время сушки зависит от многих факторов, поэтому производители всегда указывают на упаковках со смесями широкий диапазон температур и оптимальную влажность. Условия применения и назначение состава для улицы, дома, помещения с повышенной влажностью или проходимостью, что важно учитывать при выборе затирки.

Например, для ванных комнат и рабочей зоны кухни для заполнения швов между керамической плиткой или керамогранитом рекомендовано использовать смеси с высокой влагостойкостью. В жилых комнатах при укладке напольной плитки нужно выбирать состав, обладающий стойкостью к истиранию и механическим повреждениям.

Факторы, влияющие на время высыхания затирки в швах плитки:

Правильный замес. Перед приготовлением смесей необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, который чётко указывает на упаковке, сколько жидкости нужно добавит в сухое вещество. По консистенции затирка должна быть достаточно густой, при этом пластичной. Состав финишного материала. Цементные смеси сохнут в течение 5-7 дней, а акриловые или силиконовые значительно дольше. Отдельной позицией стоит выделить эпоксидную затирку, которая способна к полной полимеризации уже через два-три дня. Выдержка составов перед нанесением. Большинству смесей, которые используются для заполнения швов между керамической плиткой или керамогранитом нужно дать 10-15 минут. Такая выдержка позволяет компонентам полностью раствориться в воде, что и даст максимальную прочность готовой затирке. Влажность в помещении. Чем выше это показатель, тем дольше будет сохнуть затирка. Особенно это касается составов на цементной основе, ведь она склонна впитывать и накапливать воду из воздуха. Температура в помещении. Производители на упаковках с затиркой всегда указывают широкий диапазон. Выполняя финишные работы, необходимо укладываться в эти параметры температуры, и чем она будет ниже при сушке, тем длительнее будет процесс.

Все эти факторы могут ускорить или удлинить временной интервал сушки затирки. Профессионалы рекомендуют проводить работы по облицовке помещений керамической плиткой или керамогранитом в тех условиях, которые указаны на упаковках со смесями.

Оптимальной температурой считается показатель +18-24 градуса и влажность 60%. При выполнении отделочных работ и затирки необходимо исключить сквозняки в помещении, что негативно скажется на качестве облицовки.

Когда необходимо убирать излишки смеси

Ответ профессионалов – незамедлительно. Особенно это касается затирок на цементной основе. При высыхании такие смеси образуют на поверхности достаточно прочный слой, который убрать будет проблематично.

Затирки на силиконовой или акриловой основе легко смываются с плитки после проведения финишных работ. Эпоксидная затирка быстро сохнет, поэтому излишки нужно убирать в течение 2-3 часов после заполнения швов.

Когда можно производить влажную уборку поверхностей

С эти этапом работ лучше не торопиться, даже если визуально затирка выглядит сухой. Полимеризация составов происходит постепенно, особенно внутри шва, поэтому уборкой разводов на поверхности керамической плитки или керамогранита лучше начинать заниматься не ранее чем через двое суток.

При этом лучше использовать мягкие губки и неагрессивные чистящие средства, которые могут вступить в реакцию с составами и испортить затирку швов ещё до окончания ремонтных работ. Полная полимеризация смесей для заполнения стыков, в среднем наступает на 7-10-й день, что во многом зависит от основы изготовления финишного материала и наличия в нём дополнительных добавок для уменьшения сроков полного высыхания.

Особенности сушки разных затирок для межплиточных швов

Производители представляют свои составы в широком ассортименте, которые могут быть изготовлены на разных основах, что часто определяет время высыхания швов между плиткой. В магазинах можно встретить затирочные смеси в готовом и сухом виде, а также с добавлением разных присадок, которые не только упрощают работу, но и уменьшают необходимый срок сушки.

Эпоксидная затирка

Состав имеет минимальное время полной полимеризации, которое составляет 3-4 дня. Эпоксидная затирка при высыхании образует очень прочный шов с полной инерцией к воде, поэтому её часто используют при отделке ванных комнат и рабочих зон на кухне.

Помимо основных положительных качеств, такой состав очень долговечен, что сделает облицовку поверхностей керамической плиткой или керамогранитом практически вечной. Но такие характеристики прочности достигаются одним недостатком, затирка может вызвать сложности в работе у новичков, а при нарушении технологии замеса потеряет свои уникальные качества.

Цементная затирка

Считается одним из самых прочных и долговечных материалов со средним показателем по высыханию. Полная сушка швов между плиткой при нормальной температуре и влажности происходит за 5-7 дней. Затирку можно сделать самостоятельно из цемента и песка в соотношении 1/3, но лучше приобретать смеси в магазинах.

Такие составы часто дополняются модифицирующими добавками, что делает их более пластичными и удобными в применении. А также присадки в смесях увеличивают прочность шва, повышают невосприимчивость к влаге и препятствуют образованию грибка.

Латексная затирка

Состав имеет пластичную консистенцию и достаточно прост в работе, но требует большего времени на высыхание, чем цементная смесь. Обычно срок полной полимеризации материала в швах составляет 10 дней.

При этом мыть поверхности можно уже через сутки после затирочных работ, но стоит соблюдать аккуратность. При сильном давлении на невысохший состав или использовании средств с абразивами можно легко нарушить верхний слой материала.

Быстрый просмотр Etnis Плитка настенная мозаика серый 18-00-06-3654 30х60 1 390 ₽ В корзину Купить в 1 клик

Сколько сохнет силиконовая затирка

Такой состав сохнет дольше своих аналогов, примерно 15-20 дней. При этом небольшом недостатке, силиконовая затирка не уступает по долговечности цементным растворам и смесям на основе эпоксидных смол.

Состав прост в работе, с которой справится даже начинающий мастер, его часто используют и профессионалы. А увеличенное время сушки швов обусловлено долгой полимеризацией компонентов. Силиконовая затирка стоит дороже своих аналогов, но это оправдано качеством финишной отделки.

Распространённые ошибки, которых можно избежать при затирке швов на плитке

При укладке керамической плитки или керамогранита на поверхности большинство мастеров не учитывают нюансы работы, а ведь от мелочей будет зависеть качество. Существует целый набор распространённых ошибок, которые допускают новички при выполнении облицовки и затирки. Стоит избегать недочётов в работе, чтобы получить достойный результат, что будет радовать своей красотой и долговечностью.

Ошибки при затирке швов между плиткой, которые могут ухудшить качество:

Оставление монтажного раствора в стыках. Профессионалы, при укладке плитки стараются сразу убирать излишки. В результате получаются чистые швы, которые полностью заполняются затиркой, что увеличивает срок службы состава без потери первоначального внешнего вида. Использование неподходящего инструмента для затирки. Смеси наносят специальным пистолетом, резиновым шпателем или тёркой с мягким основанием. Инструменты должны быть чистыми и не иметь дефектов, чтобы затирка равномерно заполнила шов. Применение электрического инструмента при замесе. Профессионалы никогда не делают смесь дрелью с насадкой, а готовят её вручную. Когда используется инструмент, вращающийся на высоких оборотах, состав насыщается воздухом, что негативно скажется на качестве заполнения швов.

Этих распространённых ошибок можно избежать и сделать затирку, которая будет радовать своим идеальным внешним видом достаточно длительный период. Только выполняя работы по технологии, учитывая особенности каждого материала и выдержанность в сроках сушки можно добиться качественного результата.

Чтобы затирка прослужила долго, главное – это выдержать время высыхания, заявленное производителем.