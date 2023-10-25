Ванные комнаты относятся к нежилым помещениям, наравне с гардеробными и кладовками. Но именно их оформлению владельцы недвижимости уделяют особое внимание. Помещение должно быть максимально приятным на вид, уютным и практичным.

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Ванная комната – это одно из самых сложных для отделки и оборудования, помещений в доме. Необходимо учесть массу нюансов, специфику и условия эксплуатации.

Важен каждый этап, от черновых работ до монтажа полотенцесушителя. Особое внимание следует уделить выбору и укладке плитки. Обо всех тонкостях плиточных работ в ванной мы расскажем сегодня.

Как правильно выбрать плитку для ванной комнаты



На что обращают внимание обычные люди, покупая напольную или настенную плитку? Чаще всего, это цвет, гладкая или рельефная поверхность, наличие или отсутствие рисунка. Еще, на взгляд неспециалистов, важна цена.

Эксперты же советуют обращать внимание на эксплуатационные характеристики:

Для «мокрых» помещений, по классификации СНиП, важнейшим параметром является уровень водопоглощения. Слишком пористая плитка быстро становится рассадником плесени. Поэтому подходит только плитка I-III групп из восьми возможных. Группы обязательно указываются в документах на продукцию.

Для облицовки стен и пола можно использовать и мелкую мозаику, и крупные элементы, размерами 20х80, 25х75, 80х80 и даже 80х160 см. Габариты плитки ограничены только предпочтениями владельцев и практическими соображениями. Для самостоятельной работы наиболее удобны форматы со сторонами до 45-60 см. Более массивные элементы требуют немалого мастерства.

Далеко не всегда получается укладывать плитку без обрезки. Кроме того, часть материала может потрескаться, расколоться. Поэтому, специалисты рекомендуют добавлять к нужному количеству еще 10-15%.





Остатки не стоит выбрасывать. Если одна или несколько плиток потребуют замены, не придется бегать по магазинам в поисках конкретной коллекции. В отличие от обоев, плитка не портится и не выцветает, может храниться десятилетиями.









Правильный выбор клея для укладки плитки в ванной



Плитку приклеивают к полу и стенам. От состава и качества клея зависит долговечность и надежность покрытия.

Важно знать ряд нюансов, чтобы не ошибиться с выбором:

Для более легкой керамики подходят практически любые составы для ванных комнат.

Тяжелые плиты керамогранита приклеивают на эластичные составы, с добавками.

На гипсовую или цементную штукатурку плитку приклеивают цементными или двухкомпонентными эпоксидными составами.

Если стены в ванной зашиты гипсокартоном, покупают дисперсионные клеи с хорошей адгезией.

Также, допустимо использовать универсальный клей. Сухие смеси перед применением разводят водой в нужной пропорции, и тщательно перемешивают.





Удобна мастика, в виде полностью готовой к применению пасты, но стоит она дороже. Если будет проводиться облицовка всего помещения, разница в итоговой сумме может быть существенной.

Выбор затирки для укладки плитки в ванной



Смесь, которой заполняют швы между плитками, защищает от проникновения грязи и влаги под облицовку. Она скрепляет отделку, выполняет эстетические функции, улучшая внешний вид стен и пола.





Для ванной комнаты выбирают влагостойкие затирки, без цемента в составе. Лучше всего пользоваться универсальными составами, или тщательно подбирать фугу для керамики, керамогранита.

Подготовительные работы для укладки плитки в ванной



Если речь идет о капитальном ремонте, то помещение полностью освобождают от оборудования, мебели, старых настенных и напольных покрытий.

После чего приступают к работам.

Стены очищают от пыли и сухого цемента.

Выравнивают с помощью цементнопесчаной штукатурки с низким уровнем влагопоглощения. Плотность состава должна быть выше плотности стены, чтобы не произошло отслоения. Штукатурят обязательно по маячкам.

Если нет желания проводить штукатурные работы, то можно использовать влагостойкие ГКЛ, монтируя их на обрешетку.

