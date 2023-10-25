Под чистовой отделкой понимается завершение всех отделочных работ, после которых остается только завезти предметы мебели, развесить шторы - и можно въезжать в квартиру для проживания.

Что касается новостроек, их принято сдавать в разных видах отделки:

Черновой, которая включает в себя проведение водоснабжения, электрических линий, установку окон, заливку полов.

Предчистовой, которая кроме перечисленного включает в себя установку подоконников, электрических выключателей и розеток, выравнивание поверхности стен, полов, потолков. Такая отделка является промежуточным звеном между чистовой и черновой отделкой.

Чистовой с возможностью выбора варианта и полным комплексом косметический робот, проводимых строительной организацией перед сдачей объекта в эксплуатацию. После такой отделки можно смело въезжать в купленные апартаменты без дополнительных затрат на ремонтные работы.

Стоимость работ при чистовой отделке жилых помещений

Стоимость дизайн-проекта под чистовую отделку во многом зависит от занимаемой площади квартиры, стоимости используемых материалов, их цветового сочетания, классификации ремонтных работ. К примеру, стандарт-класс предусматривает использование недорогих материалов с низким качеством изготовления.

Соответственно и стоимость отделки будет невысокой, в Москве она в среднем составляет от 2 300 рублей за 1 квадратный метр. Сюда еще надо добавить стоимость материалов, которая начинается от 2 200 рублей за 1 квадратный метр.

На стоимость ремонта и его качество во многом влияют выбор отделочных материалов и профессионализм рабочих бригад. Нередки случая, когда покупателю квартиры в новостройке разрешают самому определить, какой из вариантов стандартной отделки ему больше подходит, за исключением элитного жилья.

Покупатели элитных квартир больше предпочитают приобретать жилые помещения с промежуточными отделочными работами, где все поверхности подготовлены к накрытию финишным покрытием, установлены все системы отопления, санитарно-технические коммуникации, разводка электрической проводки, подключение к вытяжным устройствам.

Остается только в индивидуальном порядке определиться с выбором финишных покрытий и цветовым решением интерьера.

Кстати, разница в стоимости между отделкой White box в новостройках и черновой не столь существенна, как кажется, всего 4-5 процентов. Это возможно при больших объемах рабочих площадей. Если самостоятельно нанимать бригаду строителей, то сумма увеличиться в несколько раз.

Отделка White box дает возможность избежать квартир, заваленных строительным мусором, шума работающих инструментов и рабочих бригад, сделать чистовое оформление квартиры по своему усмотрению, сберечь свои нервы и ускорить переезд в новое жилье.

Дизайнерский ремонт отличается от стандартного прежде всего материалами. Если для стандарт-класса существует оптовая закупка материалов, что сказывается на их невысокой стоимости, то для элитных апартаментов закупаются дорогие эксклюзивные материалы, стоимость которых может быть очень высокой.

Ремонт осуществляется под надзором дизайнера проекта. Стоимость ремонта бизнес класса стартует с 4 000 рублей за квадратный метр плюс стоимость материалов, которая начинается от 6 500 рублей за квадратный метр.

Стоимость услуг бригады ремонтников стандарт-класса тоже значительно ниже по сравнению с элитным жильем. Здесь нет необходимости затрачивать время на подбор материалов при оформлении дизайнерского проекта, привлечения узких в своей области специалистов. Обычно стандартное оформление квартир является типовым и непритязательно к дизайну.

Что входит в чистовую отделку квартиры

Чистовая отделка состоит из:

Выравнивания поверхности стен штукатурными смесями с последующим покрытием их керамической плиткой в санузле и кухонном фартуке, краской, обойными материалами.

Накрытия подготовленных полов ламинатом, линолеумом, в санузлах керамической плиткой.

Покрытия выравненных потолков вододисперсионной краской, побелкой, натяжными поливинилхлоридными или гипсокартонными покрытиями.

Установки дверных полотен между комнатами.

Установки и подключения отопительных средств, санитарной техники, относящейся к водному снабжению, канализации, газовых или электрических плит, приборов освещения.

Установка входных дверей.

В чистовую отделку бизнес класса так же входят: отделка стен декоративной штукатуркой, облицовка керамической плиткой других стен кроме санузлов и кухонных фартуков, настилание полов паркетной доской, установка натяжных потолков из сатина или другой ткани.

