Плитка на пол на кухне – одно из популярнейших решений современного дизайна. Многие отдают ей предпочтение за водоотталкивающие свойства и простоту монтажа. И конечно же – красоту.

Какой вид плитки выбрать для кухонного пола

В зависимости от состава плитка бывает нескольких видов:

Керамогранит обжигается при более высокой температуре, чем керамическая плитка, и имеет большую плотность, что делает его очень прочным. По этой причине его чаще выбирают для полов.

Керамическая плитка может быть более дешевым выбором для кухни. Она идеально подходят для стен, но некоторая из нее не подходит для пола. Проверьте это при покупке, так как настенная плитка не выдерживает износа в оживленном месте, таком как кухня. А вот керамическую плитку не нужно герметизировать и ее легко чистить.

От чего зависит выбор напольной кухонной плитки

В наши дни вы можете найти практически любую плитку для пола, которую себе представили.

А выбор зависит от нескольких факторов, таких как:

Кто живет в вашем доме, сколько человек.

Бюджет.

Место размещения.

Должна ли быть плитка экологичной.

Как часто вы планируете чистить или ухаживать за плиткой.

Как долго вы хотите, чтобы плитка прослужила.

Эти вопросы связаны с тем, что некоторые виды плитки, такие как фарфор и керамика, являются идеальным типом напольного покрытия для кухонь и ванных комнат. Один из главных плюсов заключается в том, что они устойчивы к пятнам, доступны по цене и чрезвычайно долговечны.

Другие типы плитки, из натурального камня и так далее, легко загрязняются, и их сложнее чистить и обслуживать.

Преимущества плиточного пола на кухне

Разнообразие : Плиточный пол бывает разных размеров, цветов, текстур, дизайнов и стилей. Он также доступен в различных материалах, включая мозаичную плитку, стеклянную плитку, керамическую плитку, металлическую плитку, глазурованную плитку, каменную плитку, терракотовую плитку и так далее.

: Плиточный пол бывает разных размеров, цветов, текстур, дизайнов и стилей. Он также доступен в различных материалах, включая мозаичную плитку, стеклянную плитку, керамическую плитку, металлическую плитку, глазурованную плитку, каменную плитку, терракотовую плитку и так далее. Обслуживание : Обслуживание очень простое. Красители не разъедают плитку, грязь можно убрать шваброй. Поскольку поверхность ничего не впитывает, для очистки не нужно использовать агрессивные химические вещества.

: Обслуживание очень простое. Красители не разъедают плитку, грязь можно убрать шваброй. Поскольку поверхность ничего не впитывает, для очистки не нужно использовать агрессивные химические вещества. Доступность : по сравнению с другими вариантами, плитка относительно дешева. Настенная плитка немного дешевле напольной из-за разной толщины. В то время как настенная плитка обычно имеет толщину от шести до семи миллиметров, напольная плитка имеет толщину 10 мм.

: по сравнению с другими вариантами, плитка относительно дешева. Настенная плитка немного дешевле напольной из-за разной толщины. В то время как настенная плитка обычно имеет толщину от шести до семи миллиметров, напольная плитка имеет толщину 10 мм. Простота укладки: по сравнению с другими популярными напольными покрытиями, такими как мрамор, галька, дерево, камень или ковер, плиточный пол легче укладывать. Универсальный продукт: прошли те времена, когда плитка использовалась только в качестве напольного покрытия для ванной комнаты.

В настоящее время используется повсеместно. В отличие от большинства других напольных покрытий, плитку также можно использовать на стенах. Для кухни вы можете выбрать глянцевую плитку, которая облегчает обнаружение и очистку разливов.

Недостатки плиточного пола на кухне

Недолговечный : к сожалению, это не тот вариант напольного покрытия, который прослужит десятилетиями. Плиточный пол легко повредить, если на него упадет тяжелый предмет. В семьях с детьми, для которых дом — детская площадка, вероятность поломки возрастает еще больше: если предмет, случайно упавший на пол, недостаточно тяжелый, плитка может не разбиться, а треснуть или сама отслоиться.

