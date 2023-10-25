Керамика или камень считаются самыми прочными материалами, которые могут быть использованы в помещениях с высокой проходимостью и повышенной влажностью. Кладка плитки на пол – это оптимальный выбор для ванной комнаты, кухни и прихожей, ведь здесь поверхности подвергаются повышенным нагрузкам.
Но чтобы облицовка выглядела красиво и прослужила долго, нужно знать, как выбрать материал, подготовить основание и выполнить отделочные работы.
Правильный выбор напольной плитки для использования в разных помещениях
В качестве напольного покрытия можно использовать несколько типов отделочного материала, которые отличаются не только по внешнему виду, но и по прочности и стойкости к истиранию.
Самым эффектной плиткой считается керамогранит, поверхность которого может быть любого цвета и фактуры. Керамическая плитка имеет меньшую стоимость, но при этом богата на имитацию разных природных материалов и рисунков.
Важно знать при выборе отделки для пола – это толщина изделия не менее 7 мм. Также есть рекомендации специалистов, какую плитку лучше использовать в разных комнатах дома по классу износостойкости.
- Санузел
Помещение малопроходимо, но поверхность подвергается постоянному влиянию влажности. Для ванных комнат и туалетов допустимо использовать плитку первого класса по износостойкости.
Особое внимание при проведении работ уделяется подготовке основания, выбору клея и затирке, которые должны быть максимально влагостойкими. Также лучше выбирать плитку с противоскользящим эффектом, тогда можно оградить себя и близких от случайных травм.
- Жилые комнаты
Плитку укладывают в гостиных и кабинетах, нередко и в спальне. При выборе такого типа напольной отделки в жилых комнатах лучше приобрести материал второго класса износостойкости.
Это может быть керамогранит, керамика или даже мозаика, если такой способ облицовки необходим для поддержания общего стиля в помещении. При укладке желательно заранее продумать вариант подогрева поверхности, тогда отделка будет не только красивой, но и комфортной.
- Кухня
В помещении, где происходит приготовление пищи и часто собирается вся семья, лучше использовать напольную плитку третьего класса износостойкости с противоскользящей поверхностью. Магазины предлагают массу вариантов материала, который по дизайну подойдёт к любому стилю в комнате.
Часто на кухне используют не только керамическую плитку, но и керамогранит, что делает интерьер эффектным. Особой популярностью пользуется мозаика в разных цветах и фактурах.
- Прихожая или коридор
В помещениях с высокой проходимостью используют отделку с повышенным классом стойкости 5-6, только так можно уберечь напольное покрытие от некрасивых потёртостей и случайных сколов.
Для прихожей и коридора специалисты рекомендуют выбирать керамогранит, но можно использовать и керамическую плитку толщиной 8 мм с шероховатой поверхностью и матовой фактурой.
Помимо облицовки для пола необходимо внимательно отнестись к выбору клеевого состава и затирки. При покупке стоит учитывать материал основания, наличие тёплого пола и условия в комнате. От прочности и стойкости клея к негативным факторам будет зависеть, насколько долго отделка сохранит свой первоначальный внешний вид.
Подготовительные этапы работ по самостоятельной укладке плитки на пол
Технология монтажа проста, но требует аккуратности и точности, только при выполнении всех условий можно добиться красивого и качественного результата.
Укладку плитки производят только на чистое и идеально ровное основание, что в большинстве случаев потребует проведения подготовительных мероприятий. Также стоит заранее приобрести весь набор необходимых инструментов и приспособлений, чтобы работа прошла быстро и порадовала результатом.
Подготовка основания для укладки плитки
Для качественной укладки керамической плитки или керамогранита нужен ровный пол.
Если в помещении бетонное основание, то нужно провести замеры поверхности на предмет перепадов высот. При значительных расхождениях лучше произвести заливку пола специальными смесями. Небольшие выбоины или трещины достаточно заполнить раствором и затереть.
Деревянное основание потребует более тщательного подхода. Стоит исключить щели между досками, которые замазываются герметиком. Если основание сильно изношено, то специалисты рекомендуют «зашить» его листовыми материалами, что и выронит поверхность.
Перед укладкой плитки пол, независимо от его вида, нужно обязательно покрыть грунтовкой на 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Этот этап работ сохранит основание от влаги и улучшит адгезию с клеевым составом. В ванных комнатах и на кухне желательно также предусмотреть дополнительную гидроизоляцию.
Выбор способа укладки напольной плитки
Керамогранит и мозаику часто располагают на поверхности традиционным способом без смещения. Такая отделка не нуждается в дополнительных вариантах украшения. Разные способы укладки чаще всего используют при работе с керамической плиткой, которая может быть прямоугольная или квадратная.
- Традиционный вариант укладки напольной плитки
Самый простой способ укладки, который идеально подойдёт для комнат с небольшой площадью. Плитки располагаются на полу ровными рядами по горизонтали и вертикали. С такой работой справиться даже начинающий домашний мастер.
- Диагональный вариант укладки
В данном случае расположение плиток идёт под углом к одной из стен, при этом швы будут ровными. Такой способ укладки подойдёт для помещений любой площади, да и выполнить его не составит труда.
- Вариант укладки со смещением
Такая укладка станет идеальным выбором для плиток прямоугольного формата. Работа по отделке может проводиться двумя способами – это палубное расположение рядов и в виде кирпичной кладки. Оба варианта выглядят эффектно, особенно если они выполняются из керамической плитки с фактурой дерева.
- Вариант укладки плитки на пол со вставками
Оригинальный способ укладки будет отлично смотреться в больших комнатах. Разный формат плиток позволяет выполнить на поверхности необычный дизайн. Укладка такого рисунка не вызовет затруднений, если приобретать плитку коллекциями или наборами, при этом нужно точно знать расход материала.
- Вариант «ёлочка»
Такой способ укладки доступен только для плитки прямоугольного формата. Ёлочка будет отлично смотреться при выборе отделочного материала под дерево. Паркетный рисунок на полу превзойдёт все ожидания, но и потребует от мастера особой тщательности подбора элементов и аккуратности.
Самостоятельный монтаж плитки на пол пошагово
Чтобы изначально исключить ошибки, профессионалы советуют сделать на полу разметку. В маленьких помещениях лучше заранее вырезать плитку и сделать предварительную раскладку. Для больших комнат за изначальную точку выкладки первого элемента можно взять центр или крупный объект в виде камина, эркера или подиума.
Этапы работ по укладке плитки:
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Замес раствора или клеевого состава. При этом нужно чётко следовать инструкции изготовителя и не нарушать пропорций. Замес проводится ровно в том объёме, который необходим для одного этапа работ.
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Выкладка готового раствора на основание. На данном этапе нужно внимательно соблюдать толщину слоя, заявленным производителем. Раствор выравнивается шпателем с зубчиками.
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Укладка плитки на основание. Нужно прижать отделочный материал и проверить выравнивание строительным уровнем. Регулирование толщины швов лучше проводить специальными пластиковыми вставками.
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Укладка последующих слоёв. Важно рассчитать установку плиток так, чтобы не наступать на поверхность. Также нужно внимательно относиться к излишкам раствора или клея в швах, которые необходимо убирать в процессе работы.
Затирка зазоров между элементами делается через 48-72 часа после проведения работ, когда раствор или клеевой состав полностью застынет. В качестве заполнителя используются специальные смеси в цвет плитки или контрасте.
Выполнить работы по укладке плитки на пол несложно. Главное – заранее подготовить инструменты и необходимые сопутствующие материалы, соблюдать точность и аккуратность, тогда отделка порадует красотой и качеством.