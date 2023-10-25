Гармоничный интерьер можно создать только при условии, что каждый элемент пространства выглядит цельно. Именно поэтому в обоях так тщательно подгоняется рисунок, а в напольном покрытии – узор и текстура. Раньше задачу усложняло большое количество элементов, при соединении которых образовывались заметные швы. Решением проблемы стала созданная по новой технологии ректифицированная плитка.

Что такое ректифицированная плитка

Напольное покрытие из ректифицированной плитки, конечно, все равно имеет швы. Но они практически незаметны благодаря минимальному зазору между элементами. Это свойство сделало продукт очень популярным на рынке, и спрос на него ежедневно растет. Разберемся, в чем заключается технология и в каких еще сферах она применяется.

Ректифицированная плитка имеет второе название – обрезная. Способ обработки позволяет делать края изделий идеально ровными. Технология возникла, когда в 2000-х годах появились новые форматы: на смену традиционным изделиям со стороной не более 30 см пришли варианты, в которых одна из сторон могла достигать 90 см и выше.

Это поставило перед производителями новую задачу – добиться того, чтобы плитка укладывалась почти впритык, а стыки не требовали дополнительной герметизации.

Новаторами в этой области стали Италия и Испания, которые всегда были лидерами по производству плитки. Именно они ввели в производственный процесс еще один этап обработки – ректификацию. Технология позволила не только добиться ощущения цельной поверхности при укладке, но и решила вопрос со сжатием изделий после обжига.

Свойство керамической плитки уменьшаться в процессе термической обработки препятствовало выпуску абсолютно одинаковых по размеру элементов. В итоге приходилось сортировать изделия каждой партии по параметрам. Процесс долгий, трудоемкий, но абсолютно не дающий гарантии идеального совпадения.

Ректификация предполагает припуск в несколько сантиметров, который после обжига будет обрезан на специальном станке, чтобы получить абсолютно одинаковые по размеру плитки. Такие изделия обладают идеальной геометрией, скругления, скосы и неровности исключаются.

Технология производства ректифицированной плитки

При изготовлении керамогранита используется большое количество компонентов: кварцевый песок, белая глина, шпат, окиси металла для окрашивания. Ингредиенты измельчаются, смешиваются и подвергаются выпариванию для вывода влаги.

Выпаривание происходит в горячей камере, температура составляет 600°С, минимально допустимая влажность после обработки не должна превышать 7%. Теперь порошок готов к использованию в производстве.

Сырье прессуется в формы. Процесс происходит под высоким давлением – это исключает образование пустот. Затем изделия просушиваются горячим воздухом, чтобы избавиться от остатка влаги, и подвергаются обжигу.

Обжиг проводится в три этапа:

Предварительный – при температуре 400°С.

Прогревание – 900°С.

Завершающий – 1 300°С.

Снижение температуры происходит постепенно.

И при формовании, и во время обжига на гранях плиток возникает скос, плитки меняют геометрию, что приводит к разноразмерности изделий в одной партии. Коррекция производится за счет обрезки (ректификации). Для этого используются высокоточные плиткорезы с алмазными дисками.

Производство также может включать обработку поверхности для получения разных текстур.

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Где используют ректифицированную плитку

Высокие эксплуатационные характеристики значительно расширяют сферу использования ректифицированной плитки.

Она используется в следующих направлениях:

При оформлении внутреннего пространства жилого дома.

В облицовочных работах на промышленных объектах.

Для отделки бассейнов.

Для обустройства садовых дорожек .

Для облицовки фасадов.

Керамогранит активно применяется для оформления функциональных элементов декора, например, им облицовывают подоконники и столешницы. В жилых помещениях ректификат особенно эффектно смотрится в просторных помещениях, в небольших комнатах благодаря отсутствию плиток он способен визуально увеличить пространство.

В качестве внешней отделки керамогранит позволяет на долгий срок сохранить первоначальный внешний вид здания без специальных мер техобслуживания.

Преимущества ректифицированной плитки

Плитка открыла перед дизайнерами массу новых возможностей оформления пространства:

Пространство выглядит целостным

Взгляд не «спотыкается» о швы и смещение рисунка. Правильно подобранные и уложенные элементы воспринимаются как монолит – возникает ощущение, что стены и пол выполнены из одного куска мрамора, дерева или гранита. Благодаря тому, что стыки не «режут» плоскости, пространство визуально расширяется.

Нет необходимости заделывать швы

Необходимость заделывать швы при помощи затирки приводила к дополнительным дефектам, поскольку подобрать цвет тон в тон было практически невозможно. Добившись минимальных стыков, производители исключили этот этап из отделочных работ. Теперь ничто не навредит общему впечатлению.

