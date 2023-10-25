Ремонт в ванной комнате начинается не с удаления старой отделки, а с выбора плитки. Потому что именно от нее зависит, как будет выглядеть помещение после ремонта. Все остальное – ванна или душевая кабина, мебель, аксессуары – будут только дополнением. Поэтому неудивительно, что многим хочется выбрать плитку, которая будет смотреться красиво, дорого и стильно. И ниже вы найдете советы по выбору именно таких материалов.

Виды плитки для ванной комнаты

Несмотря на разнообразие дизайнов и коллекций, всего можно выделить три разновидности плитки для ванной:

керамическая глазурованная (тот самый кафель);

керамогранит;

клинкерная (имитирует кирпич).

Керамическая плитка в ванную

Технология изготовления керамической плитки не слишком изменилась с античных времен. В качестве сырья используют все ту же глину, из которой формируют плитки. Их обжигают при температуре до +12000С, что придает глине прочность, устойчивость к влаге. А глазирование поверхности делает кафель еще более устойчивым к влаге, придает ему ту самую гладкость, которая так нравится многим.

В свою очередь, она разделяется на настенную и напольную. Разница есть – напольный кафель толще, изготовлен по другой технологии и с использованием определенного сырья. Результат – напольная плитка прочнее, более устойчива к износу, истиранию, механическим повреждениям.

Поэтому отделка пола должна выполняться именно напольным кафелем. Впрочем, это не мешает отделать им стены. А вот наоборот не получится – если вы уложите настенную плитку на пол, в скором времени придется повторить ремонт.

Керамогранит для отделки ванной

Современный вид керамики, усиленный кварцем, каолином и другими добавками. Сырье прессуют, после чего обжигают при температуре +13000С. Благодаря составу смеси и обжигу, керамогранит отличается максимальной прочностью и устойчивостью к износу, ему не страшны механические повреждения.

Не боится он и влаги, температурных перепадов, химических воздействий. Более того, по своим характеристикам он превосходит даже натуральный камень, при меньшем весе.

Керамограниту можно придать любую текстуру и цвет, что делает его отличной альтернативой, к примеру, мрамору. Или дереву. Или любому другому натуральному материалу, который точно будет стоить дороже. Но есть нюанс: керамогранит намного сложнее в обработке.

И чтобы просверлить в нем отверстия или придать плашке нужную форму, придется обзавестись соответствующим оборудованием. Кроме того, керамогранитная плашка достаточно толстая, соответственно, весит больше кафельной плитки. Поэтому при отделке стен требуется особый клей и специальные навыки. Это минус керамогранита. Но эффект стоит потраченных усилий.

Клинкерная плитка для ванной

Ее производят методом экструдирования (выдавливания в форму). Сырьем служит специальная керамическая смесь, которая после обжига приобретает прочность, устойчивость к повреждениям, влаге, химическим воздействиям, высоким и низким температурам.

Она отлично подходит для отделки стен ванной, особенно, если вы оформляете помещение в экостиле, стиле лофт или подобном. Но нужно учитывать, что фактурная поверхность более сложна в уходе. Да и для ее укладки нужны определенные навыки.

Альтернативой клинкеру станет плитка «кабанчик». Это все тот же кафель, который имитирует кирпичную кладку. Его ровная глянцевая поверхность проще очищается, выглядит красиво и стильно, поэтому мало чем уступает клинкеру. А оформить стену «кабанчиком» сможет даже непрофессионал.

Критерии выбора стильной плитки в ванную

Если вы хотите сэкономить по максимуму, остановитесь на кафеле. Тем более современные дизайны керамической плитки позволяют выбрать любой цвет и фактуру. Вплоть до имитации полудрагоценных камней – поверьте, плитка под натуральный агат будет смотреться роскошно. И по стоимости станет выгодным решением.

по максимуму, остановитесь на кафеле. Тем более современные дизайны керамической плитки позволяют выбрать любой цвет и фактуру. Вплоть до имитации полудрагоценных камней – поверьте, плитка под натуральный агат будет смотреться роскошно. И по стоимости станет выгодным решением. Если вы готовы переплатить за работу, размеры помещения не заставляют экономить каждый сантиметр, выбирайте керамогранит. Он сложнее в работе, стоит дороже, но и служит намного дольше. А вариантов дизайна керамогранита не меньше, чем кафеля.

Особенно популярны «деревянные», «каменные» и «бетонные» фактуры – с ними ваша ванная будет выглядеть стильно и дорого. Но не менее стильным выглядит и клинкер, если его сочетать с другой отделкой (керамогранитом или плиткой под дерево или бетон, влагостойкой штукатуркой или матовой краской).

Обрезной или закругленный: выбираем край плитки

Покупая керамику, обратите внимание на ее край.

Он может быть:

закругленным (классический кафель)

или обрезным.

Разница – в ширине зазора при укладке кафеля. С закругленным краем зазор шире, соответственно, заметнее. Выбор зависит от желаемого дизайна.

