Выполнение ремонта в туалете в этапах практически не отличается от ремонта в любой другой комнате. Но есть ряд особенностей, которые необходимо учесть, не все можно сделать своими руками.

Осложняется отделка маленькой площадью помещения, спецификой за счет выводов коммуникаций, выбором отделочных материалов.

Виды ремонта туалета

Начиная ремонт в туалете, для начала необходимо определиться, нужна ли перепланировка и замена оборудования. При перепланировке помещения увеличиваются временные и денежные затраты, поэтому без крайней необходимости ее лучше не производить.

В зависимости от количества работ, можно выделить несколько видов ремонта:

Капитальный ремонт. Требуется замена сантехники, труб, полная отделка помещения, возможно перепланировка. Затраты и время проведения большие, часть работы должна быть выполнена профессионалом.

Косметический. Небольшое обновление отделки или замена части сантехники. Если решено сделать небольшой ремонт, все же не рекомендуется экономить на качестве материалов.

Дизайнерский. Такой вид ремонта характеризует существование уникального проекта помещения. Чаще всего меняют отделку и сантехнику, а коммуникации заменяют при необходимости или желании.

Выбор материалов для самостоятельного ремонта стен в туалете

Лучшим вариантом для отделки стен в туалете считается плитка. Но она должна обладать такими свойствами, как влагостойкость, устойчивостью к повреждениям и коррозии, удобство в монтаже и уборке, чтобы избежать впитывания влаги и запахов.

В качестве отделки также можно выбрать обои, но лучше отдать предпочтение моющимся. Конечно, в помещении с большой влажностью они долго не продержатся, но сменить их проще, чем перекладывать плитку. В любом случае стены необходимо подготовить с помощью специальной грунтовкой для ванных комнат.

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Как выбрать материалы для ремонта потолка в туалете

Для потолка в туалете можно выбрать любой тип отделки, который больше нравится хозяевам, но нужно помнить о небольшом размере помещения, что не позволяет занижать потолки.

Кроме того, существует несколько требований, которые должно выполнять покрытие потолка:

водонепроницаемость, чтобы выдержать прорыв сверху;

влагостойкость при испарении воды;

высокая прочность, чтобы выдержать давление воды;

доступ к коммуникациям;

достойный вид.

Плитка

Лучшим решением для отделки потолка считается плитка: кроме аккуратного оформления, она поможет скрыть неровности поверхности, но не заберет много места. При этом необходимо тщательно подбирать цвет и размер плитки, чтобы все же не сделать помещение меньше.

Побелка

Самый простой способ отделки потолков – обычная побелка. Это покрытие отвечает почти всем требованиям, кроме устойчивости к воде, но это компенсируется быстрым исправлением ситуации.

Краска

Неплохой вариант – краска, но нужно выбирать водостойкие типы.

Натяжной потолок

Возможно применение модных натяжных или навесных потолков, но в этом случае высота потолка снизится примерно на 3 см. Советуем присмотреться к потолкам из узких панелей, которые выполняют все требования к их отделке.

Что касается освещения, для туалета лучше подобрать 1 потолочный светильник, который покроет всю площадь. Внимательно нужно отнестись к выбору корпуса, проводов и лампочек, они должны быть влагостойкими и не нагревать окружающее пространство.

Выбор материалов для самостоятельного ремонта полов в туалете

Плитка

Для пола рекомендуется также использовать плитку, в зависимости от бюджета выбирают ее тип. Плюсы такого покрытия очевидны: прочность, влаго- и износостойкость, устойчивость к химическим веществам. Если позволяет время и бюджет, можно задуматься об укладке теплого пола, который сделает нахождение в туалетной комнате гораздо приятнее.

Линолеум

Еще одним вариантом для отделки пола станет линолеум. Кроме устойчивости к влаге, хорошим бонусом станет простота укладки в самых труднодоступных местах и легкость в уходе. Из минусов можно назвать неполную водонепроницаемость, что ведет к необходимости периодически высушивать обратную сторону.

Дерево

А вот деревянные полы категорически не подходят для туалета. Каким бы отличным ни было покрытие, в скором времени его ждет деформация и коррозия.

Этапы выполнения работ при самостоятельном ремонте в туалете

Первым шагом станет измерение помещения и составление дизайн-проекта.

После этого определяются с видом и количеством сантехники. В небольшом помещении достаточно установки унитаза, а если площадь позволяет можно добавить раковину или биде. Выбирая сантехнику, нужно подробно выяснить специфику установки, чтобы ее размещение было удобным.

Теперь можно переходить к выбору отделочных материалов и цветового решения комнаты. Обычно советуют остановиться на светлых тонах с небольшими яркими акцентами, темные или яркие цвета сделают помещение еще меньше. Параллельно готовится список необходимых инструментов.

