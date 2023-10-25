Керамогранитной плиткой можно отделать интерьер любой комнаты – это смотрится стильно и современно. Кроме того, ее часто используют для облицовки зданий фасадов снаружи. Плитка из керамогранита может иметь разную форму и размер. Эти критерии нужно выбирать, исходя из назначения плитки. О том, как правильно ее подобрать, расскажем в этой статье.





Толщины керамогранитных плит

Керамогранит – достаточно хрупкий матерал, из-за чего толщину плит увеличивают. Однако вместе с этим растет их стоимость. Для производства толстых плиток требуется больше сырья, а процесс его замешивания увеличивается. Также их приходится дольше запекать.

Все это повышает цену плит. Кроме того, чем больше толщина, тем сильнее оказывается нагрузка на фундамент. При выборе плитки из керамогранита нужно обращать внимание не только на их стоимость, но и на прочность опорного основания.

Толщина тонкого керамогранита

Такие плитки начали производиться недавно, поэтому еще не получили большое распространение. Толщина самых тонких плит может достигать 4 мм, что делает их сильно хрупкими. Такая отделка подойдет только для мест, где на материал не будет оказываться большого давления.

Например, тонкий керамогранит подходит для укладки в жилых помещениях. При этом нужно учитывать вес мебели. Желательно, чтобы в комнате ее было как можно меньше. Тонкое напольное покрытие подойдет для интерьера в стиле минимализм – как правило, мебели здесь мало.

Для общественных мест сверхтонкий керамогранит однозначного не подойдет, так как быстро потрескается от сильных нагрузок.





Также тонкие плитки можно использовать для декоративной облицовки стен. Это стильное дизайнерское решение, которое уместно смотрится в большинстве современных стилей интерьера: минимализм, хай-тек, лофт.

При работе с тонкой плиткой из керамогранита нужно понимать, что из-за ее маленькой толщины будут возникать трудности с укладкой. Если у вас нет опыта в подобных делах, лучше всего обратиться за помощью к мастеру. В противном случае есть риск, что вы сломаете плитку либо уложите ее так, что она быстро потрескается.

При ее укладке появляются следующие сложности:

Для работы с тонкой плиткой нужны специальные инструменты, которыми можно аккуратно переносить плиты. Как правило, используют вакуумные присоски для переноса.

Плиты желательно разрезать оборудованием с алмазными дисками. Чтобы аккуратно нарезать облицовку, нужен опыт. Если машинка будет хоть немного колебаться, плитки могут треснуть. При разрезании нужно подложить пенопласт.

Клей нужно наносить ровным слоем на всю поверхность плит.

Укладывать плитки нужно идеально ровно и аккуратно. Здесь нельзя использовать резиновый молоточек, чтобы подогнать каждый элемент.

Если плиты имеют большие размеры, уложить их особенно трудно. Маленькая толщина не позволяет снимать их в случае погрешностей в подгонке. Этому мешает и клей: он застывает практически моментально.





Особое внимание при проведении работ нужно уделить основанию. Поверхность должна быть идеально ровной – от этого зависит срок службы плитки.

Тонкую керамогранитную плитку можно укладывать на старое керамическое напольное покрытие. Так ремонтные работы будут проходить намного быстрее, ведь вам не придется удалять старую плитку.









Керамогранитные плиты средней толщины

Обыкновенный, самый популярный керамогранит. Его толщина варьируется в пределах от 7 до 15 мм. Подходит для укладки практически в любом месте: дома на полу или стенах, в офисах, магазинах, промышленных зданиях, метро.

Она используется для облицовки как городских зданий, так и жилых частных домов. Конечно, если вы выбираете плитку для общественного места, лучше подобрать толщину около 12-15 мм.





Работать со средней толщиной керамогранита достаточно просто. Плитки легко разрезаются, при возникновении проблем с укладкой их можно слегка поправить, если вы используете не моментально застывающий клей. Благодаря тому, что керамогранит со средней толщиной прочный, его можно производить в различных дизайнах.

Например:

Классический керамогранит. Это самый бюджетный вид плитки, который подходит для укладки в промышленных помещениях. Поверхность не обрабатывается ничем, поэтому она слегка шероховатая. Благодаря этому пол не скользкий, что особенно важно, например, на складах и заводах.

