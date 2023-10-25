Фартук из плитки – один из самых распространенных элементов в дизайне интерьера кухни. И это неудивительно. Плитка имеет большое количество достоинств, которые выгодно отличают данный материал от конкурентов. Среди «плюсов» можно выделить: многообразие дизайнов и фактур, большое количество вариантов укладки, доступность по цене, долговечность, устойчивость к воздействию солнечных лучей, высокой температуры, жира и так далее.

Кухонный фартук не похож на элемент одежды, но выполняет те же функции: защищает стену от загрязнений. Поэтому так называют место за рабочей зоной и варочной панелью – самое уязвимое для брызг, жира и прочего.

Из-за большого многообразия возникает проблема с выбором плитки для кухонного фартука. Поэтому давайте рассмотрим, как подобрать плитку для фартука на кухне.

Зачем нужен и каким должен быть фартук для кухни

Фартук на кухне выполняет не только защитную, но и декоративную функцию: он способен оживить и украсить кухонный интерьер, стать эффектным акцентом или изюминкой.







Отсюда и требования к этому важному элементу:

Влагостойкость.

Термоустойчивость.

Практичность – он должен легко отмываться от грязи и жира.

Не восприимчивость к чистящим средствам.

Внешняя привлекательность.





Кухонные фартуки изготавливают из разных материалов. Это может быть плитка, мозаика, камень, ламинированные панели, пластик, стекло, металл, дерево, и даже просто обои.

Преимущества и недостатки кухонного фартука из плитки

Мы настаиваем на том, что плитка наилучший выбор для кухонного фартука и вот почему:

Она влагостойкая.

Плитка долговечная – способна прослужить вам несколько десятилетий при правильном уходе.

Она не боится высоких температур.

Устойчива к механическим повреждениям.

За ней очень легко ухаживать. С гладкой поверхности грязь удаляется влажной тряпкой.





Большой выбор цветов, размеров и форм позволяет выбрать фартук для любого стиля и объёма помещения.

Она экологична, поскольку в её производстве участвуют только натуральные компоненты: глина, кварцевый песок.

Плитка имеет не большую массу, поэтому её легко укладывать.

При всех этих достоинствах сравнительно не высокая стоимость.

Самое слабое место у плитки – это швы. В них очень любит скапливаться жир и грязь, и если запустить процесс, то фартук быстро приобретёт неряшливый вид и испортит интерьер вашей кухни.

Если при уборке вы часто пользуетесь бытовой химией, то со временем плитка может потускнеть. Чтобы избежать этого, покупайте специальные средства по уходу за керамикой. Демонтировать фартук из плитки, если вы решите поменять обстановку, тоже будет сложно.





На что обратить внимание при выборе плитки для кухонного фартука



1. Практичность

Кухня – зона, требующая постоянного и своевременного ухода. Из-за этого лучше всего выбирать в данную комнату простую гладкую плитку крупного или среднего размера. А вот варианты фигурных плиток лучше оставить для других комнат.

Причина этого проста: многочисленные швы и рельефы плитки станут самым прекрасным местом для рассадника микробов, если только туда попадет жир/ грязь/ вода. И достаточно проблематично будет оттуда грязь/ плесень убрать.

Поэтому лучше всего упростить процесс уборки.





2. Формат плитки

Необходимо выбирать, исходя из бюджета, который можно потратить на плитку, затирку и работу (если будут наемные работники), размеры фартука и дизайн всей кухни.

Размеры плитки могут быть разными:

Мелкая плитка – по размерам не превышает 10 см.

Самый распространенный формат/ размер плитки для кухонного фартука – это 10х10 см. Его намного проще укладывать, да и производители предлагают большое количество вариантов дизайна на плитках именно такого размера. Он подойдет для большинства кухонь.

Также есть вариант плитки – мозаика. Она намного меньше, да и затирочных швов будет намного больше. Поэтому уход будет достаточно сложным. Стоимость намного выше, чем у стандартной плитки. Но при этом мозаика придаст кухне благородство, изящность и неповторимость.

Размеры средней могут колебаться от 10 до 30 см.

