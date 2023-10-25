Создание красивого, стильного и практичного интерьера в квартире или в доме – серьёзная задача. Важную роль в её решении играют отделочные материалы. Эта статья посвящена керамограниту – отделке, пользующейся заслуженной любовью потребителей.





Что такое керамогранит и чем он отличается от кафельной плитки

Название указывает на то, что в его изготовлении участвуют глина и гранитная крошка. В состав покрытия входят слюда, песок, полевой шпат. Все компоненты смешиваются, прессуются при высоком давлении (до 500 кг/кв. см), а затем спекаются и обжигаются в печи при температуре 1200-1300 градусов Цельсия.





В результате получается очень прочный и долговечный материал, достоинства которого быстро оценили покупатели.

Керамогранит и кафельная плитка похожи по внешнему виду, но это всё же разные покрытия.

Керамогранит более прочен и износоустойчив, чем кафельная плитка благодаря более высокой термообработке.

Кафельная плитка имеет пористую структуру и поэтому может трескаться при резком перепаде температур. Керамогранит абсолютно гладкий, это исключает попадание влаги внутрь.

Керамогранит более устойчив к механическим повреждениям, чем кафельная плитка, к тому же он не боится агрессивных моющих средств.





Он не подвержен воздействию ультрафиолета, кафельная же плитка может со временем выгореть.

Благодаря высокой стойкости на изгиб, керамогранит можно уложить даже на неровную поверхность, кафель же может сломаться при перекосе.

Ровные и чёткие грани керамогранита позволяют осуществить бесшовную укладку. Кафельная плитка таких граней не имеет.





Итак, очевидно, что керамогранит имеет весьма существенные отличия от кафельной плитки. Пришла пора оценить все его плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки керамогранита

Он красив, долговечен и может имитировать любую поверхность





Керамогранит – современный отделочный материал, и производители постарались, чтобы он отвечал самым высоким требованиям.





Поэтому его несомненные плюсы:

Водонепроницаемость . Здесь уже говорилось о том, что технология производства, когда при высокой температуре компоненты буквально расплавляются и спекается между собой позволяет получить абсолютно гладкую поверхность без пор, внутрь которой не проникает вода.

Экологичность – в производстве керамогранита участвуют только натуральные компоненты.





Износостойкость и долговечность – можно сказать, что это идеальное напольное покрытие.

Простота ухода – из-за идеально гладкой поверхности на нём не образуются пятна, любую грязь можно удалить влажной тряпкой. И чистить его можно любыми химическими веществами, в том числе щелочными, это никак не отразится на его внешнем виде.

Не подверженность выцветанию и выгоранию. Керамогранит сохранит свой цвет на протяжении всего срока службы.





Увы, совершенства в мире нет, поэтому даже такое замечательное покрытие не свободно от недостатков. Правда, они не критичны.

Вот немногие минусы керамогранита:

Он холодный, впрочем, так же, как и кафельная плитка. Однако, при этом он не пропустит холод снаружи и удержит тепло внутри. Используйте с ним систему «тёплый пол», и вы будете чувствовать себя вполне комфортно.





Керамогранит скользкий, особенно при намокании. Исключение составляют три разновидности: технический, матовый и структурированный.

Высокую стоимость керамогранита тоже можно отнести к недостаткам. Хотя, с другой стороны, стоит ли придавать этому такое большое значение, если покрытие прослужит вам хоть полвека?

Лучше один раз потратиться и забыть о проблемах с полом на десятилетия, чем постоянно менять выгоревшие или треснутые кафельные плитки.





Последний недостаток нивелируется не только долгим сроком службы, но и богатым выбором производителей с разной ценовой политикой. Можно найти вполне приемлемый вариант по соотношению цена-качество.

Разновидности керамогранита

Чтобы правильно выбрать керамогранит, надо разбираться в его видах:

Технический. Имеет обязательную матовую поверхность и повышенную прочность, поэтому используется в местах с высокой проходимостью.