Преимущества и недостатки отделочных чистовых работ в квартире

Преимуществом такой отделки является тот фактор, что жилая площадь полностью подготовлена для проживания, отпадает необходимость в ремонте. Если обнаружены какие-то недочеты, их можно легко устранить в любое время, не усложняя жизнь обитателям квартиры.

Все, что необходимо при заселении - это заказать предметы мебели и бытовой техники, и можно заселяться для комфортного проживания в новой квартире. Некоторые строительные организации вместе с чистовой отделкой помещения в качестве презента новоселам обставляют помещение кухни встроенной мебелью и всей необходимой бытовой техникой.

Квартира с такой отделкой подходит тем, кто не желает тратить свое время и прикладывать усилия для оклейки или покраске стен, укладки напольных покрытий, облицовки стен керамической плиткой, монтажа санитарной техники, тем более самостоятельно заниматься стяжкой полов, выравниванием поверхности стен, прокладыванием электрических проводов, установкой розеток, выключателей, приборов освещения.

Часто такие варианты квартир приобретают люди с дефицитом денежных средств на покупку жилплощади с дорогостоящим ремонтом. Ведь в квартиру можно въехать сразу после покупки для проживания без затрат времени и денежных средств на ремонт.

Это важно для семей, снимающих в наем жилье или оформивших ипотеку под покупку квартиры. Со временем после погашения ипотеки и раньше всегда можно обновить ремонт по своему усмотрению.

К недостаткам чистовой отделки в новостройках можно отнести тот фактор, что она делается по стандартным проектам, не учитывая вкусы и предпочтения будущих жильцов. Все квартиры в новостройках внутри похожи между собой, в их дизайне используются не более 2-3 разных оформлений.

В процессе эксплуатации квартиры после нескольких лет проживания могут проявиться ранее незамеченные дефекты, и причиной этому могут стать плохого качества строительные материалы. Переделка квартиры под свои желания может обойтись финансовому затратами, превышающими, если бы это делалось с предчистовой отделки.

К тому же цветовое решение проекта, напечатанного в буклете, может кардинально отличаться от цвета отделки в квартире, как, впрочем, и его фактура. Заниматься переделкой долго и затратно, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть, остановиться на черновых или предчистовых вариантах отделки.

Не видны при чистовой отделке и многие дефекты, возникшие во время строительных работ. Ведь щели можно замазать раствором, наличие трещин закрыть обойным материалом. Предчистовой вариант позволяет лучше разглядеть все эти недочеты строительных бригад.

Самостоятельное выявление дефектов чистовой отделки квартиры

Самостоятельно можно проверить хорошо ли закрываются и открываются входные и межкомнатные двери, не заедается ли установленная на них фурнитура, не вздуты ли половые покрытия, нет ли сколов на унитазе, ванной, раковине.

При помощи измерительных инструментов можно проверить правильно ли выставлены вертикальные и горизонтальные плоскости поверхностей, особое внимание уделить закреплению плинтусов. Они должны быть установлены вплотную к основанию стен, перекрывать стык стены с половым покрытием.

Убедиться в правильной установке окон и их регулировке можно пройдясь рядом с закрытыми оконными створками с бумажным листиком или зажженной свечей. Если пламя не сдувает в сторону, а лист бумаги не колеблется от сквозняка, значит с окнами все в порядке.

Проверить рабочее состояние розеток можно с помощью любого электрического прибора или зарядного устройства телефона при его наличии. Самостоятельно можно проверить устойчивое состояние ванн, раковин, унитазов, подачу газа или электроэнергии к конфоркам плит.

Пустоты под керамической облицовкой стен определяются элементарным простукиванием. Их звук отличается от правильно уложенных.

Для оценки полноценного ремонта под ключ, трещин на стыках полов и стен лучше пригласить независимых экспертов, которые вправе документально запечатлеть все нарушения на бумаге.

Все недочеты строителей и ремонтных бригад, выявленные уже после подписания документа о принятии в эксплуатацию жилого помещения, юридической ценности не имеют и ложатся на плечи хозяина жилого помещения.

Выявленные нарушения до оформления акта приема-передачи подлежат устранению строительной организацией или компенсации в денежном эквиваленте вплоть до привлечения застройщика к уголовной ответственности в суде.