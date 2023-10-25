Укладка плитки на кухне – идеальное решение, облегчающее уборку в помещении, придающее ему аккуратный вид и обеспечивающее комфортное состояние при приготовлении пищи и ее приеме. На протяжении всего срока эксплуатации кафель сохраняет первоначальный вид, за ним легко ухаживать, он выдерживает большие нагрузки, температурные перепады и не боится загрязнений.





При выборе плитки следует учесть, для какой зоны она приобретается, и какой дизайн интерьера от нее ожидается.

Критерии выбора плитки для кухни



Выбирая плитку для кухни, следует обратить внимание на ее характеристики:

назначение – напольная или настенная, отличающаяся классом прочности, износостойкости и устойчивости к воздействию агрессивных веществ, влаги, температуры, к истиранию и к механическим повреждениям;

типа поверхности – глянцевая, матовая и рельефная, отличающиеся текстурой, цветовой гаммой, коэффициентом сцепления и форматом ухода;

форма – квадратная, прямоугольная, мозаика, трапеция, многоугольник, ромб, чешуя и волна, от которых зависит дизайн помещения, сложность укладки плитки и ухода за ней;

размеры – должны соответствовать габаритам кухонного помещения.





На кухне плитка может быть использована для оформления зоны пола, стен, рабочей поверхности и фартука. Она должна быть ровной на лицевой стороне и на боковых срезах. На ее поверхности не должно быть трещин, сколов и царапин.

Вся плитка, которая планируется к укладке, должна быть одинакова по цвету и тону. Поэтому при покупке следует внимательно относится к тем видам изделия, на упаковке которых обозначение в виде одного или двух квадратов, что обозначает, что в разных партиях цвет плитки может отличаться.

Как определиться с цветом плитки для кухни

Прежде чем посещать офлайн или онлайн магазин для покупки плитки важно определиться с ее цветом. Не стоит решать этот вопрос перед стендом или каталогом.







Должен быть проект, в котором предусмотрены все нюансы - цвет, размер, форма, текстура и рисунки. Особенное внимание следует уделить цветовому решения, поскольку неправильно выбранные комбинации могут испортить весь интерьер.





Популярностью пользуются цвета:

белый – используется в комбинации с плиткой других оттенков или как самостоятельное решение, делает помещение просторнее и уместна при оформлении стиля минимализма;

светлые тона всех оттенков для оформления кухни в классическом стиле, при этом теплые цвета действуют успокаивающе, а холодные бодрят;

яркие цвета – рекомендуются в отдельных зонах, поскольку от насыщенных тонов можно устать;

темные тона – выглядят дорого, однако могут создавать гнетущее впечатление и требуют тщательной очистки, поскольку на такой плитке хорошо видны любые загрязнения.





Современный дизайн кухни предусматривает возможность сочетать цвета между собой. Для этого выбирается базовый цвет и под него подбираются комбинации плитки в близких или кардинально контрастных тонах, с рисунками и фотопринтами.

Чтобы не сделать безвкусицу на кухне, не стоит для нее покупать плитку в более, чем 5 цветах.

Какой размер и форму плитки выбрать на кухню

Плитка бывает разных размеров и формы. Если ее будет укладывать профессионал, то ее любой вариант будет выглядеть аккуратно, однако некоторые нюансы все же следует учитывать, чтобы визуально увеличить пространство, придать ему дорогой вид или акцентировать внимание на определенной зоне.







На пол удобно укладывать крупную плитку. Минимальное число стыков также облегчит уход за поверхностью. Если еще уложить большую плитку на стене, то получиться визуально увеличить пространство.







Для небольших кухонь следует ориентироваться на плитку средних размеров, поскольку крайности могут усугубить дизайн. Для таких помещений рекомендуется укладывать плитку по диагонали, что позволит зрительно расширить стены. Регулировать восприятие пространства можно за счет расположения прямоугольной плитке на стене в разных направлениях.