Затем можно переходить к демонтажу сантехники и отделки. Длительность этого этапа зависит от материалов, которые придется снимать. От этого же зависит количество и перечень инструментов.

Следующим шагом будет замена коммуникаций. Обычно меняют старые трубы на пластиковые, переделывают проводку. Для выводов можно сделать короба или оставить их в стенах, но нужно предусмотреть доступ к ним при необходимости. На этом же этапе к стенам крепят направляющие, если нужны дополнительные конструкции из гипсокартона или отделка стен будет выполняться панелями.

После замены коммуникаций можно приступать к отделке пола. Плитку готовят заранее, нарезая ее для укладки в узких местах, линолеум отрезают на месте. Перед укладкой покрытия необходимо обработать поверхность специальным составом.

Теперь можно переходить к оформлению стен. Какое бы покрытие не было выбрано, стены необходимо прогрунтовать особой смесью и покрыть шпаклевкой, ей же выравнивают неровности. Если для отделки выбрана плитка, перед ее укладкой необходимо сделать уровень на высоте первой плитки.

Далее укладка идет рядами до необходимой высоты, в стыки устанавливаются крестики. После высыхания выложенной плитки докладывают нижний ряд, по необходимости обрезав плитку. Затем делают затирку швов.

При использовании панелей особое внимание нужно обратить на углы, которые закрываются специальными деталям. Их крепят либо до начала отделки, либо на прикрепленные панели с помощью клея. Если решено использовать обои, стены нужно зачистить после высыхание шпаклевки и еще раз прогрунтовать. После этого уже можно клеить обои.

Далее можно переходить к потолку. В зависимости от выбранной отделки, выполняется подготовка поверхности. Если применяется натяжной потолок, поверхность смывают до черновой отделки. При выборе навесного потолка, нужно закрепить профили на стенах. Для побелки или окрашивания поверхность предварительно грунтуется и шпаклюется.

Затем ставят выбранную сантехнику. Если куплен подвесной унитаз, то крепежи для него делают до отделки стен. Сливной бачок должен находится на небольшом расстоянии от стены. Для установки унитаза на пол, в нем делают отверстия, в них ставят дюбеля и прикручивают унитаз на шурупы. Под них необходимо поставить резиновые шайбы, а головки закрыть красивыми заглушками. Теперь подключают воду и обрабатывают все стыки силиконовым герметиком.

Завершающим этапом станет установка двери. Деревянные двери прекрасно выглядят, но ставить их в туалетную комнату можно только при хорошей вентиляции, иначе полотно быстро деформируется. Можно присмотреться к стеклянным дверям, выбрав матовое или цветное стекло, или покрытым специальной пленкой. Такие двери более легкие, оригинально выглядят, достаточно экологичны.

Для установки двери нужно проверять ее положение после каждого действия, чтобы избежать ее сдвига. Короб может крепиться с помощью дюбелей, если дверь достаточно массивная. После ее полной установки, в зазор зигзагообразными движениями заливается монтажная пена для удержания двери в правильном положении.

Нужно помнить, что пена расширяется, поэтому слишком много заливать не нужно. Через 12 часов можно срезать избытки по контуру, оставляя нужное количество пены внутри зазора.

Оригинальные идеи для самостоятельного оформления туалета в процессе ремонта

Геометрические узоры . Чтобы не привлекать внимание к отсутствию пространства, можно выбрать такой узор для отделки или аксессуаров. Можно акцентировать узором небольшой фрагмент стены или пола, но и полная отделка комнаты будет выглядеть неплохо, главное, выбрать цвета.

Необычная подсветка. Если в туалете присутствуют ниши, зеркала или полки, то их можно оформить с помощью светодиодной ленты. А для экономии электричества можно оснастить ее датчиком движения для использования по ночам.

Яркие цвета. Дизайнеры советуют не останавливаться только на светлых тонах в отделке туалета, а обратить внимание на контрасты и сочные оттенки. Выбор плитки позволяет найти подходящие варианты не только для стен, по и для пола или потолка.

Создание ниш. В небольшом помещении, в котором все равно присутствуют короб для коммуникаций, можно сделать несколько ниш для хранения необходимых вещей. Это придаст интерьеру интересный акцент.

Эко-стиль. Если вы не можете отказаться от дерева в дизайне туалета, такое решение возможно, если использовать плитку с имитацией под дерево. Оно всегда в моде.

Красота в деталях. При возможности выбирайте открытые системы хранения и различные интересные органайзеры для вещей в туалете. Для декора можно использовать даже живые цветы, главное, не перегрузить маленькое помещение.

Очевидно, что сделать ремонт в туалете, особенно своими руками, непросто. Сложностей добавляет еще небольшая площадь помещения и сложный выбор материалов отделки. Но, имея проект помещения и последовательность работ, зная необходимые характеристики материалов, можно сделать превосходную туалетную комнату.