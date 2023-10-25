В нашей жизни присутствуют моменты, повышающие «градус счастья» и основательно его понижающие. Один из них – окончание строительства дома, в котором находится долгожданная купленная квартира.

С трепещущим от радости сердцем, документами и ключами в руках владельцы переступают порог, и волна некоторого огорчения смывает существенную часть счастливого состояния.

В квартире жить нельзя, увы. И предстоит ещё немало затратить времени и финансов, чтобы наступил день новоселья. Как ускорить приход этого дня, сделав ремонт «под ключ» и по возможности сэкономив семейный бюджет, расскажем в этой статье.

В чём особенности и преимущества ремонта в новостройке «под ключ»

Чтобы сэкономить на покупке, многие приобретают жилплощадь на стадии черновой отделки. На этот момент все сложные и трудозатратные работы, являющиеся основой черновой отделки, и монтаж систем энерго-, водоснабжения и водоотведения позади.

Мусор вывезен строителями. Почти не слышно шума от инструментов рабочих. Однако заехать в квартиру и жить в ней невозможно.

Привести квартиру в жилое состояние можно двумя способами: самостоятельно выполнив все работы по чистовой отделке и стилистическому оформлению или доверить этот процесс фирме, специализирующейся на оказании ремонтных услуг. Принятие приемлемого способа зависит от финансовых возможностей и опыта в строительной области владельца квартиры.

Если есть опыт и достаточно много времени на подготовку квартиру к новоселью собственными силами, то можно спокойно этим заняться. Но в случае, когда с переездом тянуть нежелательно, опыта нет, то стоит рассмотреть заключение договора с проверенной фирмой.

Ремонт «под ключ» в новостройках представляет собой комплексную услугу, включающую в себя:

приём приобретённой владельцем квартиры у застройщика;

составление совместно с заказчиком дизайн-проекта;

приобретение материалов по оптовым ценам с гарантированной скидкой;

прокладку дополнительных коммуникаций согласно составленному дизайн-проекту;

выполнение всех необходимых ремонтных работ;

вывоз мусора и уборку помещений;

сдачу объекта заказчику.

Преимуществом является то, что действия заказчика заключаются только в согласовании дизайн-проекта и приёмки каждого этапа выполненных работ.

Список работ, выполняемых фирмой при заключении договора, может быть расширен. Это зависит от состояния помещения квартиры. Полный перечень необходимых работ составляет специалистов, выезд которых на объект оплачивает фирма.

Первый шаг к началу ремонта квартиры в новостройке

Его специалисты называют подготовительным этапом и рекомендуют начать с:

планировки квартиры, которую можно выполнить самостоятельно или с привлечением дизайнера фирмы;

изучения современных стилей и составления концепции оформления квартиры, что поможет точно проинформировать дизайнера для разработки дизайн-проекта и его визуализации;

определения зон в квартире, отвечающим потребностям и интересам членов семьи.

Следующие действие – выбор фирмы-подрядчика. Очень важно, чтобы у организации была хорошая репутация. С клиентами заключался официальный договор, в котором прописаны условия предоставления услуг, материалы и правила их закупки, скидки и конкретные сроки окончания каждого этапа работ.

Предварительно составленная смета с окончательной стоимостью ремонтных работ, не подлежащая изменениям, является обязательной в перечне всех остальных документов.

Дальнейшие этапы ремонта квартиры в новостройке

Сразу надо отметить, что этапность работ всегда зависит от состояния квартиры, а сроки - от нюансов отделки и технологической сложности.

Например, в новостройках Москвы и Московской области ответственные подрядчики используют армирование и усиление некоторых участков помещений квартиры. Это делается для нивелирования последствий от усадки дома, которая может длиться семь лет.

Существует также опасность возможного вреда чистовой отделке от ремонтных действий, проводимых у соседей.

Технология этого процесса исключает появление в дальнейшем трещин на стенах с помощью:

закрепления армирующей сетки в зонах повышенной нагрузки;

добавки фиброволокна в штукатурку для повышения эластичности стенового покрытия;

использования стеклохолста при отделке стен;

создания деформационных демпферных швов.