Следующий формат – это плитка «кабанчик» (метро). Его еще иногда в шутку называют «кирпичиком». На данный момент такой формат плитки считается самым востребованным среди дизайнеров интерьера.

Такая плитка имеет прямоугольную, немного вытянутую форму. Размер может быть по длине от 10 до 35 см, а по ширине от 5 до 15 см. При ее укладке возникает знакомый многим рисунок кирпичной кладки.

Крупной плиткой называют материал, размеры которого превышают 30 см.

Сверхкрупной плиткой (очень популярной у некоторых покупателей) считается плитка размерами 120х60 см.

Еще один достаточно популярный формат – это метлахская плитка. Сразу стоит отметить, что по своим свойствам и составу она ближе к керамо-фарфоровой плитке.



Почему стоит обратить на нее внимание при подборе плитки для фартука? Ответ прост: именно метлахская плитка может быстро освежить интерьер, придать ему неповторимый восточный колорит (практически все рисунки похожи на сказочные ковры) и правильно расставить цветовые акценты в помещении.





3. Сочетаемость со стилем кухни (и по цвету)

Фартук из плитки обязательно должен гармонично сочетаться со всей стилистикой комнаты. Это связано с тем, что он располагается в рабочей зоне кухни, следовательно, будет вольно или невольно притягивать взгляды людей.

Поэтому, если фартук будет отличаться по стилистике (или не подходить по цветовой гамме), то он будет смотреться инородным пятном, которое будет периодически вызывать желание его ликвидировать.

Стоит также отметить, что плитка должна подходить не только по стилистике и цвету, но и по способу укладки! Например, если кухня выполнена в классическом стиле, то лучше всего выбрать традиционный вариант укладки.

А вот любители эклектики могут обратить внимание на такие варианты как «модульная сетка», «елочка», «объемный куб» и «соты»/ «мозаика». Плитка «кабанчик» гармонично будет смотреться на кухне, выполненной в стиле индастриал, скандинавский, кантри, лофт, прованс.





4. Цвет должен быть не слишком светлым и не слишком темным

Специалисты крайне настоятельно рекомендуют выбирать плитку не слишком темную и не слишком светлую. Почему? Причина очень и очень проста: что на слишком светлой, что на слишком темной плитке очень хорошо видны разводы, грязь и жир.

А у светлой плитки добавляется еще и то, что швы приходится чистить в несколько раз тщательней! Поэтому лучше всего подбирать другие цветовые варианты.





5. Рисунок укладки и цвет плитки помогут исправить недостатки помещения

Еще несколько слов об укладке плитки. Как ранее было сказано, рисунок укладки должен соответствовать стилю помещения. Но также он может помочь визуально изменить пропорции всей комнаты.

Например: для зрительного увеличения пространства маленькой кухни можно использовать укладку «елочка», «по диагонали» или со смещением.

Еще один вариант: подобрать плитку на тон или два темнее фасадов стен и гарнитура. Тогда получится эффект «ниши», который визуально увеличит пространство.

Следующий вариант: использование глянцевой плитки нежных, светлых и пастельных цветов. Такой выбор добавит в тесное и небольшое кухонное помещение света, воздуха и создаст иллюзию простора.



А вот слишком ярких и насыщенных цветов в маленькой кухне лучше всего избегать. Как и слишком пестрых дизайнов. Так как такая плитка может вызвать иллюзию захламления и перегруженности пространства.

Низкий потолок визуально смогут «поднять следующие варианты раскладки плитки: ромбы (расположение по вертикали), плитка – «кабанчик» (расположение сверху – вниз), «вертикальная елочка». Или дизайны с вертикальным рисунком.

6. Комбинация дорогой и дешевой плитки

Ни для кого не секрет, что керамические плитки для кухонного фартука с красивым дизайном порой стоят очень дорого. Поэтому многие люди отказываются от покупки понравившегося материала, и предпочитают выбор дешевой, но менее интересной плитки. Понять такой выбор можно.

Но при ремонте есть возможность применить небольшую хитрость: аккуратно скомбинировать дорогую плитку с красивым дизайном с более дешевым аналогом (желательно, чтобы он был без рисунка), который сочетается и по цвету, и по фактуре, и по форме.