Отсутствуют зазоры

В зазорах между плитками часто скапливаются жир и грязь, что ведет к возникновению грибка, плесени, размножению бактерий. Избавиться от подобных загрязнений довольно затруднительно. На небольших швах скопления будут минимальными, что создает неблагоприятные условия для патогенной флоры. Покрытие гигиеничней и эстетически привлекательней.

Отсутствие швов делает облицовку универсальной

Она подходит не только для кухни или ванной комнаты, но и для жилых помещений, в частности, в качестве акцентного элемента.

Обрезной керамогранит сохраняет все достоинства аналогичного материала, не прошедшего соответствующую обработку:

Длительный срок эксплуатации.

Износостойкость.

Устойчивость к низким температурам.

Огнеупорность.

Низкая гигроскопичность и минимальная пористость.

Уход за таким материалом крайне прост и не требует особых усилий, а с точки зрения декоративных качеств он дает гораздо больше возможностей для воплощения оригинальных дизайнерских идей, чем обычная плитка.

Недостатки ректифицированной плитки

В то же время материал не является идеальным. У него, как и у всех других, есть свои минусы:

Сложность монтажа

Традиционная плитка допускает швы шире или уже, потом их можно скрыть затиркой. Ректификатор требует максимальной точности, возможной только при наличии профессиональных навыков. То есть за самостоятельную укладку лучше даже не браться.

Требовательность к основе

Поверхность требует тщательной подготовки – укладывать плитку нужно на идеально ровное основание.

Высокая стоимость

Материал обойдется дороже обычной плитки. Это связано с удорожанием производства – в процесс включено дополнительное оборудование, привлечены специалисты. Соответственно, увеличивается цена.

Правда, все зависит от задач. Например, если дизайнерская задумка предполагает отделку помещения натуральным камнем, ректифицированный керамогранит, воспроизводящий текстуру камня, все равно будет более экономным решением, чем использование природного материала.

Внимание! В помещениях, где возможны резкие перепады влажности и температур (за исключением случаев, когда процесс можно искусственно контролировать), ректифицированный керамогранит может «поплыть», что приведет к увеличению зазоров.

Использование ректифицированной плитки в разных стилях интерьеров

С точки зрения декоративности ректификат является универсальным решением для большинства стилей. Особенно он востребован там, где требуется использование натуральных материалов или сложных узоров. Популярные решения:

Классика

В классическом интерьере наиболее гармонично смотрятся коллекции, имитирующие мрамор или оникс. В качестве декоративного дополнения могут быть использованы розетоны.

Лофт

Стилю свойственны грубая отделка и использование натуральных материалов. Для создания современного интерьера в варианте лофт подойдет имитация бетона. В идеале – в комбинации с камнем или деревом.

Хай-тек

Современный стиль, предполагающий применение инновационных технологий и соблюдения строгой геометрии в организации пространства. Ректифицированная плитка с ее четкими линиями идеально подходит для таких интерьеров. Особенно органично вписываются коллекции, воспроизводящие поверхность металла, а также глянцевые поверхности.

Скандинавский стиль

Характерные черты направления – светлые помещения и простой, лаконичный дизайн. В таких помещениях будут гармонично смотреться белые стены и черно-белая керамогранитная плитка в качестве напольного покрытия. Рекомендуется выбирать матовые поверхности, которые, к тому же, более безопасны.

Прованс

Сочетание пастельных оттенков, цветочных рисунков и натуральных материалов – отличное решение, если помещение планируется оформить в стиле прованс. Приветствуется эффект состаренности, поэтому рекомендуется выбирать плитку, имитирующую рисунок состаренной древесины. Хорошо будет смотреться выбеленный дуб.

Ретро

Направление предполагает создание интерьера «с историей». В таком варианте уместно использование плитки с текстильным или растительным рисунком, а также фактурой, воспроизводящей поверхность кожи, состаренной древесины или природного камня.

Минимализм

Изначально сдержанный минималистический дизайн не приемлет ярких участков и контрастов. Но чтобы интерьер не казался слишком сухим и неинтересным, можно сочетать различные форматы и фактуры. Например, часть стен может быть отделана плиткой с рельефным рисунком.

Ректифицированная плитка относится к премиальным материалам, обладающим высокой ценой по сравнению с аналогичными вариантами без специальной обработки. Укладка требует тщательной подготовки поверхностей и специальных знаний.

Использовать ее рекомендуется:

Для реализации сложных дизайнерских решений.

В качестве альтернативы натуральному камню.

В помещениях, требующих повышенной гигиены.

Для получения долговечного покрытия.

Для тех, кто планирует сделать бюджетный ремонт и укладывать плитку самостоятельно, такой вариант не подойдет. Если говорить о дизайне, ректифицированная плитка обладает широким выбором фактур и цветовых решений и не имеет ограничений для использования в каком-либо стиле.