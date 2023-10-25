Квартира – это тихая гавань, чьи стены бережно укрывают от невзгод большого мира, дают возможность расслабиться и перевести дух. В комфортной, уютной обстановке хорошо заниматься любимыми делами, смотреть всей семьей фильмы или обсуждать текущие дела.

Если в квартире царит порядок, а ее интерьер радует душу, люди живут в гармонии с окружающим пространством. Приятная атмосфера располагает к общению, помогает раскрывать творческий и умственный потенциал.

Чтобы квартира всегда была в идеальном состоянии, ей требуются периодические косметические ремонты. Иногда интерьерный дизайн меняют только потому, что дизайн наскучил, вышел из моды, или просто хочется перемен в жизни.

Психологи отмечают благотворное влияние смены обстановки на психологическое состояние людей. Даже простая замена обоев или оттенка краски полностью обновляет квартиру, помогая позитивно смотреть в будущее.

О том, каковы особенности косметического ремонта и в какую сумму он выйдет, читайте в нашей статье.

Нужно ли делать дизайн-проект при косметическом ремонте квартиры

Данный вопрос очень важен. Считается, что косметика – это настолько простое дело, что никого планирования не требуется.

Однако в этих рассуждениях есть несколько серьезных ошибок.

Наглядный, подробный план-смета, выполненный на бумаге или в компьютере, помогает структурировать мысли, понять, все ли учтено.

3D-визуализация дизайн-проекта позволяет сразу найти ошибки, подобрать лучшее сочетание материалов и оттенков.

При создании сложных конструкций из гипсокартона, дерева, зонировании пространства в студиях и квартирах, точные чертежи, схемы просто необходимы. Иначе есть риск испортить всю работу, получить совсем не тот результат, который был в мечтах.

Если планируется поручить ремонт наемной бригаде, дизайн-проект – это гарантия того, что все будет сделано по вкусу владельца. При отсутствии документации мастера ориентируются на свой опыт и вкус, что не всегда нравится заказчику.

Если хочется получить долговременный, действительно красивый и стильный результат, без предварительной подготовки не обойтись.

Косметический ремонт квартиры с наймом профессионалов

При отсутствии времени или желания заниматься ремонтом самостоятельно, задачу поручают выполнить профессиональной бригаде или нанимают мастеров-частников на отдельные участки. В последнем случае очередность этапов, планирование, закупку и подвоз материалов придется делать самостоятельно.

Выбирают исполнителей придирчиво, с тщательной оценкой их репутации, отзывов реальных клиентов. Лучше всего воспользоваться рекомендациями надежных знакомых, которые уже обращались в данную фирму или к конкретному плиточнику, сантехнику.

Ведь при отсутствии умений даже несложную поклейку обоев можно превратить в невыполнимый квест с печальными последствиями. Обязательно следует подписать договор об оказании услуг, с четко прописанными правами и обязанностями, сроками и расценками. Никаких дополнительных процентов или трат, мелкого шрифта быть не должно.

Серьезные компании, специализирующиеся на ремонтах, действуют по следующей схеме:

Выезд специалиста на объект. Визуальная оценка состояния квартиры или оборудования, замеры, консультация. Грамотный мастер поможет подобрать лучший вариант отделки или сантехники, ориентируясь на запросы заказчика и его финансовые возможности;

Разработка дизайн-проекта, сметы с перечнем работ, необходимых материалов и расходов. Как только документы проходят проверку и утверждены, мастера приступают к реализации проекта;

Закупаются материалы, расходники, проводятся отделочные и дополнительные работы по декорированию помещений.

По окончании проводится тщательная уборка профессиональными средствами и инструментами, расставляется мебель.

Перечень работ при косметическом ремонте

Полный перечень работ можно определить только после оценки состояния жилья. Для этого помещения полностью очищаются от мебели, оборудования. Проводится осмотр поверхностей, анализируется степень износа коммуникаций. Иногда интерьер достаточно обновить, а в некоторых случаях требуется полный косметический ремонт.

Необходимо учитывать, что данный тип ремонта не предусматривает следующих работ:

заливка стяжки;

демонтаж или возведение перегородок;

штробление стен, замена оконных блоков;

перепланировка помещений, прокладка основных коммуникаций.

Проводятся только незначительные изменения инженерных систем. А также полная замена финишных отделочных материалов, гипсокартонных и подвесных конструкций, подиумов, интерьерного декора, встроенной мебели. С перечнем этапов и работ при полном косметическом ремонте можно ознакомиться в таблице.

