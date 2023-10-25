В основном трехкомнатные квартиры приобретают семейные пары с детками, рассчитывая, чтобы площади помещения хватило всем членам семейства. Но пространство не любой трехкомнатной квартиры комфортно для проживания каждого из членов семейства.

Как зонировать трехкомнатную квартиру до начала ремонта

Поэтому, приступая к ремонту своей квартиры, необходимо предусмотрительно разделить ее на функциональные зоны, в которые помимо общих для всех зон, таких как ванная, туалет, кухня, комната для приема гостей, входят спальня для взрослых и детей. Приступая к планировке ремонта, стоить помнить, что каждая из комнат должна быть изолирована от других.

Вариантов зонирования трехкомнатной квартиры много. Семьям с детьми одного пола для детской можно выделить одну комнату. С разнополыми детьми спальню для второго ребенка обычно объединяют с гостевой комнатой. Семьям, проживающим со старшим поколением, в лице бабушек и дедушек, гостиные оборудуются для их комфортного проживания. Но тогда стоит расширить площадь кухонного пространства, где сможет собираться вся семья.

Семьям с разнополыми детьми разного возраста можно выделить две раздельные комнаты для их занятий, отдыха и время провождения. В этом случае гостевую комнату следует отдать родителям. Семьям, состоящим из папы, мамы и одного ребенка площадь квартиры можно разделить на спальню, гостиную, третью комнату отдать под рабочий кабинет или спортивный зал. При планировке квартиры не стоит забывать о кладовых и гардеробных помещениях, иначе квартира быстро превратится в захламленное разными предметами помещение.

Как учесть планировку трехкомнатной квартиры при ремонте

Одного желания перепланировать квартиру по своему усмотрению бывает мало, необходимо обращать внимание на тип постройки и размещение окон. В зависимости от вида дома типовая постройка может быть открытого, смешанного и смежного типа с торцевым расположением окон, линейным и распашным. Поэтому перепланировка квартир в основном зависит от материала, из которого построен дом и года, введения его в эксплуатацию.

К примеру, в сталинские времена возводились кирпичные дома в 5 этажей с улучшенной планировкой. Им характерны просторные залы, длинные коридоры, наличие кладовок, высокие потолки, достигающие 3-4 метров. Трехкомнатные квартиры времен правления Хрущева имеют небольшую площадь с маленькими, неудобно расположенными, смежными комнатами с совмещенным санузлом, тонкими стенами, низкими потолками, плохой теплоизоляцией.

Только к концу 70-х годов началось активное строительство девятиэтажных панельных домов, площадь которых достигала 53 квадратных метров. С внутренних перегородок была снята нагрузка перекрытий, что дало возможность осуществлять внутреннюю перепланировку квартир.

Во времена правления Брежнева строительство новых построек ознаменовались дополнительной полезной площадью, большими окнами, нишами и антресолями над межкомнатными дверями. К этому можно добавить хорошую гидроизоляцию санузла, просторные балконы и лоджии, кирпичную кладку строений.

Строились дом и улучшенной планировки с кухонными помещениями в 10 квадратных метров и встроенными шкафами, за счет которых при желании можно увеличить полезную площадь одной из комнат. Сейчас в моду вошли студии со свободной площадью, объединяющей все комнаты.

Только не стоит забывать, что любая перепланировка нуждается в оформлении соответствующих документов в бюро технических инвентаризаций. При наличии разрешения старую квартиру брежневской постройки можно превратить в элитные апартаменты, объединив несколько комнат в одну.

На что стоит обратить внимание при покупке 3-комнатной квартиры

Приобретая квартиру, обратите внимание на ее площадь, количество, размер и расположение оконных проемов, лоджий, балконов.

Важную роль в планировании будущего ремонта будет играть материал, из которого изготовлены межкомнатные перегородки, их толщина, несущие нагрузку, форма и расположение комнат. В случаях переноса входа в квартиру следует так же учитывать предусмотренное законодательством расстояние от входных дверей до лифта.

Сроки ремонта 3-комнатной квартиры

Ответить конкретно о сроках окончания ремонтных работ в трехкомнатных квартирах невозможно. Это завит от многих параметров:

площади, занимаемого помещения;

типовой постройки здания, срока сдачи его в эксплуатацию;

типа ремонтных работ (простого обновления или премиум класса);

в полной перестройки со сносом перегородок.

Чем объемнее площадь трехкомнатной квартиры и сложнее перечень предполагаемых обновлений, тем больше времени понадобится на их выполнение. В любом случае начинать необходимо с планировки, перечня проектной и сметной документации. Создание дизайн-проекта значительно упростит этапы ремонтных работ.

