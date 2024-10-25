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Напольное покрытие для ванной комнаты

#Ремонт #Керамическая #Керамогранит #Напольная #Напольные покрытия #Плитка #Для ванной #Виниловая плитка

Ванная комната – особое пространство дома. Мокрая зона предъявляет свои требования к выбору отделочных материалов, особенно к напольному покрытию. Оно должно быть устойчивым к влаге и к воздействию воды, выдерживать перепды температур, обладать пониженной скольскостью и подходящему к проекту эстетическими характеристиками. 

Желательно, чтобы материал напольного покрытия для ванной отвечал требованиям гидро и пароизоляции. Значение имеет неприхотливость в уходе, экологичность, гигиеничность и повышенный срок эксплуатации. На строительном рынке можно встретить несколько вариантов, подходящих под описанные критерии.


Наливной пол в ванной

Различают акриловое, эпоксидное, метилметакрилатное и полиуретановое покрытие. Для ванной комнаты выбирают полиуретановый состав. Он отличается экологичностью, прочностью и имеет нескользящую поверхность. Около 10 лет назад наибольшей популярностью пользовался 3D дизайн наливных полов, однако сегодня ему на смену пришли однотонные принты.


К преимуществам наливного пола в ванной стоит отнести простоту ухода, влагостойкость, комфортную по температуре поверхность, гидроизоляцию, бесшовность покрытия и долговечность. Среди недостатков специалисты отмечают сложную заливку и невозможность фрагментарного демонтажа. 

При возникновении дефектов придется удалять все покрытие и затем вновь заливать его. Монтаж такого пола, как и реставрационные работы лучше доверить профессионалам.


Виниловый пол в ванной

Один из бюджетных видов покрытия – виниловый пол создается с помощью плитки. Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать виниловую плитку под любой интерьерный проект. Также к достоинствам материала можно отнести бюджетность, простоту ухода и монтажа, гигиеничность. 

Однако токсичность при горении, возможная деформация при изменении температурного режима, выгорание и не экологичность – минусы напольного покрытия.



Керамическая плитка для пола ванной

Экологичная керамическая плитка устойчива к влажности и температурным перепадам. Покрытие отличается холодной поверхностью, однако хорошо сочетается с технологией теплого пола. Сегодня производители предлагают множество вариантов дизайнерских решений плитки под разный тип камня. Повторяется не только цвет, но и фактура материала.


Среди достоинств керамической плитки выделяют гипоаллергенность, пожаробезопасность и устойчивость к химическому воздействию. Несмотря на большой вес, процесс укладки плитки достаточно прост. С ним сможет справиться даже новичок. Все описанные качества делают керамическую плитку идеальным решением для создания напольного покрытия в ванной.


Кафель в качестве напольного покрытия для ванной

Кафель – традиционный вариант покрытия для мокрой зоны. Обладает схожими свойствами с керамической плиткой. Среди отличий выделяют повышенную хрупкость и легкость в сравнении с аналогичными материалами. Процесс укладки кафельного пола прост, а сама плитка бюджетна.



Линолеум на полу в ванной

Подобное покрытие редко встречается в интерьерах, однако в прошлом линолеум пользовался в России небывалой популярностью. К его достоинствам можно отнести простоту укладки, устойчивость к влаге и многообразие вариантов принтов. 

Такое покрытие легко поддается деформации, не приемлет механического воздействия и имеет низкие эстетические характеристики. По этим причинам в последнее время его все реже можно встретить в интерьерных проектах.

Сочетание покрытий ванной с технологией теплого пола

Представленные материалы хорошо сочетаются с технологией теплого пола. Чтобы не допустить перегрева покрытия, специалисты рекомендуют выбирать системы с внешним контролем температурного режима. Нагрев до +25 градусов не критичен для напольного покрытия. 


Однако материал от разных производителей обладает отличительными физическими свойствами. При выборе покрытия стоит учитывать особенности каждого отдельного вида покрытия и общие характеристики.


Правила сочетания напольного покрытия с интерьером ванной комнаты

Напольное покрытие должно сочетаться с основным решением интерьера по цвету и фактуре. Пол в светлой гамме станет универсальным вариантом, который впишется в любой проект. Если вы заинтересованы в более оригинальном решении – отдайте предпочтение ванной в темных тонах.


Лучше выбирать однотонное покрытие – любой оттенок пола без рисунка будет выглядеть сдержанно, стильно и благородно. Активный принт – спорный вариант. Такое напольное покрытие будет уместно лишь в том случае, если остальной дизайн комнаты минималистичен. 

При этом если и останавливаться на рисунке напольного покрытия, то выбирать только простые варианты. Хорошим решением будет геометрия или абстракция. А вот от 3d рисунков и сюжетных картин на полу лучше отказаться. Подобные варианты были популярны около 10 лет назад, однако они практически всегда смотрятся странно, создают ощущение перегруженности и визуально сужают пространство.



Особенности напольного покрытия для ванной комнаты

Напольное покрытие в ванной комнаты в первую очередь должно быть функциональным. Важно, чтобы материал не боялся влаги, был устойчив к внешним факторам среды, переносил перепад температур и при этом не скользил. Дополнительным преимуществом является совмещаемость покрытия с технологией теплого пола. Это актуально в том случае, если сам материал плохо сохраняет тепло.


Помимо общих характеристик также обращайте внимание на производителя. Предпочтение стоит отдавать проверенной компании, которая специализируется на производстве напольного покрытия. Другой аспект при выборе покрытия – срок эксплуатации. 

Между двумя идентичными материалами лучше выбрать более долговечный, даже если его стоимость дороже. В перспективе вы сэкономите на ремонте и реставрации. Мало кто готов производить ремонтные работы ежегодно, поэтому лучше сделать все качественно.


Строительный рынок предлагает варианты дизайна для разных материалов. Сложны оттенки и рисунки почти всегда можно купить в крупном магазине или заказать напрямую у производителя. Широкий выбор гарантирует, что вы сможете подобрать подходящее напольное покрытие под любой интерьер. 


Среди обилия вариантов дизайнеры советуют останавливаться на лаконичных вариантах оформления – однотонном покрытии или материале с лаконичным принтом. Напольное покрытие будет базой интерьера, а в роли акцента могут выступать стены или дополнительные детали.




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