Проще всего укладывать прямоугольную или квадратную плитку. Обратив внимание на ее вариации нестандартной формы, получиться создать оригинальный интерьер, однако над ним придется повозиться.









Выбираем дизайн кухонной плитки правильно

Плитка приобретается в соответствии с предварительно составленным проектом дизайна. В нем должно быть учтено оформление всех зон кухни – пол, стены, рабочая зона. Везде должна просматриваться единая идея.





При выборе цвета нужно больше руководствоваться собственными предпочтениями, чем модными тенденциями, поскольку плитка укладывается не на один год и не должна надоесть и приесться.

Нужно учитывать, что светлые оттенки зрительно увеличивают помещение, а темные уменьшают. При использовании крупных рисунков кухня визуально уменьшается. Поэтому, если она не большая, лучше остановиться на однотонной плитке. Допускается в таком случае плитка с несложным геометрическим узором.





Дизайнеры рекомендуют выбирать плитку в тон столешницы, кухонной мебели или пола, если он не из плитки. Чтобы ее проще было укладывать и комбинировать между собой, можно взять плитку из одной коллекции. Также лучше приобретать продукцию одной партии, чтобы она не отличалась оттенками цветом и размерами. Отличия незначительны, но на стене могут быть сильно заметными.





Рабочая зона кухни может быть выполнена в едином тоне со стеной. Она может контрастно выделяться на общем фоне. В области фартука можно создать рисунок или использовать мозаичную плитку. В этой зоне красиво будут смотреться принты.

Обычные плитки можно комбинировать с декоративными изображениями или с инкрустациями. Каждый элемент интерьера должен гармонично сочетаться в общем дизайне и тогда кухня будет уютной, удобной и в ней будет приятно находиться.

Плитка для кухонного пола: основные критерии выбора

Выбирая плитку для пола, следует ориентироваться на ее гармоничность с плиткой на стене. Весь отделочный материал можно подобрать в одном тоне или в контрастном. Хорошо будет смотреться пол под камень или дерево.





Определившись с внешним видом напольной плитки, нужно обратить внимание на ее характеристики. Она должна быть прочная и износостойкая, ее поверхность не должна стираться. На вид все эти показатели определить сложно, поэтому нужно разобраться с маркировкой

Прочность

Кухня – проходное место в квартире или доме, поэтому плитка, уложенная на полу должна быть максимально прочная, поскольку ей предстоит выдерживать большие нагрузки.







Таким требованиям соответствует отделочный материал III и IV класса прочности. Первые два класса подойдет только для наклейки на стену, а V класс очень дорогой и используется для оформления пола в общественных местах с большой проходимостью.

Устойчивость к агрессивному воздействию химических веществ

Полы на кухне часто подвергаются мойке с использованием моющих средств, многие из которых агрессивно действуют на поверхность. Поэтому плитка должна не менять своего внешнего вида и характеристик под воздействием препаратов, содержащих кислоту или щелочь.







Для этого покупать следует продукцию с маркировкой класса стойкости к химическим веществам «А» или «АА». Если приобрести плитку с другим показателем, то уже через несколько месяцев она изменит свой внешний вид, станет хрупкой со сколами и царапинами.

Безопасность

При попадании на плитку влаги она становится скользкой, в результате чего повышаются риски падения. Чтобы его минимизировать, нужно оценить показатель сопротивляемости скольжения, который отображается на упаковке.







Его оптимальное значение для укладываемого на пол изделия находится в пределах 0,4-0,74. Безопасные варианты плитки с коэффициентом трения, превышающим отметку в 0,75.





С точки зрения безопасности следует отказаться от укладки на полу глянцевой плитки и обратить внимание на матовую. Хорошим решением будет отделочный материал с рельефной поверхностью.

Степень твердости

Напольная плитка должна быть устойчива к механическим повреждениям, что определяется показателем твердости, измеряемой по шкале Мосса.