Таким образом получается уникальный «мозаичный» фартук, при этом без значительных затрат.

Разновидности плитки для кухонного фартука

Чтобы разобраться в разновидностях плитки, определим, по каким признакам она отличается. Во-первых, по технологии производства, во-вторых, по форме и размеру, в-третьих, по цвету, рисунку и фактуре. Но по порядку.







Виды плитки по технологии изготовления

По технологии изготовления плитка бывает:

Майолика – керамическая плитка с рельефной глазурованной поверхностью. Может быть однотонной или расписной. Материал прочный и долговечный.

Фаянсовая плитка – не очень удачный выбор для кухонного фартука, поскольку имеет высокую пористость и значит будет впитывать жир и грязь, делая уход за ней настоящей головной болью.





Фарфоровая плитка долговечна, прочна, легка в уходе, устойчива к воздействию средств бытовой химии, но наиболее дорогая из всех.

Коттофорте – похожа по техническим свойствам на майолику, но более прочная.

Клинкер – может иметь глазурованную и неглазурованную поверхность. Использовать её для фартука не практично: она плохо очищается от грязи. Если же очень хочется, то закройте её экраном из закалённого стекла.

Выбор формы плитки для фартука на кухне 2023

Что касается формы, то плитка может быть стандартной и нестандартной. Стандартная, как нетрудно догадаться – это либо квадрат, либо прямоугольник. Укладывать такую проще всего, поэтому это наиболее популярный вариант, и производители стараются порадовать разнообразием дизайна.

Очень востребована для кухонного фартука плитка «кабанчик» – прямоугольная со скошенными фасками на краях. По форме напоминает кирпичик и смотрится в самом деле очень стильно.





Нестандартные формы плитки:









Нестандартная может иметь самую разную форму – многоугольники, треугольники, трапеции, круги и всё, что только придёт в голову.

Конечно, стыковать такую плитку гораздо сложнее, зато смотрится умопомрачительно стильно.







Стандарта по размеру не существует, так что выбирайте по потребностям.

Плитка малого размера не превышает 200х200 мм.

Её преимущества:

Подрезки почти не требует.

В углах и неровностях такую плитку использовать проще.

Легко сочетать с другими размерами, например, с панно.









И недостатки:

Большое количество швов.

Более кропотливая укладка, требующая больших временных затрат.

Средний размер плитки имеет грани от 200 до 350 мм. Самые востребованные – 200х200, 200х300 мм. Это универсальный вариант, вписывается в любой интерьер, однако, вряд ли вы здесь обойдётесь без подрезки.

Большая плитка имеет размер граней более 400 миллиметров. Это не самый удачный выбор, поскольку, во-первых, много отходов, а во-вторых, при укладке она может потрескаться и разбиться.





Плитки такого размера для кухонного фартука оправданы в том случае, когда:

Хочется свести до минимума количество швов – тогда выбирают плитку, совпадающую по размерам с высотой фартука.

По дизайну надо имитировать поверхность дерева, камня или кожи.

Практичное решение: выбирайте плитку, кратную по размеру высоте и ширине вашего фартука. Тогда придётся меньше резать, соответственно меньше будет отходов.

Цвет плитки выбирайте в соответствии с выбранным стилем, а также с вашими ожиданиями: вы не хотите привлекать к фартуку внимания, тогда выбирайте нейтральную однотонную, или вы хотите сделать фартук эффектным акцентом, тогда здесь может быть масса вариантов – от однотонного, но контрастного, до узоров, бордюров и декора.





В любом случае не используйте кислотные цвета: сегодня в тренде естественность.

Выбор цвета для кухонного фартука

Возьмите на вооружение рекомендации по выбору цвета плитки для кухонного фартука, возможно, они вам понадобятся:

Белый – классика, особенно хорош для маленьких кухонь. Самый популярный вариант для кухонного фартука – белый «кабанчик».

Бежевый – спокойный не навязчивый цвет, лучше всего вписывается в классический интерьер, удачно сочетается с другими цветами.

Красный – если вы хотите привлечь к фартуку внимание. Только используйте приглушённый красный – яркий может выглядеть несколько аляповато.

Зелёный – очень популярный цвет для кухонного фартука, впишется в любой интерьерный стиль.