Это могут быть полы в производственных помещениях, лестницы, вокзалы, пешеходные зоны. И пусть вас не пугает название: технический керамогранит тоже может быть красивым. Его большое преимущество в том, что он не скользит даже при намокании.

Матовый. При термообработке не подвергается никаким дополнительным изменениям, поэтому имеет слегка шероховатую поверхность и тоже не скользит.

А вот у полированного поверхность идеально гладкая, практически зеркальная. Его обрабатывают абразивными веществами.

Выглядит роскошно, но требует особого ухода: его периодически надо обрабатывать специальными мастиками для создания защитного слоя, который продлит срок его службы, иначе он постепенно потеряет свой глянец.

Сама обработка абразивными веществами немного снижает его износостойкость. Имейте ввиду, что покрытие это достаточно скользкое.

Сатинированный напоминает одноимённую ткань своим ненавязчивым блеском. Достигается такой эффект в результате нанесения на поверхность минеральных солей перед запеканием в печи. Такая обработка придаёт керамограниту строгий благородный вид и никак не влияет на износостойкость.

Структурированный может имитировать любую поверхность (структуру). Он может передать фактуру дерева, кожи, камня.



Визуально и тактильно не отличается от натуральных материалов. На ощупь имеет рельефную плоскость.

Глазурованный получают посредством нанесения на поверхность глазури перед обжигом. Эта отделка прочнее обычной кафельной плитки, но также, как и полированный, глазурованный керамогранит может со временем потерять свою привлекательность. Поэтому не стоит его укладывать в помещениях с высокой проходимостью.

Лаппатированный впервые появился в Италии, отсюда и название. «Лаппато» в переводе с итальянского означает «потёртый».





Плитки шлифуются по специальной технологии, снимается очень тонкий верхний слой, причём не равномерно, в результате полированные и матовые поверхности чередуются.

Лаппатированный керамогранит очень прочный и износостойкий. Он гладкий, но, в отличие от полированного не даёт бликов и не нуждается в обработке специальными мастиками или воском.







Разновидности керамогранита определяются нюансами технологии производства. Но этим различия не исчерпываются.









Классификация керамогранита

Керамогранит классифицируется по следующим признакам:

Размер – выбор достаточно большой. Встречаются как очень мелкие плитки – 50х50 миллиметров, так и достаточно крупные – 600х600 миллиметров. Самые популярные размеры 300х300, 450х450 миллиметров.

Толщина плитки. Максимальная – 30 миллиметров, минимальная – 3 миллиметра. Рекомендованная для напольного покрытия – 8, 5 миллиметра.

Она способна выдержать нагрузку 200 кг/кв.см, и этого вполне достаточно. Более толстая плитка прибавляет только в стоимости, но не в износостойкости. В принципе, при правильной укладке можно обойтись и самой тонкой напольной плиткой, то есть 3 миллиметра.





Калибровка – это показатель допустимого расхождения размера плиток. Дело в том, что при обжиге края немного деформируются, и поэтому их подвергают ректификации, то есть подрезают неровности. Размеры плиток могут отличаться на 3-5 миллиметров, это считается нормальным. Ректифицированную плитку используют для бесшовного монтажа.

Класс истираемости. Поскольку это основной технический показатель для керамогранита, то, как говорится, с этого места поподробнее.

Классы истираемости керамогранита

Истираемость зависит от степени механического воздействия и нагрузок, делится на 5 классов и обозначается латинскими буквами PEI и римскими цифрами.

Соответственно:

PEI I, PEI II – самый низкий класс. Следовательно, годится только для помещений, где бывает народу не много и исключительно в мягких тапочках (туалет, ванная)

PEI III – можно сказать, стандартный вариант для жилых помещений. Такую плитку можно положить на кухню, в прихожую, на балконе.

PEI IV – такая плитка подойдёт уже и для общественных помещений, где бывает много народу.

PEI V – самый высокий класс. Такому керамограниту не страшны вообще никакие нагрузки. Такой кладут на вокзалах, в магазинах, а также на улице, поскольку он морозостойкий.

