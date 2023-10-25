Керамика или камень считаются самыми прочными материалами, которые могут быть использованы в помещениях с высокой проходимостью и повышенной влажностью. Кладка плитки на пол – это оптимальный выбор для ванной комнаты, кухни и прихожей, ведь здесь поверхности подвергаются повышенным нагрузкам.

Но чтобы облицовка выглядела красиво и прослужила долго, нужно знать, как выбрать материал, подготовить основание и выполнить отделочные работы.

Правильный выбор напольной плитки для использования в разных помещениях

В качестве напольного покрытия можно использовать несколько типов отделочного материала, которые отличаются не только по внешнему виду, но и по прочности и стойкости к истиранию.

Самым эффектной плиткой считается керамогранит, поверхность которого может быть любого цвета и фактуры. Керамическая плитка имеет меньшую стоимость, но при этом богата на имитацию разных природных материалов и рисунков.

Важно знать при выборе отделки для пола – это толщина изделия не менее 7 мм. Также есть рекомендации специалистов, какую плитку лучше использовать в разных комнатах дома по классу износостойкости.

Санузел

Помещение малопроходимо, но поверхность подвергается постоянному влиянию влажности. Для ванных комнат и туалетов допустимо использовать плитку первого класса по износостойкости.

Особое внимание при проведении работ уделяется подготовке основания, выбору клея и затирке, которые должны быть максимально влагостойкими. Также лучше выбирать плитку с противоскользящим эффектом, тогда можно оградить себя и близких от случайных травм.

Жилые комнаты

Плитку укладывают в гостиных и кабинетах, нередко и в спальне. При выборе такого типа напольной отделки в жилых комнатах лучше приобрести материал второго класса износостойкости.

Это может быть керамогранит, керамика или даже мозаика, если такой способ облицовки необходим для поддержания общего стиля в помещении. При укладке желательно заранее продумать вариант подогрева поверхности, тогда отделка будет не только красивой, но и комфортной.

Кухня

В помещении, где происходит приготовление пищи и часто собирается вся семья, лучше использовать напольную плитку третьего класса износостойкости с противоскользящей поверхностью. Магазины предлагают массу вариантов материала, который по дизайну подойдёт к любому стилю в комнате.

Часто на кухне используют не только керамическую плитку, но и керамогранит, что делает интерьер эффектным. Особой популярностью пользуется мозаика в разных цветах и фактурах.

Прихожая или коридор

В помещениях с высокой проходимостью используют отделку с повышенным классом стойкости 5-6, только так можно уберечь напольное покрытие от некрасивых потёртостей и случайных сколов.

Для прихожей и коридора специалисты рекомендуют выбирать керамогранит, но можно использовать и керамическую плитку толщиной 8 мм с шероховатой поверхностью и матовой фактурой.

Помимо облицовки для пола необходимо внимательно отнестись к выбору клеевого состава и затирки. При покупке стоит учитывать материал основания, наличие тёплого пола и условия в комнате. От прочности и стойкости клея к негативным факторам будет зависеть, насколько долго отделка сохранит свой первоначальный внешний вид.

Подготовительные этапы работ по самостоятельной укладке плитки на пол

Технология монтажа проста, но требует аккуратности и точности, только при выполнении всех условий можно добиться красивого и качественного результата.

Укладку плитки производят только на чистое и идеально ровное основание, что в большинстве случаев потребует проведения подготовительных мероприятий. Также стоит заранее приобрести весь набор необходимых инструментов и приспособлений, чтобы работа прошла быстро и порадовала результатом.

Подготовка основания для укладки плитки

Для качественной укладки керамической плитки или керамогранита нужен ровный пол.

Если в помещении бетонное основание, то нужно провести замеры поверхности на предмет перепадов высот. При значительных расхождениях лучше произвести заливку пола специальными смесями. Небольшие выбоины или трещины достаточно заполнить раствором и затереть.

Деревянное основание потребует более тщательного подхода. Стоит исключить щели между досками, которые замазываются герметиком. Если основание сильно изношено, то специалисты рекомендуют «зашить» его листовыми материалами, что и выронит поверхность.

Перед укладкой плитки пол, независимо от его вида, нужно обязательно покрыть грунтовкой на 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Этот этап работ сохранит основание от влаги и улучшит адгезию с клеевым составом. В ванных комнатах и на кухне желательно также предусмотреть дополнительную гидроизоляцию.

Выбор способа укладки напольной плитки

Керамогранит и мозаику часто располагают на поверхности традиционным способом без смещения. Такая отделка не нуждается в дополнительных вариантах украшения. Разные способы укладки чаще всего используют при работе с керамической плиткой, которая может быть прямоугольная или квадратная.

Традиционный вариант укладки напольной плитки

Самый простой способ укладки, который идеально подойдёт для комнат с небольшой площадью. Плитки располагаются на полу ровными рядами по горизонтали и вертикали. С такой работой справиться даже начинающий домашний мастер.

Диагональный вариант укладки

В данном случае расположение плиток идёт под углом к одной из стен, при этом швы будут ровными. Такой способ укладки подойдёт для помещений любой площади, да и выполнить его не составит труда.

Вариант укладки со смещением

Такая укладка станет идеальным выбором для плиток прямоугольного формата. Работа по отделке может проводиться двумя способами – это палубное расположение рядов и в виде кирпичной кладки. Оба варианта выглядят эффектно, особенно если они выполняются из керамической плитки с фактурой дерева.

Вариант укладки плитки на пол со вставками

Оригинальный способ укладки будет отлично смотреться в больших комнатах. Разный формат плиток позволяет выполнить на поверхности необычный дизайн. Укладка такого рисунка не вызовет затруднений, если приобретать плитку коллекциями или наборами, при этом нужно точно знать расход материала.

Вариант «ёлочка»

Такой способ укладки доступен только для плитки прямоугольного формата. Ёлочка будет отлично смотреться при выборе отделочного материала под дерево. Паркетный рисунок на полу превзойдёт все ожидания, но и потребует от мастера особой тщательности подбора элементов и аккуратности.

Самостоятельный монтаж плитки на пол пошагово

Чтобы изначально исключить ошибки, профессионалы советуют сделать на полу разметку. В маленьких помещениях лучше заранее вырезать плитку и сделать предварительную раскладку. Для больших комнат за изначальную точку выкладки первого элемента можно взять центр или крупный объект в виде камина, эркера или подиума.

Этапы работ по укладке плитки:

Замес раствора или клеевого состава. При этом нужно чётко следовать инструкции изготовителя и не нарушать пропорций. Замес проводится ровно в том объёме, который необходим для одного этапа работ. Выкладка готового раствора на основание. На данном этапе нужно внимательно соблюдать толщину слоя, заявленным производителем. Раствор выравнивается шпателем с зубчиками. Укладка плитки на основание. Нужно прижать отделочный материал и проверить выравнивание строительным уровнем. Регулирование толщины швов лучше проводить специальными пластиковыми вставками. Укладка последующих слоёв. Важно рассчитать установку плиток так, чтобы не наступать на поверхность. Также нужно внимательно относиться к излишкам раствора или клея в швах, которые необходимо убирать в процессе работы.

Затирка зазоров между элементами делается через 48-72 часа после проведения работ, когда раствор или клеевой состав полностью застынет. В качестве заполнителя используются специальные смеси в цвет плитки или контрасте.

Выполнить работы по укладке плитки на пол несложно. Главное – заранее подготовить инструменты и необходимые сопутствующие материалы, соблюдать точность и аккуратность, тогда отделка порадует красотой и качеством.