: к сожалению, это не тот вариант напольного покрытия, который прослужит десятилетиями. Плиточный пол легко повредить, если на него упадет тяжелый предмет. В семьях с детьми, для которых дом — детская площадка, вероятность поломки возрастает еще больше: если предмет, случайно упавший на пол, недостаточно тяжелый, плитка может не разбиться, а треснуть или сама отслоиться. Не просто заменить плитку: предположим, на кухонной плитке есть трещина. Для решения этой задачи нужна аналогичная деталь. Если у вас нет на складе нескольких одинаковых плиток, найти на рынке именно ту плитку будет довольно сложно.

В основном это связано с большим спросом на плитку и постоянными изменениями в дизайне и узорах. Если вы не можете найти замену, вам, возможно, придется заменить весь пол.

Не подходит для мест с интенсивным движением: из-за своей хрупкости плитка не является идеальным выбором для мест с интенсивным движением.

Стильные идеи оформления кухонного пола плиткой

Справедливо сказать, что нейтральные цвета подходят не всем, и если вы предпочитаете яркие и смелые цвета, чтобы разбить кремовые тона в доме, то почему бы не на кухне? Яркие цвета не обязательно использовать для мебели и аксессуаров, вместо этого вы можете выбрать красочную напольную плитку нужного цвета.

Плитка с эффектом дерева

Напольная плитка с эффектом дерева в доме может стать простым и красивым способом сбалансировать светлые оттенки кухни с некоторыми более темными тонами. Благодаря прочному керамограниту, из которого она изготовлена, этот особый стиль плитки стал чрезвычайно популярным для семейных домов, поскольку их прочность и долговечность идеально подходят для активной домашней обстановки.

Обладая всеми эстетическими преимуществами напольных покрытий из натурального дерева, она не требует интенсивного ухода. И несмотря на обилие более темной плитки на рынке, не стоит полностью сбрасывать со счетов более светлые варианты, поскольку они могут придать вашей кухне легкость и воздушность.

Плитка для кухни из мрамора

В зависимости от ваших индивидуальных предпочтений и существующего дизайна интерьера, вы можете выбрать потрясающую напольную плитку из белого мрамора или, возможно, склониться к покупке плитки из серого или черного мрамора.

Конечно, белая мраморная плитка лучше всего подходит для тех, кто хочет придать своей кухне как можно более величественный вид, но в то же время она полезна и для небольших кухонь, поскольку обладает естественной способностью заставлять пространство выглядеть намного больше, чем оно есть на самом деле.

В качестве альтернативы, вас может больше заинтересовать более темный оттенок. Серую и черную плитку лучше всего использовать в домах, где владельцы хотят произвести особое впечатление, как только гости войдут на их кухню.

Оформление пола на кухне белой керамической плиткой

Наиболее распространенное применение керамической плитки - на кухне и в ванной комнате, независимо от того, находятся ли они на стенах или на полу. В основном это связано с тем, что они износостойкие, водостойкие и легко моются. Часто плитку наносят на наиболее уязвимые места в пространстве, например, на область вокруг раковин, в душевой или влажных комнатах и так далее.

Рисунки на плитках, меняются в зависимости от текущих тенденций моды и спроса, а тенденции и методы дизайна интерьера также могут влиять на это. Однотонная плитка является одним из наиболее популярных вариантов, поскольку в большинстве случаев на нее не так сильно влияет постоянно меняющаяся мода.

Некоторые плитки можно наращивать для создания более крупных дизайнов. Они известны как «функциональные панели». Они могут создать довольно заметный визуальный эффект, если их окружить простой плиткой. В некоторых сериях, известных как «вставные плитки», могут быть установлены формованные аксессуары.

Дизайн кухонного пола с мозаикой

На самом деле мозаика — это всего лишь крошечная плитка, и чаще всего она однотонная, но в редких случаях может иметь рисунок. Она выпускается в виде листов с тканевой подложкой открытого плетения. Для их укладки весь лист укладывается в слой клея, а все зазоры между крошечными плитками затираются.