Чем выше класс, тем дороже плитка. Однако, для квартиры вполне достаточно II или III.

Что нужно знать при выборе керамогранита

Ну а теперь пришла пора поговорить о тонкостях приобретения этого материала. Прежде чем отправиться в магазин, необходимо рассчитать, какое количество вам требуется.







Плитка продаётся в упаковках, на которых обычно указывается площадь, на которую рассчитан материал в коробке. Стало быть, вам надо определить, сколько понадобится коробок.





Для этого площадь вашего помещения разделите на ту, что указана на коробке. Округлите частное в большую сторону и обязательно накиньте 5-10% на запас.

Ещё перед походом в магазин надо установить, какого размера плитка вам нужна. Здесь опять понадобятся арифметические действия: площадь покрытия разделите на площадь одной плитки, так вы узнаете их количество.





Ну а теперь пора в магазин. На что здесь следует обратить внимание? Прежде всего на то, чтобы все отобранные вами коробки были из одной партии. На это указывает её номер.

Все плитки должны абсолютно точно совпадать по цвету и оттенку. Малейшая разница, не заметная в упаковке, очень ярко проявится при укладке.





Калибр у всех плиток тоже должен быть абсолютно одинаковый, иначе вам не удастся добиться идеально ровной укладки. Проверьте вес плитки. Упаковка стандартной плитки толщиной 8-8,5 миллиметров должна весить не менее 18,5 килограмма.

Толщина плитки должна быть указана на упаковке. С обратной стороны плитки есть насечки для нанесения клея. Обратите на них внимание. Это не глубокие квадраты со стороной 2х2 сантиметра.

Если эти квадраты глубже и больше – качество плитки вызывает сомнения. Обязательно приобретайте плитку с запасом. При диагональной укладке этот запас должен составлять 10%, при других способах укладки – не менее 5%.





О чём ещё может рассказать упаковка? Если плитка напольная, то на ней изображена ступня. Две ступни означают более высокий класс износостойкости. Снежинка на упаковке говорит о морозостойкости керамогранита. Мы говорим о напольном керамограните, потому что для стен эта отделка всё же тяжеловата и поэтому не так популярна.

Некоторые тонкости укладки керамогранита

Керамогранит – дорогое покрытие, об этом уже упоминалось. Услуги укладчиков тоже стоят дорого. Но в принципе с этой задачей можно справиться самостоятельно. От вас требуется тщательность, серьёзность и внимательность.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Плиткорез или болгарка.

Строительный уровень.

Ёмкость для замешивания клея.

Два шпателя – один с ровным, другой с зубчатым краем.

Дрель или миксер для замешивания.

Резиновый молоток.

Керамогранит – тяжёлый и твёрдый материал, плохо поддаётся резке и требует клеящую смесь, способную выдержать большие нагрузки.





Керамогранит, конечно, может не заметить перепады до 15 миллиметров, и всё же поверхность пола лучше предварительно выровнять. Сделайте бетонную стяжку, выполните гидроизоляцию, загрунтуйте. При укладке на тёплый пол последовательность будет следующая: гидроизоляция-тёплый пол-бетонная стяжка-грунтовка-укладка керамогранита.





Нельзя укладывать керамогранит на старый деревянный пол.

Всё готово? Приступаем:

Размечаем место под первую плитку.

Гладким шпателем наносим клеющую смесь на основание.

Гребенчатым проводим по месту укладки и убираем лишнюю смесь.

Плотно прислоняем плитку к размеченному месту.

Постучим по ней резиновым молоточком и убираем лишний раствор.

Если поверхность пола всё же недостаточно ровная, и вы хотите компенсировать это более толстым слоем клея, то наносите его не только на основание, но и на плитку.

Остальные плитки укладываются вплотную. Керамогранит позволяет сделать это без швов. Без резки вы вряд ли обойдётесь, поэтому болгарка или плиткорез вам обязательно понадобятся. Если же возникнет надобность в фигурной резке, то с этим может справиться только электролобзик.



