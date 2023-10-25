Во время облицовочных работ керамогранитом нередко возникает необходимость подрезки полотна. Сам по себе материал очень прочный, но при неправильной резке может легко расколоться на мелкие кусочки. Поэтому нужно знать технические характеристики керамогранита, чтобы правильно подобрать инструменты для резки.





Состав керамогранита

Это многокомпонентный материал, в основу которого входят – кварцевый песок, кварц, полевой шпат, каолин. Смесь затвердевает под воздействием высоких температур и превращается в очень крепкую и прочную плитку. Технология производства совершенствуется каждый год. Материал становится тоньше, при этом показатели прочности только повышаются.







Керамогранит по износостойкости и прочности делится на 5 степеней:

первая – самый низкий показатель прочности. В основном используется в качестве напольного покрытия помещений жилого назначения с минимальными воздействиями;

второй и третий – средний показатель прочности и износостойкости. Активно используется для укладки на кухне, ванной комнате, прихожей;

пятый и четвертый – самый крепкий керамогранит, который используется в общественных местах. Разбить или расколоть такой материал практически невозможно.

Чтобы избежать распространенных ошибок, пыль в глазах и осколки под ногами, подбирать инструмент для резки керамогранита нужно исходя из особенностей материала.

Способы резки керамогранита в домашних условиях

1. Механический плиткорез

Простой и оптимальный инструмент для использования в домашних условиях. Незамысловатое устройство состоит из станины, направляющих, режущего ролика и специальных лопаток, удерживающих плитку во время работы.







Ролик делает глубокий надрез, по которому плитка легко ломается. Чтобы разлом произошел в нужном месте, ролик должен быть острым, а полозья смазанными. В противном случае надрез получится неравномерным, и плита может сломаться в произвольном направлении.

Механический плиткорез не справится с рельефной плиткой и с покрытой гранилью. Со временем у механического инструмента может появиться люфт, из-за которого надрез будет неравномерным, соответственно при раскалывании могут пойти трещины. Если это первый или последний ряд плитки, спрятать неровности можно за плинтуса.

2. Электрический плиткорез

В отличие от механического аналога, электрический инструмент более надежный и делает идеально равномерный надрез даже на тонком керамограните. Оборудование состоит из основания, алмазного круга для резки, направляющих, системы подачи воды и электрического двигателя.







Вода необходима чтобы избежать перегрева плитки и образования пыли. В зависимости от модели плиткореза подача воды может быть автоматизированной или ручной. Воду нужно менять после резки 10-12 плит, иначе алмазный круг испортится. По окончанию работ режущий инструмент тщательно промывается и просушивается.





С помощью электрического плиткореза можно делать фигурную резку, но не круговую. Удобный инструмент для домашнего использования, легко режет плитку для ванной и керамогранит. Процесс быстрый, с минимальными рисками повреждения полотна.





3. Болгарка

Когда специальных инструментов для резки керамогранита нет под рукой, можно воспользоваться болгаркой. Способ не самый простой и безопасный, но при определенной сноровке вполне допустимый. С помощью болгарки можно надрезать материал на части любого размера.







Резать керамогранит можно только гладким алмазным диском, без отверстий. Инструмент можно использовать для фигурной резки, но стоит помнить, что риск появления трещин и микросколов в этом случае значительно повышается.

Правила резки керамогранита с помощью болгарки:

при резке нужно учитывать, что круг «съедает» несколько миллиметров, поэтому работать нужно со смещением на 2-3 мм в большую сторону;

тонкий лист керамогранита нужно резать плавными движениями – вперед-назад;

толстый лист керамогранита режется только в одном направлении. Движения должны быть более уверенными, но не резкими;

после каждого этапа диск нужно тщательно очистить. Для этого можно использовать специальные средства или подручные, например, обычный кирпич;

диск устанавливается в болгарку по направлению к механизму.





Предварительно на плитке нужно начертить линии надреза. Помещение, в котором проводятся работы, должно хорошо освещаться и проветриваться. Надрез в целях безопасности нужно проводить в специальных защитных очках или защитной маске.