Наиболее распространенными являются квадратные мозаики, но все большую популярность приобретают круглые, шестиугольные и переплетающиеся формы. Они часто выпускаются в виде квадратных листов шириной примерно 300 мм, которые затем продаются в упаковках по 5 или 10 штук.

Чтобы оценить количество, которое вам потребуется для помещения, нужно рассчитать площадь, которую нужно покрыть, а затем разделить это на покрытие, на указанное на упаковке плитки, и из этого вы сможете оценить требуемое количество.

Цементная плитка для пола на кухне

Цементная плитка для пола на кухне — это модно, и легко понять почему: смелые всплески цвета могут легко оживить зону для еды.

Этот красочный тип плитки экологичен и прочен, поэтому вы не поскользнетесь, даже если прольете целый графин воды.

Плитка для кухни под шифер

Этот вариант напольной плитки в деревенском стиле придаст кухне драматическую привлекательность. Соедините ее с белыми шкафами, чтобы пространство оставалось воздушным, или подумайте о том, чтобы сделать его полностью темным. Хотя шиферная плитка немного дороже, чем обычная, но она того стоит.

Дизайн кухонного пола плиткой с узорами

Этот классический выбор плитки для пола на кухне, выходит далеко за рамки устаревшего бежевого цвета.

На самом деле, керамическая плитка бывает самых разных стилей и цветов, включая великолепные геометрические узоры, имитирующие более дорогие варианты плитки из керамогранита.

Популярные цвета и сочетания для оформления плиткой кухонного пола

Иногда, бывает, что план дома или квартиры не спланирован до конца и выбрать просто дизайн не представляется возможным. Поэтому на помощь приходит подбор по цветам. Исходя из цвета плитки можно продумать и остальной дизайн комнат. Сейчас мы рассмотрим популярные цвета и чем они приглянулись покупателям.

Белая

Один из самых популярных цветов, наряду с черным. Кухня таким образом выглядит больше, просторнее и легче воспринимается на глаз.

Учтите, что перебор с чисто белым цветом может выглядеть не очень. Советуем разбавлять дизайн мягкими цветами, сочетающимися с белым. Например: серый, бежевый, светло-розовый и так далее.

Черная

Черная плитка придаст квартире уют и официальность.

Она отлично будет смотреться с мягким, желтым светом. В основном используется в стиле лофт.

Бежевая

Бежевая плитка по свойствам напоминает белую. Она расширяет комнату, придает уюта и воздушности пространству.

Бежевый - универсальный цвет, подходящий под практически под любой интерьер.

Серая

Серые оттенки отлично подходят для кухонь. Помимо обычного серого цвета, который может показаться скучным, есть множество других дымчатых цветов со своей “изюминкой”: серо-синий, серо-голубой, серебряный и серый с добавлением зеленого.

Наиболее популярное сочетание – серо-голубой и кремовые тона. Используя их, кухня приобретает простой, но элегантный вид с атмосферой уюта.

Коричневый

Один из самых популярных цветов. Покупатели отдают предпочтение ему из-за его благородного вида и обширной сочетаемости с другими цветами.

Красная

Яркие цвета подойдут не для всех. От них легко устают глаза, и они быстро надоедают. Чтобы комната выглядела интересно, но при этом уютно нужно сильно постараться на моменте выбора дизайн. Красный цвет придаст сочности помещению.

Но учтите: переборщить с ним – легко. Если же вы хотите красный, но думаете, что можете переборщить, используйте цвет терракоты. Это благородный коричневый цвет, со смесью красного. Выглядит интересно и ярко.

Синяя

Чисто синюю плитку найти тяжело (только если это не глубокий цвет, ближе к черному). В основном она продается с белым рисунком или узором.

Этот цвет сочетается практически со всеми остальными, кроме ярких. Но с ним также нужно быть осторожным и не перебарщивать.