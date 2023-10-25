Казалось бы, такая непритязательная вещь – дверная ручка. Но стоит ощутить неудобство при открывании или закрытии двери, как важность этой детали дверной конструкции становится очевидной. Установка дверной ручки - в основном дело не трудное, но требующее знания некоторых тонкостей, позволяющих получить отличный конечный результат.

О нюансах монтажа дверных ручек мы сегодня и поговорим.

Из каких материалов изготавливаются дверные ручки

До момента установки этого элемента дверного полотна потребитель проходит через процесс приобретения ручки для двери. И в зависимости от назначения дверной конструкции – входная или межкомнатная – надо сделать правильный выбор. Вот здесь функции становятся определяющим покупку фактором.

Всего функций две – фиксирующая и декоративная. И поставить одну из них на первое место трудно. Для этой детали двери всё важно: форма, материал, цвет.

И, конечно, качественное выполнение функции открывания и закрывания.

Сначала покупатель обращает внимание на внешний вид дверных ручек из предлагаемого ассортимента. Дизайн должен, во избежание диссонанса, полностью соответствовать стилю двери и общему стилистическому оформлению квартиры или дома.

У потребителей из огромнейшего количества предложений на рынке дверной фурнитуры наибольшей популярностью пользуются ручки из:

нержавеющей стали, обладающей высоким уровнем устойчивости к механическим и природным воздействиям, отлично подходящей для оформления входной группы частного дома или квартиры;

латуни, очень элегантные, хоть и имеют высокую цену и ощутимый вес, способные поддержать любой интерьер, отличный материал для фурнитуры дверей;

алюминия и алюминиевого сплава, идеально имитируют продукты из более дорогих материалов, имея стоимость значительно дешевле, что объясняет их выбор покупателями;

пластика, который в общем уже не относится к дешёвым и неэстетичным материалам, обладая высоким качеством, привлекательностью и широким выбором цвета, а также возможностью выпуска фурнитуры целой серией: для дверей, окон, мебели, кронштейнов и прочих элементов интерьера в одной стилистике;

дерева, изделия из которого хорошо подходят для межкомнатных дверей из натуральной древесины или шпонированных поверхностей дверного полотна.

Типы дверных ручек

Условно дверные ручки для межкомнатных дверей можно разделить на три типа:

традиционные - простые модели, не имеющие особых сложных форм, отлично подходящие для любых видов дверей;

стилизованные, дизайнерские, которые следует выбирать с осторожностью, подходящие для определённых стилей оформления квартиры;

современные подходят наилучшим образом для стилей минимализма, хай-тека, лофта.

Виды ручек для дверей

На рынке фурнитуры для дверных конструкций производители предлагают много видов ручек с различным способом действия.

Среди них:

ручки-скобы, используемые для межкомнатных дверей распашного и раздвижного вида, крепятся к дверному полотну, помогают в открытии и закрытии дверей, но не фиксирующие их, применяются не только в квартирах, но и в присутственных местах;

нажимные, Г-образной формы, закрепляемые на двери с обеих сторон, имеющие механизм, монтируемый внутри дверного полотна, в комплектации могут иметь замок, надёжно фиксируют двери в закрытом состоянии;

с фиксатором, дающим возможность заблокировать дверь изнутри помещения, подходят для дверей в ванную комнату, туалет, спальню4

круглые, шарообразной формы, повторяющие функции ручек-скоб;

кнобы, или поворотные ручки, отличающиеся от круглых наличием внутри запирающего механизма с функцией врезного замка и защёлки, не всегда удобны в эксплуатации;

магнитные, относятся к новейшим разработкам, больше напоминающие запорный механизм, управляемый посредством руки.

В борьбе за рынок сбыта и клиентуру многие производители оснащают дверные ручки дополнительными функциями и деталями. Но при внимательном рассмотрении можно понять, что фактически эти новые образцы легко можно отнести к одному из вышеперечисленных видов.

В чём разница между ручками для входных и межкомнатных дверей

Без сомнения, разница между ручками, используемыми в конструкции межкомнатных и входных дверей, присутствует, и она немалая. Рассматривать виды и свойства ручек для бронированных входных дверей мы не будем. Они обычно идут в комплекте с дверью, часто производимой на заказ, и остальной дверной фурнитурой.