Она не должна царапаться, а при падении на пол тарелки или чашки, должны разбиться именно они, а не плитка. При покупке нужно покупать изделие со степенью твердостью, не меньше 7.

Износостойкость

Также маркировка плитки включает и другие параметры. О рисках, связанных с износом, оповещает значок со ступней, которая заштрихована. Снежинка свидетельствует о морозостойкости и низких показателях водопоглощения.















Главные критерии выбора плитки для кухонного фартука

Зона между столешницей и верхним шкафом кухонной мебели называется фартуком. Он защищает стену от влаги, жира, брызг и горячего пара. Поэтому плитка для этой зоны должна быть устойчива к таким видам загрязнений.







Пористость

Плитка для фартука должна быть с минимальной пористостью, что обеспечит ее водонепроницаемость. Она не должна впитывать в себя воду и все виды загрязнений. С такой задачей стравится глянцевая плитка.







Устойчивость к агрессивным веществам

Все виды загрязнений, которые образуются на фартуке, отмываются химически агрессивными составами. Поэтому нужно покупать плитку к ним устойчивую. Такими свойствами обладают изделия с маркировкой «АА».







Прочность

Показатели прочности для плитки над столешницей не важны. В зоне фартука она не будет претерпевать нагрузку и поэтому класса прочности 1 для нее будет достаточно.







Термическая стойкость

Приобретая глянцевую плитку, качество которой подтверждено сертификатами, можно быть уверенным, что она выдержит высокую температуру. Это важно особенно при использовании газовой кухонной плиты.







Толщина плитки

Приобретая плитку для кухонного фартука, следует убедиться, чтобы на упаковки был значок ладони, что свидетельствует, что она может быть использована для укладки на стену. Толщины изделия в 4 мм вполне достаточно для оформления этой зоны в кухне.







По каким критериям выбирать плитку для стен на кухне

Уложенная на стены кухни плитка определяет стилистику дизайна. Она является базовым элементом в оформлении помещения и к ней подбирается плитка для фартука и пола.







При ее покупке следует обратить внимание, чтобы маркировка на упаковке подтверждала возможность использования плитки в стеновой зоне:

значок ладони;

I-II степень износостойкости;

толщина 3-4 мм;

отсутствие квадрата на упаковке, свидетельствующего о том, что в разных партиях цвет отличается или покупка плитки с квадратом на упаковке из одной партии.





Лучше приобретать плитку с минимальным процентом брака в упаковке. Он идентифицируется цветом. Красный цвет – 1 сорт, синий – 2 сорт, а зеленый 3 сорт.





Если пол и рабочая зона оформлены керамической плиткой, то все стены не обязательно обкладывать плиткой. Стены можно обклеить влагостойким моющимся материалом. Однако полностью оформленная плиткой кухня смотрится дороже, а уход за ней будет проще.





Составляя проект дизайна, следует учесть, плитка с какой поверхностью будет использоваться – матовая или глянцевая. Допускается их комбинация.

За глянцевой плиткой легко ухаживать, ее блестящая поверхность отражает лучи и зрительно расширяет помещение. Однако излишние блики могут мешать находящимся на кухне людям.





Более спокойный интерьер можно создать с помощью матовой плитки. В магазине продаются изделия не только с гладкой поверхностью, но и с имитирующей камень, дерево, мрамор, оникс и другие натуральные материалы.





В общий интерьер кухни можно добавить несколько зеркальных плиток, которые могут быть включены в стеновые зоны. Такое решение зрительно расширит кухню. Однако использование большого числа зеркальных элементов может стать причиной неуютности.









Делаем выводы

Кухня в плитке – идеальное решение для ее хозяина, поскольку отделочный материал придаст помещению эстетичный и уютный вид, зрительно его расширит, и облегчит процесс уборки.

При выборе материала следует обращать на его маркировку и подбирать ту плитку, которая подходит для укладки в определенной зоне кухни – для пола, рабочей области или стены.





