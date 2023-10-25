Искусственный камень — керамогранит — изготавливается путем обжига при высокой температуре, благодаря чему получается очень плотная структура с высокими эксплуатационными характеристиками. Керамогранит используется для всех видов помещений.

Структура поверхности материала похожа на натуральный камень, поэтому часто применяется в отделке жилых помещений. Чтобы подобрать материал, нужно определиться с цветом и фактурой, а также просчитать размеры.

Особенности керамогранита

При подборе керамогранита большое имеет значение толщина материала. данный параметр влияет на ударопрочность и стойкость к изгибу. Стандартная толщина составляет 7-12 мм. Изготавливаются такие изделия большей или меньшей толщины. От этого параметра также зависит стоимость плит. Разберемся подробнее, какая должна быть толщина керамогранита и как его правильно использовать.

В зависимости от способа изготовления и технологий, керамогранит наделяется определенными свойствами. Например, материал может быть более гибким.

Современные модификации керамогранитной плитки:

с текстурированной поверхностью;

с нанесенными рисунками;

с добавлением красящих веществ;

создание структуры камня, древесины, металла;

другие особенности материала: разнообразная толщина, шероховатость, фигурная формовка.

Разновидности керамогранита

Керамогранитная плитка кроме размеров и толщины также имеет разную структуру.

Матовый

Матовые плиты крепкие и надежные. На ощупь плиты шершавые, не отличаются разнообразием оттенков. Размеры плит разнообразны, можно найти и миниатюрные, и достаточно крупные изделия. Матовый керамогранит в крупном формате используется для укладки на пол.

Полированный

Полированный керамогранит гладкий и блестящий. Полировка осуществляется после завершения обжига в печи.

Лапатированный

Лапатированный керамогранит также полируется после обжига, но менее тщательно. Финиш не такой блестящий и выглядит проще. Производится в большом разнообразии цветов и достаточно прочный.

Глазурованный

Плиты керамогранита покрываются глазурью, которая создает лакированный эффект. Изготавливаются в больших и малых размерах. Эффект не подходит для тонких пластин, так как делает их менее прочными, уменьшая их износостойкость.

Полированный-глазурованный

Плиты также могут изготавливаться в совмещенном варианте. Изделия будут тонкими, так как происходит полировка для получения лакированного эффекта.

Структурированный

Плиты такого типа имеют нестандартную фактуру и рельеф. Материал не скользкий, с низкой влагопоглощаемостью. Могут использоваться в ванной.

Варианты использования керамогранита в зависимости от его размеров

Плиты обычно изготавливаются в нескольких размерах:

15х60, 20х60, 30х60

или 15х15, 45х45 мм.

С керамогранитом небольшого формата работать легче. Большой образец можно уменьшить. Одним из недостатков материала можно считать сложность в подборе размера. В процессе обжига получается разный калибр, отличающийся на несколько элементов.

В зависимости от формата, может отличаться применение плит.

Плиты толщиной 2 мм подходят для помещений, в которых предполагается большая нагрузка. Блоки такого размера имеют большой вес, что усложняет монтаж, однако плитка из керамогранита просто выравнивается, из-за небольшого количества швов.

Размер толщина 3-5 мм используется для внутренней отделки жилья, офисов, торговых центров. Керамогранит этого типа широкоформатный и тонкий.

Плиты с декором, толщиной 3 мм достаточно тонкие. Подходят для укладки пола в зданиях.

Керамогранит прямоугольного формата подходит для внутренних и внешних поверхностей. Можно использовать в офисах, торговых центрах, ресторанах, залах, гостиницах, вокзалах и т.д.

Утолщенные плиты из керамогранита, толщиной 20 мм применяются в местах, в которых требуется дополнительная прочность материала: для отделки стадионов, станций метро, террас и других крупногабаритных построек.

Плиты толщиной 5 мм имеют матовую поверхность и подходит для укладки фасадов, стен и полов.

Плиты размером толщиной 3-6 мм — это крупногабаритные тонкие изделия. Они могут использоваться в качестве элемента дизайна интерьера. Плиты производятся методом продольного прессования, который придает дополнительную прочность материалам.

Керамогранитная плитка толщиной 3 мм и 5 мм, производится из натуральных материалов. Изделия отличаются морозостойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к плюсовым температурам, не выцветает на солнце и выдерживает воздействие растворителей.

При правильно проведенных работах по укладке керамогранита, толщина плит значения не имеет. Этот параметр влияет только на стоимость.

Размеры керамогранита по толщине

В зависимости от толщины, плиты бывают:

стандартные;

толстые;

сверхтонкие.

1. Керамогранит обычной толщины

Стандартные плиты — наиболее распространенная разновидность материала, который можно укладывать в жилых помещениях, офисах, торговых и промышленных зданиях, спорткомплексах и др.

Керамогранит имеет толщину 8-10,5 мм. размер может быть минимальным — 39х30 мм, 45х45 мм, 50х50 мм. Максимальная ширина — 600х600 мм. Изделия производятся в большом разнообразии размеров, квадратной или прямоугольной формы. Нужную форму можно создать самостоятельно.

2. Толстый керамогранит

Керамогранит большой толщины 11, 12, 14 и даже 30 мм, укладывают в местах с большой нагрузкой на покрытие пола. Обычно это здания с высокой проходимостью. Стоимость толстых керамических блоков выдерживают внушительные нагрузки, но требуют физических усилий при работе с ними.