Глянцевый. Выглядит солидно и дорого. Используется для укладки в дорогих отелях, ресторанах, бутиках. Также отлично дополнит домашний интерьер, придаст ему стиля и престижа. Часто глянцевый керамогранит выполняют в имитации под мрамор.





Матовый . Смотрится сдержанно и просто, поэтому подходит для помещений с лаконичным интерьером. Интересно смотрится матовый керамогранит, имитирующий древесную структуру.

Структурированный. Поверхность таких плиток рельефная и может имитровать кожу, камень, дерево и прочие материалы. Толщина керамогранита – как минимум 10 мм.





Значения толщины толстого керамогранита для укладки на улицах

Такой вид плиток не подойдет в качестве напольного покрытия дома и тем более для облицовки стен. У толстого керамогранита толщина может быть больше 2 см, из-за чего его вес значительно увеличивается. Вместе с тем повышается и прочность плиток.

Благодаря этому толстый керамогранит используют для укладки на автомобильных стоянках, на заводах, на улицах. Плиты может быть довольно трудно укладывать из-за их высокого веса, но сам процесс работ несложный. Сначала веревкой делают разметку, чтобы плитка лежала ровно.

Веревку нужно оставить на все время укладки, чтобы сверяться с ней. Далее поверхность посыпают песком, после чего можно начинать укладывать плиты. Между ними нужно оставлять зазор в несколько мм.





В конце поверхность посыпают смесью из сухого песка и цемента – это помогает заполнить швы. На последнем этапе плиты нужно полить водой, чтобы раствор прочно застыл, а срок эксплуатации покрытия увеличился.

Главное, на что нужно обращать внимание при выборе толщины керамогранита – площадь укладки. Для каждого места требуются определенные параметры плиток.









Как выбрать толщину керамогранитной плитки на пол

Здесь важно понять, насколько высокая нагрузка будет оказываться на напольное покрытие. Если вы выбираете плитку в комнату, где мало мебели, то достаточно толщины 8 мм.





В коридоре, прихожей и гостиной лучше уложить более толстую плитку с толщиной около 10 мм. Для офиса или магазина нужна плитка с высокой прочностью, поэтому подойдет толщина 14 мм.

Толщина керамогранита для облицовки стен



Для стен можно подобрать плиты с маленькой толщиной – 7-8 мм. Главное – предусмотрите, чтобы ручка двери не стукалась об облицованные стены. Для этого установите на полу специальный дверной ограничитель.





Максимальная толщина керамогранита для потолка

Керамогранит редко используется для отделки потолка, потому что он, как правило, тяжелый. Но у сверхтонких плит вес маленький, поэтому они подходят для облицовки потолка. При этом плитки должны быть максимально тонкими – 3-5 мм.





Их может быть достаточно трудно найти, но не используйте для отделки потолка керамогранит со стандартной толщиной. Также подберите специальный клеевой состав.

Он должен обладать повышенной адгезией, чтобы плиты закрепились очень прочно и не отвалились. Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты.

Толщина керамогранитных плит для фасада здания

Для облицовки стен здания со внешней стороны нужно выбирать тонкий керамогранит.

Если плиты фиксируются на крепежи, то подойдет толщина 7-8 мм. Если же используется клей, нужно подбирать самые тонкие плиты.

Оптимальная толщина керамогранита для укладки на улице



Для уличных пространств требуется прочная плитка.

Для автомобильных стоянок и мест, где будут проезжать машины, стоит выбирать керамогранит с высотой 3 см. На тротуары и области возле жилых домов можно укладывать плиты толщиной 2 см.

Керамогранит отлично подходит для облагораживания придомовых участков: он успешно заменяет асфальт, делая территорию более стильной и дорогой на вид.





Толщина плитки из керамогранита может быть разной: минимальной считается 3 мм, а одной из самых больших – 3 см. На этот параметр влияют особенности поверхности, на которую укладывается плитка, а также интенсивность нагрузок, оказываемых на материал. И, конечно, старайтесь подбирать керамогранит, подходящий по стилю к интерьеру помещения.





