Плитка из керамогранита укладывается по определенным технологиям, подбор которых осуществляется в зависимости от типа используемого материала. Перед тем, как приступать к работе, нужно подготовить основание, подобрать клей, затирку, инструменты.

Подготовительные работы перед укладкой керамогранита

Искусственный камень хрупкий и тяжелый. Из-за этих качеств может нарушаться целостность плит, в результате чего требуется ремонт. Снизить риск растрескивания керамогранита позволит правильная подготовка поверхности к укладке.

Нужно соблюдать следующие требования:

Качество ровнителя

Технология оштукатуривания стен нарушается не часто, так как материал быстросохнущий. Застывание стяжки пола требует больше времени. Этот параметр не всегда соблюдается, нарушая прочность покрытия. В дальнейшем может снизиться долговечность покрытия из керамогранита.

Время высыхания залитой стяжки составляет около 28 дней. Многослойный ровнитель, выполненный из цемента и песка, сохнет около 7-10 дней на каждом этапе. Время высыхания можно сократить с помощью специальных ускорителей, или используя цемент с быстротвердеющей структурой.

Обработка трещин

Нагрузка на покрытие увеличивает скорость повреждения покрытия, ускоряя разрушения. Чтобы отремонтировать поврежденные части, потребуются материалы с армирующими свойствами. Трещины можно устранить с помощью клея усиленной фиксации, металлической стяжки или эпоксидной смолы.

Прочность материала

Под прочностью подразумевается устойчивость материала к внешним воздействиям и сохранение его целостности. Чтобы рассчитать максимально возможную нагрузку, нужно учитывать прочность клея, который используется для укладки керамогранитной плитки, параметры самого керамогранита, характеристики мебели, проходимость помещения.

Чтобы под воздействием теплового расширения не происходило расслоение клея, профиль подлежит демонтажу, пазы заполняются, а отделка адгезируется или грунтуется.

Плоскость поверхности

Для керамогранита не подходит плиточный клей. Материал тонкий и хрупкий, поэтому участок для укладки должен быть плоский и ровный.

Свойство адгезии

Грунтовка, которая используется для укладки покрытия, должна обладать свойством усиленной адгезией. Качественная адгезия важна как для керамогранита, так и для плиточного клея.

Для фиксации материалов применяется раствор с усиленными свойствами, которые рекомендованы специально для керамогранита. В клее содержатся компоненты, которые устойчивы к влаге и обеспечивают крепкое сцепление.

Если нужно уложить плитку в помещении с высокой влажностью, на пол нужно прокладывать слой гидроизоляции. Покрытие позволит уменьшить вероятность расслоения.

Как правильно выбрать клей для керамогранита

Материалы для укладки плитки разделяют на три разновидности.

Напольная плитка закрепляется клеем, который содержит вяжущий цемент. Для таких материалов, как пластик, ДСП, гипсокартон, дерево и металл, применяется плиточный клей дисперсионного типа.

Крупноформатная плитка требует клея с высокими адгезивными и влагостойкими свойствами. Но такой состав дорогостоящий и быстро твердеет, поэтому используется не часто.

Подбор клея также зависит от специфических свойств модифицирующих присадок. Они бывают выравнивающие, упрочненные и усиленные. Выравнивающие и упрочненные подходят для площадок с дефектами плоскости. Упрочненные могут наноситься плотным слоем. Присадки могут быть с добавками для улучшения влагостойкости, устойчивости к высоким и низким температурам.

Работа с деформационными швами при укладке керамогранита на пол

Деформация компенсируется деформационными швами.

Швы бывают трех видов:

Шов разделительный. Предназначен для ограничения нагрузок при эксплуатации бетонных конструкций. Площадь покрытия составляет до 30%, с промежутками не менее 5 мм.

Температурный шов. Под воздействием температур со временем стяжка растрескивается. Чтобы уменьшить эффект, укладывают температурные швы, которые нарезаются квадратами,примерно 6х6 метров.