Этап Список действий Коммуникации Доработка разводки проводов до нужных точек

Монтаж розеток и выключателей

Установка люстр, точечной подсветки

Замена или прокладка водопроводных и канализационных труб от выхода до оборудования

Установка сантехники

Замена радиаторов отопления Потолки Обшивка ГКЛ или ГВЛ, вагонкой, фанерой

Выравнивание под покраску

Окрашивание, поклейка обоев, полимерной плитки

Монтаж натяжных, гипсокартонных, реечных потолков Стены Выравнивание и оштукатуривание поверхности

Грунтование, шпаклевка в 3-5 слоев

Покраска, оклеивание обоями

Монтаж конструкций из ГКЛ, панелей

Укладка плитки

Установка межкомнатных дверей Полы Выравнивание при необходимости

Укладка плитки, любых других напольных покрытий, включая ковролин

Перед началом ремонта старые покрытия демонтируют, а мусор вывозят, освобождая поле деятельности.

Материалы для косметического ремонта квартиры с примерными ценами

Сложность и стоимость проектов значительно отличаются друг от друга. Многое зависит от желаний владельца недвижимости, его предпочтений, ограничений по времени и финансовых возможностей.

Можно провести простую косметику, с покраской потолков и напольных покрытий, поклейкой обоев и заменой плинтусов. Такие работы будут стоить не более 3 000-4 000 рублей за квадратный метр.

Если хозяева хотят полностью заменить линолеум на паркетную доску, а стены и потолки выровнять под покраску или декоративную штукатурку, то общая цена проекта будет превышать 5 000 рублей. Часто во время процесса полностью меняют фурнитуру межкомнатных дверей, реставрируют полотна. То есть, полностью меняют облик помещений, атмосферу в них.

Имеют значение и планировка квартиры, габариты помещений, что наглядно показано в таблице. При расчетах взяты средние по Москве и области цены на материалы и работы.

Тип квартиры S стен,

м2 S стен

в ванной,

м2 S полов,

м2 S полов

в санузле,

м2 S потолков,

м2 Средняя цена

проекта, руб. Студия 60-65 20-25 28-32 4-6 28-34 от 220 000 Однокомнатная 60-65 20-25 28-32 4-6 28-34 от 240 000 Двухкомнатная 90-120 60-80 36-46 5-8 38-50 от 290 000 Трехкомнатная 130-160 70-90 68-80 8-10 72-86 от 480 000

Для стандартного косметического ремонта с полной заменой старых покрытий требуются отделочные материалы, штукатурные смеси и краски, расходники.

Базовые этапы ремонта Перечень необходимых материалов Электроснабжение Медные провода и кабели для слаботочной и силовой проводки

Розетки, подрозетники, выключатели

Осветительные приборы при необходимости замены Водоснабжение и отопление Трубы металлопластиковые или металлические для разводки к нужным точкам

Радиаторы отопления, сантехника, смесители

Герметик, фильтры и фитинги Стены комнат, кухни, коридора Штукатурка по маякам для выравнивания

Базовая и финишная шпатлевка, грунтовка

Стеклохолст, плиточный клей

Обои, настенная плитка или панели, краска, декоративная штукатурка, мозаики, панно Стены в санузле Керамическая или ПВХ плитка, краска, обои, панели

Клей, смотровые лючки Полы в жилых и общих помещениях Подложка, ламинат, паркетная доска

Линолеум, доски, напольная плитка, плинтуса Полы в санузле Плитка или керамогранит, клей Потолки Штукатурка и шпатлевка для выравнивания под покраску, краска или водоэмульсионка, обои

Натяжные или гипсокартонные, подвесные потолки Реставрация или монтаж дверей Краска, лак, специальные шпатлевки, столярный клей, шпон

Набор фурнитуры, дверные полотна или двери с коробкой и наличниками

Список ориентировочный, может варьироваться, в зависимости от утвержденного дизайн-проекта.

Как выбрать дизайн для косметического ремонта квартиры

Прежде, чем приступать к ремонту жилых помещений, необходимо определиться с будущим дизайном. Стоит ли кардинально поменять внешний вид квартиры, переделав минимализм в классику или яркий, экстравагантный поп-арт?

Или просто обновить отделку и мебель, оставив основную идею без изменений, так как существующий интерьер полностью устраивает, создает уютную, домашнюю атмосферу?

Определиться помогут фото отремонтированных по индивидуальным проектам квартир. Дизайнеры используют не только традиционные решения, но и внедряют инновационные, креативные элементы, которые делают интерьер особенным, личным.

При выборе рекомендуется обращать внимание на габариты помещений, высоту потолков и наличие функциональных зон. Также, совсем не обязательно точно повторять дизайн. Сегодня в моде неожиданные комбинации и нестандартные решения.