Уютная домашняя обстановка дарит покой и умиротворение, позволяет отдохнуть от забот и набраться сил к следующему рабочему дню. Чтобы в квартире-студии было комфортно жить, а интерьер радовал душу, ей необходим качественный, продуманный ремонт. Впервые его делают при покупке, создавая интерьер по своему вкусу, а после – по мере необходимости.

Как правило, косметические ремонты, обновляющие стиль помещений, делают раз в 5-7 лет, а капитальные, с заменой труб, мебели, окон и дверей – через 12-15 лет.

Для того чтобы получить нужный результат, необходимо придерживаться определенных правил в процессе ремонта. На сложные, ответственные работы желательно пригласить умелых мастеров. Финишную отделку по качественно выполненной основе нетрудно сделать самостоятельно. О том, как делать ремонт, о средних ценах на материалы и услуги, мы расскажем в этой статье.

Как проводится ремонт квартиры-студии

Любой ремонт, как косметический, так и капитальный, начинается с планирования. Если владельцы квартиры-студии предпочитают воспользоваться услугами профессионалов, то им достаточно пригласить представителя компании и дизайнера, чтобы они произвели замеры.

А также обговорить с ними желаемый стиль, особенности будущего интерьера, финансовые возможности. Далее будут работать специалисты, предоставив в установленный срок ремонт «под ключ».

В том случае, если денег не хватает, или есть уверенность в своих силах, все этапы придется проходить самостоятельно, включая разработку проекта, поиск и закупу материалов. Однако, никто не запрещает нанимать мастеров на конкретные, разовые участки – электромонтаж, сантехника, оборудование теплых полов или выравнивание стен.

Этапов качественного капитального ремонта:

Демонтаж старых покрытий, оборудования, если речь идет о квартире, в которой уже проживают.

Защита пленкой окон и дверей.

Выбор и закупка материалов для черновой отделки – цемент, песок, штукатурные смеси, трубы и прочее.

Установка гипсокартонных конструкций, капитальных перегородок. Штробление каналов под электропроводку, кабели.

Монтаж электрики, систем отопления и водоснабжения, газового и вентиляционного оборудования.

Заливка черновой стяжки пола, выравнивание стен по маякам, с армированием, если это необходимо. Грунтование стен и шпаклевка.

Подбор и приобретение чистовых отделочных материалов.

Финишные работы по отделке потолков, стен и откосов, укладка напольных покрытий.

Установка сантехники, светильников, кухонного гарнитура и оборудования.

После ремонта обязательно проводят капитальную уборку своими силами или с помощью клининговой компании. Только после этого расставляют мебель, декорируют помещения коврами, шторами, настенными элементами.

Нужен ли дизайн-проект для ремонта квартиры-студии

Квартиры свободной планировки, представляющие собой большое помещение без перегородок, – это сложный объект. К ним предъявляются повышенные требования в области эргономики, оптимального планирования жизненного пространства.

Обязательно применяется зонирование. Выискиваются лучшие способы совместить кухню, гостиную и спальню, для обеспечения удобного и комфортабельного проживания. Именно поэтому хороший дизайн-проект необходим.

Подробный план позволяет оптимизировать расходы, наглядно расписывает все этапы ремонта. С его помощью можно избежать серьезных ошибок. Для косметического, недорогого ремонта можно сделать план самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями специалистов и фото примерами.

Однако, если планируется применять дорогостоящие материалы, такие как природный камень, или делать перепланировку, оборудовать перегородки, без помощи специалиста не обойтись. Грамотный дизайнер создаст проект, с учетом особенностей квартиры, пожеланий клиента и доступных средств. Подробно распишет все этапы и необходимые для них материалы, предоставит визуализацию конечного результата.

Какой стиль интерьера выбрать для ремонта квартиры-студии

Интерьерное направление, в котором будет выполняться отделка и вся обстановка, – это еще одна важная деталь. От него зависит ощущение уюта, психологический и физический комфорт жильцов.

Более того, стиль непосредственно влияет на цену проекта. Так, шикарные, «королевские» апартаменты выйдут намного дороже, чем лаконичный лофт или творческое смешение понравившихся элементов.

Выбирают стилистику помещений, исходя из собственных предпочтений, понятий о прекрасном. В процессе подготовки рекомендуется обратить внимание на интерьеры помещений, схожих по площади, выбрать наиболее понравившиеся варианты.

