Что становится первоочередным делом для человека, купившего или получившего по разным причинам от родственников квартиру в новостройке или во «вторичке»? Правильно, ремонт.
Состояние помещения в новостройке понятно. Большинство покупателей приобретают эту недвижимость на стадии черновой отделки. Во «вторичку» тоже не всегда есть желание въехать без промедления. Зачастую такие квартиры бывают в плачевном состоянии и требуют капитальных преобразований, основой которых тоже станет черновой ремонт.
Об этом этапе ремонтных работ в квартире и будет идти речь в этой статье.
Что означает черновой ремонт в квартире
Специалисты так называют первичную подготовку помещения к последующему этапу чистовой отделки. При этом они отмечают, что чем качественнее и с учётом необходимого уровня функциональности квартиры или комнаты она будет выполнена, тем выше и эффектнее окончательный результат ремонта.
Исходя из многочисленных советов опытных в этом деле людей, перед вхождением в непростой процесс ремонтных работ необходимо все хорошо продумать и составить подробное планирование. Сделать это можно при помощи компьютерных программ, приглашённого дизайнера или старым дедовским способом – самостоятельно.
При этом достаточно ответить на ряд вопросов:
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Нужна ли перепланировка квартиры? Снос или возведение новых перегородок потребует получения разрешения в муниципальных учреждениях.
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Есть ли необходимость в возведении гипсокартонных конструкций?
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Будут ли изменяться размеры проёмов для межкомнатных дверей?
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Как будет размещена мебель? ЭТО даст возможность правильно определить места подключения осветительных приборов.
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Какое количество розеток, светильников, выключателей надо установить? Исправление ошибок, допущенных при выполнении работ по прокладке электропроводки на следующих этапах очень затруднительно, а порой вообще невозможно.
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Где необходимо установить сантехнику? Система водоснабжения и водоотведения требует такого же внимательного подхода, как и электроснабжение.
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Какое стилистическое оформление предполагается в итоге? Выбор материалов и определение необходимого количества напрямую связано с этим пунктом.
Ответив на эти вопросы, можно перейти к расчётам предстоящих финансовых затрат.
Что входит в черновой ремонт квартиры
Любой процесс предусматривает наличие определённых этапов. Имеются такие и у черновой отделки.
Таким термином определены работы по полному демонтажу уже имеющейся черновой отделки во «вторичке», разбор перегородок, их перенос или возведение на новом месте.
Для монтажа электро- и водоснабжения не стоит приобретать дешёвые и зачастую некачественные материалы, так как трубы и провода будут уложены в штрабы и замурованы. Если произойдёт экстремальная ситуация, то потребуется заново штрабировать стены и делать новый ремонт. Лучше это сразу предотвратить, приобретя качественные материалы.
Замена окон и дверей тоже входит в перечень грязных работ. В новостройках это является необходимым, так как застройщик обычно использует недолговечные изделия низкого качества, которые в скором времени всё равно придётся заменять, при этом терпя дополнительные финансовые потери.
Если в предварительном планировании есть пункт выравнивания пола под напольные покрытия, то это производится на этапе грязных работ.
Параллельно с прокладкой труб систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения, и электрического питания целесообразно начать работы по черновой отделке мест общего пользования.
Специалисты советуют:
Стены штукатурят или выравнивают листами влагостойкого гипсокартона. На потолке гипсокартон применять не рекомендуют. Вид оформления зависит от предпочтения владельцев квартиры и выбранного дизайнерского стиля. Это может быть кафель, пластиковые панели, специальные обои. Только после полной отделки помещения можно приступать к установке сантехники.
Далее переходят к выравниванию этих поверхностей.
Для потолка применяют два способа:
- Сухой способ черновой отделки потолка
- Мокрый способ отделки
Черновую отделку стен можно выполнять любым из этих способов. Выбор зависит от предпочтения владельца квартиры и его финансовых возможностей.
Работа с полом - ещё один этап черновой отделки. Первоначально необходимо сделать стяжку.
Выбор полового покрытия – прерогатива владельца. Но у каждого из материалов имеются свои особенности:
Следует отметить, что при желании иметь пол на одном уровне во всех помещениях квартиры, надо при создании стяжки учесть толщину используемого материала.
