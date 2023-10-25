Как закрыть трубы в ванной, но оставить к ним доступ

Трубы могут стать проблемой для ванной комнаты, т.к. могут портить впечатление и общий интерьер. Поэтому многие стараются уделить этому вопросу максимум времени, чтобы красиво закрыть коммуникации и при этом оставить к ним удобный доступ. В данном материале мы дадим рекомендации, которые могут быть полезны для оформления интерьера ванной комнаты.

Доступные способы маскировки труб в ванной

Чтобы изначально подобрать наиболее подходящий вариант маскировки, следует учитывать следующие факторы:

обязательно следует учитывать расположение труб (вертикальные или горизонтальные), аналогично учитывайте размеры труб, чтобы уже сразу начинать накидывать идеи для дальнейшей маскировки;

особенности помещения: в этом случае учитывают планировку, так как она может быть самой разной;

берите в учет места, где расположены вспомогательные приборы, краны и прочие соединения (это важно, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с неприятными последствиями);

напоследок стоит учесть расположение стен.

К примеру, существует несколько вариантов маскировки труб, которые могут сильно отличаться. Кто-то старается организовать съемные секции с приятным внешним видом, а кто-то стремится сэкономить и используют банальные шторы с рейками.

В любом случае оба этих варианта выполняют основную цель. Но помимо этих вариантов существует еще несколько, о которых мы поговорим подробнее.

Дизайнерский вариант маскировки труб в ванной с элементами фантазии

Если вы думали, что невозможно маскировать и убирать коммуникации, то не стоит торопиться с выводами, ведь современный подход всегда предлагает универсальные решения, среди которых могут быть вполне интересные варианты. К примеру, можно не убирать коммуникации, а делать их частью общего интерьера, что позволит создать оригинальное окружение.

Но стоит понимать, что подобный подход к созданию может дорого обойтись и подойдет далеко не для каждого жилья.

Поэтому стоит поначалу внимательно изучить особенности этого варианта оформления и уже потом начинать экспериментировать.

А что касается основных направлений дизайнерского оформления, то оно выглядит следующим образом:

Окрашивание – отличное решение, которое не только экономичное, но еще и гибкое в плане применения. Можно использовать разнообразные краски, а возможность окрашивать не только металлические, но и пластиковые трубы значительно расширяет ваши возможности. Главное подобрать правильный формат краски и сочетание цветов. Использование узоров – любопытный вариант кардинально изменить внешний вид трубы, так как правильный подбор цветов и нанесение узоров является уникальным дизайнерским решением.

Растения – наверняка вы будете удивлены, но существует практика использования искусственных растений, которые отлично маскируют любые трубы и прочие элементы окружения. Правда, такой формат подойдет исключительно для просторных помещений.

Функциональный способ маскировки труб в ванной с применением различной мебели

На данный момент можно подобрать интересные варианты мебели, которые удобно устанавливают и осуществляют функцию маскировки мебели. При этом мебель уникальна не только тем, что позволяет красиво оформить окружение, но еще и позволяет обеспечить гарантированный доступ к трубам и кранам.

Такое сочетание возможностей наверняка придется вам по вкусу, поэтому можете смело пользоваться новыми вариантами и не забывать учитывать следующие рекомендации:

Вертикальные трубы можно легко замаскировать с помощью специального пенала. Их уникальность заключается в том, что есть возможность подобрать практически любой размер и форму. Предусматривается даже возможность собственноручного создания пенала, который позволит добиться желаемого результата.

Тумба является самым распространенным вариантом маскировки труб. В основном ее применяют для сокрытия подводящих труб к крану. При этом тумбы не имеют задней стенки и создаются из специального влагостойкого материала. Поэтому обязательно рассматривайте данный вариант оформления, чтобы внести в интерьер нечто новое и интересное.

Даже громоздкий бойлер можно спрятать, нужно лишь найти оригинальный подход. Вам достаточно будет воспользоваться фантазией и рассмотреть все доступные варианты мебели. Они позволят без проблем добиться успеха, красиво все оформить и выполнить главную задачу – спрятать трубы и прочие коммуникации.

