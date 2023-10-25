Что становится первоочередным делом для человека, купившего или получившего по разным причинам от родственников квартиру в новостройке или во «вторичке»? Правильно, ремонт.

Состояние помещения в новостройке понятно. Большинство покупателей приобретают эту недвижимость на стадии черновой отделки. Во «вторичку» тоже не всегда есть желание въехать без промедления. Зачастую такие квартиры бывают в плачевном состоянии и требуют капитальных преобразований, основой которых тоже станет черновой ремонт.

Об этом этапе ремонтных работ в квартире и будет идти речь в этой статье.

Что означает черновой ремонт в квартире

Специалисты так называют первичную подготовку помещения к последующему этапу чистовой отделки. При этом они отмечают, что чем качественнее и с учётом необходимого уровня функциональности квартиры или комнаты она будет выполнена, тем выше и эффектнее окончательный результат ремонта.

Исходя из многочисленных советов опытных в этом деле людей, перед вхождением в непростой процесс ремонтных работ необходимо все хорошо продумать и составить подробное планирование. Сделать это можно при помощи компьютерных программ, приглашённого дизайнера или старым дедовским способом – самостоятельно.

При этом достаточно ответить на ряд вопросов:

Нужна ли перепланировка квартиры? Снос или возведение новых перегородок потребует получения разрешения в муниципальных учреждениях. Есть ли необходимость в возведении гипсокартонных конструкций? Будут ли изменяться размеры проёмов для межкомнатных дверей? Как будет размещена мебель? ЭТО даст возможность правильно определить места подключения осветительных приборов. Какое количество розеток, светильников, выключателей надо установить? Исправление ошибок, допущенных при выполнении работ по прокладке электропроводки на следующих этапах очень затруднительно, а порой вообще невозможно. Где необходимо установить сантехнику? Система водоснабжения и водоотведения требует такого же внимательного подхода, как и электроснабжение. Какое стилистическое оформление предполагается в итоге? Выбор материалов и определение необходимого количества напрямую связано с этим пунктом.

Ответив на эти вопросы, можно перейти к расчётам предстоящих финансовых затрат.

Что входит в черновой ремонт квартиры

Любой процесс предусматривает наличие определённых этапов. Имеются такие и у черновой отделки.

Таким термином определены работы по полному демонтажу уже имеющейся черновой отделки во «вторичке», разбор перегородок, их перенос или возведение на новом месте.

Для монтажа электро- и водоснабжения не стоит приобретать дешёвые и зачастую некачественные материалы, так как трубы и провода будут уложены в штрабы и замурованы. Если произойдёт экстремальная ситуация, то потребуется заново штрабировать стены и делать новый ремонт. Лучше это сразу предотвратить, приобретя качественные материалы.

Замена окон и дверей тоже входит в перечень грязных работ. В новостройках это является необходимым, так как застройщик обычно использует недолговечные изделия низкого качества, которые в скором времени всё равно придётся заменять, при этом терпя дополнительные финансовые потери.

Если в предварительном планировании есть пункт выравнивания пола под напольные покрытия, то это производится на этапе грязных работ.

Параллельно с прокладкой труб систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения, и электрического питания целесообразно начать работы по черновой отделке мест общего пользования.

Специалисты советуют:

Стены штукатурят или выравнивают листами влагостойкого гипсокартона. На потолке гипсокартон применять не рекомендуют. Вид оформления зависит от предпочтения владельцев квартиры и выбранного дизайнерского стиля. Это может быть кафель, пластиковые панели, специальные обои. Только после полной отделки помещения можно приступать к установке сантехники.

Далее переходят к выравниванию этих поверхностей.

Для потолка применяют два способа:

Сухой способ черновой отделки потолка

Мокрый способ отделки

Черновую отделку стен можно выполнять любым из этих способов. Выбор зависит от предпочтения владельца квартиры и его финансовых возможностей.

Работа с полом - ещё один этап черновой отделки. Первоначально необходимо сделать стяжку.

Выбор полового покрытия – прерогатива владельца. Но у каждого из материалов имеются свои особенности:

Следует отметить, что при желании иметь пол на одном уровне во всех помещениях квартиры, надо при создании стяжки учесть толщину используемого материала.