Периметральный шов. Ограничивает деформацию элементов конструкции по контуру стен и колонн. Шов укладывает перед нанесением стяжкой.

Для коммерческих помещений используются швы разделительного и температурного типа.

Технология укладки керамогранитной плитки на пол

Подбор ширины швов должен быть основан на размере покрытия и температуре эксплуатации.

Укладка осуществляется:

встык, с расстоянием меньше 1 мм;

со стыком на расстоянии 1-2 мм;

открытый шов — больше 2 мм в ширину.

Способ укладки встык подходит для плит любого размера. В помещениях без температурных колебаний швы можно не использовать. Деформация стыков от воздействия температуры компенсируется увеличением шва. Швы 1-2 мм используются для внутренних помещений, в которых эксплуатация проходит при комнатной температуре. Чем крупнее плитка, тем больше устанавливается ширина стыков.

Технологию открытого шва используют для создания наружного покрытия, а также для укладки полов с обогревом.

Инструменты, необходимые для укладки керамогранита

Качественная укладка керамогранита зависит от многих факторов: используемых инструментов, клея, технологии укладки и корректировке швов. Каждый элемент влияет на качество результата.

1. Особенности резки плиток

Резка плитки осуществляется ручными или электрическими плиткорезами. Достичь нужного результата можно бюджетными моделями, но использовать их лучше с мягким керамическим материалом.

Специальные плиткорезы и шлифовальные машинки имеют алмазное напыление и справятся с формированием ровной кромки.

2. Инструменты

Укладка керамогранита производится с использованием инструментов:

Мастерок. Потребуется для работы с раствором, укладки и удаления излишков.

Шпатель малярный. Потребуется для выравнивания клеевого слоя, а также создания и распределения на основание рабочего слоя.

Специальный инструмент, который используется для формирования слоя с бороздами, которые облегчают укладку и корректировку керамогранита.

Особенности монтажа керамогранитной плитки на пол

Чтобы аккуратно приклеить керамогранитную плитку, нужно разметить поверхность, на которой будут проводиться работы. Это нужно для того, чтобы не было отклонений от проекта.

От того, на сколько качественно была нанесена разметка, зависит конечный результат. Принцип укладки керамогранита аналогичен с укладкой других видов плитки.

Заготовка подходящего размера соединяется с клеевым слоем и плотно прижимается. В процессе можно корректировать положение. В работе может потребоваться резиновая киянка, или ее аналоги. Правильность положения материала проверяется инструментом — правилом.

Покрытие выкладывается заготовками, затем приклеивается подрезка.

Еще один вариант облицовки — по частям. Сначала формируются нижние границы стен, которые затем выравниваются по ориентиру.

Правильный процесс затирки межплиточных швов

Укладка керамогранита на пол, затирка осуществляется только после завершения укладки и высыхания слоя, после чего зачищаются зазоры строительным ножом. Ориентиром служит толщина плитки. Строительную пыль можно убрать пылесосом.

После подготовки швы заполняются затиркой. Можно использовать обычную цементную, которая устойчиво переносит неблагоприятные погодные условия, служит длительное время, и выпускается в разных цветах. Еще один плюс затирки — простое применение.

Затирку можно приобрести в виде порошка, который разбавляется в пропорциях, указанных на упаковке. Разведенная затирка быстро загустевает, использовать ее можно после перемешивания спустя несколько минут.

Подходящий инструмент для работ по заполнению швов шпатель. Мазки наносят под углом к зазору, а для углублений можно использовать кабель, или другой инструмент с круглым сечением.

Образующиеся в процессе излишки можно убрать следующим способом:

применить крупный шпатель для среза излишков;

пыль убрать сухой губкой, двигаясь по диагонали;

после высыхания остатки обработать влажной губкой.

Современный качественный герметик для обработки швов — эпоксидная затирка. Состав представляет собой комбинацию двух компонентов, которые соединяются и перемешиваются перед использованием.

Герметик быстро высыхает и требует быстрой работы с покрытием и устранением излишков. Если масса застынет, убрать лишнее будет сложно, есть вероятность повредить покрытие. Если все сделано по технологии, можно получить качественное покрытие, устойчивое к повреждениям, влаге, солнцу и воздействию бытовой химии.