Первое отличие – основательность, массивность и повышенное сопротивление различным воздействиям извне. Дверные ручки для межкомнатных дверей обычно рассчитаны на нагрузку до 40 кг, входные – до 80 кг. Практичным выбором будет покупка ручек для входной двери, оснащённых специальными стальными накладками, способными оказать сопротивление незаконному проникновению в дом или квартиру.

Так как ручки на входных дверях непосредственно подвергаются воздействию атмосферных условий, то материал изготовления становится для них одной из важнейших характеристик.

Наилучшим образом подойдёт такой материал, как сталь, латунь, поверхность которого обработана посредством хромирования или полировки. Анодированный алюминий также может рассматриваться в качестве подходящего материала. Присутствие краски, лака нежелательно, так как такие ручки быстро теряют внешний вид и нуждаются в частой замене.

Никто не запрещает использовать такие ручки для межкомнатных дверей. Но особой надобности в этом нет, да и стоимость ручек для входных дверей достаточно высокая.

Фиксирующая фурнитура с возвратными пружинами будет самым удобным вариантом для дверей внутри дома или квартиры. Но опять же это дело вкуса владельца жилплощади. Единственное условие – надо обратить внимание на длину и диаметр ручки, подходящие к конструкции, размеру двери и месту, где будет расположен фиксирующий элемент.

На что надо обращать внимание при покупке дверной ручки

Чтобы не ошибиться с выбором и снова не тратить время и деньги на приобретение другого товара, надо при совершении покупки внимательно изучить:

внешний вид, который должен гармонично вписаться в имеющийся интерьер помещения и подойти по дизайну к дверной конструкции;

эргономичность и функциональность механизма, от которых напрямую зависит комфорт при открывании двери;

уровень устойчивости к частому механическому использованию и природным воздействиям, что очень важно для ручек на входных дверях, который зависит от материала изготовления;

наличие в ручках пружины, которая позволяет комфортно открывать двери с обеих сторон двери;

какое качество у изделия, нет ли наружных дефектов в виде царапин, сколов;

приятную тактильность ручки, она важна при очень частом контакте с ней в помещении;

соответствие размеров и диаметра ручки параметрам дверного полотна;

цену, которая не всегда соответствует качеству, но зависит от материала, покрытия, конструкции и фирмы-изготовителя.

Большое влияние на выбор ручек имеют тип и размер дверей, для которых они приобретаются. На лёгкие межкомнатные двери монтировать массивные ручки не стоит, они больше подойдут для входной группы.

Но, в общем, выбор зависит только от индивидуальных предпочтений, вкуса и материальных возможностей покупателя. На рынке строительных материалов можно найти этот товар, подходящий требованиям любого потребителя.

Высота установки дверной ручки в соответствии с требованиями

Если выбор сделан и дверные ручки для межкомнатных дверей выбраны, надо изучить требования к их установке. Точное соблюдение технологии позволит комфортно открывать и закрывать двери, не испытывая неудобств. Начнём с места расположения этой дверной фурнитуры.

Существуют стандартные параметры для расположения ручки. Главный из них – высота. Стандартом считается установка ручки на уровне 100 см над полом. Такое расположение наиболее комфортно для человека, чей рост около 170 см.

В случае если имеются отличия от среднего показателя роста, то следует выполнить корректировку, прибавив или отняв разницу между стандартным ростом и высотой владельца квартиры или дома.

Подводя некоторый итог по изложенному материалу, надо ещё раз напомнить, что:

Для входных дверей подходят только стационарные или нажимные ручки, кнопки использовать специалисты не рекомендуют. Если для материала ручек межкомнатных дверей особых ограничений не имеется, и их дизайн может содержать разнообразные вставки, то для ручек входных конструкций подходят только разнообразные металлические сплавы с антикоррозийным и гальваническим покрытием. Цветовая гамма ручек во внутренних помещениях зависит только от стиля и дизайна, для входной группы это только хром и никель. По эргономике обтекающие формы нажимной ручки и её расположение на высоте 100 см от уровня пола наиболее оптимальны.

Если учесть изложенную информацию и рекомендации, то в результате можно приобрести и установить ручку для двери, которая будет много лет служить верой и правдой.