Так, для плитки, имитирующей бетон, натуральный камень, лучше выбрать обрезной край – межплиточный шов будет тоньше, соответственно, покрытие будет выглядеть монолитнее. То есть, красивее, уместнее и дороже.

Другие варианты плитки, включая и с фактурой под дерево, отлично смотрятся и с широким швом. Наоборот, он подчеркнет рисунок дерева, выделит форму «кабанчика», то есть, будет смотреться более выигрышно.

Как подобрать размер плитки в ванную

Считается, что крупная плитка визуально увеличивает помещение. Это не совсем так – на восприятие влияет заметность швов. И если они достаточно тонкие, заполнены затиркой в цвет отделки, размер плашек не будет иметь значения.

Но размер важен.

Чем он больше, тем выше кривизна плитки (она будет немного выпуклой), а это делает более заметными швы. Поэтому не гонитесь за размером, выбирайте стандартные варианты:

20х30, 20х40 или 20х60 для стен,

30х30, 45х45 или 60х60 для пола.

И тщательно выбирайте затирку, если вам важно визуальное расширение пространства.

Теперь рассмотрим вопрос дизайна. В магазине вы найдете множество коллекций и керамики, и керамогранита, а в интернете – не меньше примеров отделки. Так что же выбрать, чтобы ванная комната выглядела дорого без больших вложений?

Плитка и стиль интерьера ванной комнаты

Во многом «дорого» означает «модно».

Поэтому присмотритесь к трендовым стилям интерьера:

Минимализм . Однотонная отделка, лаконичность, сдержанность цвета и функциональность – характерные особенности стиля. Однотонная отделка с контрастными вставками (желательно, геометрические узоры), матовая или сатинированная, «сахарная» поверхность будут смотреться максимально выигрышно.

Лофт . К этому стилю идеально подходит клинкерная плитка, керамогранит под бетон или состаренную древесину, металлизированные поверхности.

Кантри и другие «деревенские» стили . Для такого интерьера выбирайте керамику в базовой цветовой гамме (белый, молочный, теплые оттенки бежевого), разнообразьте лиловыми, лимонными, голубыми или зелеными вставками или плиткой под состаренную древесину. Также будут уместны изразцы.

Экостиль . Естественно, лидирует плитка и керамогранит под дерево, природные оттенки. И это единственный стиль, в котором будут уместны узоры или фотопечать – растительные. Но избегайте банальных цветов или фотопечати с пейзажами. Обратите внимание на лиственные орнаменты, они уместнее.

Классика и неоклассика. Однотонная отделка, красота которой подчеркивается фактурой. Это может быть плитка под камень, матовые и сатинированные плашки, однотонные или с невыраженным рисунком, с карвингом, «сахарной» поверхностью.

Какой цвет плитки создаст в ванной дорогой интерьер

Дорогой интерьер можно создать и с помощью удачного выбора цветовой гаммы.

Дорого и благородно выглядят темные тона – глубокий синий и зеленый, черный, серый. Они прекрасно сочетаются с металлическими элементами обстановки, стеклом и зеркалами. Но темные цвета выбирают для достаточно просторных помещений, так как они будут уменьшать пространство.

Для небольших ванных комнат подходят светлые тона, в модной природной палитре. Белый, светлый беж, пудра, песочный оттенки сделают помещение просторнее, благороднее. Кроме того, это отличный фон для ярких акцентов, будь то керамические вставки, текстиль или декор.

Если же говорить о модных цветовых акцентах, то это зеленый, сдержанный голубой, синий, фиолетовый, оранжевый, теплый желтый. Например, в таком цвете можно отделать одну стен или часть стены, пол. Но помните, что в идеальном интерьере должно быть не более 3 цветов (основной, дополнительный и акцент в соотношении 60:30:10).

Выбор текстуры плитки для ванной

Существует несколько текстур керамики и керамогранита:

глянец – гладкость и блеск, выбирайте их для отделки стен (на полу глянцевая отделка будет небезопасной);

матовая поверхность – лаконичность, эффектность, безопасность;

сатиновая поверхность – деликатный блеск и дорогой внешний вид;

структурированная поверхность или карвинг – точная имитация структуры дерева, камня, бетона;

лаппатированная плитка – с искусственными потертостями, идеально для интерьера под старину;

металлизированная – керамогранит с такой поверхностью смотрится роскошно в любом современном интерьере;

сахарная – ее поверхность будто посыпана мелкими кристаллами.

Все перечисленные виды выглядят эффектно, особенно при грамотном подборе цветов. Поэтому не обязательно искать натуральный камень или дерево, нанимать мастеров по венецианской штукатурке, чтобы придать ванной комнате дорогой вид.

Все можно сделать с помощью керамической плитки и керамогранита. Все возможные поверхности, фактуры и цвета – в коллекциях керамики, которая не так уж дорого стоит.