Плиты большого размера создают изысканный вид пола, с эффектом роскошного керамического покрытия, так как во время укладки создается минимальное количество швов. Ассортимент плит из керамогранита способен удовлетворить самые изысканные вкусы.

Разнообразие размеров и форм позволяет сочетать покрытие с любыми материалами и мебелью, для создания стильных уникальных интерьеров.

3. Тонкие плиты керамогранита

Тонкий керамогранит имеет толщину около 4 мм, от 500 мм в длину. Изделия такого типа используются не слишком часто. Обычно плиты применяются в качестве финального покрытия пола, так как не предназначены для воздействия большого веса.

Тонкие плиты укладывают на выровненную поверхность. Кроме того, плиты требуют аккуратного обращения, так как могут лопнуть. Возможен прием укладки новых плит поверх старого покрытия. Высота помещения при этом существенно не изменится.

Особенности выбора керамогранита в зависимости от его толщины

Планируя ремонт в помещении и укладку керамогранита, рекомендуется подбирать плиты толщиной 8-10 мм.

Для помещений, в которых не будет установлена тяжелая крупногабаритная мебель, подходят изделия 8 мм.

В коридоре, на кухне, в прихожих и других комнатах нужно укладывать плиты 10 мм толщиной.

В местах общего пользования, например, магазинах, рекомендуется укладывать плиты 10-12 мм толщиной.

Плиты 10 мм выдержат высокую проходимость в торговых центрах и офисных зданиях.

Для гипермаркетов, строительных магазинов, автосалонов, требуются плиты толщиной 12 мм, которые выдержит давление тяжелых предметов и стеллажей с товарами.

На складах и производствах на пол укладывается керамогранитная плитка 10-14 мм.

Стоимость материала зависит от его толщины. Поэтому, если в помещении на пол не производится большая нагрузка, плиты можно уложить небольшой толщины. В этом случае тонкие плиты выдержат нагрузку, но будут иметь небольшой вес и цену.

Из чего складывается стоимость керамогранита

Цена плит из керамогранита зависит в первую очередь от толщины изделий. Толстая керамогранитная плитка стоит дороже, так как на ее изготовление требуется больше материалов и красящих сегментов. Кроме того, за счет большого количества сырья увеличивается продолжительность и стоимость технологического процесса. При производстве также возрастает время запекания заготовок.

Сырье выкладывается толстым слоем, из-за чего быстрее испаряется влага и требуется увеличение температуры. После окончания процесса запекания, заготовки остужают. Внушительные плиты остывают дольше, затягивая процесс изготовления.

Большая толщина плит — это риск изготовления изделий в партии разного калибра. Самое современное оборудование не способно рассчитать точную дозировку сырья, поэтому объем смеси все время меняется.

Правила выбора размера керамогранита для ванной, кухни и коридора

Для кухонь, ванных и коридора наиболее подходящим вариантом являются плиты 200 мм или 350 мм по стороне.

Визуально такое покрытие увеличит пространство и создаст эффект просторной комнаты. В ванной комнате нужно использовать плиты крупных размеров, если сама комната не большая. Для просторной ванной комнаты пол лучше покрывать небольшими элементами.

Чтобы сделать покрытие аккуратным, используется керамогранит квадратной или прямоугольной формы. Сторона плитки при этом может составлять от 150 мм до 500 мм.

Для коридора подходят прямоугольные плиты, благодаря форме которых визуально увеличивается и удлиняется пространство. На пол в коридоре приходится значительная нагрузка, поэтому именно керамогранитная, а не керамическая плитка является оптимальным решением.

Принципы укладки керамогранита

Правильная укладка керамогранита — залог качественного и прочного покрытия, который будет служить долго.

Чтобы сделать это правильно, можно воспользоваться нашими советами:

Первый этап после приобретения материала — доставка, которая не повредит плиты, и правильная укладка в дальнейшем. Чтобы доставить керамогранит, требуется правильная укладка и ответственность сотрудников, поэтому выбор компании производителя плитки и клея имеет значение. Укладка крупных плит из керамогранита требует навыков, так как материал при работе легко повредить, а надежное закрепление делает покрытие устойчивым к повреждениям. Крепление осуществляется не только клеем, но и крепежными элементами. Поэтому толщина материала должна быть не меньше 8 мм. Выбор материала для покрытия пола зависит от предполагаемой нагрузки на керамогранит. Универсальным можно считать матовые плиты средних габаритов (60х60 или 30х30 мм) Они легко укладываются и просты в уходе и выдерживают необходимую нагрузку. Далее предстоит рассчитать необходимые детали, количество работы, стоимость работ и материалов.

Перед тем, как укладывать керамогранит, нужно изучить ассортимент образцов материалов, или обратиться за помощью с подбором к специалисту, который поможет с выбором и составит смету.

Красивые фото-примеры отделки керамогранитом пола и стен интерьеров

Облицовка керамогранитом стен и пола. Серые плиты разного размера: квадратные на стене и прямоугольные на полу, создают эффект свободного пространства, при этом удачно сочетаются друг с другом.

Керамогранит с эффектом мрамора и полировкой из крупных плит, дополнен лаконичной мебелью.

Бежевый керамогранит с эффектом дерева поддерживает интерьер с деревянными элементами и декором из керамогранита.

Плиты из керамогранита используются для разграничения пространства в сочетании с паркетом.