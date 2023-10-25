Керамическая плитка в качестве напольного и настенного облицовочного материала используется давно и активно. Она обладает массой преимуществ, которые сделали этот материал особенно популярным.





Но насколько она универсальна? Можно ли брать любую понравившуюся плитку, и не обращая внимания на маркировку «настенная плитка» укладывать ее на пол? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо тщательно разобрать технические и практические характеристики материала.





Основные характеристики настенной плитки

Плитка для оформления стен должна отличаться не только эстетической привлекательностью. Практичность и износостойкость, требования, которые также стоит учитывать при выборе материала.







Какие характеристики важны для настенной плитки:



Термостойкость. Облицовочный материал для стен больше всего сталкивается с температурными перепадами. И если на кухне они не столь очевидны, то в ванной комнате жара регулярно сменяется прохладой.

Плитка должна быть не только устойчивой к подобным перепадам температуры, но и выдерживать их с достоинством, без потери внешних качеств.



Химическая устойчивость. Важно знать, с использованием каких средств можно ухаживать за настенной плиткой, чтобы ее эстетическая привлекательность не потеряла своего обаяния. Химическая устойчивость делится на пять классов, где первый А – не остается следов от взаимодействия с химически активными веществами, а последний – D – реагирует изменением верхнего покрытия, вплоть до полного истирания.

Размер. Плитка – уникальный материал, который не просто защищает и облагораживает поверхность стены, но и может внести визуальные корректировки в размеры и пропорции помещения. Для небольших комнат рекомендовано использовать плитку маленького или среднего размера. Для просторных – крупноформатную. Все зависит от дизайнерской задумки.





Геометрия . Форма самой плитки или рисунок на ней, при правильном применении может зрительно изменить любую неровность комнаты. Использование плитки разного размера прекрасно подходит для зонирования помещения.

Огнеустойчивость . Важный показатель, особенно для облицовочной плитки на кухню. Керамика не горит и не способствует горению.

Простота в уходе. В основном плитка в качестве облицовочного материала используется в ванной комнате и на кухне. Эти помещения отличаются интенсивной эксплуатацией, соответственно, уборка требуется чаще. Поэтому плитка должна быть не только красивой, но и неприхотливой в уходе.





Прочность . Важный показатель для настенной плитки, но не критичный. За счет особенности расположения, механические воздействия на нее оказываются реже, поэтому риск повреждения минимален.

Вес плитки. Важный параметр, который оказывает непосредственное влияние на подготовку основания. Чем тяжелее плитка, тем прочнее должна быть поверхность, на которую она будет укладываться.

Толщина плитки. Для настенной плитки оптимальная толщина составляет 4-6 мм. При таких показателях вес плитки приемлем для облицовки стен.





Когда основание стены имеет выраженные дефекты и неровности, исправить которые обычной штукатуркой или шпаклевкой нет возможности, требуется устанавливать каркас из гипсокартона. В этом случае нужно учитывать, что площадь помещения немного уменьшится.









Основные характеристики напольной плитки

Плитка для укладки на пол должна обладать повышенной прочностью и износостойкостью за счет особенностей эксплуатации.

Материал по данным показателям делится на 5 степеней:



первая и вторая – имеют малый показатель прочности. Используются для напольной облицовки в комнатах с малой активностью, например, подсобное помещение;

третья – высокие показатели прочности. Материал активно используется в качестве напольного покрытия в жилых помещениях и в облицовке уличных объектов, например для укладки на террасе;

четвертая и пятая – самая прочная. Плитку этой степени используют в качестве облицовки напольного основания в общественных местах – на вокзале, в торговых центрах, магазинах.

Ее практически невозможно разбить, даже при сильном механическом воздействии. В жилых домовладениях плитка пятой степени прочности используется редко, в силу своей стоимости и отсутствия условий эксплуатации, требующих такие показатели.





Какие характеристики важны для напольной плитки:

Антискольжение. Для плитки для пола это важный параметр, особенно если облицовка планируется в ванной комнате с повышенной влажностью. Степень антискольжения производители указывают в сертификате качества к продукции.





Высокая степень прочности. Для жилых помещений подходит третья и четвертая степень. Эксплуатация в бытовых условиях предполагает периодическое механическое воздействие. Хрупкий материал не справится с такой задачей.

Приятные тактильные ощущения. Если настенную плитку трогать приходится не так часто, то напольная, соприкасается с босыми ногами регулярно. Важно, чтобы на ощупь материал был приятным.

Устойчивость к повышенной влажности. Требуется для всех облицовочных материалов для ванной комнаты.

Текстура . Этот показатель оказывает влияние и на тактильные ощущения, и на степень загрязнения напольного покрытия. Для облицовки на кухню рекомендовано выбирать плитку с гладкой поверхностью, чтобы уборка не доставляла проблем. Для ванной комнаты можно приобрести покрытие с неглубокой текстурой, чтобы повысить эффект антискольжения.

Истираемость. В силу условий эксплуатации, напольная плитка должна быть устойчивой к истиранию.

Такие показатели как устойчивость к температурным перепадам и химическим препаратам также важны для напольного покрытия.





Как следует из перечисленных требований к настенным и напольным плиткам, сделать облицовку пола безопасной с помощью материала для стен нельзя. Производители специально маркируют товар, указывая для какой поверхности он подходит. На плитке будет либо рисунок ноги или кисти, или надпись по назначению.









В каких случаях можно положить настенную плитку на пол

В каждом правиле есть исключения, в этом вопросе также можно найти варианты для обхода общепринятых стандартов.

Настенный кафель можно использовать для пола только в этих случаях:



Толщина плитки не менее 7 мм. Элементы имеют небольшой размер, так как более масштабные полотна при нагрузке могут треснуть.





Помещение малой проходимости. Это может быть подсобка, балкон, гардеробная, кладовка. Основание пола идеальное ровное. Сделать его таким поможет бетонная стяжка. Плитка не имеет дефектов. Для этого придется внимательно осмотреть каждый элемент еще на этапе приобретения материала. Любой скол, неровность, пустота, которые при облицовке стены особого значения могли бы и не иметь, при выкладке на полу могут стать причиной разлома материала под воздействием веса человека и мебели.





Соблюдены все условия укладки, разведения клея и создания швов. Важно, чтобы в клее не образовывались пузырьки воздуха, иначе, это буде слабым местом, которое не выдержит даже незначительного механического воздействия. Укладку выполняет профессионал. Положить плитку на пол не так сложно, но сделать это правильно, с соблюдением всех технологий и нюансов, сможет не каждый. При укладки настенной плитки на пол риски повышаются, поэтому если вы никогда не занимались подобными работами, это не то случай, чтобы попробовать.





Замостить пол настенной плиткой можно, если по каким-либо причинам это единственный возможный вариант. Но стоит понимать, что разница в условиях эксплуатации, может привести к быстрому износу такого покрытия. А частичная замена плитки — это то еще удовольствие.





Для выкладки пола специалисты рекомендуют керамогранит. Материал, который отличается повышенной прочностью и при этом имеет малый вес и толщину. Он обладает всеми необходимыми качествами, которым должен отвечать материал для облицовки пола.





Керамическая плитка и керамогранит – это материалы, которые могут прослужить ни одно десятилетие. Облицовка плиткой – это тот момент, когда не стоит экономить, так как ремонт делается на долгие годы вперед.





Разнообразие вариантов и широкий ценовой ряд позволяют выбрать плитку, в соответствии с назначением, которое не зря указывается на каждой модели. А когда нельзя, но очень хочется, значит все-таки можно, но при условии соблюдения всех рекомендаций специалистов.