Виды затирок для керамогранита и их особенности

Деформационные швы обрабатываются силиконовыми составами, которые состоят из эластичного наполнения, например, полиуретана, и поверхностного герметика. Такой герметик эластичный.

Затирки в зависимости от состава классифицируются на следующие типы:

обычные;

для улучшенных слов;

реактивные;

цементные.

Затирки обладают разной абразивной стойкостью и возможностью влагопоглощения. Силиконовые составы относятся к классу герметиков.

1. Затирки на основе цемента

Цементные замазки отличаются дешевизной и разнообразием ассортимента коллекций. Это наиболее популярные затирки, которые используются в большинстве случаев. Разнообразие вариантов позволяет подобрать подходящий состав хорошего качества, который не навредит облицовке.

Чаще всего керамогранит укладывается в местах, в которых нет идеально сухих условий. Поэтому рекомендуется использовать составы с дополнительными компонентами.

Если плитка укладывается в условиях повышенной влажности, потребуется гидроизоляционная пропитка, которая делится на два класса:

Полимерный лак, который глубоко проникает в швы, обеспечивая качественную гидроизоляцию.

Гидрофобизатор, который пропитывает замазку, предотвращает повреждения, создавая барьеры.

Обе разновидности состава наносят кистью на швы. Плитку перед этим нужно защитить, так как от пропитки могут остаться следы. Нанесение осуществляется в два слоя, с перерывом в сутки.

2. Эпоксидные составы

Эпоксидные замазки имеют в составе смолы. Фуга отличается от цементных составов более качественными швами.

Эпоксидный материал отличается водостойкостью, плотной структурой, устойчивостью к химическим воздействиям. Затирка такого типа более сложная в работе. Компоненты требуют точной дозировки до грамма. Работать с эпоксидкой нужно в перчатках.

Техника не отличается от нанесения стандартных облицовок. Обработку нужно проводить по квадратам. Готовый состав годен для работы в течение 30 минут. До того, как швы просохнут, их аккуратно обрабатывают при помощи влажной губки, до состояния эмульсии.

Остатки можно устранить жесткой целлюлозной губкой, время от времени заменяя ее на свежую. Можно воспользоваться специальными губками для эпоксидной затирки, которые более долговечные. Важно устранить эпоксидку до застывания, так как в дальнейшем это будет сделать сложно.

Налет, который остается после удаления состава можно убрать раствором, состоящим из воды и 10% этилового спирта, или специальным моющим средством.

3. Силиконовые затирки

Силикон, который попадает на керамику удаляется растворителе, до момента схватывания. Если растворитель не помогает, снять силикон можно только механическим путем.

Правила ухода за керамогранитом

Срок службы керамогранита зависит не только от правильной облицовки. Чтобы напольное покрытие служило долго, нужно позаботиться об уходе. Например, могут появиться повреждения из-за песка. Кроме того, если для очистки поверхности применять средства с абразивными частицами, агрессивные растворители и кислоты.

Под воздействием подобных веществ глянцевое покрытие повреждается, а царапины и трещины служат средой для размножения бактерий и грибка.

Бытовые загрязнения легко устраняются бензином или ацетоном. Ежедневные загрязнения удаляются водой.

Плитка из керамогранита — материал хрупкий и тяжелый. Эти характеристики имеют значение при работе с укладкой основания. Подбор материалов также осуществляется с учетом этих особенностей.

Чтобы основание получилось не только ровным, но и влагостойким, необходимо обработать его адгезией. Клей для плитки должен соответствовать характеристикам керамогранита. Раствор должен равномерно распределяться и быть устойчивым к различным условиям эксплуатации. Распорки устанавливаются в соответствии с нужной шириной шва. Для резки керамогранитной плитки подходит плиткорез или болгарка.

Осуществлять корректировку укладки элементов можно с помощью киянки, а проверять положение уровнем или правилом.