Заказчик сможет визуально на 3D проектировании увидеть конечный результат усилий ремонтной бригады, чтобы не получить разочарование после окончания ремонта. При разработке проектной документации и расчета предстоящих расходов разработчики проекта обычно укладываются в неделю.

Косметический ремонт в трехкомнатной квартире

Самый бюджетный ремонт – это косметический. Он не нуждается в каких-то серьезных перестройках. Достаточно простой замены:

напольных покрытий, с демонтажем старых и настилке новых;

стеновых покрытий, в которые может входить удаление старой краски или обойного материала, нанесение нового, шпаклевочных и шлифовальных работ;

потолочных перекрытий, состоящих их зачистки старых, шпаклевки, покраски водоэмульсионной краской, побелки мелом.

Косметическим ремонтом так же предусматривается замена осветительной техники, устройств безопасной передачи электрической энергии (розетки, выключатели), другие несложные работы. В среднем выполнение косметического ремонта трехкомнатной квартиры ремонтной бригадой занимает 2 недели. Но и здесь сроки зависят от планировки квартиры и вида типовой постройки.

Ремонтные работы эконом-класса для 3-комнатной квартиры

Обычно таким видом ремонта пользуются если собираются сдать жилплощадь в аренду нанимателям, при дефиците бюджета семьи, приобретении жилого помещения вторичного фонда. Ремонт эконом класса предусматривает:

полную или частичную замену полов;

ремонт электрической проводки;

установку сантехнических приборов, радиаторов отопления, счетчиков учета воды и газа;

выравнивание стеновых перегородок, потолочных перекрытий, полов.

В ремонт входят так же грунтовочные, шпаклевочные, покрасочные работы, укладка керамической облицовки на стены. Средняя продолжительность ремонта эконом класса длится 3 недели. Но, опять же продолжительность во многом зависит от планировки квартиры и вида типовой постройки.

Капитальный ремонт трехкомнатной квартиры

В капитальном ремонте обычно нуждаются здания с полным или частичным износом коммуникаций (водопровода, канализации, электричества, газопровода). Входят в капитальный ремонт и перепланировка с полным преображением всей площади квартиры. Капитальные работы включают в себя полную или частичную замену:

старых входных дверей на противопожарные или с улучшенной защитой от потерь тепла и взломов;

окон;

элементов половых покрытий;

внутренних инженерных сетей, включающих систему отопления, вентиляции, канализации, слаботочную и осветительную системы;

внутрикомнатных дверей на новые или на арочные конструкции;

приборов учета;

санитарно-технических средств (водоснабжения, канализации);

электрических проводов и кабелей;

керамической и виниловой плиток.

Выравниванию подлежит поверхность стен и потолочных перекрытий, обустройство вытяжных и вентиляционных систем, тепло и звукоизоляции, перепланировка комнат при наличии разрешительных документов. Для капитального ремонта трехкомнатной квартиры понадобится больше времени, чем для проведения косметического и экономкласса. Как показывает статистика – не менее двух месяцев.

Евроремонт 3-комнатной квартиры

Под евроремонтом подразумевается выполнении тех же работ, что и при капитальном, но с применением современных материалов, технологий, в соответствии с установленными европейцами стандартами качества.

Заказывая дизайн-проект на евроремонт, можно обговорить обустройство квартиры гипсокартонными или другими конструкциями, многоуровневыми полами и потолками, перенос перегородок, разделяющих комнаты, установку бытовой техники, ванн джакузи, декоративных каминов, счетчиков учета, щитовых коробов. Обычно от начала евроремонта до окончания работ проходит примерно около трех месяцев.

Стоимость ремонтных работ трехкомнатной квартиры

Просчет стоимости ремонтных работ трехкомнатной квартиры включает в себя выезд работников компании на объект для оценки состояния жилья, определения фронта работ, замеров. В смету входит подбор материалов, разработка планировочных решений, подготовка технической документации, визуализация. На этом этапе уже можно определить стоимость ремонтных работ с точностью до 90 процентов. В среднем косметический ремонт стартует от 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр, капитальный – от 7 тысяч рублей за 1 квадратный метр, элитный – от 10 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Затем идет закупка материалов для черновых работ, подготовка квартиры для общестроительных работ. После демонтажа старых покрытий и сноса перегородок приступают к инженерным работам. Затем идет установка сантехники, чистовые и уборочные работы, подсчитывается окончательная сумма выполненного ремонта.

Стоимость ремонта 3-х комнатной квартиры с черновыми и чистовыми материалами в Москве может доходить до 23 тысяч рублей за 1 квадратный метр.