На полу заливают новую стяжку.

Пол и часть стен гидроизолируют, обрабатывают двумя слоями грунтовки, с обязательным просушиванием.

Грунтование – обязательный этап, обеспечивающий хорошее сцепление клея с поверхностью.





Гидроизоляция – это необходимая часть ремонта в «мокрых» помещениях. Самый удобный и практичный вариант, доступный и для новичков, является жидкая гидроизоляция.





Ее наносят обычными валиками или кистями. Углы, стык стены и пола, дополнительно укрепляют стыковочными рулонными лентами. Особое внимание уделяют местам, в которых будут устанавливаться душевая кабина или загородка, ванна.

Какие инструменты и материалы потребуются для укладки плитки в ванной комнате



Для проведения работ необходим набор инструментов и материалов:

настенная и напольная плитка, декоративные элементы и бордюры, панно;

клей или мастика;

грунтовка глубокого проникновения и фуга;

пластиковые кресты, специальные системы для выравнивания плиток;

герметики силиконовые;





алюминиевый профиль прямоугольного сечения для потолков, которым подпирается первый ряд настенной кладки;

саморезы и стремянка, маска для лица, перчатки;

шпатели зубчатые и мягкие, плиткорез, поролоновая губка;

ветошь, киянка, кисть;

электромиксер для перемешивания смесей;

ведра, кюветы;

лазерный или строительный уровень.





Профессионалы часто используют в своей работе специальные инструменты для резки, выравнивания плитки, более быстрой и ровной укладки.









Как правильно рассчитать количество плитки для укладки в ванной

Чтобы не ошибиться с количеством материала, необходимо произвести замеры и расчеты.

Рулеткой измерить длину всех стен и найти периметр, затем определить высоту от пола до потолка. Перемножить периметр на высоту, для определения площади стен.

Измерить ширину и высоту окна, дверей. Определить их площадь.

Вычесть из общей площади комнаты полученный результат. Если ванна будет закрыта экраном, то необходимо высчитать и вычесть площадь стены за ванной.

Найти площадь пола, перемножив длину помещения на его ширину.





Полученные результаты – это площадь, которую необходимо облицевать плиткой. К ней стоит прибавить 10-15% от суммы, на подрезку и случайные поломки плитки. Количество упаковок высчитать нетрудно: общая площадь стен или пола делится на площадь плитки, написанную на упаковке.

Способы укладки плитки в ванной комнате



Существует несколько красивых вариантов укладки напольной плитки:

Базовая, ровными рядами. Самый экономичный и простой метод, доступный мастерам-самоучкам;

Кирпичная или вразбежку. Имеет вид стенной кладки, когда последующий ряд плитки сдвигается на половину длины элемента;

Диагональная. Выкладывается от дальнего левого угла к ближнему правому. Способ сложный, требует особого мастерства. Кроме того, из-за многочисленных подрезок, увеличивается расход материала;

Елочкой . Еще более сложная комбинация диагонального и кирпичного методов;

Шахматный порядок . Красивый способ для двухцветной плитки. Цвета могут чередоваться горизонтально или вертикально;

Художественная или калейдоскопная. Мастер выкладывает на полу сложные, многоцветные геометрические узоры, цветы из ромбовидных и квадратных элементов, ковры, орнаменты;

Модульная . Применяется для выкладки плитки трех разных размеров;

Со сдвигом. При выкладке используют несколько видов плитки, с большой разницей в размерах – в 16-24 раза.

Самые сложные методики доступны только опытным мастерам. Новички могут попробовать свои силы с шахматной или модульной схемой.









Как класть плитку в ванной: этапы работы



С чего начать укладку плитки в ванной комнате? Опытные мастера-плиточники, досконально знающие секреты профессии, делают, как им удобнее. Они смотрят по планировке помещения, наличию выступов, сложных элементов.