4. Лобзик, циркулярная пила, гидроабразив

Компьютеризированный инструмент – гидроабразив позволяет выполнять профессиональную фигурную резку. Круговая, волнистая, узорчатая – резка любой сложности доступна только с этим инструментом.







Циркулярная пила тоже может использоваться для резки керамогранита, если нет никакого другого подходящего инструмента. Края получаются не очень ровными, но это всегда можно исправить, немного зашлифовав их.







Лобзик с алмазной проволкой следует использовать только при условии наличия опыта работы с инструментом. Важно все время очищать плитку от пыли, чтобы видеть линию надреза, и увлажнять материал.

5. Стеклорез

Резать керамогранит с помощью стеклореза довольно сложно. Обязательно должен быть опыт работы с подобным инструментом. Получить нужный слом можно, только если сделать глубокий, равномерный надрез с первого раза.







Стеклорезом можно работать только по идеально ровной, гладкой поверхности. Если керамогранит фактурный, от использования этого инструмента придется отказаться, так как по такой поверхности его эффективность равна нулю.









Общие правила резки керамогранита

Независимо от выбора инструмента, специалисты рекомендуют во время работы придерживаться следующих правил:

надежно фиксировать плитку. Если полотно сдвинется, хотя бы на миллиметр во время надреза, скол получится неровным. Из-за смещения могут появиться трещины;

линии нужно рисовать и резать на лицевой стороне, так как сколы и трещины чаще всего образуются в месте разлома, а при таком способе резки это будет на оборотной стороне, что уже не так критично;

резку керамогранита нужно делать самыми тонкими дисками;

в начале и конце резки плитки скорость должна быть меньше, чем при работе посередине полотна;

при работе с механическим плиткорезом нужно учитывать, что керамогранит обладает большей прочностью по сравнению с обычной плиткой, поэтому усилия на рычаг должны быть несколько больше;

любой срез нужно шлифовать, только если он не будет спрятан за плинтусом;

чтобы была возможность подкорректировать край, нужно при резке оставлять небольшой запас;

для небольшого ремонта в домашних условиях можно использовать ручные инструменты. Для более масштабных облицовочных работ лучше воспользоваться электрическими аналогами, чтобы процесс шел гораздо быстрее.





В целях безопасности, все работы лучше проводить в защитных очках и перчатках, чтобы случайный скол или пыль не попали в глаза.

Формирование отверстий в керамограните под канализационные выводы

Керамогранит используется в качестве напольного покрытия и нередко требуется сделать отверстия под канализационные выводы. Инструменты, которыми можно резать материал, здесь бессильны.







Отверстия до 12 мм высверливаются с помощью дрели или перфоратора со сверлом с победитовым наконечником. Если поверхность керамогранита гладкая, рекомендовано обклеить ее в несколько слоев молярным скотчем, чтобы сверло не соскочило.







Мощность инструмента настраивается на 800 Вт. Патрон необходимо предварительно отцентровать, чтобы сверло не било. Отверстия до 50 мм высверливаются специальными насадками с победитовыми режущими краями. Чтобы цилиндр не соскочил с намеченных линий, лучше выбирать инструмент с центровочным сверлом.

Начинать сверление нужно с минимальных оборотов. Как только глубина достигнет 3 мм, можно прибавить мощности. Во время работ вынимать сверло не рекомендовано.





Отверстия большего размера делаются с помощью специального прибора – балеринки. Это прибор с резаком и центровочным сверлом. Пор принципу циркуля, балеринкой можно сделать срез любого диаметра.

Когда требуется сделать отверстие большее, возможностей балеринки, используется болгарка. Также можно вручную любым удобным резаком сделать пропилы по кругу и выбить ненужный элемент. При разметке стоит учитывать, что края нужно будет шлифовать, что отнимет 1-2 мм.







Керамогранит – крепкий орешек, но перед профессиональными и подручными инструментами для резки, сдается даже он. Нужно быть готовыми к тому, что не все попытки будут заканчиваться успехом, особенно если в этом вопросе совершенно нет опыта.

Все можно поправить шлифовкой, только если плита не раскололась на мелкие части и не дала трещину.