Заключая договор с фирмой, не стоит отказываться от этой услуги. Она предоставляется в солидных фирмах клиенту бесплатно.

Но пользы от этого документа много:

1. Перед заключением договора к работе приступают представители фирмы – прораб и дизайнер.

Их задача – определить состояние квартиры перед началом ремонтных работ, обсуждение с заказчиком важных моментов для составления дизайн-проекта, выполнение обязательных замеров всех поверхностей, проёмов для межкомнатных дверей, всех остальных деталей в квартире для дальнейшего составления сметы и полного пакета документации, необходимой для заключения договора между фирмой и заказчиком.

Эту услугу фирма предоставляет бесплатно.

2. Если все необходимые документы подписаны, в работу включаются представители фирмы, отвечающие за контакты с застройщиком.

В их функцию включена проверка соответствия проведённых строительных работ всем существующим правилам и законодательству. При необходимости совместно с владельцем квартиры составляют претензии к строительной организации, производившей строительство дома.

3. Многие фирмы при оптовой закупке необходимых материалов могут предоставить клиенту существенную скидку. Помимо этого, доставку материалов производят по мере их необходимости, остальное количество обычно хранится на складе фирмы.

4. Штрабирование стен под прокладку электрических проводов, труб для водоснабжения и водоотведения.

5. Дальнейшая шпаклёвка стен, потолка, подготовка пола для напольных покрытий. Вывоз мусора. Все эти процессы включены в данный этап.

6. На этом этапе требуется чёткое соблюдение пунктов дизайн-проекта, касающихся окончательной отделки всех поверхностей квартиры. Для напольного покрытия используют ламинат, паркетную доску.

В жилых комнатах оформление стен может быть выполнено с помощью наклейки обоев, нанесения фактурной штукатурки. Межкомнатные двери могут быть распашными или раздвижными.

Иными словами, происходит воплощение запланированного на бумаге дизайна в действительность.

7. Уборка и сдача объекта клиенту

После вывоза строительного мусора производится влажная уборка помещений квартиры с использованием специальных средств и моющей техники.

Стоимость ремонта «под ключ» в квартире-новостройке

Стоимость, приведённая в таблице, средняя по Москве и Московской области. Ориентируясь на них, можно получить представление о предстоящих финансовых затратах и сделать выбор между выполнением ремонта собственными силами и заключением договора с фирмой.

У фирм, практикующих предоставления услуг ремонта в новостройках, в предложениях присутствуют несколько видов с разным перечнем работ и стоимостью:

№ п\п Наименование Стоимость, руб. 1. Под сдачу в аренду выезд на объект специалистов;

фотосъёмка объекта;

составление обмерного плана;

планировка размещения мебели и цифровой техники;

создание художественного фотоколлажа;

выполнение эскизов в форме 3D для визуализации;

расчёт сметы на отделку;

комплектация альбома в формате А3;

предоставление электронной версии дизайн-проекта;

доработка коммуникаций;

черновая отделка поверхностей квартиры;

укладка напольных покрытий и крепления плинтусов ;

установка межкомнатных дверей. От 5000 руб.\кв. м 2. Капитальный К перечисленным выше пунктам добавляют в документы планы: сантехнических коммуникаций;

раскладки тёплых полов;

укладки половых покрытий и крепления плинтусов ;

монтажа потолочных конструкций и карнизов;

разводки электропроводки с установкой выключателей розеток, источников освещения;

укладки кафеля;

установки межкомнатных дверей и арок. Развёртки всех помещений. Подборки материалов и дверей. От 7000 руб.\кв. м 3. Элитный Список оплачиваемых услуг дополняют: чертежи заказанных изделий;

заказ необходимых материалов;

полное сопровождение ремонта на всех этапах;

декорирование интерьера;

монтаж дополнительных слаботочных систем в виде умного дома, видеонаблюдения. От 10 000 руб.\кв. м

После внушительных материальных вложений в покупку новой квартиры не стоит отказываться от услуг фирм по ремонту. В дальнейшем это позволит сэкономить средства на непредвиденных ремонтных работах.