Новичкам рекомендуется начинать со стен, чтобы снизить вероятность повреждения напольного покрытия в процессе. От падения инструментов, элементов отделки, могут остаться сколы, трещины.

Поэтому профессионалы рекомендуют:

сначала облицевать стены;

затем установить сантехническое оборудование, включая ванну;

в последнюю очередь заниматься укладкой плитки на пол.

Такая очередность позволяет полностью отделать стены, без мешающих сантехнических устройств. Ванна устанавливается прямо на стяжку, без перекосов, после чего весь пол закрывается плиткой.





Если планируется оборудовать душевую загородку, то порядок работ следующий:

монтаж, прокладка канализационных и водопроводных труб, электрокабелей;

заливка черновой стяжки с нужными бортиками и уклоном;

отделка стен плиткой;

укладка плитки внутри кабинки, с обязательным уклоном в сторону сливной решетки.





Только после этого кафелем отделывают все остальное помещение.

Особенности работ при укладке плитки на стены в ванной

Разметка . Чтобы элементы с рисунками и декоративные бордюры для плитки соответствовали дизайн-проекту, требуется нанесение схемы. Панно раскладывают на полу в другом помещении, нумеруют каждую плитку, и переносят план-разметку на стену, пол. Также, делаются отметки для первого ряда на стене, с помощью строительного или лазерного уровня, нивелира, карандаша.

Облицовка . В процессе работы важно соблюсти горизонталь и вертикаль. Плитки не должны «уезжать» вбок, перекашиваться или становиться «лесенкой». Первый, нижний, ряд выкладывают по уровню. Затем дают полностью высохнуть клею. Если нет желания терять время, первые плитки опирают на потолочный профиль, прикрученный дюбель-саморезами к стене. После высыхания, профиль удаляют.

Клей наносят тремя способами. При ровных стенах рекомендуется наносить только на плитку или только на стену, пол. Последним способом работают только опытные мастера. При нанесении смеси на плитки и поверхность, образуется утолщенный слой, хорошо скрывающий неровности.

Перед началом работы, стену и плитки увлажняют из пульверизатора.





Техника укладки:

наносят ровный слой клея специальным зубчатым шпателем;

прикладывают плитки, на место, устанавливая крестики из пластика или СВП;

выложив несколько плиток, киянкой и уровнем выравнивают их относительно друг друга;

на стыках плитка должна заходить друг на друга. Второй вариант – обрезка кромок под углом 450, для получения идеально ровных углов.

В элементах, встающих на места выхода коммуникаций, кабелей, заранее просверливают отверстия нужного диаметра.

Укладка пола в ванной из кафельной плитки или керамогранита

Перед началом работ, все стыки стен обрабатываются силиконовым герметиком. Первую плитку кладут у дальней стены, в левом углу. Продолжают укладку рядами, пятясь к порогу.

Последние плитки укладываются у стены, прилегающей к дверному проему, и у порога. Техника укладки, нанесение клея, полностью идентичны работе со стенами.





Необходимо тщательно контролировать положение плиток, выравнивать их, чтобы не получилось зазоров или неровностей. Если планируется устанавливать экран у ванны, обрешетку монтируют после окончания работ и высыхания клея.

Итоговые работы по укладке плитки в ванной



Состоят из двух этапов:

Герметизация стыков между стенами и ванной, раковиной силиконовым герметиком. Или можно использовать узкие полоски плитки, обрезанные под углом 45 0 сверху и снизу, то дополнительной обработки не требуется;

Обработка швов плитки фугой. Хорошая затирка имеет консистенцию густой, деревенской сметаны. Состав втирают резиновым шпателем, после чего затирают под углом 25-30 0 ;

Шлифовка швов. После подсыхания затирки, швы проходят еще раз, заполняя появившиеся провалы, пропуски. Затем поверхность зашлифовывают поролоновой губкой.





Следы клея, пасты необходимо немедленно убирать сухими, чистыми тряпками. Если эти составы высохнут на плитке, их будет очень сложно удалить.