Этапы черновой отделки

Грязные работы Туалет и ванная комната для прокладки электропроводки в этих помещениях следует использовать только целые куски проводов с большим запасом мощности;

распределительная коробка должна находиться вне ванной комнаты;

полипропиленовые и пластиковые трубы имеют лучшую прочность и надёжность в угловых узлах, чем металлические, поэтому для прокладки в стене лучше использовать их;

перед укладкой напольного покрытия в ванной и туалете необходимо сделать гидроизоляцию специальными составами, проследить за отсутствием воздушных полостей под керамической плиткой, и для затирки швов плитки на стенах и полу использовать качественный материал, способный противостоять грибку и плесени. Поверхности потолка и стен мокрый, требующий больших физических затрат и тщательного исполнения, состоит в нанесении после грунтовки на поверхность толщиной не более 80 мм штукатурки и шпатлёвки, растворённых в специальных растворах сильных препаратов; сухой, при котором используют для выравнивания гипсокартон, скрадывает полезную площадь. Пол паркет – материал из натурального дерева, экологичный, безопасный, статусный, но трудоёмкий в укладке и дорогой по цене; ламинат – визуальный аналог паркета, прост в монтаже, доступный по стоимости;

ковролин и линолеум – недорогие материалы, имеют отличный внешний вид, но недолговечны в эксплуатации;

керамическая плитка – материал для пола в прихожей, кухне и ванной комнате, практичный, износостойкий и доступный по цене материал. Двери и плинтусы

Последним этапом считается установка межкомнатных дверей и плинтусов. Если эту работу выполняют самостоятельно и при этом присутствует некоторая стеснённость в средствах, то можно сделать установку поэтапно: сначала коробку с наличниками, а затем дверные полотна.

Монтаж плинтусов можно считать последним аккордом черновой отделки. Самыми популярными являются пластиковые виды, которые пришли на смену деревянным. Они имеют широкий диапазон цветов и форм.

Стоимость черновой отделки квартиры

Если владелец не надеется на свои силы и познания в строительном деле, то можно рекомендовать обратиться в фирмы, практикующие такой вид ремонтных работ. Предварительно стоит познакомиться с отзывами клиентов, условиями предоставления услуг и их стоимостью.

Цена за квадратный метр устанавливается исходя из состояния объекта, площади помещения и его геометрии. В приведённой ниже таблице указаны средние цены на выполнение работ по черновой отделке по Москве и Московской области.

№ п\п Наименование Стоимость, руб. 1. Производимые работы: снятие старых покрытий;

монтаж системы отопления и электропроводки;

отделка стен;

выравнивание потолка;

установка розеток, поразетников;

укладка напольного покрытия;

монтаж плинтусов;

установка межкомнатных дверей. от 3900 руб./кв. м 2. Материалы: межкомнатные двери;

штукатурка, шпатлёвка, краска, грунтовка;

трубы, провода, распределительные коробки;

розетки, выключатели;

радиаторы, фитинги;

гипсокартон;

напольное покрытие, плинтуса, комплектующие. от 1600 руб./ кв. м

Помимо этого, на общую стоимость работ влияют такие нюансы, как:

привлечение специалиста к разработке дизайн-проекта;

все ли работы будут выполнять представители фирмы;

качество материала, сантехники, напольного покрытия.

Имеются и другие составляющие цены работ, которые определяются индивидуально при оформлении договора.

Несколько советов по черновому ремонту квартир

Ими можно воспользоваться в некоторых сложившихся ситуациях:

При ограниченных финансовых возможностях некоторые работы стоит выполнить самостоятельно или привлечь к этому родственников, друзей и знакомых. С фирмами или отделочниками, работающими индивидуально, обязательно следует заключать договора. При возникновении спорных ситуаций это позволит взыскать неустойку. Не надо стесняться проконсультироваться со специалистами или имеющими в этом деле опыт товарищами при появлении малейшего сомнения в правильности своих действий. В отдельных случаях можно воспользоваться платными консультациями. Разумная экономия – это не только отказ от лишних трат, но и приобретение качественных и имеющих долгий срок службы материалов. И в последнем случае экономить нельзя. Последовательность выполнения работ нарушать не рекомендуют. Её придерживаться надо всегда. Определив примерные сроки ремонта, следует их выдерживать. Поэтому надо заранее выполнить все приготовления: выбор и приобретение материалов, накопление суммы с запасом для совершения ремонта. Такие необходимые подготовительные операции дадут возможность точно придерживаться сроков и вовремя закончить ремонт квартиры.