Фиолетовый – очень элегантно, только этот цвет может зрительно уменьшить площадь. Не применяйте на маленьких кухнях.

Чёрный – аристократично, роскошно, но тоже только для просторных помещений. Этот вариант требует дополнительного освещения.

И вот ещё несколько важных правил:

Светлые оттенки визуально увеличивают пространство и менее маркие.

Если у вас на кухне светлый гарнитур, то фартук лучше сделать контрастным, чтобы кухня не выглядела блёклой и не выразительной.

Добавить акцента можно и с помощью контрастной затирки.

Плитка с узором выглядит всегда оригинально и способна преобразить интерьер. Только орнамент должен обязательно перекликаться с другими элементами. Повторите орнамент фартука на полу, хотя бы по стилю и по цвету.





Выбирайте рисунок фартука, исходя из направления, например, цветы хорошо сочетаются с классическим интерьером, провансом или кантри. Модный сегодня пэчворк великолепен в стиле кантри или том же провансе.

В современных интерьерах цветочные принты не приветствуются. Принты вообще не приветствуются в данном случае. Если уж очень хочется узоров, то они должны быть подчёркнуто геометрическими и практически не заметными. Маленьким кухням крупные узоры и принты противопоказаны, точно так же, как мелкие противопоказаны просторным кухням.









Способы укладки плитки на кухонный фартук

Часто бывает недостаточно правильно выбрать размер, форму и цвет плитки. Преобразить интерьер может и способ её укладки.

И здесь есть из чего выбрать:

Стандартный – плитка укладывается ровными рядами, чётко друг над другом. Самый простой способ, требует минимум подрезок.





Со смещением – каждый следующий ряд смещается на половину длины предыдущего. Он может быть в горизонтальном и вертикальном исполнении.

Ёлочкой – плитки стыкуются друг с другом под прямым углом.





Диагональный – прямоугольные или квадратные плитки располагаются под углом со смещением.





Линейная – стандартная укладка с чередованием материала контрастного цвета.





Шахматная – используются плитки двух цветов.





Калейдоскоп – участвуют соты, квадраты, ромбы разных цветов, располагаются хаотично.

Правила выбора плитки для фартука на кухню

Как рассчитать количество плитки для фартука? Для этого надо измерить его площадь, полученный результат разделить на площадь одной плитки. То, что получилось, округлите в сторону увеличения. Обязательно покупайте с запасом.

Сколько плитки добавить «про запас», зависит от способа её укладки. Если вы укладываете со смещением, то достаточно увеличить количество на 2%. Для сложных узоров потребуется запас побольше – 5-10%. Самый большой запас потребуется при укладке ёлочкой – 15%.

На что следует обратить внимание при выборе плитки? На сорт плитки – их всего три.

Самый высокий сорт – первый, обозначает, что в партии будет не более 5% нестандарта. У второго и третьего сорта этот процент существенно выше.

Обозначается сорт плитки цветами маркировки и упаковки: Первый сорт – красный, второй – синий, третий – зелёный.

Хорошо осмотрите плитку с обеих сторон. Оборотная сторона должна быть ровной, без выпуклостей, впадин, пузырьков и трещин, но обязательно рельефной, чтобы обеспечить максимальное сцепление с клеем и цементным раствором. Лицевая сторона должна быть гладкой, без трещин, сколов и потёков. А также проверьте, совпадают ли плитки из одной партии по цвету и оттенку.

Часть стены за рабочей зоной и варочной поверхностью подвергается атакам жира, воды и прочей грязи, поэтому, выбирая плитку для кухонного фартука, надо иметь ввиду её минимальную пористость (лучший вариант - глазурованная плитка) и максимальную устойчивость к химическим веществам. Этот показатель обозначается буквой А. Ваш выбор – плитка с маркировкой АА.

Для плитки кухонного фартука не так важна прочность, здесь можно ограничиться классом I, как термическая устойчивость. Хорошее эмалевое покрытие плитки должно выдержать температуру до 125 градусов С.

Толщина плитки для кухонного фартука обычно 3-4 мм, а на упаковке есть значок ладони, говорящий о том, что она предназначена для стен.