Закрываем трубы пластиковым экраном

Это еще один из распространенных способов маскировки, который отличается следующими особенностями данного материала:

Стоит учитывать, что этот материал обладает крайне низкой массой и доступной стоимостью, поэтому можно смело выбирать любое из доступных направлений. Кроме того, на рынке существует множество видов материала, каждый из которых будет не только уникальным, но и словно конструктор позволит решить практически любой вопрос, связанный с интерьером;

Другой интересной особенностью является то, что внешний вид материала ничем не ограничен и вы с легкостью найдете то, что вам необходимо;

Уникальный состав материала позволяет постоянно заниматься влажной уборкой и не волноваться касательно их изнашивания;

Еще одной интересной стороной этого материала является возможность собственноручно собирать и разбирать каркас, что крайне удобно и универсально для постоянного использования.

Перед использованием панелей следует помнить о том, что для правильной сборки готового каркаса предстоит поначалу собрать «скелет». Для этого предстоит использовать дополнительные оцинкованные материалы, которые крепятся к стенам. Поэтому важно, чтобы стены были прочные и не сыпались.

А что касается безопасности, то панели хоть и имеют свойство к самозатуханию, они как минимум легко воспламеняются и выделяют едкий дым в большом количестве. Обязательно обеспечьте хорошую пожарную безопасность.

Закрываем трубы в ванной с помощью фальш-стены

Необычный и сложный способ создать идеальную маскировку с отверстием для труб. Главное преимущество этого способа заключается в идеальном сокрытии труб и кранов. При этом, несмотря на сложность монтажа, сам материал достаточно гибкий для создания нужной формы и крепления. Но учитывайте, что выбирать следует строго влагостойкий материал, иначе он долго не продержится.

А что касается порядка использования данного метода, то он выглядит следующим образом:

Для начала следует нанести разметку на пол и стены, с помощью которой затем будет монтироваться каркас из металла.

Затем по каркасу начинают обшивать гипсокартон, который предварительно распилен на нужные части. Сборка производится с применением саморезов, которые считаются наиболее надежным креплением среди доступных аналогов.

ВАЖНО! Если производится маскировка труб с горячим водоснабжением, то обязательно нужно делать отверстия в маскировке, чтобы горячий воздух мог циркулировать и не застаивался.

Как только конструкция уже имеет итоговый внешний вид, можно приступать к созданию технических люков. Благодаря им можно будет получать гарантированный доступ к коммуникациям.

Остается сделать итоговую обработку, и в принципе все готово.

В большинстве случаев фальш-стену используют для маскировки коммуникаций около унитаза. Но учитывайте, что такой тип маскировки достаточно громоздкий, поэтому он будет уменьшать полезное пространство примерно на 30 см.

Универсальный каркас для труб с облицовкой

Это более сложный вариант создания каркаса, который помимо самой фальш-стены предполагает дополнительное оформление в виде плитки или мозаики. Стоит понимать, что несмотря на крайне привлекательный внешний вид, данный способ маскировки потребует крайне много сил и ресурсов.

Ведь монтаж такой конструкции непростой и требует особого подхода, но итог наверняка порадует. Но лучше поначалу все обдумать, так как сразу бросаться в это дело не стоит, иначе можно просто погрузиться в труд и утонуть в нем. Поэтому принимать решение о данном способе маскировке стоит обдуманно.

В данном случае стоит понимать, что использование облицовки потребует особых знаний, ведь ее потребуется крепить не на стену, а это требует соблюдения различных правил. При несоблюдении правил может произойти ситуация, что облицовка просто начнет разрушаться.

Поэтому стоит быть предельно внимательным с этим вариантом и не торопиться с определенными решениями.

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Инновационный способ маскировки труб в ванной с помощью жалюзи

А этот вариант является не таким обычным и редко используется в отечественных ванных. Это скорее инновационное решение, которое позволяет просто обустроить ванну с различными жалюзи и дополнительными стенами. Преимуществом является возможность полностью все спрятать и использовать для декорирования плитку, мозаику или даже зарисовки.

Но стоит понимать, что реализация такого способа может стать причиной крайне большого количества затраченного времени и уменьшения полезного пространства.

Можете смело пользоваться всеми рекомендациями и постепенно продумывать дальнейшие ваши действия. Благодаря тщательному анализу и изучению ванной, можно смело подобрать подходящий вариант. Главное, не бояться экспериментировать, вносить свои идеи и просто постепенно добиваться желаемого результата.

Только такой подход позволит добиться успеха и получить качественную маскировку. При правильном использовании рекомендаций можно добиться успеха.