Лофт Брутальный, строгий стиль, не имеет вычурных элементов и обилия украшений. Классический лофт требует просторных помещений, с большими окнами и высокими потолками, так как темная кирпичная кладка или бетонные потолки, стены со свисающими светильниками визуально уменьшают пространство. Если же выкрасить кладку в белый или сероватый цвет, использовать комплексные решения (комбинацию кладки с покраской или обоями), то лофт отлично подойдет и для маленьких студий. Скандинавский Еще один простой и доступный, на удивление комфортабельный стиль. В нем используются преимущественно природные материалы или их качественная имитация. Светлые оттенки позволяют зрительно увеличивать крохотные комнаты, а детали в виде пледов, ковриков придают уют. Смешанный Если у владельцев нет определенных предпочтений, дизайнеры рекомендуют подойти к процессу творчески. Сегодня в моде необычные, креативные решения, эклектичное смешение элементов разных стилей.

Сколько стоит ремонт квартиры-студии

В зависимости от используемых материалов и сложности проекта итоговая стоимость может составлять от 5 000 до 10 000 рублей за квадратный метр. В таблице даны средние цены по Москве и Московской области.

Сложность Материалы для

черновой отделки,

руб./м2 Стоимость

чистовой отделки,

р/м2 Оплата труда

бригады,

р/м2 Итоговая цена,

руб./м2 Бюджетный косметический 3 500 2 500 5 000 11 000 Капитальный 4 800 6 500 7 000 18 300 Дизайнерский премиум-класса 5 000 8 500 10 000 23 500

Этапы ремонта квартир-студий с перечнем материалов

Кажущаяся простота работ в помещении без перегородок обманчива. Требуется строгое соблюдение очередности, точные расчеты, так как невозможно изолировать кухню или зал-спальню во время «грязных» этапов. А требуемое количество оборудования и материалов сравнимо с обычной квартирой такой же площади.

Этапы Площадь,

кв. м Необходимые материалы Электромонтаж, освещение Медные трехжильные кабели для силовых линий

Электропровода для слаботочных линий

Кабели для интернета, телевизора

Защитные рубашки, крепежи

Электрощиток, распределительные коробки

Подрозетники, розетки и выключатели

Лампочки, светильники

УЗО, автоматика для щитка Отопление, горячая и холодная вода, канализация Газовый котел, электроводогрейка

Трубы и радиаторы отопления, фитинги

Полиэтиленовые трубы для теплого пола

Водопроводные и канализационные трубы, узлы, фильтры

Насосы, клапана, крепежные и герметизирующие расходники Отделка стен помещения 60-65 Штукатурка гипсовая, стеклохолст

Шпаклевка базовая и финишная

Отделочные материалы – декоративная штукатурка, обои, краска, панели

Настенный декор – плинтуса, багеты, лепнина ППУ ″ ″ , ″ в ванной, туалете 20-25 Настенная плитка из керамики, пластика, водостойкая краска или обои

Мозаика из стекла, керамики, керамогранит

Затирка цветная и однотонная, уголки, клей плиточный Укладка полов в санузле, на кухне 4-10 Напольная плитка или керамогранит

Затирка для швов, уголки, клей

Плиты из камня, влагостойкий ламинат, дерево ″ ″ , ″ напольного покрытия в комнате 20-40 Паркетная или деревянная доска, ламинат, линолеум, ковролин, плитка

Клей, подложки, плинтуса

Порожки на местах стыка разных материалов Обустройство потолка 28-50 Выравнивающая штукатурка и шпатлевка, краски (для окрашенных потолков)

ГКЛ или ГВЛ, профиль, шпатлевка шовная, стеклохолст, краска (для гипсокартонных конструкций)

Монтажный профиль, полотно декоративное, профиль для освещения (для натяжных потолков)

Люстры, точечные и подвесные светильники, споты Установка входных дверей, межкомнатных в санузле Металлические или деревянные входные двери

Влагостойкие ламинированные, стеклянные, окрашенные межкомнатные двери

Фурнитура – петли, ручки, дверные глазки и замки

Как рассчитывается стоимость ремонта квартиры-студии

Так как помещения имеют разную площадь и высоту потолков, свои особенности, итоговая цена проекта всегда индивидуальна. Она зависит от целого ряда факторов:

площадь. Чем больше помещение, тем ниже стоимость за 1 м 2 , но выше итоговая цена из-за объема работ и материалов;

срочность. Если владелец спешит к определенному сроку, приходится переплачивать наемным работникам;

пожелания и вкусы владельца по отделке, сложность работ. Например, поклейка обоев обходится дешевле, чем нанесение декоративной штукатурки. А многоуровневые потолки дороже, чем обычная окрашенная поверхность.

Свой вклад вносят дополнительные элементы интерьерного декора – стеклянные или гипсокартонные перегородки, ниши, подиумы. Материалы экстра-класса, эксклюзивные, авторские модели значительно увеличивают расходы на ремонт. Кроме того, значение имеет выбранный стиль интерьера. Чем сложнее и вычурнее декор, тем больше придется заплатить.