Этапы черновой отделки
- Грязные работы
- Туалет и ванная комната
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для прокладки электропроводки в этих помещениях следует использовать только целые куски проводов с большим запасом мощности;
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распределительная коробка должна находиться вне ванной комнаты;
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полипропиленовые и пластиковые трубы имеют лучшую прочность и надёжность в угловых узлах, чем металлические, поэтому для прокладки в стене лучше использовать их;
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перед укладкой напольного покрытия в ванной и туалете необходимо сделать гидроизоляцию специальными составами, проследить за отсутствием воздушных полостей под керамической плиткой, и для затирки швов плитки на стенах и полу использовать качественный материал, способный противостоять грибку и плесени.
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- Поверхности потолка и стен
- мокрый, требующий больших физических затрат и тщательного исполнения, состоит в нанесении после грунтовки на поверхность толщиной не более 80 мм штукатурки и шпатлёвки, растворённых в специальных растворах сильных препаратов;
- сухой, при котором используют для выравнивания гипсокартон, скрадывает полезную площадь.
- Пол
- паркет – материал из натурального дерева, экологичный, безопасный, статусный, но трудоёмкий в укладке и дорогой по цене;
-
ламинат – визуальный аналог паркета, прост в монтаже, доступный по стоимости;
-
ковролин и линолеум – недорогие материалы, имеют отличный внешний вид, но недолговечны в эксплуатации;
-
керамическая плитка – материал для пола в прихожей, кухне и ванной комнате, практичный, износостойкий и доступный по цене материал.
- Двери и плинтусы
Последним этапом считается установка межкомнатных дверей и плинтусов. Если эту работу выполняют самостоятельно и при этом присутствует некоторая стеснённость в средствах, то можно сделать установку поэтапно: сначала коробку с наличниками, а затем дверные полотна.
Монтаж плинтусов можно считать последним аккордом черновой отделки. Самыми популярными являются пластиковые виды, которые пришли на смену деревянным. Они имеют широкий диапазон цветов и форм.
Стоимость черновой отделки квартиры
Если владелец не надеется на свои силы и познания в строительном деле, то можно рекомендовать обратиться в фирмы, практикующие такой вид ремонтных работ. Предварительно стоит познакомиться с отзывами клиентов, условиями предоставления услуг и их стоимостью.
Цена за квадратный метр устанавливается исходя из состояния объекта, площади помещения и его геометрии. В приведённой ниже таблице указаны средние цены на выполнение работ по черновой отделке по Москве и Московской области.
|
№ п\п
|
Наименование
|
Стоимость, руб.
|
1.
|
Производимые работы:
|
от 3900 руб./кв. м
|
2.
|
Материалы:
|
от 1600 руб./ кв. м
Помимо этого, на общую стоимость работ влияют такие нюансы, как:
-
привлечение специалиста к разработке дизайн-проекта;
-
все ли работы будут выполнять представители фирмы;
-
качество материала, сантехники, напольного покрытия.
Имеются и другие составляющие цены работ, которые определяются индивидуально при оформлении договора.
Несколько советов по черновому ремонту квартир
Ими можно воспользоваться в некоторых сложившихся ситуациях:
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При ограниченных финансовых возможностях некоторые работы стоит выполнить самостоятельно или привлечь к этому родственников, друзей и знакомых.
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С фирмами или отделочниками, работающими индивидуально, обязательно следует заключать договора. При возникновении спорных ситуаций это позволит взыскать неустойку.
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Не надо стесняться проконсультироваться со специалистами или имеющими в этом деле опыт товарищами при появлении малейшего сомнения в правильности своих действий. В отдельных случаях можно воспользоваться платными консультациями.
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Разумная экономия – это не только отказ от лишних трат, но и приобретение качественных и имеющих долгий срок службы материалов. И в последнем случае экономить нельзя.
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Последовательность выполнения работ нарушать не рекомендуют. Её придерживаться надо всегда.
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Определив примерные сроки ремонта, следует их выдерживать. Поэтому надо заранее выполнить все приготовления: выбор и приобретение материалов, накопление суммы с запасом для совершения ремонта. Такие необходимые подготовительные операции дадут возможность точно придерживаться сроков и вовремя закончить ремонт квартиры.